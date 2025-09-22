传祺向往S9上市22.99万起，首批搭载华为乾智驾ADS 4+ 鸿蒙座舱5

9月19日，传祺向往S9乾系列上市发布会在广汽集团广州番禺总部举行。以华为乾、宁德时代、智电四驱三大全系标配、全员满配的舒享关怀及广汽大厂的品质保障，传祺向往S9成为22万级唯一标配智电三大件的华系插混SUV，是家庭幸福生活进阶首选。

市场指导价22.99万元起(限时置换价21.99万元)，还可享至高价值超4万元上市专属权益，包括2万元的华为乾智驾ADS4高阶功能包及至高300万元全场景智行保障等。

作为一辆承载全家幸福的中大型新能源SUV，传祺向往S9从研发之初便深入洞察家庭用户的痛点需求，为幸福而来，让每一项配置都成为家庭出行的可靠支撑。

首批搭载华为乾智驾ADS 4

传祺向往S9为安全出行护航，用户全维用车无忧更安心。得益于搭载了华为乾智驾ADS 4，带来满满安心感。华为乾智驾ADS 4采用的面向未来自动驾驶时代的世界引擎+世界行为模型架构(WEWA架构)，传祺向往S9辅助驾驶系统端到端时延可降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低30%。

目前，缺乏难例下的驾驶数据，已成为行业瓶颈。位于云端的乾智驾世界引擎，可利用AI生成难例扩散模型，所提供的高质量、高密度的难例场景密度是真实世界的1000倍，实现用AI训练AI。

传祺向往S9搭载192线激光雷达+3个4D毫米波雷达，看更远更清更广，更安全，轻松应对各种复杂路况，城区通勤，它如同本地老司机，可实现车位到车位无断点辅助驾驶，丝滑通过收费闸机、岔路环岛、精准识别异形红绿灯、临时障碍物;全场景泊车辅助系统支持160多种车位类型，覆盖率达95%以上，省去停车的精力，减轻驾驶负担。

CAS4.0多维安全能力再提升 驾驶体验再升级

除了城区通勤好用，主动安全防护同样顶级，在极限工况和遇到危险时，传祺向往S9依托全维防碰撞系统CAS 4.0，以全时速、全方向、全目标、全天候、全场景五维安全为目标，持续增强主动安全能力，能够应对各种极端危险情况。在遭遇儿童横穿马路、行人+二轮车”鬼探头“、“消失的前车”、雨雾天气、夜间逆光等极端场景时，能提前感知进行避险。

除此之外，车位到车位体验再次升级，支持高速公路收费站ETC通行、车位到车位切换泊车代驾VPD功能。

被动安全方面，传祺向往S9按五星碰撞标准打造车身，潜艇级“七环笼式盾甲”，把乘员舱变成“安全舱”，前防撞梁更采用航天级7系铝合金,重量轻、强度高，配合双防撞梁设计，能有效吸收和分散碰撞能量。全系标配9安全气囊，同级独有前排中央气囊，避免主副驾二次伤害，侧气帘6秒保压，保障碰撞翻滚安全，堪称“移动安全堡垒”。

安全，从来不是一道选择题，而是一辆新能源家用SUV不可动摇的底线，正因如此，传祺向往S9以三大核心标配，为全家人构建起一座移动的安全堡垒。

打造移动的头等舱，让全家舒享出行

传祺向往S9以全员满配的舒适关怀，打造移动的头等舱，让全家人都爱上的舒享出行。照顾到每一位家人的设计，从主驾开始。同级最大27英寸AR-HUD抬头显示，它能将车速、导航、智驾信息、来电提示等以AR增强现实方式投射至前风挡，变道超车时，HUD可自动投影相应侧的盲区影像，无需扭头查看外后视镜或中控屏，极大提升变道时的安全性。

搭载的鸿蒙智能座舱HarmonySpace 5，是基于全新的MoLA智能化架构，通过更自然的交互、更沉浸的娱乐和更无缝的衔接，为日常出行带来实实在在的便捷和品质提升。通过智慧语音交互，实现一语即达，拥有娱乐屏、中控大屏、HUD抬头显示等六屏高效协同，让车内成为一个充满乐趣与连接的智能空间。还能与智能家居深度联动，离家自动关闭空调灯光，回家提前开启家中设备，真正实现“车控家、家控车”，更支持多品牌手机一碰即连，真正实现科技没有隔阂。

在时刻陪伴于侧的副驾，传祺向往S9将高端豪华家用按摩椅的核心技术搬上了车，搭载行业首创经络球机械按摩系统，具备18个精准按摩点，靠背8点机械按摩，肩部4点，坐垫6点，模拟人手多种专业技法，力道深沉、直击疲劳点。较普通的气袋按摩压强大幅提升，升温更明显，能显著促进气血循环。加上环抱式加热系统，覆盖坐垫、靠背及腿托，一键开启，就是一场移动的高端SPA。一键开启零重力模式，科学悬浮的姿态下，身体压力均匀分布，血液流动更顺畅，真正实现躺平式放松。

此外，座椅采用的超肤感Nappa真皮，即便最敏感的肌肤与嗅觉也能安心享受，11层复合座椅结构，无论长短途都能带来始终如一的舒适承托。这样一套完整的“女王副驾”系统，其成本足以媲美一套空气悬挂系统，传祺向往S9为最爱的她提供最好的享受， 我们想把最极致的舒适，留给最温柔的她。

传祺向往S9二排均配备独立的通风、按摩和加热功能，冬暖夏凉。五座版靠背支持137度、六座版支持148度两档超大可调角度，近乎半躺的姿态，让长途乘坐成为一种享受，能贴心缓解长辈的腰背疲劳。

同级最大17.3英寸莱茵护眼超清娱乐屏，通过全球严苛德国莱茵TÜV低蓝光及无频闪认证，孩子看动画，不伤眼;老人看新闻，更清晰。第二排小桌板，边框收窄，面积更大;圆角设计，安全贴心。子画画、老人喝茶、全家分享零食，这一方小天地，承载的是最真实的亲子时光。

传祺向往S9还打造了 720°全维静音包覆空间，通过同级独有主动降噪ENC技术、全车5块双层夹胶隔音玻璃、全系静音轮胎、全方位的隔音材料，在老人想小憩，孩子想安静看书时，营造出一方静谧天地。

传祺向往S9乾系列旨在打造的，不止是一个移动空间，更是一个承载家人欢笑与安憩的移动“共享客厅”。作为2X万级唯一标配智电三大件的中大型家庭SUV，传祺向往S9乾系列必将成为千万中国家庭可以放心托付的选择，陪伴他们开启一段段幸福美好新生活。