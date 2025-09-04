Àî±ó¾çÍ¸2026ÄêÎµÀ´ÐÂ³µ¼Æ»®£º×¨×¢Âô´ó³µ£¬EC7ºÍET7ÔÝÎÞ¸Ä¿î
Àî±óÕýÊ½¶ÔÍâ¹«²¼ÎµÀ´¹«Ë¾Î´À´Á½ÄêµÄ²úÆ·À¶Í¼£¬Ò»³¡Ïò¸ßÃ«Àû´óÐÍSUVÊÐ³¡È«ÃæÇãÐ±µÄÕ½ÂÔ×ªÐÍÕýÔÚ·¢Éú¡£
ÔÚ2025ÄêµÚ¶þ¼¾¶È²Æ±¨µç»°»áÒéÉÏ£¬ÎµÀ´´´Ê¼ÈË¡¢¶ÊÂ³¤¼æCEOÀî±óÕýÊ½¶ÔÍâÍ¸Â¶ÁË¹«Ë¾2026ÄêµÄ²úÆ·¹æ»®¡£
Àî±óÃ÷È·±íÊ¾£¬ÎµÀ´Æ·ÅÆ2026Äê½«ÍÆ³öÁ½¿îÈ«ÐÂ´óSUV£ºES9ºÍES7£¬¶ø×ÓÆ·ÅÆÀÖµÀÔò½«ÍÆ³öL80¡£ÕâÈý¿îÐÂ³µ¾ù¶¨Î»ÖÐ´óÐÍ¼°ÒÔÉÏSUVÊÐ³¡£¬Ô¤¼Æ»áÔÚÃ÷ÄêÉÏ°ëÄêÉÏÊÐ²¢ÅúÁ¿½»¸¶¡£
Èý¿îÐÂ³µ¶¨Î»Ã÷È·£¬¸÷ÓÐÊÐ³¡
ÎµÀ´´Ë´Î¹æ»®µÄÈý¿îÐÂ³µÕë¶Ô²»Í¬Ï¸·ÖÊÐ³¡£¬ÍêÕûÑÓÐøÁË¡°×¨×¢Âô´ó³µ¡±µÄ²úÆ·²ßÂÔ¡£
ES9ÆäµØÎ»ºÍ²úÆ·Á¦¸ß¶È¿´ÆëET9£¬²¢È«Ãæ³¬Ô½ÏÖÒÑ¿ªÆôÔ¤ÊÛµÄÈ«ÐÂES8£¬³ÉÎªÎµÀ´½ÓÏÂÀ´µÄÆì½¢SUV¼¼Êõ±ê¸Ë¡£
ES9ÐÂ³µ³ß´ç½«ÔÙ´Î³¬Ô½È«ÐÂES8£¬ºóÕß³¤¿í¸ßÎª5280x2010x1800mm£¬Öá¾à3130mm£¬´ó·ù³¬Ô½ÎÊ½çM9µÈ¶ÔÊÖ£¬ÒÑ¾ÊÇµ±ÏÂ³ß´ç×î³¤¡¢¿Õ¼ä×î´óµÄÈ«³ß´çSUV£¬Ã»Ïëµ½ES9¾ÓÈ»±ÈËü»¹Òª´ó¡£ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬È«ÐÂES8ËùÈ±Ï¯µÄ¡¸ÌìÐÐÈ«Ö÷¶¯Ðü¼Ü¡¹£¬ÊÆ±Ø»á´îÔØÔÚES9ÉíÉÏ¡£ÐÂ³µÊÛ¼ÛÔ¤¼Æ»áÎ¬³ÖÔÚ50¡«60ÍòÔªÇø¼ä¡£
ES7ÔòÊÇÒ»¿î¡°´óÎå×ù¡±¸ß¶ËÆì½¢SUV£¬ËüµÄ¶¨Î»µÍÓÚÈ«ÐÂES8£¬ÂÔ¸ßÓÚÄ¿Ç°ÔÚÊÛ25¿îES6£¬²ÉÓÃ´óÎå×ù¿Õ¼ä²¼¾Ö£¬³µÉí³ß´ç½Ó½ü»ò³¬¹ý5.1Ã×£¬±ÈÀÏ¿îES7µÄ4.9Ã×¶àÏÔÖø¼Ó³¤¡£ÁíÍâ£¬ÐÂES7µÄÄÚÍâÊÎÉè¼Æ¡¢Èýµçµ×ÅÌ¡¢ÖÇÄÜÅäÖÃµÈÈ«·½Ãæ²Î¿¼È«ÐÂES8£¬Ô¤¼ÆÊÛ¼Û»áÔÚ30¡«40ÍòÔªÇø¼ä¡£
È«ÐÂES7¿ÉÒÔ¿´×÷ÊÇÈ«ÐÂES8µÄ¡°Îå×ù°æ¡±£¬Í¬Ê±ÊÛ¼Û¸ü±ãÒË£¬Âú×ã´óÎå×ù¼ÒÍ¥ÓÃ»§µÄ¸ß¶ËÐèÇó¡£ÔÚES6ÉÐÎ´¸üÐÂµ½NT3.0Æ½Ì¨Ç°£¬È«ÐÂES7½«¿¸ÆðÎµÀ´´óÎå×ù¸ß¶ËSUVµÄÐÂ´óÁº¡£
ÀÖµÀL80×÷ÎªL90ÑÜÉú³öµÄ¡°Îå×ù°æ±¾¡±³µÐÍ£¬ÒÑ¾Í¨¹ý¹¤ÐÅ²¿Éê±¨£¬ÆäÍâ¹Û¡¢ÄÚÊÎ¡¢ÈýµçÖÇÄÜ¶¼ºÍL90Èç³öÒ»ÕÞ£¬½öÔö¼ÓÁËºÚÉ«Íâ¹ÛÌ×¼þºÍÑ¬ºÚÂÖì±µÈ¸öÐÔ»¯Ï¸½ÚÑ¡×°¡£
Ô±¾´ó¼Ò¶¼ÈÏÎªL80»áºÍL90Í¬Ê±ÉÏÊÐ£¬µ«ÔÚÀî±ó×îÐÂµÄ¹æ»®ÖÐ£¬L80±»ÑÓÆÚµ½Ã÷ÄêÉÏ°ëÄê£¬ÔÒòÒ»·½ÃæÊÇL90Ä¿Ç°¶©µ¥Ì«»ð£¬½ñÄêÒÑ¾Ã»ÓÐ¶àÓà²úÄÜÁô¸øÆäËûÐÂ³µ;ÁíÒ»·½Ãæ£¬L80×÷ÎªÎµÀ´ºÍÀÖµÀµÄ¡°ºóÊÖ¡±£¬±£³ÖÃØ¶ø²»·¢£¬ÄÜÊµÏÖºó·¢¾ÓÉÏÊÐ³¡ÓÅÊÆ¡£
ÒÀL90Ò»²½µ½Î»µÄ²úÆ·Á¦ºÍ¾ªÈËÊÛ¼Û£¬¿ÉÒÔÈ·ÐÅL80µÄ¼Û¸ñ»á½øÒ»²½¡°ÏÅÈË¡±£¬¶ÔÕû¸ö´óÎå×ùÈ«³ß´çSUVÊÐ³¡ÐÎ³É½µÎ¬´ò»÷£¬»òÐí×îÖÕÂò¶ÏÊÛ¼Û»áÔÚ25ÍòÔª×óÓÒ£¬BaSS×âµçÉõÖÁµÍÓÚ17ÍòÔª¡£
ET7ºÍEC7²»»áÓÐ¸Ä¿î£¬5566Í¬ÑùÈç´Ë
ÎµÀ´²»½öÃ÷È·ÁË2026½«ÍÆ³öµÄÐÂ³µÐÍ£¬Ò²³ÎÇåÁËÄÄÐ©³µÐÍ²»»á¸üÐÂ¡£
ÎµÀ´×Ü²ÃÇØÁ¦ºéÔÚ³É¶¼³µÕ¹ÉÏÃ÷È·¶ÔÍâ±íÊ¾£¬2026ÄêÄÚ5566³µÐÍ²»»áÍÆ³öNT3°æ±¾£¬ÕâÐ©³µÐÍ»á¼ÌÐø»ùÓÚ25¿îÆ½Ì¨ÏúÊÛ£¬²»»áÔÚÃ÷ÄêÉý¼¶µ½900V¸ßÑ¹¼Ü¹¹µÈ¡£
Àî±ó½øÒ»²½½âÊÍËµ£¬25¿î5566³µÐÍÒÑ¾Éý¼¶´îÔØÁË×ÔÑÐÉñçáNX9031Ð¾Æ¬µÈ£¬²ÉÓÃSkyOSÌìÊàÕû³µÈ«Óò²Ù×÷ÏµÍ³£¬ÖÇÄÜ»¯·½ÃæÍêÈ«¿´ÆëNT3.0Æ½Ì¨£¬ËùÒÔÃ÷Äê²»»áÓÐ´ó¸Ä¿î¼Æ»®¡£
ÁíÍâ£¬Àî±ó»¹Ã÷È·±íÊ¾£¬ET7ºÍEC7Ã÷Äê²»»áÓÐ¸Ä¿î¼Æ»®£¬ÎµÀ´»áÓÅÏÈ°ÑSUV²¼¾Ö×öÍêÕû¡£½Î³µ³µÐÍµÄ¸üÐÂ½«ÔÝÊ±ÈÃÎ»ÓÚSUV²úÆ·ÏßµÄÍêÉÆ¡£
¾Û½¹¸ßÃ«Àû³µÐÍ£¬¼á³Ö¶àÆ·ÅÆÕ½ÂÔ
Àî±óÔÚ²Æ±¨µç»°»áÒéÉÏµÄÐÂ³µÐÍÐû²¼£¬·´Ó³ÁËÎµÀ´Ä¿Ç°²úÆ·Õ½ÂÔµÄÖØ´óµ÷Õû¡ª´Ó×·Çó²úÆ·Æ·ÀàÈ«¸²¸Ç×ªÏò¾Û½¹¸ßÃ«ÀûÈÈÃÅ³µÐÍ¡£
Àî±ó½âÊÍ³Æ£¬ÎµÀ´ÏÖ½×¶Î»áÓÅÏÈ¾Û½¹ES8¡¢L90ÕâÀà´ó³µ£¬ÒòÎªÆäÃ«ÀûÂÊ±íÏÖ´ó·ùÓÅÓÚ5566³µÐÍ¡£
ÎµÀ´CFOÇúÓñÔÚ²Æ±¨µç»°»áÉÏ±íÊ¾£¬µ½½ñÄêËÄ¼¾¶È£¬ÀÖµÀL90ºÍÈ«ÐÂES8µÄÃ«ÀûÂÊÄ¿±êÔ¤ÆÚ´ïµ½20%£¬ÎµÀ´×ÜÌåµÄÕû³µÃ«ÀûÂÊµÄÄ¿±ê½«´ïµ½16%-17%¡£
Àî±óÎªÎµÀ´Á¢ÏÂÁËÃ÷È·µÄÓ¯ÀûÄ¿±ê£º¼Æ»®ÔÚ2025ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈÊµÏÖÓ¯Àû¡£ÊµÏÖÕâÒ»Ä¿±êµÄ¹Ø¼üÊÇ´ï³ÉÔÂ½»¸¶5ÍòÁ¾¡£ËûÌ¹ÑÔ£º¡°ºÜ³¤Ò»¶ÎÊ±¼äÄÚ£¬Õâ¸öÊÀ½çÉÏ¿ÉÄÜÉÙÓÚ1%µÄÈËÏàÐÅÎÒÃÇËÄ¼¾¶ÈÄÜÓ¯Àû¡£¡±
ÎªÊµÏÖÕâÒ»Ä¿±ê£¬ÎµÀ´¼Æ»®ÔÚµÚËÄ¼¾¶È´ï³ÉÈý´óÆ·ÅÆ(ÎµÀ´¡¢ÀÖµÀ¡¢Ó©»ð³æ)ºÏ¼ÆÔÂÏúÁ¿³¬¹ý5ÍòÁ¾¡£ÆäÖÐ£¬ÀÖµÀL90»áÔÚ½ñÄê10ÔÂÊµÏÖ1.5ÍòÁ¾µÄ²úÄÜ;ÎµÀ´È«ÐÂES8»áÔÚ10ÔÂ´ïµ½1ÍòÁ¾µÄ²úÄÜ£¬²¢ÔÚ12ÔÂ´ïµ½1.5ÍòÁ¾µÄ²úÄÜ¡£
³¤ÆÚÀ´¿´£¬ÎµÀ´µÄºËÐÄÄ¿±êÊÇÊµÏÖ20%µÄ×ÛºÏÃ«ÀûÂÊ£¬ÆäÖÐÎµÀ´Æ·ÅÆÒªÔÚ20%»ù´¡ÉÏÏò25%Âõ½ø;ÀÖµÀÆ·ÅÆÐèÎ¬³ÖÔÚ15%ÒÔÉÏ²¢ÕùÈ¡¸ü¸ß;Ó©»ð³æÆ·ÅÆÔòÄ¿±êÔÚ10%×óÓÒ¡£
´ÓÎµÀ´¹«Ë¾2026ÄêÐÂ²úÆ·¹æ»®ÄÜ¹»¿´³ö£¬ES9¡¢ES7ÒÔ¼°L80µÈÈý¿î´óSUVµÄÍÆ³ö£¬½«½øÒ»²½·á¸»²úÆ·Ïß£¬ÐÎ³É¸²¸Ç´ÓÆì½¢¼¶Áù/Æß×ùSUVµ½´óÎå×ùSUV£¬ÔÙµ½¸ü×¢ÖØ¼ÒÍ¥ÐÔ¼Û±ÈµÄ´óÐÍSUVµÈÍêÕûÏ¸·ÖÊÐ³¡¡£
Í¨¹ýÌáÉýÏúÁ¿¡¢ÑÏ¸ñ¿ØÖÆ³É±¾¡¢ÒÔ¼°¸ü¾ß¾ºÕùÁ¦µÄÐÂ²úÆ·£¬ÎµÀ´Ï£ÍûÄÜÔÚ¼¤ÁÒ¾ºÕùÖÐ»ñµÃ¿É³ÖÐøÔö³¤ºÍ³¤ÆÚÓ¯ÀûÄÜÁ¦¡£
Àî±óµÄÕ½ÂÔºÜÃ÷È·£ºÓÅÏÈ¿¼ÂÇÓ¯ÀûÄÜÁ¦ºÍÉú´æ±£ÕÏ£¬²»ÔÙÒ»Î¶×·Çó²úÆ·ÏßµÄÍêÕûÐÔ¡£
