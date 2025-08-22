12·ÖÖÓ³¬³ä£¬410¹«Àï´¿µçÐøº½£ºá°º£ÖÇ»ìÈçºÎ½â¾öÈý´ó³öÐÐÍ´µã£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
8ÔÂ22ÈÕ£¬ÔÚºþ±±ÏåÑôµÄÑëÊÓÐÂÎÅ¡¶¶¥¼¶ÊµÑéÊÒ¡·Ö±²¥ÏÖ³¡£¬Ò»³¡¹ØÓÚ»ì¶¯¼¼ÊõÎ´À´µÄÉî¶È¶Ô»°ÕýÔÚ½øÐÐ¡£ÑëÊÓ×ÜÌ¨Ö÷³ÖÈËÀÍ´ºÑà¡¢á°Í¼Æû³µCEOÂ¬·Å¡¢¼¼Êõ×¨¼Ò»ÆÃô²©Ê¿ÒÔ¼°ÎäººÀí¹¤´óÑ§½ÌÊÚ»ªÁÖ£¬Î§ÈÆ"Ãæ¶Ô'¼ÈÒªÓÖÒª»¹Òª'£¬ÐÂÄÜÔ´³µÈçºÎ½»¾í£¿"ÕâÒ»ºËÐÄÒéÌâ£¬¼ûÖ¤ÁËá°º£ÖÇ»ì¼¼ÊõµÄÈ«ÇòÊ×·¢¡£
Õâ²»ÊÇÒ»³¡ÆÕÍ¨µÄ²úÆ··¢²¼»á£¬¶øÊÇÒ»´Î¼¼ÊõÊµÁ¦µÄÓ²ºËÑéÖ¤¡£ÔÚÈ¨ÍþÃ½ÌåµÄ¾µÍ·ÏÂ£¬á°º£ÖÇ»ì½ÓÊÜÁË¶àÏîÈ«ÇòÊ×´´µÄ¼«ÏÞ²âÊÔ¡ª¡ª52¡æ³¬¸ßÎÂ5C³¬³ä¡¢-24¡æ³¬µÍÎÂ5C³¬³ä¡¢µç³Ø°ü×éºÏ´®ÐÐ¼«ÏÞÊµÑé£¬Ã¿Ò»Ïî²âÊÔ¶¼Ö±Ö¸ÓÃ»§×î¹ØÐÄµÄÍ´µãÎÊÌâ¡£
³äµçÂý³É³öÐÐ"À¹Â·»¢"£¬5C³¬³ä12·ÖÖÓ½â¾ö²¹ÄÜ½¹ÂÇ
Áî´«Í³»ì¶¯³µÖ÷×îÍ·ÌÛµÄÎÊÌâÄª¹ýÓÚ³äµçËÙ¶ÈÂý¡£ÔÚ¸ßËÙ·þÎñÇøÅÅ¶Ó2Ð¡Ê±£¬³äµç1Ð¡Ê±µÄÞÏÞÎ³¡¾°£¬±È±È½ÔÊÇ¡£ÕâÒ²ÈÃÐí¶àÓÃ»§¶Ôµç¶¯»¯Íû¶øÈ´²½¡£ÓÈÆäÔÚ½Ú¼ÙÈÕ³¤Í¾³öÐÐÊ±£¬³äµç×®Ç°ÄÇ³¤³¤µÄ¶ÓÎé¼¸ºõ³ÉÁË¸ßËÙ¹«Â·µÄ"±êÅä"¡£
á°º£ÖÇ»ì¼¼ÊõÍ¨¹ýÈ«Óò800V¸ßÑ¹ÏµÍ³³¹µ×ÆÆ½âÁËÕâÒ»ÄÑÌâ¡£·åÖµ³äµç¹¦ÂÊ´ïµ½320kWµÄÈ«ÎÂÓò5C³¬³ä¼¼Êõ£¬ÈÃµçÁ¿´Ó20%³äÖÁ80%½öÐè12·ÖÖÓ¡£¸ü¹Ø¼üµÄÊÇ£¬³äµç5·ÖÖÓ¾ÍÄÜ»ñµÃ123¹«ÀïÐøº½£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÒ»±¿§·ÈµÄÊ±¼ä¾ÍÄÜÈÃ³µÁ¾Á¢¼´³ö·¢¡£
ÔÚÑëÊÓÐÂÎÅ¡¶¶¥¼¶ÊµÑéÊÒ¡·µÄ¼«ÏÞ²âÊÔÖÐ£¬2026¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÔÚ52¡æ³¬¸ßÎÂºÍ-24¡æ³¬µÍÎÂ»·¾³ÏÂ£¬³äµçÊ±¼äÒÀÈ»±£³ÖÔÚ13·ÖÖÓÒÔÄÚ¡£ÕâÏîÈ«ÇòÊ×´´µÄ¼«¶ËÎÂ¶È5C³¬³ä²âÊÔ£¬Ö¤Ã÷ÁËá°º£ÖÇ»ìÔÚÈÎºÎÆøºòÌõ¼þÏÂ¶¼ÄÜÌá¹©ÎÈ¶¨¿ìËÙµÄ²¹ÄÜÌåÑé¡£ÖÇÄÜÎÂ¿Ø¹ÜÀíÏµÍ³Í¨¹ýÔ¤ÀäÔ¤ÈÈ¼¼Êõ£¬È·±£µç³ØÊ¼ÖÕ´¦ÓÚÀíÏëÎÂ¶ÈÇø¼ä£¬ÈÃ"³äµçÂý"³¹µ×³ÉÎªÀúÊ·¡£
´¿µçÐøº½¶Ì³É»ì¶¯Í¨ÇÚ"°í½ÅÊ¯"£¬63kWh´óµç³ØÊµÏÖ´ÓÈÕ³äµ½°ëÔÂ³ä
ÏÖÓÐ»ì¶¯³µÐÍÆÕ±éÓµÓÐ´¿µçÐøº½Àï³Ì¶ÌµÄÎÊÌâ£¬´ó¶àÊý³µÐÍµÄ´¿µçÐøº½ÔÚ50-100¹«ÀïÇø¼ä£¬ÃãÇ¿ÄÜÓ¦¸¶µ¥´ÎÍ¨ÇÚ£¬µ«ÎÞ·¨Âú×ãÒ»ÖÜµÄ´¿µç³öÐÐÐèÇó¡£ÓÃ»§²»µÃ²»Æµ·±ÔÚ´¿µçºÍ»ì¶¯Ä£Ê½¼äÇÐ»»£¬ÌåÑé¸Ð´ó´òÕÛ¿Û¡£
á°º£ÖÇ»ì´îÔØµÄ63kWhµç³Ø£¬½«»ì¶¯³µÐÍµÄCLTC´¿µçÐøº½Àï³ÌÌáÉýÖÁ360-410¹«Àï¡£ÕâÒ»Êý¾ÝµÄÊµ¼ÊÒâÒåÔÚÓÚ£¬°´ÕÕÆÕÍ¨ÉÏ°à×åÃ¿ÌìÍù·µÍ¨ÇÚ40¹«Àï¼ÆËã£¬³äµçÒ»´Î¿ÉÒÔÂú×ã°ëÔÂµÄ´¿µçÍ¨ÇÚÐèÇó¡£ÓÃ»§¿ÉÒÔÏíÊÜ´¿µç¼ÝÊ»µÄ¾²Ú×ÐÔºÍ¾¼ÃÐÔ£¬ÕæÕýÊµÏÖ"ÈÕ³£¶àÓÃµç¡¢³¤Í¾ÉÙÓÃÓÍ"µÄÀíÏë³öÐÐ·½Ê½¡£
ÒÔá°Í¼×·¹âLÎªÀý£¬×÷ÎªÈ«ÇòÊ×¿î´¿µçÐøº½410kmµÄ»ì¶¯½Î³µ£¬»ù±¾ÊµÏÖÁË"°ëÔÂÒ»³äµç"µÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£ÅäºÏÓÍÏä£¬×ÛºÏÐøº½Àï³Ì³¬¹ý1400¹«Àï£¬±±¾©µ½ÉÏº£¡¢Îäººµ½¹ãÖÝµÈ´ó³ÇÊÐÖ±´ïÎÞÓÇ£¬ÈÃÓÃ»§³¹µ×¸æ±ðÐøº½½¹ÂÇ¡£
µç³Ø°²È«²»ÈÝÓÐÊ§£¬×éºÏ´®ÐÐ¼«ÏÞ²âÊÔÊ÷Á¢°²È«ÐÂ±ê¸Ë
µç³Ø°²È«Ò»Ö±ÊÇÐÂÄÜÔ´³µÖ÷ÐÄÖÐµÄ"´ïÄ¦¿ËÀûË¹Ö®½£"¡£´«Í³µÄµ¥Ò»°²È«²âÊÔÍùÍùÎÞ·¨Ä£ÄâÕæÊµÊÂ¹ÊÖÐµÄ¸´ºÏ¼«¶ËÇé¿ö£¬ÓÃ»§¶Ôµç³ØÔÚÊÜËð×´Ì¬ÏÂµÄ°²È«ÐÔÄÜÈ±·¦×ã¹»ÐÅÐÄ¡£
á°º£ÖÇ»ìÍ¨¹ýÈ«ÇòÊ×´Î"µç³Ø°ü×éºÏ´®ÐÐ¼«ÏÞÊµÑé"£¬ÈÃÍ¬Ò»µç³Ø°üÏÈºó¾ÀúÕë´Ì²âÊÔºÍ5Ã×¸ß¿ÕµøÂä£¬È«·½Î»Ä£Äâµç³Ø°üÊÜËðµÄ¼«¶Ë³¡¾°¡£²âÊÔ½á¹ûÏÔÊ¾£¬µç³Ø°üÔÚÔâÊÜË«ÖØ¼«ÏÞ¿¼ÑéºóÒÀÈ»²»Æð»ð¡¢²»±¬Õ¨£¬Õ¹ÏÖÁËÐÐÒµ¶¥¼âµÄ°²È«·À»¤ÄÜÁ¦£¬°²È«ÐÔÄÜÔ¶³¬ÐÂ¹ú±ê¡£
ÕâÖÖ°²È«±íÏÖÔ´ÓÚá°º£ÖÇ»ìµÄ¶àÖØ·À»¤ÌåÏµ¡£ÖÇÄÜµç³Ø¹ÜÀíÏµÍ³ÈçÍ¬"24Ð¡Ê±ÔÚÏßµÄµç³ØÒ½Éú"£¬Í¨¹ýÖÇÄÜÕï¶ÏÒýÇæÊµÊ±¼à¿Øµç³Ø×´Ì¬£¬¿ÉÌáÇ°72Ð¡Ê±Ê¶±ðÇ±ÔÚ·çÏÕ¡£ÅäºÏ"ÈýÎ¬¸ôÈÈÇ½"¼¼Êõ¡¢PACK 16ÖØÎïÀí·À»¤½á¹¹ºÍ1500MPa¸ßÇ¿¸Öµ×»¤°å£¬ÐÎ³ÉÁË³¬Ô½¹ú±êµÄÈßÓà°²È«·À»¤ÍøÂç£¬ÕæÕý×öµ½ÁË"°²È«ÊÇ×î´óµÄºÀ»ª"¡£
¼¼Êõ´´ÐÂ£ºÔÉú´¿µçÕýÏò¿ª·¢²ßÂÔ¿ª´´»ì¶¯ÐÂÂ·¾¶
á°º£ÖÇ»ì¼¼ÊõµÄÍ»ÆÆÐÔÔÚÓÚÆä¶ÀÌØµÄ¼¼ÊõÂ·¾¶Ñ¡Ôñ¡£²»Í¬ÓÚÐÐÒµÆÕ±é²ÉÓÃµÄ"È¼ÓÍ¡ú²å»ì¡ú´¿µç"½¥½øÊ½·¢Õ¹£¬á°Í¼Ñ¡Ôñ»ùÓÚ´¿µç¼Ü¹¹½øÐÐ"ÕýÏò¿ª·¢"£¬½«´¿µç³µÐÍµÄ¼¼ÊõÓÅÊÆÈ«Ãæ¸³ÄÜ»ì¶¯²úÆ·¡£
ÕâÖÖ"¸ßÎ»ÇÐÈë"µÄÕ½ÂÔÌåÏÖÔÚ"ÖÇµçÖÐÊà+³¬ÄÜ¾ØÕó"µÄË«ºËÐÄ¼¼Êõ¼Ü¹¹ÉÏ¡£ÖÇµçÖÐÊàÕûºÏÖÇÄÜÎÂ¿Ø¡¢ÄÜÁ¿¹ÜÀí¡¢µç³Ø¹ÜÀíºÍµçÔ´ÖÕ¶ËËÄ´óÏµÍ³£¬ÊµÏÖ¸ßÐ§ÐÍ¬;³¬ÄÜ¾ØÕóÍ¨¹ý³¬´óµç³Ø¡¢³¬¼¶¿ì³ä¡¢³¬¼¶¸ßÑ¹¡¢³¬¼¶Ð§ÄÜ¡¢³¬¼¶Ðøº½Îå¸öÎ¬¶È£¬ÖØÐÂ¶¨Òå»ì¶¯¼¼Êõ±ê×¼¡£
¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇá°º£ÖÇ»ìµÄÄÜÐ§±íÏÖ¡£3.7kWh/LµÄÓÍµç×ª»¯ÂÊºÍ92.5%µÄCLTC¹¤¿öÐ§ÂÊ¾ù´ïµ½ÐÐÒµÁìÏÈË®Æ½£¬Í¨¹ýÖÇÄÜËã·¨ÓÅ»¯¶¯Á¦·ÖÅä£¬È·±£ÔÚ²»Í¬¹¤¿öÏÂ¶¼ÄÜÊµÏÖ×î¼ÑÄÜºÄ±íÏÖ¡£
á°º£ÖÇ»ì¼¼ÊõÍ¨¹ýµ×²ã¼Ü¹¹´´ÐÂ£¬ÊµÏÖÁËÄÜÔ´ÀûÓÃÐ§ÂÊµÄÏÔÖøÌáÉýºÍ²úÆ·¼ÛÖµ¿çÔ½£¬Æä"·¢²¼¼´Á¿²ú"µÄ¼¼Êõ³ÉÊì¶ÈºÍÈ«Æ·Àà´îÔØµÄ¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃ£¬±êÖ¾×ÅÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µ²úÒµÔÚ»ì¶¯¼¼ÊõÁìÓòÊµÏÖÁËÈ«ÇòÒýÁì£¬ºÁ²»¿äÕÅµØËµÎ´À´ÎåÄê¶¼½«±£³ÖÐÐÒµÁìÏÈË®Æ½¡£Í¬Ê±£¬ÕâÏî¼¼Êõ½«ÓÉÏÂ°ëÄêÍÆ³öµÄÈý¿îÆì½¢²úÆ·Ê×Åú´îÔØ£¬¸²¸ÇMPV¡¢½Î³µ¼°SUVÈý´óºËÐÄÆ·Àà£¬Ê¹á°Í¼³ÉÎªÊ×¸öÊµÏÖ800V»ì¶¯¼¼ÊõÈ«Æ·Àà¸²¸ÇµÄÆ·ÅÆ¡£×÷ÎªÂäµØ¸Ã¼¼ÊõµÄÊ×¿î³µÐÍ£¬È«ÇòÊ×¿î800VÖÇÄÜ³¬»ìMPV¡ª¡ª2026¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò£¬ÒÑÈ·¶¨½«ÓÚ8ÔÂ29ÈÕÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£
Õâ²»½öÊÇ¶Ô"¼ÈÒª´¿µçÌåÑé¡¢ÓÖÒªÎÞÀï³Ì½¹ÂÇ¡¢»¹Òª³¬¿ì²¹ÄÜ"ÓÃ»§Í´µãµÄÖÕ¼«½â´ð£¬¸üÊÇµ±ÏÂ×îÊÊºÏ¹úÈËµÄÈ«³¡¾°³öÐÐ½â¾ö·½°¸£¬½«ÎªÓÃ»§´øÀ´»®Ê±´úµÄÐÂÄÜÔ´³öÐÐÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â