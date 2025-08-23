800V+5C³¬³ä+62.5¶È´óµç³Ø£¬26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÂÊÏÈÅäÖÃ²å»ìMPV¡°ÐÂÈý¼þÌ×¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÔÚ¸ß¶Ë²å»ìMPVÁìÓò£¬26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÕý·¢Á¦×øÎÈÊÐ³¡¡°ÒýÁìÕß¡±µØÎ»¡£
½üÈÕ£¬á°Í¼Æû³µ·¢²¼2026¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò¹ÙÍ¼£¬ÐÂ³µÍâ¹ÛÑÓÐø¼Ò×åÉè¼Æ»ùÒò£¬ÐÂÔöÈ«ÐÂ¡¸½ðöÇºì¡¹³µÆáÅäÉ«£¬Í»ÏÔ×ðÈÙ»ª¹ó¡£Í¬Ê±½áºÏÔçÆÚÎ±×°³µµýÕÕºÍ22ÈÕ¾Ù°ìµÄ¡°á°Í¼ÖÇÄÜ³¬»ì¼¼Êõ·¢²¼»á¡±µÃÖª£¬26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò»áÓÀ´¡°°Ë´óÊ×·¢¿Æ¼¼¡±£¬ÕâÊÇá°Í¼ÔÚ»ì¶¯MPVÊÐ³¡µÄÒ»´ÎÏµÍ³ÐÔÉý¼¶¡£
µ±È»£¬±¾´ÎµÄÉý¼¶µãÔçÒÑ¸¡³öË®Ãæ¡£Í¨¹ýá°Í¼ÖÇÄÜ³¬»ì¼¼Êõ·¢²¼»á£¬ÎÒÃÇÖªµÀ26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò½«´îÔØ¡°Õæ800V¡±ºÍ¡°Õæ5C³¬³ä¡±µÈ¹Ø¼üÅäÖÃÉý¼¶£¬ÂÊÏÈÓëÊÐÃæÉÏ¾ø´ó¶àÊýµÄ400VÆ½Ì¨²å»ìMPVÀ¿ª¼¼Êõ´ú¼Ê²îÒì£¬¸øÓÃ»§´øÀ´¸üµÍµÄÊµ¼ÊÄÜºÄ¡¢¸üÇ¿µÄÐÔÄÜ¶¯Á¦£¬ÒÔ¼°¸ü¿ìµÄ³äµçËÙ¶È¡£¸üÁîÈËÆÚ´ýµÄÊÇ£¬á°Í¼¹ÙÐû26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò½«ÓÚ8ÔÂ29ÈÕ³É¶¼³µÕ¹ÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£
¡°ÐÂÈý¼þÌ×¡±ÉÏ³µ£¬26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÇÀÏÈÍê³É¼¼Êõ½ø»¯Ô¾Ç¨
2026¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò½«Ê×´Î´îÔØ62.5kWh³¬´óÈÝÁ¿µç³Ø°ü£¬´´ÏÂÄ¿Ç°»ì¶¯MPVµç³ØÈÝÁ¿Ö®×î£¬¸üÊÇ³¬Ô½ÌØË¹ÀModel YµÄ60kWh´¿µçµç³ØÈÝÁ¿¡£ÕâÒâÎ¶×ÅCLTC´¿µçÐøº½³¬¹ý350km£¬ÓÃ»§ÈÕ³£Í¨ÇÚÍêÈ«¿ÉÒÔ³¹µ×¸æ±ð¡°ÓÃÓÍ¡±£¬ÊµÏÖ¡°Á½ÖÜÒ»³äµç£¬°ëÄêÒ»¼ÓÓÍ¡±µÄÐøº½×ÔÓÉ¡£
¶ø´óµç³ØÉÏ³µµÄ±³ºó£¬ÊÇá°Í¼ÃÎÏë¼Ò¶ÔÓÚ»ì¶¯MPV¼¼Êõµü´ú½ø»¯µÄÖÕ¼«Ë¼¿¼¡£26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò½«Í¬²½Éý¼¶È«Óò800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨ºÍÕæ5C¿ì³ä£¬ÊµÏÖ×îÇ¿×îÏÈ½øµÄ¡°»Æ½ðÈý½Ç¡±×éºÏ¡£
800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨Èç½ñÒÑ³ÉÎª¸ß¶Ë´¿µç³µÐÍ±êÅä£¬ËüÒ»·½ÃæÄÜ¹»Í»ÆÆ400VµçÑ¹èäèô£¬ÍêÃÀ¼æÈÝÊÐÃæÉÏ¾ø´ó¶àÊý¿ì³ä×®£¬×öµ½Âú¹¦ÂÊÂúËÙ³äµç;ÁíÒ»·½Ãæ£¬Æ¾½è¸üÉÙ¸üÇáµÄµçÀÂ¡¢¸ü¸ßÐ§µÄµ¼µçÐ§ÂÊ£¬ÒÔ¼°Ç¿´óµÄÈÈ¹ÜÀíÏµÍ³£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ¸üµÍµÄÕû³µÄÜºÄ±íÏÖºÍ¸üÇ¿ÐÔÄÜÊä³ö£¬Åä±¸¶¯Á¦µç³ØÖÇÄÜÎÂ¿Ø¹ÜÀíÏµÍ³£¬¸üÊÇÊµÏÖÈ«ÎÂÓòÊÊÓ¦-25¡ãC-52¡ãC£¬ÈÃµç³ØÊ¼ÖÕ¹¤×÷ÔÚÊÊÒË³¬³äµÄÎÂ¶ÈÇø¼ä£¬È·±£³äµç¸ßÐ§ºÍ°²È«¡£ÁíÍâ£¬Ö§³Ö6kW³¬´ó¹¦ÂÊÍâ·Åµç¹¦ÄÜ£¬ÈÃ³µÁ¾ËæÊ±»¯ÉíÎªÒÆ¶¯µçÕ¾¡£
½áºÏ5C³¬³äµÄ¼Ó³Ö£¬26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÔÚ³£ÎÂÏÂ20%-80%³äµçÊ±¼ä½öÐè12·ÖÖÓ£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË¡°1·ÖÖÓ³ä3¶Èµç¡±µÄ¼«ÖÂ²¹ÄÜËÙ¶È¡£¶Ô±ÈºÏ×Ê¾ºÆ·±ð¿ËGL8 PHEV£¬ËäÈ»ºóÕßÍ¬Ñù±ê°ñ5C³¬³ä£¬µ«½öÖ§³Ö¡°1·ÖÖÓ³ä1¶Èµç¡±²¹ÄÜÌåÑé£¬Êµ¼ÊÐ§ÂÊ½öÎªá°Í¼µÄÈý·ÖÖ®Ò»£¬Ë²ÅÊÇ¡°Õæ5C³¬³ä¡±£¬½á¹ûÒ»Ä¿ÁËÈ»¡£
¼Ü¹¹¸ïÐÂ£º26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÈçºÎÊµÏÖ¡°»Æ½ðÈý½Ç¡±£¿
ÎªºÎ26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÄÜÂÊÏÈÊµÏÖ¡°ÐÂÈý¼þÌ×¡±ÉÏ³µ£¿ºËÐÄÔÚÓÚµ×²ã¼Ü¹¹µÄ´ú¼Ê²îÒì¡£
´«Í³¡°ÓÍ¸Äµç¡±Æ½Ì¨ÊÜÏÞÓÚÈ¼ÓÍµ×ÅÌ½á¹¹£¬Ç¿ÐÐÈûÈë´óµç³ØÓë¸ßÑ¹Ä£¿éÍùÍùµ¼ÖÂ¿Õ¼äÇÖÕ¼¡¢³äµçË¥¼õÓëÄÜºÄìÉý¡£¶øá°Í¼ESSAÔÉúÖÇÄÜµç¶¯¼Ü¹¹ÔòÊÇ26¿îÃÎÏë¼Ò¼¼ÊõÂäµØµÄºËÐÄÖ§³Å¡£
ESSAÔÉú¼Ü¹¹µÄµ®ÉúÓ¦ÓÃ£¬´Ó¸ù±¾ÉÏ½â¾öÁË¡°ÓÍ¸Äµç¡±Æ½Ì¨µÄ½á¹¹È±ÏÝ¡£62.5kWh´óµç³ØÈÃÈÕ³£Í¨ÇÚ¸æ±ðÆµ·±³äµç;ÓÍµç×ª»»ÂÊ3.7kwh/L£¬ÂúÓÍÂúµç1500km+×ÛºÏÐøº½ºÍÕæ5C³¬³ä£¬³¹µ×½â¾ö³¤Í¾³öÐÐ½¹ÂÇ;È«Óò800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨¸üÊÇÈ«ÃæÌáÉýÄÜÁ¿ÀûÓÃÐ§ÂÊ¡¢¿Õ¼äÀûÓÃÐ§ÂÊ¡£Í¨¹ýµ×²ã¼Ü¹¹¸ïÐÂ£¬26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÕæÕý½«Ö½Ãæ²ÎÊý×ª»¯ÎªÓÃ»§¿É¸ÐÖªµÄÈ«³¡¾°ÌåÑéÉýÎ¬¡£
¾ºÕùÂß¼£º²å»ìMPVÊÐ³¡´Ó¡°ÔöÁ¿Èü¡±×ª±äÎª¡°¼ÛÖµÈü¡±
Ê±ÏÂ£¬²å»ìMPVÊÐ³¡ÕýÇÄÈ»·¢Éú×ÅÒ»³¡¾Þ±ä¡£
2025Äê7ÔÂ£¬¹úÄÚÐÂÄÜÔ´MPVÉøÍ¸ÂÊÊ×´ÎÍ»ÆÆ50%£¬ÆäÖÐ²å»ì³µÐÍ³É¾ø¶ÔÖ÷Á¦£¬Õ¼±È³¬60%¡£¾ßÌåÆ·ÅÆ·Ö²¼ÉÏ£¬á°Í¼ÃÎÏë¼ÒÒÔ6910Á¾µÄ¾ªÑÞ³É¼¨µÇ¶¥Ïú¹Ú£¬µ«±ð¿ËGL8 PHEV¡¢ÎºÅÆ¸ßÉ½¡¢ÌÚÊÆD9µÈ¾ºÕù¶ÔÊÖ½ôËæÆäºó¡£ÖÖÖÖ¼£ÏóÖ¤Ã÷£¬ÐÂÄÜÔ´MPVÒÑ²»ÔÙÊÇÐ¡ÖÚ³µÐÍ£¬¹ú²úÕóÓª¾ºÕùÈÕÇ÷¼¤ÁÒ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬½ñÄêÒà±»³ÆÎª»ì¶¯´óÄê£¬26¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÂÊÏÈ³ÉÎªÐÐÒµÊ×¸ö´îÔØ¡°È«Óò800V+Õæ5C+62.5¶È´óµç³Ø¡±µÄ¸ß¶Ë²å»ìMPV£¬¶ÀÕ¼ÊÐ³¡ÏÈ»ú¡£Õâ¼ÈÖ¤Ã÷ÁËá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÇ¿´óµÄ¼¼ÊõÊµÁ¦ºÍÆ½Ì¨»ýÀÛ£¬Ò²·´Ó³³öá°Í¼ÃÎÏë¼Ò¶ÔÓÚMPVÓÃ»§ÌåÑéµÄ¸ß¶ÈÖØÊÓºÍ²»Í×Ð¡£
·ÅÑÛÎ´À´£¬¸ß¶Ë MPV µÄÃÅ¼÷ÕýÖð½¥ÊÕÁ²µ½Ðøº½²¹ÄÜ¡¢ÖÇÄÜ»¯¡¢¼Ý¿ØÊæÊÊºÍÖ÷±»¶¯°²È«¡£ 26 ¿îá°Í¼ÃÎÏë¼ÒÔÚÔ»ù´¡ÉÏÌá³öÁËÐÂµÄ±ê×¼£ºÍ¨¹ý 800V ¸ßÑ¹Æ½Ì¨¡¢Õæ 5C ³¬³äÓë 62.5kWh ´óµç³Ø£¬°ÑÐøº½ºÍ²¹ÄÜÐ§ÂÊÌáÉýµ½ÐÂµÄ¸ß¶È¡£Õâ²»½öÊÇá°Í¼ÃÎÏë¼ÒµÄµ¥³µÉý¼¶£¬Ò²ÒâÎ¶×Å¸ß¶Ë²å»ì MPV ÊÐ³¡µÄ¾ºÕùÂß¼ÕýÔÚ½ø½×¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â