¹ú²úµÄºÀ³µÊ±¿Ì£º¼«ë´9XÓëÎµÀ´ES8ÄÚÊÎÆØ¹â£¬³¬Ô½M9µÄ¡°ÀÏÇ®·ç¡±£¿
µ±ÐÂÊÆÁ¦ÃÇ¼¯ÌåÏòÉÏ¸ß¶ËÍ»Î§£¬²»ÔÙÂú×ãÓÚ¿Æ¼¼ÅäÖÃ¶ÑÆö£¬¿ªÊ¼³ÁµíÖÊ¸ÐÓë¸ñµ÷£¬Ò»³¡¹ØÓÚ¡°ºÎÎªÕæÕýºÀ»ª¡±µÄÄÚÊÎ¾ºÈüÇÄÈ»À¿ªá¡Ä»¡£
ºèÃÉÖÇÐÐÖ÷µ¼µÄÎÊ½çM9ÒÔ³öÉ«µÄ²úÆ·Éè¼ÆÎªÐÐÒµ´òÑù£¬´òÆÆÁË¹ú²ú¸ß¶ËºÀ»ªÊÐ³¡µÄ¿Õ°×¡£ÕýËùÎ½¡°Ç°ÈË¿ªÂ·ºóÈËÐÐ¡±£¬½üÈÕ¼«ë´9XºÍµÚÈý´úÎµÀ´ES8ÄÚÊÎÏ¸½ÚÍ¬Ê±ÆØ¹â£¬¾ùÒÔÆä³ÁÎÈ¡¢ÄÚÁ²¡¢Æ·ÖÊÖÁÉÏµÄÉè¼ÆÓïÑÔ£¬±»ÍøÓÑ¹ÚÒÔ¡°ÀÏÇ®·ç¡±±êÇ©¡£
³¤¾ÃÒÔÀ´£¬¡°ÀÏÇ®·ç¡±(Old Money Aesthetic)´ú±í×ÅÒ»ÖÖ²»ÕÅÑï¡¢ÖØ´«³Ð¡¢½²¾¿²ÄÖÊÓëÏ¸½ÚµÄ¶¥¼¶ÉóÃÀ¡£ÔÚÆû³µÁìÓò£¬Ëü³£Óë±öÀû¡¢±¼³ÛÂõ°ÍºÕ¡¢ÀÍË¹À³Ë¹µÈ°ÙÄêÆ·ÅÆ¹Ò¹³£¬ÊÇ¸ß¶ËÉÝ»ªµØÎ»µÄÏóÕ÷¡£
È»¶ø£¬´ÓÎÊ½çM9£¬ÔÙµ½Èç½ñµÄ¼«ë´9XºÍµÚÈý´úÎµÀ´ES8ÄÚÊÎµýÕÕÍ¼£¬¿ÉÒÔºÜÇåÎúµØ¿´µ½£¬ÖÐ¹úÆ·ÅÆÕýÒÔ¾ªÈËµÄËÙ¶ÈÀí½âºÍÚ¹ÊÍÕâÖÖ¸ß¼¶¸Ð£¬ÍêÃÀÈÚºÏÐÂÊ±´ú¿Æ¼¼ºÀ»ª£¬²¢½«Æä×¢ÈëÆì½¢²úÆ·Ö®ÖÐ¡£
µÚÈý´úÎµÀ´ES8£ººÀ»ª¸ñµ÷¡°ÍâÏÔ¡±Óë¶¥¼¶¿Æ¼¼¡°ÄÚÔÌ¡±
ÎµÀ´Ò»ÏòÊÇ¹ú²ú¶¥¼¶Éè¼ÆµÄ³µÆó´ú±í¡£ÔÚ×îÐÂ¹ÙÐûµÄµÚÈý´úES8ÄÚÊÎÉè¼ÆÖÐ£¬ÎÒÃÇ¼È¿´µ½ÁËÔ´×Ô¿Æ¼¼Æì½¢ET9µÄ´«³Ð£¬ÓÖ¿´µ½ÁË²»Ò»ÑùµÄºÀ»ª¸ñµ÷·º»¯¡£
ES8ÑØÓÃET9µÄºá¹áÊ½¡°Ìì¼ÊÏß¡±ÆÁÄ»²¼¾Ö£¬ÓÉÒ»¿é1.4Ã×³¬³¤mini-LEDÆÁÄ»+Ô²½ÇË«²ãOLEDÖÐ¿ØºáÆÁ×é³É£¬È¡Ïû´«Í³ÒÇ±íÆÁ¸ÄÎª»³µµ+AR-HUD×éºÏ£¬·ûºÏÎµÀ´Ò»¹á¼«¼ò¿Æ¼¼ºÀ»ª¸Ð;
Í¬Ñù£¬ES8»¹²ÉÓÃÁËET9ÀàËÆµÄÃÅ°å½ðÊôÒôÏìÕÖ¡¢ºúÌÒÄ¾ÎÆ¸Ç°å¡¢ÁâÐÎç¬·ì×ùÒÎ£¬Ï¸½ÚÉè¼ÆÁé¸ÐÔ´×ÔÓÚ¶«·½´«Í³ÃÀÑ§Éè¼Æ£¬ÑÓÐøET9µÄ¹ú·çÑÅÉÝ·ç¸ñ£¬¸üÊÊºÏ¹úÈË¸ß¼¶ÉóÃÀ¡£
µ«ÓëET9¶¨Î»ÐÐÕþ×ðÏíµÄÀäµ¿ËÖÆËù²»Í¬µÄÊÇ£¬ÔÚµÚÈý´úES8ÉíÉÏ£¬ÎµÀ´¼ÓÈëÁË¸ü¶àºÀ»ªÖÊ¸Ð·ÕÎ§µÄ¡°ÍâÏÔ¡±£¬±ÈÈç³¬´óÃæ»ýµÄÒôÏì½ðÊôÕÖ¡¢´óµ¨²ÉÓÃ²ªôÞµÚºìÉîºìÄÚÊÎÅäÉ«¡¢ÃÅ°åÇøÓò²¼ÖÃ¸ü¶àÊµÌå¹¦ÄÜ°´¼üµÈµÈ£¬´îÅä»·±§Ê½Òþ²ØÂþ·´Éä·ÕÎ§µÆ£¬Ë²¼äÌáÉýÁË³µÏáµÄÎÂ¶ÈÓë¸ñµ÷¡£
ES8µÄ²ÄÖÊÓëÉè¼Æ·ç¸ñÓëÓ¢Â×¶¥¼¶¶¨ÖÆ¼Ò¾ßÊ®·ÖÏàÏñ£¬¡°×ø½ø³µÄÚÓÌÈç»Øµ½×Ô¼ÒºÀÕ¬¡±£¬Ëü¸øÈËµÄ¸Ð¾õ¸üÆ«ÏòÓÚÎÂÅ¯¡¢ÓÐ°ü¹üÊ½µÄÉÝ»ª£¬ÊÇ¼ÈÂú×ã¸ß¶ËÉÌÎñ£¬ÓÖ·ûºÏ¼ÒÍ¥³öÐÐµÈ¸üÈ«Ãæ³¡¾°µÄ¼«ÖÂÑÝÒï¡£
ÔÚÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÕÅÑï¡¢ÈÈÁÒ·ÕÎ§ÓªÔìÏÂ£¬µÚÈý´úES8ÈâÑÛ¿É¼û½«¿Æ¼¼ºÀ»ªÍêÃÀÈÚÈëÆäÖÐ£¬±ÈÈçÌåÏÖÌìÊàSkyOSÕû³µÈ«ÓòÏµÍ³ÄÜÁ¦µÄÁ÷Ã½ÌåºóÊÓ¾µ¡¢ET9Í¬¿îÖÐ¿ØÁéÏ¬µº´¥¿ØÉè¼Æ¡¢¶þÅÅÓÒ²àÁãÖØÁ¦×ùÒÎ¡¢¶þÅÅÎü¶¥ÆÁ+»¯×±¾µµÈµÈ£¬Ã£Ã£¶àµÄÉè¼ÆÓë¿Æ¼¼Ï¸½Ú²ØÓÚÆäÖÐ¡£
¼«ë´9X£º³ÁÎÈ´óÆøµÄºÀ»ª¡°½Ì¿ÆÊé¡±
´ÓÆØ¹âÍ¼À´¿´£¬¼«ë´9XµÄÄÚÊÎÔò³ÊÏÖ³öÁíÒ»ÖÖºÀ»ªÂ·¾¶£¬¿°³Æ¡°³ÁÎÈ´óÆøµÄ½Ì¿ÆÊé¡±¡£
Éî×ØÉ«±È²ªôÞµÚºì¸üºÃ¼ÝÔ¦£¬ÊÇ¡°ÀÏÇ®·ç¡±ÖÊ¸Ð´òÔìµÄ¾µäÑÕÉ«£¬ÔÚÓªÔì³ö×¯ÖØ¡¢ºÀ»ª»ùµ÷µÄ»ù´¡ÉÏ¸üÓÐÔÏÎ¶£¬´îÅäÊ®·Ö¿¼¾¿µÄÆ¤¸ï²ÄÖÊºÍ·ìÏß¹¤ÒÕ¡¢ÁÁÒø¶Æ¸õÊÎÌõ¡¢ÒÔ¼°Ë®¾§°´Å¥µÈ£¬ÌåÏÖ³öÁËµÂÏµ°ÙÄêºÀ»ª³µµÄÀíÐÔÓëÖÈÐò¸Ð¡£
»»¾ä»°½²£¬Ïà½ÏÓÚµÚÈý´úÎµÀ´ES8µÄ¡°ÐÂ¡±£¬¼«ë´9XÔòÆ«ÏòÓÚ¡°ÊØ¾É¡±¡£²»ÂÛÊÇÖÐ¿ØÌ¨²¼¾Ö¹æÕûµÄË®¾§ÐýÅ¥¼°¿ØÖÆ°´¼ü£¬»¹ÊÇÃÅ°åÉÏÕû½àÓÐÐòµÄÈ«¹¦ÄÜ°´¼üÅÅ²¼£¬¶¼ÌåÏÖ³öÁËµÂÏµ°ÙÄêºÀ»ª³µ×¢ÖØÈËÌå¹¤³ÌÑ§µÄÀíÐÔºÍÖÈÐò¸Ð¡£
ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬¼«ë´²¢Ã»ÓÐ¹ý¶àµÄ¡°ìÅ¼¼¡±£¬ÒÔ±ÜÃâ´øÀ´²»±ØÒªµÄÇá¸¡¸ÐºÍÉè¼Æ³ö´í¡£¼Ò×åÊ½ÇúÃæÒÇ±íÆÁ+ÖÐ¿Ø´óÆÁ+AR-HUD±»ÇÉÃîµØÈÚÈëµ½×ù²ÕÀï£¬Í¨¹ý¡°ÉÙ¼´ÊÇ¶à¡±µÄ¿ËÖÆ£¬ÕÃÏÔ³ö¶Ô²ÄÖÊ±¾ÉíÃÀ¸ÐµÄ¼«ÖÂ×·Çó£¬ºÍ¹¦ÄÜÐÔ³ç°Ý¡£
¹ú²ú¡°ÀÏÇ®·ç¡±áÈÆð£º´Ó×·Ëæµ½¶¨Òå
Á½¿î×îÐÂ¹ú²úÆì½¢SUVµÄÄÚÊÎÉè¼Æ£¬ËäÈ»·ç¸ñÏ¸½Ú¸÷ÓÐ²àÖØ£¬¼«ë´9X¸üÆ«µÂÏµ·ç¸ñµÄÀä¾þºÍÀíÐÔ;ÎµÀ´ES8¸ü¾ßÓÐÎÂÅ¯¡¢¿Æ¼¼ºÍ¸ÐÐÔ£¬µ«¶¼Í¬Ê±»÷ÖÐÁË¡°ÀÏÇ®·ç¡±µÄºËÐÄÒªËØ£¬¼´¶¥¼¶²ÄÖÊÓë¹¤ÒÕµÄÍêÃÀÈÚºÏ¡¢¿ËÖÆÄÚÁ²µÄÉè¼ÆºÍ·ÕÎ§ÖÁÉÏ¡¢ÒÔ¼°µÍµ÷ÒþÐÔµÄÉÝ»ªÆø³¡¡£
ÆäÊµ£¬´ÓÈ¥ÄêÎÊ½çM9´óÈÈÒÔÀ´£¬ÎÒÃÇÄÜ¹»·¢ÏÖÓÐÔ½À´Ô½¶à¶Ô±êÀÍË¹À³Ë¹¿âÀïÄÏµÄ¹ú²úÆì½¢SUVµÇ³¡¡£ÎÞ¶ÀÓÐÅ¼£¬ËüÃÇ³ýÁËÇ¿µ÷×îÏÈ½øµÄ¡°¿Æ¼¼¸Ð¡±ºÍ¡°ÐÔÄÜ¡±ÒÔÍâ£¬¶ÔÉî²ã´ÎµÄ¡°ÖÊ¸Ð¡±¡¢¡°Æ·Î¶¡±¡¢¡°¸ñµ÷¡±Ò²ÓÐÁË¸üÈ«ÃæµÄ×·ÇóºÍÀí½â¡£
Õâ²»½ö½öÊÇ²úÆ·²ãÃæµÄ¾ºÕù£¬¸üÊÇÖÐ¹úÆ·ÅÆÏòÈ«ÇòÆû³µºÀ»ª¶¨ÒåÈ¨·¢ÆðµÄ³å»÷¡£
¼«ë´9XµÄ³ÁÎÈ´óÆøÓëÎµÀ´ES8µÄ¸ñµ÷ÎÂ¶È£¬¹²Í¬×àÏìÁË¹ú²úºÀ»ªÄÚÊÎµÄ¡°ÀÏÇ®·ç¡±ÐòÇú¡£Õâ³¡ÓÉÄÚ¶øÍâµÄ¡°ÄÚ¾í¡±£¬¾íµÄÊÇ¶Ô²ÄÖÊ¼«ÖÂµÄ×·Çó£¬ÊÇ¶ÔÉè¼ÆÃÀÑ§µÄÉî¿ÌÀí½â£¬ÊÇ¶ÔÓÃ»§Çé¸ÐÐèÇóµÄ¾«×¼°ÑÎÕ¡£µ±ÖÐ¹úÆ·ÅÆ¿ªÊ¼ÓÃÊÀ½ç¶¥¼¶µÄ±ê×¼À´ÒªÇó×Ô¼º£¬²¢ÈÚÈë¶ÀÌØµÄ¶«·½ÕÜÑ§Ê±£¬ÎÒÃÇÓÐÀíÓÉÏàÐÅ£¬ÊôÓÚÖÐ¹úÆû³µµÄ¡°ÐÂºÀ»ªÊ±´ú¡±ÕýÔÚµ½À´¡£
Õâ³¡ÄãÆ´ÎÒ¾íµÄÉè¼Æ¾ºÈü£¬»òÐíÊýÄêºó»ØÍ·À´¿´£¬½«»á³ÉÎªÖÐ¹úÆ·ÅÆµß¸²´«Í³ºÀ»ª¸¹µØµÄÒ»³¡¸ïÃüÔË¶¯£¬ÍÆ·¾ÉÖÈÐò£¬ÖØËÜÖÐ¹úÆû³µ¹¤ÒµµÄÉóÃÀ¸ß¶ÈºÍÆ·ÅÆ¼ÛÖµ£¬¶¨ÒåÐÂÊ±´úµÄ¡°µÍµ÷ÉÝ»ª¡±£¬ÔÚ×ùµÄ¸÷Î»Ê±¿Ì¼ûÖ¤×ÅÕâÒ»ÀúÊ·ÐÔ½ø²½¡£
