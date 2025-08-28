传祺向往S9预售！华为乾智驾助力向往S9纵横8D重庆

8月27日，广汽传祺联合央视新闻在重庆举办向往S9乾技术品鉴会暨预售发布。广汽传祺携手华为、宁德时代、专业汽车媒体等，通过多项硬核挑战以及智行8D重庆，验证传祺向往S9乾“3大全系标配+1大舒享满配”的全维价值与高阶实力。

在此次技术品鉴会上，向往S9官宣以25.99万元起开启预售!为满足不同用户的出行需求，向往S9贴心推出了5座版和6座版两种座椅布局。

搭载华为乾智驾ADS 4

得益于华为乾智驾ADS 4采用的面向未来自动驾驶时代的世界引擎+世界行为模型架构(WEWA架构)，向往S9乾辅助驾驶系统端到端时延可降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低30%。

目前，缺乏难例下的驾驶数据，已成为行业瓶颈。位于云端的乾智驾世界引擎，可利用AI生成难例扩散模型，所提供的高质量、高密度的难例场景密度是真实世界的1000倍，实现用AI训练AI。

CAS4.0多维安全能力再提升 驾驶体验再升级

全新升级的全维防碰撞系统CAS 4.0，将以全时速、全方向、全目标、全天候、全场景五维安全为目标，持续增强主动安全能力。全新首发的高精度固态激光雷达、舱内激光视觉传感器、分布式毫米波雷达。将显著提升车辆感知能力，实现路面自适应AEB、智驾爆胎稳定控制辅助、驾驶员失能辅助、哨兵模式增强等功能。

车位到车位体验再次升级，支持高速公路收费站ETC通行、车位到车位切换泊车代驾VPD功能。

“智”行山城征服8D复杂路况，卓越表现展现安全满分答卷

重庆被誉为“中国最魔幻的立体都市”，被誉为“8D魔幻城市”，是每一台车辆的“天然试炼场”，实测向往S9的全系标配华为乾智驾ADS 4 MAX 超阶版，更具挑战性与说服力。

在途径牛角沱立交、菜园坝立交、苏家坝立交“三大网红立交”时，向往S9借助全系标配的192线激光雷达和4D毫米波雷达，精准识别单车道、多车道、红绿灯等各种环岛与多层公交的各个匝道，实现丝滑变道，确保安全高效通过，如同本地“老司机”一样展现出从容的决断力，轻松应对多种路况。

在多维惊险主动安全连环挑战中， “消失的前车”、“防误踩油门及后向防碰撞”连环挑战轮番来袭。通过高速公路前方突发临停车辆状况、日常行驶中因驾驶不专注导致误踩油门和倒车碰撞等多种惊险状况，全面检验车辆的智能感知与决策能力，从而对辅助驾驶的主动安全发起系列高难度挑战。

作为首批全系标配华为乾智驾ADS 4 Max 超阶版的量产车型，向往S9凭借192线激光雷达+4D毫米波雷达这一黄金组合，在三项挑战中均表现出色，从识别预警、紧急制动、到紧急避让等动作，无不彰显其主动安全的稳定性与可靠性。最终成功以高速避让、防误踩油门以及后向防碰撞等项目全部挑战成功的成绩，提交了一份主动安全满分答卷，彰显“安全大堡垒”的硬核实力。

舒享满配家庭头等舱，沉浸式体验向往S9“满分”配置

向往S9拥有晨曦金、星川蓝、幻速银、刃影白、典雅黑等车身颜色。经典豪华双色车身设计，天际腰线，尽显格调。车身采用“藏锋于润”的设计语言，高大稳重、中正大气，演绎中国式豪华。

外在豪华，内在舒适。向往S9舒享满配家庭头等舱，拥有全球首创五星SPA零重力座椅，同级独有8点机械按摩和同级领先18点SPA级按摩，有劲有力、深度缓解乘车疲劳。同级领先鸿蒙座舱HarmonySpace 5，六屏协同，屏屏互动，交互自然，精彩如一，打造默契同享的智能座舱体验。同时还支持全新智慧场景，用户可以像搭积木一样定义自己的出行场景，事先设定一个日常通勤功能，如上车自动导航到公司、自动播放收藏音乐、自动播报天气和新闻，后续上车即可自动享受到这些应用功能了。

同级独有主动降噪ENC技术及720°静音包裹，配合全系标配静音胎与全车5块双层夹胶玻璃，有效降低风噪，让座舱内始终保持静谧的驾乘体验。

作为大家庭智能旗舰SUV，传祺向往S9乾以“3大全系标配+1大舒享满配”成功征服8D重庆，确保行车更安心、电池更安全、驾控更安稳，是大家庭用户购买SUV的新选择，即日起试驾车已陆续到店。