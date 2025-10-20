【10月20日，武汉】今日，岚图汽车正式宣布，新时代旗舰SUV――岚图泰山将于11月重磅上市。作为岚图年度压轴“豪”车，岚图泰山拥有与问界M9、尊界S800“智能同源”的尖端技术，搭载顶配版华为乾ADS 4与鸿蒙座舱5，将成为旗舰“9系”豪华SUV市场极具竞争力的产品。

岚图泰山搭载的华为乾ADS 4，采用4颗激光雷达，具备L3级智能辅助驾驶能力，支持城区NCA、全场景自动泊车等高阶智慧体验，配合鸿蒙座舱5前所未有的生态互联与情景智能，将为用户提供覆盖全场景的智能出行体验，让豪华出行更安全、更便捷。

在智能科技赋能之上，岚图泰山还搭载了中国新能源汽车技术十四五期间的重大技术成果――800V岚海智能超混，拥有370公里CLTC纯电续航、1400公里综合续航，20%-80%快充仅需12分钟，配合行业首发三腔空气悬架与16°后轮独立转向系统，让用户尽享“无焦虑出行”的全域驾控体验。

岚图泰山的领先实力，离不开央国企高端新能源第一品牌岚图汽车的实力托举。新车从研发验证到供应链保障均遵循顶级标准，外观采用“大境天成”设计理念，以“山海交融”的曲面线条与四大黄金比例勾勒车身，将东方美学与科技豪华完美融合，彰显“华流即顶流”的文化自信。

从8月首次官宣、9月亮相，到11月正式上市，岚图泰山以“三个月极速推进”的节奏，展现央国企高端新能源第一品牌的体系效率与技术底气，是中国品牌冲击豪华SUV市场的“加速度样本”。随着岚图泰山上市时间的临近，岚图将正式形成覆盖轿车、MPV、SUV的“三旗舰”产品矩阵，为中国品牌向上突破树立全新的价值标杆。