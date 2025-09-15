纯电续航350km智能超混MPV，2026款岚图梦想家32.99万起正式上市！

【2025年9月15日 上海】9月15日下午，2026款岚图梦想家正式上市，发布了鲲鹏和乾两大智能化系列，五大配置版型，以及PHEV和EV两种动力模式，官方指导价格为32.99万-43.99万，同步推出多项购车权益。新车上市即交付，用户无需等待，下单即可开启全新豪华体验。

岚图梦想家的每一代产品，都走在时代前沿，累计交付量已超过13万台，多月蝉联新能源MPV销量冠军，且单车均价突破39万，成为高净值人群首选，多次上榜新能源MPV质量排行第一。如今，2026款岚图梦想家焕新升级而来，作为唯一同时搭载800V、5C超快充、62.5度大电池、华为ADS 4、鸿蒙座舱5及智能后轮转向的新能源MPV，自成都车展预售以来便已收获大量关注。2026款岚图梦想家正以全方位领先的旗舰实力，引领智能超混MPV新时代。

上市发布会主题为“梦想第一”，岚图汽车CEO卢放表示，“梦想家是MPV市场现象级的爆款产品，也是岚图汽车引领中国自主MPV走向“高端豪华”的坚定一步。从承载梦想到行业引领，岚图梦想家走了四年，凭借着敢梦敢想敢行动的执着，岚图梦想家超越国际品牌，成为中国MPV市场的领军者!”

性能旗舰：800V+5C超充+62.5度大电池，打造MPV全程电感的巅峰体验

性能的革新，在于打破“续航、补能、能耗”难以兼顾的行业困局。2026款梦想家首搭岚海智能超混系统，作为全球首个800V智能超混MPV，以“快补能、长续航、低能耗”三位一体的优势刷新了行业的性能认知，第一次让混动MPV拥有了不打折扣的全场景纯电体验。

在续航和补能方面，作为全球纯电续航最长的混动MPV，它搭载的62.5度大电池带来了350km CLTC 纯电续航，是主流混动MPV的2倍，日常通勤、城郊游玩、城际通行全场景都可纯电覆盖。搭载的800V高压架构和同级唯一5C超充技术，让20%-80%充电仅需12分钟，是全球充电速度最快的混动MPV，真正实现“充电5分钟，续航百公里”的高效补能，即便在-25℃至50℃的极端天气下，自研智能温控系统也能将20%-80%充电控制在13分钟以内。

在动力与能耗方面，2026款岚图梦想家搭载行业顶级混动发动机，490kW的同级最强动力带来零百加速5.9秒、最高车速203km/h的强悍性能，且满电与亏电表现始终如一。强动力下，CLTC亏电油耗仅5.26L/100km，比同级低30%。强动力+低能耗的兼顾，让新车真正实现了驾驶乐趣与经济性的双赢。

驾控旗舰，超级智慧底盘，媲美百万级豪车顶配

在驾控方面，传统MPV因车身尺寸限制，始终给用户一种“操控笨重”的印象，在狭窄路况、复杂弯道中难以施展。2026款岚图梦想家是全球首搭智能后轮转向技术的MPV，双向10度的后轮转向角度，让5.3米的车身实现与紧凑型轿车相当的转弯半径，首创的“蟹行模式”可轻松避开障碍物。

同时，前双叉臂后五连杆悬架、智能魔毯底盘与智能电动四驱的组合，让大车身在复杂路况下也能如履平地。在面对麋鹿测试时，新车在78km/h的速度下紧急避险，转向响应极为灵敏，车身姿态依然稳定，远超同级车型，给用户带来十足的安全感和驾控感。在百公里制动测试中，新车刹停距离仅需35.79m，同级第一。2026款岚图梦想家不仅跑得快也能刹得稳，这种“大车气派+小车灵活”的驾控体验，彻底颠覆了MPV驾控体验不灵活的行业偏见，为高端MPV的操控性树立了新的技术标杆。

豪华旗舰，秉承中式美学设计，进阶“奢享头等舱”

真正的豪华，从不仅仅是配置的堆砌，而是用户体验的升维。2026款岚图梦想家内外兼修，将移动座舱升级为全员共享的“奢享头等舱”。

外观方面，2026款岚图梦想家延续“鲲鹏展翅”家族化设计，新增“金銮红”双拼车色，以故宫宫殿配色演绎中式豪华。内饰以“天地入怀”为理念，全新Zebra wood斑马木纹饰板与“映山河”透光面板将东方意境与现代匠心融合;新增的紫米、玄青两种内饰配色，也营造出多种豪华氛围，2026款岚图梦想家为用户带来属于中国人自己的豪华旗舰。

空间打造方面，2026款岚图梦想家以5.3m车长、近2m车宽、超1.3m车内高度带来7O座舱空间，让用户拥有自在舒展的空间。同时，全车座椅升级搭载两倍风量的吸风式通风，并全系标配3D环抱式座椅加热及电动调节功能，真正实现了“座座皆首席”。此外，二排搭载全球首创AI零重力按摩舱，AI自适应腰部支撑1秒精准贴合身体曲线，26点叩击按摩覆盖全身，配合座椅的云感科技面料，新车将驾乘舒适体验提升至前所未有的新高度。

此外，二排电动隐私帘、全系标配的静音电吸门、AR感应后备箱门、13升双开门冷暖智能冰箱、17.3英寸的后排超清娱乐屏等，从细节处为用户打造豪华奢享体验。

智能安全旗舰，华为智能生态与全域安全完美融合

安全是新能源MPV最大的豪华，而智能则是高端MPV的新豪华标准。2026款岚图梦想家将智能生态与全域安全完美融合，不仅让高端MPV成为智慧生活的自然延伸，更重新定义了MPV的安全标准。

在智能化方面，2026款岚图梦想家是全球首搭华为ADS 4与鸿蒙座舱5的MPV。乾版的华为ADS 4依托192线激光雷达+3颗4D毫米波雷达，可实现城市、高速、泊车等全场景智驾，鸿蒙座舱 5通过HSpace-Link实现平板接入与手车互联无缝流转，新增的跨平台车车互联与前后排多屏互动功能，让车内交互更流畅，实现了智能驾驶与智能座舱的深度协同。

2026款岚图梦想家鲲鹏版在智能体验上实现全面升级。搭载行业顶尖的车规级8295P芯片，结合AI大模型技术，支持海量应用扩展，为用户带来更流畅、更贴心的交互体验。同时，新车配备鲲鹏智驾2.0系统，整合23项智能传感器，不仅支持高速领航辅助功能，更可实现超过230种车位的智能泊车辅助，让每一次出行都轻松无忧。从智能辅助驾驶到智能座舱，新车构建起 “人、车、生活” 的智能生态闭环。

在安全防护方面，2026款岚图梦想家构建了全域守护体系。主动安全方面，新车搭载全维防碰撞系统CAS 4.0，可实现全天候、全时速、全方位、全场景、全目标智能安全守护，面对突发情况能够及时应对，避免事故发生。被动安全上，采用2000MPa超高强度笼式车身，通过110时速超美标追尾碰撞测试，是中国首款获得C-NCAP五星安全认证的新能源MPV;电池安全则采用全球最高标准，从根源上杜绝安全隐患。同时，新车打造母婴级健康座舱，让敏感人群也能安心乘坐;搭载的一键隐私防护功能，可切断座舱信息采集通道并隐藏电话、日程等信息。

2026款岚图梦想家的上市，凭借8大行业领先技术构建了跨品类领先的技术实力，以行业断代领先的产品价值，加上“上市即交付”的用户承诺，既为追求高品质出行的消费者提供了“即享进阶”的选择，更重新定义了高端MPV的价值基准，将数据竞争推向技术革新的质量赛道。