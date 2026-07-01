【2026年7月1日，武汉】7月1日，岚图汽车发布最新交付数据：6月交付14223辆，同比增长41%;上半年累计交付76264辆，同比增长36%。岚图汽车保持高质量增长，强化“央国企高端新能源第一品牌”地位。

岚图汽车董事长、党委书记卢放表示：“岚图始终坚持以用户为中心，依托全价值链体系优势，持续夯实产品品质、用户口碑和服务体验，连续第五年入选‘双百企业’。岚图泰山X8一经上市，反响持续向好，岚图梦想家也稳居高端MPV销量榜首，越来越多用户信赖和认可岚图产品。同时，岚图国际化布局再次提速，从香港国际车展的亮相到登陆沙特、拓展中东市场，让更多海外用户看到中国智造的风采。未来，岚图将继续坚持长期主义，持续为全球用户带来更安全、更舒适、可信赖的出行体验。”

打造差异化产品矩阵 持续驱动高质量增长

差异化产品矩阵，已成为岚图交付持续增长的引擎。岚图已具备与全球豪华品牌同台竞争的实力，形成了高端智慧新能源“SUV+MPV+轿车”矩阵，释放高质量发展新动能。

在高端SUV领域，岚图泰山X8上市即热销，超93%用户选择Ultra及以上高配版本。同时，岚图泰山X8 EV正式下线，标志着岚图纯电战略正式迈入了高效落地的“快车道”，重塑30万级纯电SUV价值标杆，将于7月正式开启全国交付。作为30万级唯一四激光全地形SUV，岚图泰山X8凭借前双叉臂+后五连杆全铝合金航空材质底盘、中国领先的三腔空气悬架、EDC魔毯减震等配置，在尺寸、空间、底盘、智能辅助驾驶等维度重塑高端五座SUV价值标准。6月5日，岚图泰山X8以原厂纯素车、无安全绳的状态，完成45°100%坡和60级45°100%坡度超陡天梯挑战，顺利通过80厘米深连环炮弹坑、V型沟、45°坡三项极限科目，强势确立“豪华全地形SUV”技术标签。

在高端MPV领域，岚图梦想家稳居30万-70万元级细分市场销冠。上市四年来，岚图梦想家赢得超20万用户信赖，连续两年位居新能源MPV用户净推荐值第一，斩获销量、口碑、质量“三冠王”，每卖出3台高端MPV，就有1台是岚图梦想家。

“科技动感SUV”岚图追光S在上海电视节白玉兰颁奖典礼全球首秀，麦芒黄、烟霞粉、星光银和暮山紫四款车色惊艳亮相，原创动感设计与高级质感引发市场高度关注。岚图追光S将搭载华为乾896线全新四激光雷达，于7月开启预售。

国之盛事用岚图，不断做强央国企高端新能源第一品牌

硬核产品力打底，筑牢岚图迈上国际舞台的底气。6月，岚图汽车先后担纲上海国际电影节、世界青年发展论坛、夏季达沃斯论坛官方指定用车，服务各国参会全球嘉宾，向世界展现中国高端新能源车的智造水平，让“国之盛事用岚图”深入人心。

依托全价值链体系优势，岚图品牌公信力持续提升。6月，国务院国资委揭晓2025年度“双百企业”名单，岚图连续第五年入选，并获评最高等级“标杆”，意味着岚图在治理结构、市场化机制、科技创新和经营质效等方面的改革成效显著，进一步印证品牌高成长性与市场竞争实力。

从中国的岚图到世界的岚图，迈向全球化战略新台阶

新的起点，岚图加速推进全球化战略，全面落实“深耕欧洲、布局中东、进军右舵市场”三大行动。6月2日，Stellantis集团执行副总裁、中国及亚太区负责人奥立维一行到访岚图，双方合作进入实质性阶段。此前，东风汽车携手Stellantis集团拟在欧洲成立合资企业负责岚图汽车在欧洲约定市场的销售和分销业务，并推进岚图汽车在法国雷恩工厂进行本地化生产。6月17日，岚图品牌在沙特上市，不仅是在中东市场的进一步深化，也是岚图全球化战略的重要里程碑。同时，岚图梦想家右舵版将于年内上市，计划拓展至英国、澳大利亚等国家，全面攻坚右舵市场。

凭借安全、智能、舒适的产品优势，岚图成为赞比亚、尼加拉瓜、哥斯达黎加等多国驻华大使馆工作用车，成为“行走的外交名片”，持续强化“智慧、品位、信赖”的品牌形象。6月25日，来自27个国家和国际组织的近40位驻华大使、高级别外交官及智库专家走进岚图，对品牌高端化、智能化、国际化成果给予高度评价。“十分期待岚图品牌进入英国。”英国驻华使节在参访后直言。

作为行业中少见的拥有 “研-产-供-销-服”全价值链自主掌控能力的品牌，岚图将以更加开放的姿态拥抱全球市场，携手全球顶级伙伴，提升体系能力和发展确定性，加快建成世界一流企业，为全球用户带来中国高端智慧新能源出行体验。