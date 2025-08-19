在豹8和坦克500面前，凭什么选31.99万元的猛士M817？

当硬派越野开始追求智能化，东风猛士选择“全面入华”。

8月17日，猛士M817正式上市。新车共推出两款版型，对应售价分别为31.99万元和34.99万元。这款定位“全栈华为赋能”的硬派越野车，预售1小时订单破9713台，创下中国高端越野市场新纪录。

作为猛士品牌从“技术图腾”(猛士917)向“用户普惠”转型的战略车型，M817首搭上市即交付的华为乾ADS 4和鸿蒙座舱5，以30万级定价杀入主流市场，直面坦克500、豹8等竞品，掀起市场“三角战”。

从预售成绩来看，M817确实取得了初步成功。

“全面入华”

猛士M817是全球首搭华为乾ADS 4.0的越野车型，实现从“机械硬核”到“智慧全能”的跨越。

新车共搭载包括1个华为自研192线激光雷达+11颗高清摄像头+3颗分布式4D毫米波雷达矩阵+12颗超声波雷达等27颗感知传感器硬件，上市即交付华为乾ADS 4，可实现覆盖高速、城市、任意车位到车位等全场景领航辅助驾驶，以及全套主动安全功能。

以华为ADS 4在业界第一领先水平的地位，猛士M817几乎可以说是目前智驾最强的硬派越野车，用户体验完全拉满。并且，在M817车身还配备了“智驾小蓝灯”，同样属于硬派越野首搭。

同样，猛士M817还搭载鸿蒙座舱5车机系统，通过10.25英寸仪表屏+15.6英寸中控屏+W-HUD抬头显示+流媒体后视镜+后排控制屏等，为车内驾驶员和乘客提供一流顶级的智能座舱体验。

之所以说它是目前含“华”量最高的智能越野，原因还在于猛士M817比竞品更早实现了华为乾车云、乾车控、鲸鳍通信三大科技。乾车云可实现哨兵模式远程查看、华为星闪车钥匙等;乾车控提供1000+原子化服务，为用户提供个性化用车组合，实现全场景智慧控车;鲸鳍通信支持业内首发双网双待，还支持卫星通信，无网环境下也能拨打SOS求救信号。

对于高端户外越野场景需求来说，一台拥有全套华为通信服务的车，可想而知是有多么“真香”了。

“百万旗舰”性能下放

猛士M817战略意义非凡，它是917百万旗舰性能下放的“用户普惠型”之作。

整车长5100mm宽1998mm高1899mm，轴距3005mm，充分凝聚了东风百年军工越野技术底蕴，以三大核心系统构建起“全域通达”硬实力。

首先，它搭载磐石底盘系统。采用150mm可调空气悬架，离地间隙最高抬升105mm，平地高度达到333mm，涉水深度达900mm，最低可下降45mm，完美应对1.9m城市限高地库。

它还搭载同级唯一VMC智能底盘域控技术，搭配后轮双向20°转向，5.1车长实现5.2m转弯半径，全地盘三维协同控制，沙漠冲坡稳定性提升40%，狭窄地位支持蟹行模式，联动华为智驾可实现全地形识别预判、120米循迹倒车等。

其次，猛士M817采用1.5T增程器+三电机PHEV架构，峰值功率505kW，峰值扭矩848N・m，轮边最大扭矩超11000N・m，零百加速5.2秒。搭配宁德时代越野专用电池包，CLTC综合续航1300km(纯电140km)，馈电油耗7.24L/100km;

最后，它还采用百万旗舰同款“猛士智能E锁”配置，1秒内完成四轮动力分配，即使三轮打滑仍可单轮脱困，支持9种驾驶模式+AUTO智能识别，覆盖雪地、岩石、沙地等场景。

直面豹8、坦克500等竞品

猛士M817作为最后上市车型，自然在对标竞品方面存在后发优势。

例如，虽然猛士M817仅采用1.5T发动机，不如豹8的2.0T DMO电驱系统和坦克500的3.0T V6发动机，但凭借三电机配置弥补了动力系统总功率不足，并充分发挥了电驱优势，实现了超11000N・m轮边扭矩最大化，利于越野脱困;

在越野最关键的底盘控制层面，猛士M817不仅拥有同级唯一的VMC智能底盘三域协同+后轮转向+150mm可调空气悬架，可联动华为智驾。并且依托于东风猛士最强武器“智能E锁”，可实现1秒单轮锁止、蟹行模式、全地形自动识别、驾驶模式自动切换等。

凭借“华为智驾中枢大脑+东风军工级底盘堆料”，M817首次实现越野场景中“感知-决策-执行”的闭环，将硬派越野从机械操控时代推进至智能协同时代，成为了其核心差异化优势。

现在的高端硬派越野市场，正逐渐走入大众化视野。不论是坦克500还是猛士M817等，依靠新能源技术革新和华为全场景智能化加持，不仅在户外越野场景性能表现更加强大，更关键的也能很好满足“城市通勤”等日常家用，是妥妥的全面型选手。

而在这种趋势下，谁能最终胜出，或许比拼的正是技术与产品力。大家觉得坦克500、豹8、和猛士M817，谁更有潜力？