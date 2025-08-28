³¤³Ç°Ñ¶¼½Ñß×°½øÁË³µÀï È«ÐÂÌ¹¿Ë500Õðº³ÉÏÊÐ ÊÛ¼Û33.5ÍòÔªÆð
8ÔÂ27ÈÕ£¬ÊÀ½çÎÄ»¯ÒÅ²ú¶¼½ÑßÅÏ£¬Ì¹¿ËÆ·ÅÆ¡¸¿ªÆôÔ½Ò°ÐÂÊ±´ú¡¹È«ÐÂÌ¹¿Ë500ÉÏÊÐ·¢²¼»áÔÚ´ËÂ¡ÖØÕÙ¿ª¡£ÕâÊÇÊ×´ÎÔÚ¶¼½Ñß¾Ù°ìµÄÆû³µ·¢²¼»á£¬Ò²ÊÇ³¤³ÇHi4¡¢Ì¹¿ËÆ·ÅÆÏò´«³ÐÇ§Äê¡°ÖÐ¹úÖÇ»Û¡±µÄ³ç¸ßÖÂ¾´¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë500¶¨Î»È«³¡¾°ÖÇÄÜºÀ»ªÔ½Ò°SUV£¬ÍÆ³öHi4-Z¡¢Hi4-T¼°3.0T V6È¼ÓÍÈýÖÖ¶¯Á¦°æ±¾£¬ÆäÖÐHi4-ZÖÇÏí°æ37.5ÍòÔª£¬Hi4-TÖÇÏí°æ35.5ÍòÔª£¬Hi4-T»ù´¡°æ33.5ÍòÔª£¬3.0TÔì¾³°æ35.5ÍòÔª£¬Ïà±ÈÔ¤ÊÛ¼Û¸ñ¸ü¾ßÎüÒýÁ¦¡£
Îª»ØÀ¡ÓÃ»§ºñ°®£¬Ì¹¿ËÍÆ³ö¹Ø»³Õþ²ß£¬¶ÔÓÚHi4-ZÖÇÏí°æ¡¢Hi4-TÖÇÏí°æµÄ¹º³µÓÃ»§£¬³ýÁË×Ü¼ÛÖµ41000ÔªµÄ¸ßËÙ/³ÇÊÐNOAÖÇ»ÛÁìº½¸¨Öú¼ÝÊ»¡¢³µÎ»µ½³µÎ»Áìº½¸¨Öú¡¢17.3Ó¢´ç3KºóÅÅÓéÀÖÆÁºÍÖÇÄÜÀäÅ¯Ë«ÓÃ±ùÏä£¬ÉÏÊÐÆÚ¶©³µ»¹¿É×ðÏí×Ü¼ÛÖµ38000ÔªµÄ5ÖØÏÞÊ±ºÀÀñ£º°üº¬3000Ôª¶¨½ðµÖ6000Ôª¹º³µÎ²¿î;¼ÛÖµ3000ÔªÔ¶ºìÍâÒ¹ÊÓÏµÍ³Ñ¡×°»ù½ð;¼ÛÖµ5000Ôª¿Æ¼¼°ü¡¢¼ÛÖµ8000Ôª×ùÒÎ°´Ä¦°üÃâ·ÑËÍ;Îª¸ÐÐ»Ì¹¿ËÀÏÓÃ»§£¬Ì¹¿ËÀÏ³µÖ÷Ôö»»¹ºÏí15000Ôª²¹Ìù£¬·ÇÌ¹¿ËÓÃ»§Ôö»»¹ºÖÁ¸ß7000Ôª²¹Ìù;ËÍÒ»Äê¼ÛÖµ4000ÔªÌá¹©ÖÁ¸ß500ÍòµÄ¸¨Öú¼ÝÊ»±£ÕÏ·þÎñ¡£
¶ÔÓÚHi4-T»ù´¡°æºÍ3.0TÔì¾³°æ¹º³µÓÃ»§£¬ÉÏÊÐÆÚ¼ä¶©³µÍ¬ÏíÏÞÊ±¹º³µÀñ°ü£¬×Ü¼ÛÖµ26000Ôª£ºº¬3000Ôª¶¨½ðµÖ6000Ôª¹º³µÎ²¿î¡¢ÔÙÔùËÍ¼ÛÖµ5000Ôª¿Æ¼¼°ü¼°¼ÛÖµ3000ÔªÔ¶ºìÍâÒ¹ÊÓÑ¡×°»ù½ð;Ì¹¿ËÀÏ³µÖ÷Ôö»»¹ºÏí15000Ôª²¹Ìù£¬·ÇÌ¹¿ËÓÃ»§Ôö»»¹ºÖÁ¸ß7000Ôª²¹Ìù¡£
ÁíÍâ£¬»¹ÓÐ½ðÈÚÎÞÓÇ¡¢ÓÃ³µÎÞÓÇ¡¢³äµçÎÞÓÇ¡¢¾ÈÔ®ÎÞÓÇ¡¢ÍøÁªÎÞÓÇµÈ5´óÎÞÓÇÈ¨Òæ¡£ÉÏÊÐ×¨Ïí£¬Ò»²½µ½Î»!
¾¡¹ÜÕýÊ½ÊÛ¼Û¸Õ¸Õ½ÒÏþ£¬µ«È«ÐÂÌ¹¿Ë500ÔçÒÑÕ¹ÏÖ³ö"±¬¿î"ÌåÖÊ¡£ÔÚÇ°²»¾ÃµÄÔ¤ÊÛ½×¶Î¿ªÆôºó£¬24Ð¡Ê±ÄÚ¶©µ¥¼´Í»ÆÆ11000Á¾£¬Ä¿Ç°ÕâÒ»Êý×ÖÈÔÔÚ³ÖÐøÅÊÉý£¬ÕâÎÞÒÉÕÃÏÔÁËÊÐ³¡¶ÔÕâ¿î³µÐÍµÄÇ¿ÁÒÈÏ¿É¡£
ÒòÊÆÀûµ¼¡¢ºÍÐ³¹²Éú ÖÂ¾´¶¼½Ñß¿çÔ½Ç§ÄêµÄ¡°ÖÐ¹úÖÇ»Û¡±
·¢²¼»áµ±Ìì£¬ÑëÊÓÐÂÎÅ¡¶Ê×ÇüÒ»Ö¸¡·À¸Ä¿×ß½ø¶¼½Ñß£¬°ÍÊñÎÄ»¯×¨¼ÒÕÔÎÄÇÈ¡¢³¤³ÇÆû³µ¶ÊÂ³¤Îº½¨¾ü×÷Îª¼Î±ö£¬ÓëÖÐÑë¹ã²¥µçÊÓ×ÜÌ¨Ö÷³ÖÈËÍõÄþÕ¹¿ª¶Ô»°£¬´«µÝ³¤³ÇHi4ÖÇÄÜËÄÇýµç»ì¼¼ÊõÓë¶¼½ÑßÖÎË®ÕÜÑ§Í¬Ô´µÄÖÐ¹úÖÇ»Û¡£
³¤³ÇÆû³µ¶ÊÂ³¤Îº½¨¾üÒÔ¼¼Êõ´«³ÐºÍ´´ÐÂÖÂ¾´¶¼½Ñß£¬±í´ïÁË¶Ô¶¼½ÑßÖÎÀíÕÜÑ§µÄÀí½âºÍË¼¿¼¡£¹ÅÈËÖÇ»ÛµÄÎ°´ó£¬²»ÊÇ½â¾öÒ»Ê±ÄÑÌâ£¬¶øÊÇÎª°ÙÐÕÄ±³¤Ô¶Ö®Àû¡£¶¼½ÑßÊÇ¿É³ÖÐøµÄÖÎË®ÌåÏµ£¬Àú¾2300Äê£¬ÒÀÈ»Ôì¸£Ò»·½°ÙÐÕ¡¢Ò»·½Ë®ÍÁ¡£³¤³ÇÆû³µÒ²Òª³ÖÐøÑÐ·¢ÊØ»¤ÓÃ»§ÀûÒæ¡¢´´ÔìÉç»á¼ÛÖµµÄ¿É¿¿¼¼Êõ¡£
¶¼½ÑßµÄ·¢Õ¹£¬ÒòµØÖÆÒË£¬Ë³ÊÆ¶øÎª£¬³ÊÏÖ³ö×ðÖØ×ÔÈ»¹æÂÉµÄÉúÌ¬¹ÛºÍ³¤ÆÚÖ÷Òå¼ÛÖµ¹Û¡£³ÖÐøµÄ·¢Õ¹£¬´ÓÀ´²»ÊÇÒ»õí¶ø¾Í£¬Òª¿¿»ýÀÛºÍ³Áµí¡£³¤³ÇÆû³µ¼á¶¨³¤ÆÚÖ÷Òå£¬Òª°Ñ³¤³ÇHi4´òÔì³ÉÎªÖÐ¹úÆû³µ¼¼ÊõµÄ¡°¶¼½Ñß¡±¡£
³¤³ÇÆû³µÒ»Ö±ÒÔÊµ¸ÉÎªÂ·¾¶£¬¼á³Ö¡°ÎªÃñ¡±µÄ¼ÛÖµÈ¡Ïò£¬Î´À´ÈÔ½«ÒÔ¿Æ¼¼´´ÐÂÎªºËÐÄ£¬ÖÂ¾´¡°ÖÐ¹úÖÇ»Û¡±£¬ÒÔ´òÔì°ÙÄê»ùÒµÎªÄ¿±ê£¬ÎªÈ«ÇòÊÐ³¡³ÖÐøÌá¹©¸ß¼ÛÖµ¡¢¸ß¿É¿¿µÄ¼¼ÊõºÍ²úÆ·¡£
Hi4-Z¼¼ÊõÓë¶¼½ÑßÖÎË®ÕÜÑ§µÄÇ§ÄêºôÓ¦
È«ÐÂÌ¹¿Ë500Ñ¡ÔñÔÚ¶¼½Ñß·¢²¼²¢·ÇÅ¼È»£¬Hi4-ZµÄµ®Éú¹ý³Ì¾Í½è¼øÁË¶¼½Ñß¹¤³Ì¡£¶¼½ÑßÒÔ¡°Óã×ì·ÖË®¡¢±¦Æ¿¿Ú¿ØÁ÷¡¢·ÉÉ³ÑßÐ¹ºé¡±µÄÇÉ¶áÌì¹¤£¬ÈÃáº½½Ë®¡°³ËÊÆÀûµ¼¡¢ÒòÊ±ÖÆÒË¡±£¬Ôó±»²ÔÉú£¬Ôì¸£Íò´ú¡£Hi4-ZÔò¿¿¡°¹¦ÂÊ·ÖÁ÷+ÈýµµDHT+Ë«µç»úËÄÇý¡±Èý´óºËÐÄµÄÁª¶¯£¬ÈÃÄÜÁ¿µÄ¡°·Ö¡±Óë¡°ÓÃ¡±Í¬ÑùË³Àí³ÉÕÂ¡£
¡°¹¦ÂÊ·ÖÁ÷ÐÐÐÇÂÖ¡±¾ÍÊÇHi4-ZµÄ¡°ÖÇÄÜÓã×ì¡±£¬ËüÄÜ¡°¿´¶®¡±ÐèÇó¡¢Áé»îµ÷Õû£¬½«·¢¶¯»úµÄ¶¯Á¦Ò»·ÖÎª¶þ£¬¶ÔÓ¦×ÅÓã×ì°Ñáº½·Ö³ÉÄÚ½ºÍÍâ½¡£ÆäÖÐ£¬Ò»²¿·Ö¶¯Á¦Ö±½ÓÇý¶¯³µÂÖ£¬¸ºÔð¡°±£Çý¶¯¡±£¬Õâ¾ÍÏñÄÚ½µÄË®Ë³×Å±¦Æ¿¿ÚÁ÷Ïò³É¶¼Æ½Ô£¬¸ºÔð¡°±£¹à¸È¡±¡£²»ÂÛÊÇÆð²½Ê±µÄ¶¯Á¦ÐèÇó£¬»¹ÊÇ¼ÓËÙÊ±µÄ¶¯Á¦ÏìÓ¦£¬¶¼ÄÜ¾«×¼ÊäËÍ£¬¾ÍÏñÄÚ½Ê¼ÖÕ±£Ö¤³É¶¼Å©Ìï²»È±Ë®¡£¶øÁíÒ»Â·¶¯Á¦ÔòÁ÷Ïò·¢µç»ú×ª»¯ÎªµçÄÜ£¬¸ºÔð¡°ÊèÓàÄÜ¡±£¬Ê±¿Ì½øÐÐµç³Ø²¹ÄÜ£¬Õâ¾ÍÏñÍâ½³Ð½Ó¶àÓàµÄáº½Ö®Ë®£¬¸ºÔð¡°ÊèºéË®¡±¡£ÈýµµDHTÔòÏñ±¦Æ¿¿ÚÒ»Ñù¾«×¼¿ØÖÆ¶¯Á¦¡°Á÷Á¿¡±£¬Ë«µç»úÏñ·ÉÉ³ÑßÒ»ÑùÎÈ¶¨ÄÜÁ¿¡°Ë®Á÷¡±£¬ÈýÕßÅäºÏÏÂÀ´£¬Hi4-Z¼ÈÄÜÏñ¶¼½ÑßÒ»Ñù¡°°´Ðè·ÖÅä¡±£¬ÓÖÄÜ×öµ½¡°ÁãÀË·Ñ¡±£¬Õâ¾ÍÊÇÓÃÇ§ÄêÖÎË®µÄ¡°·ÖÁ÷ÖÇ»Û¡±£¬Âú×ã²»Í¬ÓÃ»§³¡¾°ÐèÇóµÄ×îÓÅÆû³µ»ì¶¯¼Ü¹¹!
ÐÞ½¨¶¼½ÑßµÄÀî±ù¸¸×Ó£¬Ñ¡ÔñÁËÒ»Ìõ¼èÄÑµ«¸ü¶ÔµÄÂ·£¬³¤³ÇÑ¡ÔñHi4Ò²ÊÇÔÚ¸÷ÖÖÂ·ÏßÖÐ£¬×ß¸üÄÑµÄÂ·¡¢×ßÕýÈ·µÄÂ·¡£ÕâÖÖ¼á³Ö³¤ÆÚÖ÷ÒåµÄÏµÍ³Ë¼Î¬£¬ÕýÊÇ¼¼Êõ´´ÐÂµÄ¸ù»ù¡£
ÖÐÊ½ÐÂºÀ»ª£¬¶¨ÒåÉè¼ÆÐÂ·¶Ê½
³ýÁËÔ´×ÔÓÚÇ§ÄêÇ°µÄ¼¼ÊõÀíÄîÈÃÈË¾ªÌ¾£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë500µÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÒ²±ð¾ßÒ»¸ñ£¬ÊÇÄÜÈÃÖÐ¹úÈË¶Á¶®£¬ÄÜÈÃÊÀ½çµãÔÞµÄ¶«·½Éè¼Æ¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë500²ÉÓÃ¡°ÖÐÊ½ÐÂºÀ»ª¡±Éè¼ÆÀíÄî½áºÏ»Ê¼Ò½¨ÖþµÄÀñÖÆ£¬ÓªÔì¡°ÖÐÕý´óÆø¡±µÄÆ½ºâÓë¿ªÀ«¡£¡°¾ÙÕÛÖÐÍø¡±Éè¼ÆÁé¸ÐÀ´×ÔÓÚÖÐ¹ú¹Å´ú½¨ÖþµÄ¾ÙÕÛÆÂÎÝ¶¥£¬ËÄ¸ù¶Æ¸õÊÎÌõ£¬Æ½Ö±ºá¹á×óÓÒ£¬µ×²¿ÊÎÌõÏòÁ½²àÑÓÉì³ÐÍÐÇ°´óµÆ£¬¾ÍÏñ¹Å½¨µÄ¡°·ÉéÜ¡±£¬ÕâÖÖºáÏòÕÅÁ¦£¬´øÀ´µÄÊÇÒ»ÖÖ¿ªÀ«ÊæÕ¹µÄÆø¶È;µ¤±ÝÊ¯¸±ÒÇ±íÅÌÁé¸ÐÀ´×Ô¹Å´ú¹¬µîÃÅÇ°Ì¨½×ÖÐ¼äµÄÊ¯µñ³¤Ê¯¡ª¡ªµ¤±ÝÊ¯£¬ÕûÌåÉè¼ÆÊ°¼¶¶øÉÏ£¬ÈçÍ¬µÇ½×Ê±¡°²½²½ÏòÉÏ¡±µÄÖÈÐò¸Ð¡£
ÐÂÔöµÄ¶Ø»ÍÂÌÅäÉ«£¬Áé¸ÐÀ´×Ô¶Ø»Í±Ú»ÖÐÕä¹óµÄÊ¯ÂÌ¿óÎïÑÕÁÏÉ«Ôó£¬ÕÃÏÔÁËÈ«ÐÂÌ¹¿Ë500µÄÖÐÊ½ÃÀÑ§ÓëÎÄ»¯×ÔÐÅ¡£Ì¹¿ËÆ·ÅÆÁªºÏÓÅÐãÍ¿ÁÏ¹©Ó¦ÉÌ£¬¾¹ý·´¸´ÕçÑ¡£¬×îÖÕÈ·¶¨ÕâÒ»¼ÈºñÖØÉîåäÓÖ¸»ÓÐ²ã´Î¸ÐµÄÂÌÉ«¡£Ëü²»½öÊÇ¶Ô¶Ø»Í±Ú»ÖÐ¿óÎïÑÕÁÏµÄÏÖ´úºôÓ¦£¬¸ü´«µÝ³öÎÄ»¯×ÔÐÅÓëÉóÃÀ¶ÀÁ¢¡£ÔÚÔ¤ÊÛ½×¶Î£¬¶Ø»ÍÂÌ°æ±¾¶©µ¥Õ¼±È¸ß´ï35%£¬¸üÏÔÊ¾³öÏû·ÑÕß¶ÔÆäµÄ¸ß¶ÈÈÏ¿É¡£
±ùÏä¡¢²Êµç¡¢´óÉ³·¢ÖØËÜÈ«¼Ò³öÐÐÌåÑé
ÔÚÄÚÊÎ²ãÃæ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë500½«ÊæÊÊÓë¹¦ÄÜÍÆÏòÐÂ¸ß¶È¡£×ùÒÎ²ÉÓÃ´¿ÌìÈ»È«Á£ÃæNappaÕæÆ¤£¬¾78µÀ´«Í³¹¤ÒÕ´¦Àí£¬´¥¸ÐÏ¸ÄåÈáÈÍ¡£Ç°ºóÅÅËÄ×ùÒÎ¾ùÖ§³ÖÍ¨·ç¡¢¼ÓÈÈÓë°´Ä¦¹¦ÄÜ£¬æÇÃÀºÀ»ªÍ·µÈ²ÕÌåÑé¡£
50W¶ÀÁ¢Ñ¹Ëõ»ú£¬ÕæÀäÅ¯³µÔØ±ùÏä£¬Ö§³Ö-6¡æÀä²Øµ½50¡æ¼ÓÈÈ£¬Âú×ã±ùÒûÀäÝÍ¡¢ÎÂÄÌÈÈ¿§µÈ¶à³¡¾°ÐèÇó£¬ÎÞÂÛÊÇÉ³Ä®´©Ô½ÖÐµÄÒ»¿Ú±ùÒû£¬»¹ÊÇ³¤Í¾ÐÐ³µÖÐµÄÈÈÊ³×¼±¸£¬½Ô¿É´ÓÈÝÓ¦¶Ô¡£¶àÆÁ»¥ÁªÏµÍ³Ö§³Ö´¥¿Ø¡¢ÓïÒô¡¢Ò£¿ØÓëÊÖÊÆ½»»¥£¬ºóÅÅÓéÀÖÆÁ¿ÉÅã°éº¢×ÓÂÃÍ¾Ê±¹â£¬Coffee GPTÖÇÄÜÖúÊÖÔòÊµÊ±»ØÓ¦¸÷ÀàÌáÎÊ£¬³ÉÎªÒÆ¶¯ÖÐµÄ¡°¼ÒÍ¥ÖÇ»Û»ï°é¡±¡£
È«Á´Â·ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³
È«ÐÂÌ¹¿Ë500´îÔØ³¤³ÇµÚÈý´úÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¡ª¡ªCoffee Pilot Ultra£¬ÇáËÉÊµÏÖÈ«³¡¾°ÎÞÍ¼NOA£¬ÒÀÍÐ¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍ¼°¶à´«¸ÐÆ÷ÈÚºÏ·½°¸£¬ÊµÏÖ´Ó³µÎ»µ½³µÎ»µÄÈ«³ÌÖÇÄÜµ¼º½¸¨Öú¡£¸ÃÏµÍ³´òÆÆ´«Í³¸¨Öú¼ÝÊ»ÔÚ³ÇÇø¡¢¸ßËÙ¡¢²´³µµÈ³¡¾°ÖÐµÄ¶Ï²ãÏÖÏó£¬ÕæÕýÊµÏÖÈ«Â·¶Î¡¢È«³¡¾°¸²¸Ç£¬±ÈÀÏË¾»ú¸ü¼Ó¡°ÀÏË¾»ú¡±¡£
²»ÂÛÊÇÓµ¶Â³ÇÇø¡¢¿ìËÙ»·Â·¡¢¸ßËÙ³¤Í¾£¬»¹ÊÇÔ°ÇøÄÚ²¿µÀÂ·£¬³µÁ¾¾ù¿ÉÌá¹©Á÷³©¡¢°²È«µÄ¸¨Öú¼ÝÊ»ÌåÑé£¬Îª¼ÝÊ»Ô±¡°¼õ¸º¡±£¬Ìá¸ßÐÐ³µµÄÊæÊÊÐÔºÍ°²È«ÐÔ¡£
Ô½Ò°+ÖÇÄÜ+ºÀ»ª£¬ÈýÎ»Ò»ÌåÊµÏÖ¼ÛÖµÉýÎ¬
È«ÐÂÌ¹¿Ë500µÄ³öÏÖ£¬±êÖ¾×ÅÖÐ¹úºÀ»ªÔ½Ò°³µÕýÊ½½øÈë¡°Ô½Ò°ÐÂÊ±´ú¡±¡£Ëü¼È±£ÁôÓ²ÅÉÔ½Ò°µÄÍ¨¹ýÐÔºÍ¿É¿¿ÐÔ£¬ÓÖÔÚÖÇÄÜ»¯¡¢ÊæÊÊÐÔ¡¢ºÀ»ª¸Ð·½ÃæÊµÏÖÍ»ÆÆ¡£Óë´«Í³ºÀ»ªÆ·ÅÆÏà±È£¬Ì¹¿Ë500¸üÖÇÄÜ;ÓëÍ¬ÀàÔ½Ò°³µÐÍÏà±È£¬Æä¿Æ¼¼ÅäÖÃ¸üÁìÏÈ;ÓëÐÂÊÆÁ¦²úÆ·Ïà±È£¬Ôò¾ß±¸¸ü¹ã·ºµÄÊÊÓÃ³¡¾°£¬¿ÉÒÔËµ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë500¼¯¡°Ô½Ò°+ÖÇÄÜ+ºÀ»ª¡±ÈýÎ»Ò»Ìå£¬ÊÇÅ®ÈËµÄ´ú²½³µ£¬º¢×ÓµÄ±£Ä·³µ£¬ÄÐÈËµÄÔ½Ò°³µ£¬È«¼ÒÈËµÄÃÎÏë³µ¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë500¼È¿ÉÒÔÊÇÊµÏÖÔ½Ò°ÃÎÏëµÄ¿É¿¿»ï°é£¬Ò²¿ÉÒÔÊÇ³ÇÊÐÈÕ³£Í¨ÇÚµÄÊæÊÊ×ù¼Ý£¬¸üÊÇÈ«¼Ò³öÐÐµÄÒÆ¶¯±£ÕÏ¡£Ò»³µ¶àÄÜ£¬ÕæÕý¸²¸Ç´Ó¼«¶ËÂ·¿öµ½³ÇÊÐÉú»îµÄÈ«³¡¾°ÐèÇó£¬ÊµÏÖ´Ó¡°µ¥Ò»¹¦ÄÜ¡±µ½¡°È«Î¬¼ÛÖµ¡±µÄÉýÎ¬Í»ÆÆ¡£
Ó¦ÊÆ¶øÉú£¬Àñ¾´É½ºÓ¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë500ÕýÒÔ¿çÔ½Ç§ÄêµÄ¹¤³ÌÖÇ»ÛÓëµ±´ú¿Æ¼¼£¬¿ªÆôÔ½Ò°ÐÂÊ±´ú¡£
