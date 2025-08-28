21.98ÍòÔªÆðÊÛ£¡È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬AIºÀ»ª½ÎÅÜÊ»ÈëÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÐÂ¼ÍÔª
¡¾2025Äê8ÔÂ27ÈÕ£¬¹ãÖÝ¡¿½ñÈÕ£¬Ð¡ÅôÆû³µÔÚ¹ãÖÝÖÇÔìÖÐÐÄ¾Ù°ìÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7ÉÏÊÐ·¢²¼»á£¬ÐÂ³µ¶¨Î»ÎªÎ´À´AIºÀ»ª½ÎÅÜ£¬¹²·¢²¼702³¤Ðøº½Ultra¡¢820³¬³¤Ðøº½Ultra¡¢750ËÄÇý¸ßÐÔÄÜUltraÓë750ËÄÇýÅôÒíUltraËÄ¿î³µÐÍ£¬¹Ù·½Ö¸µ¼ÊÛ¼Û·Ö±ðÎª21.98ÍòÔª¡¢23.98ÍòÔª¡¢25.98ÍòÔªºÍ30.18ÍòÔª¡£Ð¡ÅôÆû³µÍ¬²½ÍÆ³ö¶àÖØÉÏÊÐÈ¨Òæ¼°·á¸»¹º³µÀñÓö£¬ÔÚ2025Äê10ÔÂ8ÈÕ24µãÇ°ÏÂ¶©£¬¿ÉÏíÖÁ¸ß¼ÛÖµ23,000ÔªµÄÅäÖÃ¼°»ý·ÖÏÞÊ±ËÍ£¬ÒÔ¼°ÖÁ¸ß20,000ÔªµÄÀÏÓÃ»§¸´¹ºÈ¨Òæ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÃæÏòÐ¡ÅôP7¼°P7i³õ´ú³µÖ÷£¬Ð¡Åô»¹ÍÆ³ö×¨Êô¸´¹ºÈ¨Òæ£¬³ý¶¯Á¦µç³ØÖÕÉíÖÊ±£¼°¼ÛÖµ5,000ÔªµÄ5Íò»ý·ÖÍâ£¬»¹¿Éµþ¼Ó±¾Æ·ÖÃ»»¼õÃâ10,000Ôª£¬ÒÔ¼°¼ÛÖµ10,000ÔªµÄ6Äê1500¶Èµç¿¨£¬ÖÁ¸ß¿ÉÏí×Ü¼ÛÖµ28,999Ôª¸´¹ºÈ¨Òæ¡£
È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÀúÊ±ÎåÄê´òÄ¥£¬²»½ö´øÀ´æÇÃÀ°ÙÍò¼¶½ÎÅÜµÄ¼Ý¿ØÌåÑéÓë800V+5CÁìÏÈÈýµçÌåÏµ£¬¸üÒÔ¼«ÖÂÎ´À´Ô´´Éè¼ÆÓëÈ«ÄÜAI¿Æ¼¼£¬È«ÃæÖØ¹¹30Íò¼¶AIºÀ»ª½ÎÅÜÐÂ±ê×¼¡£ÆäÖÐ750ËÄÇýÅôÒíUltraÒÔ¸ß¶¨Éí·ÝÁÁÏà£¬½øÒ»²½Ú¹ÊÍÆì½¢¸ñµ÷ÓëÉè¼ÆÍ»ÆÆ¡£
¼«ÖÂÎ´À´Ô´´Éè¼Æ£¬ÖØ¹¹ÖÇÄÜ½ÎÅÜÊ±ÉÐÃÀÑ§
ÈÚºÏ¿Æ¼¼¡¢Ê±ÉÐ¡¢Î´À´£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7×Ô´ø½¹µã¡£Ô´´ÎåÐÍÃæÉè¼ÆÞðÆú·±¸´ÌØÕ÷Ïß£¬½«µÆ×é¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢Î²ÃÅµÈ¹¦ÄÜ×ÔÈ»ÈÚÈëÐÍÃæÆ´½Ó£¬ÊµÏÖÃÀÑ§Óë¹¦ÄÜµÄÍ³Ò»£¬³ÊÏÖ¼«¼ò´¿´âµÄÎ´À´¸Ð¡£1407mm¿Õ»É×îµÍ³µÉí¸ß¶È£¬970mm¿íÌå±ÈÀý£¬5017mmÐÞ³¤³µÉí£¬ÒÔµÍÅ¿¡¢¿íÌå¡¢ÐÞ³¤ÎªÉè¼ÆºËÐÄ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7Õ¹ÏÖ³öÕæÕýµÄÔË¶¯ÃÀÑ§¡£1.40µÄ¿í¸ß±È¡¢3.57µÄ³¤¸ß±ÈºÍ0.28µÄÂÖ¿í±È¹¹³É»Æ½ð±ÈÀý£¬Ê¹ÕûÌå×ËÌ¬ºÀ»ªÓÅÑÅÓÖ¼«¾ßÁ¦Á¿¸Ð¡£
Ï¸½ÚÉè¼ÆÈÃÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7µÄÃÀÑ§¸ü¾ßÁ¢Ìå¸Ð¡£Ç°Á³È«ÇòÊ×·¢Ò»ÌåÊ½´¿Æ½·¢¹âLOGOÓë1.4Ã×¹âÒí¹á´©´óµÆÏàºôÓ¦£¬Î²²¿Áï±³ÏßÌõ´îÅä220¿ÅLEDÁ÷¹âÎ²µÆÒ»ÌåºôÓ¦£¬Ö÷¶¯Éý½µÎ²ÒíËæËÙ¶ø¶¯£¬¼æ¹Ë¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§ÓëÊÓ¾õÃÀ¸Ð¡£È«³µÌá¹©ÐÂÔÂÒø¡¢ÂÉ¶¯»Æ¡¢ÐÇå«ÂÌ¡¢ÐÇÄº×Ï¡¢Î¢ÐÇ»Ò¡¢ÐÇÃ¢À¶£¬ÒÔ¼°ÌØ±ð¿îÑÆ¹âÐÂÔÂÒøµÈÆß¿îÈ«ÐÂÍâ¹ÛÉ«²Ê£¬²ÉÓÃÀÍË¹À³Ë¹¡¢±öÀûÍ¬¿î°ÍË¹·òðÐðÄÆá£¬³ÊÏÖ¸ß¼¶¾µÃæÖÊ¸Ð¡£ÍâºóÊÓ¾µ¡¢Î²²¿Óë·½ÏòÅÌÉÏµÄAIÖÇ¼ÝÐ¡À¶µÆ£¬³ÉÎªÖÇÄÜÓëÃÀÑ§µÄµã¾¦Ö®±Ê¡£
áÛ·åÐÔÄÜÎª¼ÝÊ»¶øÉú£¬ÎÈÓë¿ìµÄÍêÃÀÆ½ºâ
È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÒÔ³¬ÅÜ¼¶¼Ü¹¹µì¶¨È«³µ¼Ý¿Ø»ù´¡¡£³¬ÅÜ¼¶ÖÐÖÃµçÇý²¼¾ÖÊµÏÖ½üºõÍêÃÀµÄ50:50ÅäÖØ£¬ÖØÐÄµÍÖÁ440mm£¬´øÀ´ÎÈ¶¨¶øÁé»îµÄ¶¯Ì¬±íÏÖ¡£°ÙÍò¼¶µ×ÅÌ¼Ü¹¹ÈÚºÏAIÖÇÄÜ£¬È«Ïµ±êÅäË«Ç»¿ÕÆøµ¯»ÉÓëDCCÖÇÄÜ×èÄá£¬ºÁÃë¼¶µ÷½Ú¸Õ¶ÈÓë¸ß¶È£¬¼æ¹ËÊæÊÊÓë²Ù¿Ø£¬ÈÃ¡°ÈË³µºÏÒ»¡±µÄ²Ù¿Ø¿ì¸Ð´ÓÈüµÀ×ß½øÈÕ³£¡£ÐÂ³µ¸ü±êÅäÇ°Õºó¿íÔ§ÑìÌ¥£¬Ç°245ºó275Ç°ºóÔË¶¯ÂÖÌ¥×éºÏ£¬Ìá¹©ÔúÊµµÄ×¥µØÁ¦£¬´îÅäÍ¬¼¶Î¨Ò»ÂÁºÏ½ð¶ÍÔìÂÖéþ£¬½øÒ»²½Ç¿»¯²Ù¿ØÓëÖÊ¸Ð¡£BremboËÄ»îÈû¿¨Ç¯¼Ó³Ö£¬½«°Ù¹«ÀïÖÆ¶¯¾àÀëËõ¶ÌÖÁ33.16Ã×£¬¼«ÏÞÖÆ¶¯ÒÀÈ»´ÓÈÝ¿É¿Ø¡£Í¬Ê±£¬´îÔØ×ÔÑÐ800V XPowerµçÇýÏµÍ³£¬½ö0.15Ãë¼´¿ÉË²¼ä±¬·¢×î´ó¶¯Á¦Êä³ö£¬×î´ó¹¦ÂÊ593PS£¬·åÖµÅ¤¾Ø695N¡¤m£¬Áã°Ù¼ÓËÙ½öÐè3.7Ãë£¬ÈÃËÙ¶ÈÓë°²È«ÊµÏÖ¾«×¼Æ½ºâ¡£
ÕâÒ»¼Ý¿ØÌåÏµ¸üÔÚ×¨ÒµÈüµÀÓë¼«ÏÞ²âÊÔÖÐµÃµ½ÁËÈ¨ÍþÑéÖ¤¡£ÔÚÕã½¹ú¼ÊÈü³µ³¡£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÒÔ1·Ö38Ãë767Ë¢ÐÂ¡°50ÍòÒÔÄÚ×î¿ì´¿µç½ÎÅÜ¡±¼ÍÂ¼£¬ÊµÁ¦Ó¡Ö¤¡°ÒòÎªÎÈ£¬ËùÒÔ¿ì¡±£¬¿°³Æ¡°50ÍòÄÚ¹ú²ú´¿µç½ÎÅÜÍäµÀÍõ¡±¡£Í¬Ê±ÒÔ90km/h³¬¸ßËÙÏÂÍê³É¼«ÏÞÐÔ÷çÂ¹²âÊÔ£¬Õ¹ÏÖ³ö×¿Ô½µÄ²Ù¿ØÎÈ¶¨ÐÔºÍ°²È«ÈßÓà¡£
´ËÍâ£¬¡°0Ö¡ÆðÊÖ¡±µ¯ÉäÄ£Ê½´øÀ´Ë²Ê±±¬·¢£¬BoostÄ£Ê½Ìá¹©20ÃëÍÆ±³¸Ð£¬×¨ÒµÈü³µÊÖÄ£Ê½¼¤·¢³µÁ¾¼«ÏÞ×´Ì¬£¬ÄÚÈ¼»ú¡¢¿Æ»Ã·ç¸ñÁ½¿îÄ£ÄâÉùÀËÓªÔì²»Í¬·ÕÎ§£¬ÅäºÏ¿Æ¼¼µºÒÇ±íÌ¨¡¢Èý·ùÔË¶¯·½ÏòÅÌ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7Õ¹ÏÖ¡°¿É½Ö¿ÉÈü¡±µÄ¼Ý¿Ø÷ÈÁ¦¡£
È«ÏµUltra!Èý¿ÅÍ¼ÁéÐ¾Æ¬+VLA´óÄ£ÐÍ£¬ÖÇ¼ÝÈ«³¡¾°½ø»¯
È«ÐÂÐ¡ÅôP7È«ÏµUltra£¬±êÅäÈý¿Å×ÔÑÐÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬Õû³µÓÐÐ§ËãÁ¦´ïµ½2250 TOPS£¬Î»ÁÐÈ«ÇòµÚÒ»¡£ÔÚÈ«Çò×îÇ¿ËãÁ¦µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7¸ßÐ§Çý¶¯±¾µØ¶ËVLA´óÄ£ÐÍ£¬´òÔì»áË¼¿¼µÄAIÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»¡£³µÁ¾¾ß±¸¸ü½Ó½üÈËÀà¼ÝÊ»Ô±µÄÍÆÀíºÍÔ¤ÅÐÄÜÁ¦£¬´ÓÈÝÓ¦¶Ô¸´ÔÓÂ·¿ö£¬ÈÃÖÇ¼ÝÌåÑé¸üË¿»¬¡¢¸ü°²È«¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÐÐÒµÎ¨Ò»Ò»Ìå»¯³µµÀ¼¶ÖÇÄÜµ¼º½ÊµÏÖÈ«¹ú¸²¸Ç£¬²¢ÓëSRÈÚºÏ£¬¸´ÔÓÂ·¿Ú¡¢»·µº¡¢²íÂ·³¡¾°¶¼ÄÜ×öµ½ÇåÎúÖ¸Òý£¬ÈÃµ¼º½ÕæÕý´Ó¡°ÌáÊ¾¡±½ø»¯Îª¡°»ï°é¡±£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸üÖÇÄÜ¡¢¸üÖ±¹ÛµÄÈ«ÐÂ³öÐÐÌåÑé¡£
ÖÇÄÜ²»Ö¹ÓÚ¼ÝÊ»£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7´îÔØVLM×ù²ÕÈ«ÄÜ¹Ü¼Ò£¬ÄÜ¹»¶´Ï¤ÍòÎï¡¢³ÖÐøÑ§Ï°¡¢ÌùÐÄÅã°é²¢ÊØ»¤ÒþË½£¬ÕæÕý³ÉÎª¸ü¶®ÓÃ»§µÄÖÇÄÜ»ï°é¡£ÐÐÒµÊ×¸öËÄÒôÇø½»»¥ÏµÍ³£¬ÊµÏÖ 360¡ãÎÞËÀ½Ç»½ÐÑ£¬³µÁ¾ÌýµÃ¼û£¬¸üÌýµÃ¶®;Í¬¼¶×î´ó87Ó¢´çAR-HUD£¬È«Ììºò¸ßÇåÏÔÊ¾£¬ÊµÏÖÈ«³¡¾°¸²¸Ç£¬ÈÃÂ·¿ö¸ü¿É¼û;»áµãÍ·»áËµ»°µÄÈýÖáÁé¶¯ÖÐ¿ØÆÁ£¬Ö§³Ö¶à½Ç¶È¡¢¶à·½Ê½µ÷½Ú£¬Ã¿Ò»´Î½»»¥¶¼ÌùºÏÓÃ»§Ï°¹ß¡£Î´À´£¬VLM½«¸²¸Ç³öÐÐ¡¢ÓÃ³µ¡¢Éú»î¡¢ÓéÀÖµÈ¸ü¶à³¡¾°£¬ÓëÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7µÄÇ¿´óÖÇ¼ÝÐÎ³ÉÄÚÍâºôÓ¦£¬ÈÃÖÇÄÜÆû³µ³ÉÎªÈ«³¡¾°µÄÖÇÄÜÅã°é¡£
Ê×·¢Êª»¬Â·ÃæAES£¬´Ó±»¶¯µ½Ö÷¶¯µÄÈ«Á´Â·ÊØ»¤
°²È«ÊÇ×î´óµÄºÀ»ª¡£È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÔÚ³µÉí½á¹¹ÉÏ¼á³ÖÐÐÒµ×î¸ß±ê×¼£¬²ÉÓÃ16000TÒ»ÌåÑ¹Öý¹¤ÒÕ£¬ÅäºÏ88.18%µÄ¸ßÇ¿¶È¸Ö¼°ÂÁ»ìºÏ½á¹¹£¬È«ÃæÌáÉýÕû³µ¸ÕÐÔÓë¿¹×²±íÏÖ¡£Í¬Ê±´îÔØAIµç³ØÒ½Éú£¬¾ß±¸È«ÉúÃüÖÜÆÚÊµÊ±¼à¿ØÓë18²ãµç³Ø·À»¤£¬°²È«Ë®Æ½Ô¶³¬ÐÂ¹ú±ê¡£
ÔÚÖ÷¶¯°²È«ÉÏ£¬ÐÂ³µÂÊÏÈ´îÔØÈ«ÇòÊ×·¢Êª»¬Â·ÃæAES£¬ÕâÊÇÐÐÒµÎ¨Ò»¿ÉÊµÏÖµÍ¸½×ÅÂ·¿ö½ô¼±×ªÏò±ÜÈÃµÄAES¹¦ÄÜ¡£ÔÚËÕÖÝ×¨Òµ²âÊÔ³¡µÄÈ÷Ë®»Ò´É×©µÍ¸½×ÅÂ·Ãæ(Ä¦²ÁÏµÊýÔ¼0.3£¬Ä£Äâ±ùÑ©Â·Ãæ»·¾³)¼«ÏÞ²âÊÔÖÐ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÊµÏÖË¿»¬ÈÆÐÐ£¬ÑéÖ¤ÆäÓÐÐ§Ó¦¶ÔÊª»¬Óë±ùÑ©³¡¾°ÖÐÉ²²»×¡Óë×ªÏò¹ý´óµÄ¼«ÏÞ·çÏÕ¡£Í¬Ê±£¬ÐÐÒµÁìÏÈµÄ³¬¼¶ÔöÇ¿°æAEB¹¤×÷·¶Î§¸²¸ÇÖÁ130¹«ÀïÃ¿Ð¡Ê±£¬½áºÏÖÇÄÜÆøÄÒÔ¤¼¤»îÓëECALL×Ô¶¯¾ÈÔ®£¬ÊÂÇ°Ô¤¾¯¡¢ÊÂÖÐ±£»¤¡¢ÊÂºóÏìÓ¦£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÕæÕýÊµÏÖÁË¡°°²È«ÎÞ¶Ì°å¡±¡£
ºÀ»ªÊæÊÊÅäÖÃÀÂú£¬Ê÷Á¢Í¬¼¶½ÎÅÜÊæÊÊÐÂ±ê¸Ë
È«ÐÂÐ¡ÅôP7½«ÃÀÑ§Éè¼ÆÑÓÉìµ½×ù²ÕÏ¸½Ú¡£Ò»ÌåÊ½ºÀ»ªÔË¶¯×ùÒÎ²ÉÓÃNappaÕæÆ¤ÓëDinamica³¬ÏËÈÞ²ÄÖÊ£¬Ö§³Ö16Ïòµç¶¯µ÷½Ú£¬Ö÷¸±¼Ý¾ß±¸Í¨·ç¡¢¼ÓÈÈÓë°´Ä¦¹¦ÄÜ¡£Ö÷¼Ý·ÖÌåÍÈÍÐÓëÖ÷¶¯²àÒíÉè¼Æ£¬¼ÈÄÜÔÚ¼¤ÁÒ¼ÝÊ»ÖÐÌá¹©Ö§³Å£¬Ò²ÄÜÔÚ³¤Í¾ÐÐÊ»ÖÐ´øÀ´ÊæÕ¹µÄÊæÊÊ¸Ð¡£
ÔÚÉè¼ÆÓë¹¦ÄÜµÄÍêÃÀÆ½ºâÏÂ£¬ÐÂ³µ»¹¼«´óÌáÉýÁËºóÅÅµÄ³Ë×øÊæÊÊÐÔ¡£1400mmºóÅÅºáÏò¿í¶È£¬120mmÏ¥²¿¸»Óà¿Õ¼ä£¬´îÅä513mm³¤×øµæÓë30¡ã¿¿±³¼Ð½Ç£¬´øÀ´¿°±ÈÉ³·¢µÄÊæÊÊ³Ë×øÌåÑé¡£575Lºó±¸Ïá+56LÇ°±¸Ïá×é³É631L´¢Îï¿Õ¼ä£¬¶þÅÅ·Åµ¹ºóÕûÌåÀ©Õ¹¿É´ï1929L£¬½áºÏÈ«³µ33´¦ÊÕÄÉ£¬¼ÈÄÜ×øµÃºÃ£¬Ò²ÄÜ×°µÃÏÂ¡£
Ò»Ì¨ºÃ³µ£¬³ýÁËºÃ×ø£¬»¹ÒªºÃÌý¡£È«ÐÂÐ¡ÅôP7È«Ïµ±êÅä23¿Å¶¨ÖÆHIFIÑïÉùÆ÷Óë7.1.4ÉùµÀAIÈ«¾°Éù£¬ÓªÔì³Á½þÊ½ÒôÐ§¡£È«³µ68´¦ÉùÑ§°üÎ§¡¢Ë«²ã¼Ð½º²£Á§ÓëµÍ·çÔëÉè¼Æ£¬´øÀ´³¬Ô½ºÀ³µµÄ¾²Ú×·ÕÎ§¡£Èý²ã¶ÆÒøÌìÄ»¿É¸ô¾ø99.99%µÄ×ÏÍâÏß£¬ÅäºÏAIÏã·ÕÏµÍ³£¬ÈÃÃ¿Ò»´ÎÈë×ù¶¼³ÉÎªÏíÊÜ¡£
800VÆ½Ì¨+È«Ïµ5C³¬³ä+820¹«ÀïÐøº½£¬ÈýµçÄÜÁ¦¾µÃÆð24Ð¡Ê±ÄÍÁ¦¿¼Ñé
È«ÐÂÐ¡ÅôP7Ê×´î858¸ßÐÔÄÜµç³Ø°ü£¬¼¯³É800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨¡¢820kmÐøº½Óë5C³¬³äAIµç³Ø¡£92.2kWh´óÈÝÁ¿ÈýÔªï®µç³Ø¾ß±¸¸ü¸ßÄÜÁ¿ÃÜ¶ÈÓë¸üÇáÖÊÁ¿£¬°Ù¹«ÀïµçºÄ×îµÍ½ö12.0kWh£¬ÊµÏÖ¸ßËÙ¼²³Û5Ð¡Ê±£¬Èý¹ý·þÎñÇø¶ø²»Èë¡£±êÅäµÄ800V 5C³¬¿ì³ä£¬10·ÖÖÓ¼´¿É²¹ÄÜ525km£¬SOC 10%-80%³äµç½öÐè11·ÖÖÓ¡£ÖÇÄÜÉýÑ¹¼¼Êõ×Ô¶¯ÊÊÅä¹«¹²×®£¬¼´±ãÔÚ180kW¹úÍø×®ÉÏÒ²Ö»Ðè22.5·ÖÖÓ¾ÍÄÜÍê³É10%-80%²¹ÄÜ£¬ÕæÕý×öµ½¡°ÄÄÀï¶¼ÄÜ³ä£¬ÄÄÀï³ä¶¼¿ì¡±¡£
ÕâÒ»ÁìÏÈÐøº½Óë²¹ÄÜÄÜÁ¦¸ü¾ÊÜ×¡ÁË¼«ÏÞ»·¾³µÄ¿¼Ñé¡£ÔÚÈ¨Íþ»ú¹¹¼ûÖ¤ÏÂ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7Ë³ÀûÍê³É24Ð¡Ê±ÄÍÁ¦²âÊÔ£¬ÒÔÆ½¾ù³µËÙ220km/hµÄ¸ßÇ¿¶ÈÔËÐÐ£¬ÀÛ¼Æ³äµç32´Î£¬µ¥´ÎÊ±³¤11ÖÁ13·ÖÖÓ£¬×îÖÕÒÔ3961km×ÜÀï³Ì´´ÏÂÐÐÒµ¼ÍÂ¼£¬Ê÷Á¢ÐÐÒµÁìÏÈµÄÈýµçÐÔÄÜÐÂ±ê¸Ë¡£
750ËÄÇýÅôÒíUltra×¨ÊôÉè¼Æ£¬³É¾ÍÆì½¢¸ñµ÷
×÷ÎªÐ¡ÅôÆû³µ¶ÔÆû³µÃÀÑ§Ì½Ë÷ºÍ¶¨ÒåµÄ´ú±í£¬ÅôÒíÃÅ²»½öÕÃÏÔ³ö¼«¸ßµÄÒÕÊõÔìÒè£¬¸üÇ£¶¯×ÅÃ¿Ò»¸ö³µÖ÷µÄÇé»³¡£´Ë´Î£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7Ð¯ÅôÒíÃÅ¹éÀ´£¬´òÔì750ËÄÇýÅôÒíUltra£¬ÔÚÑÓÐø¾µäÉè¼ÆµÄÍ¬Ê±£¬´øÀ´¸ü×¨Êô¡¢¸öÐÔ»¯µÄÌåÑé¡£ÒÔ×¨ÊôÅôÒíÃÅ¡¢ÑÆ¹âÐÂÔÂÒøÅäÉ«Óë³ÈÒ«»ÒÄÚÊÎ£¬¸¨ÒÔDinamicaÔË¶¯×ùÒÎºÍ¸±¼ÝDinamicaÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬ÕûÌå·æÃ¢¿ËÖÆ£¬¾¡ÏÔ³ÁÎÈµÍµ÷¡£È«³µÉý¼¶Ì¼ÏËÎ¬ÊÎ°åÓëÑ¬ºÚÓ±öÌ¤°å£¬¼ÈÊÇÖÇÄÜ½ÎÅÜ£¬Ò²ÊÇ¼æ¾ß¿Æ¼¼ÓëÃÀÑ§µÄÊ±ÉÐµ¥Æ·¡£
È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÖØËÜÁË30Íò¼¶AIºÀ»ª½ÎÅÜÔÚ²Ù¿Ø¡¢ÐÔÄÜÓë°²È«ÉÏµÄÐÂ±ê¸Ë£¬ÑÓÐøÁË³õ´úP7¸ÒÎªÈËÏÈ¡¢ÓÂÓÚ´´ÐÂµÄ¾«Éñ£¬³ÉÎªÐ¡Åô³¤ÆÚÖ÷ÒåµÄ×îºÃ×¢½Å¡£Õ¹ÍûÎ´À´£¬Ð¡ÅôÆû³µ½«³ÖÐøÒÔAIÇý¶¯´´ÐÂ£¬¼ÓËÙÍÆ¶¯ÖÇÄÜÆû³µÊ»ÈëÈ«ÐÂ·¢Õ¹½×¶Î¡£µß¸²ÏëÏó£¬»Øµ½Î´À´£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7±ØÊÇÖÐ¹úÖÇÄÜÆû³µÂõÏòÏÂÒ»³ÌµÄ¼á¶¨×¢½Å¡£
