ÀíÏëi9µýÕÕÆØ¹â£¬ÀîÏëµÄ¡°´¿µçÆì½¢SUV¡±ÄÜ¾ÈÖ÷Âð£¿

ÀíÏëÆû³µÕý¼ÓËÙÍÆ½ø´¿µçÕ½ÂÔ£¬i9²âÊÔ³µÏÖÉíÒâÎ¶×Å²úÆ·¾ØÕó½øÒ»²½ÍêÉÆ£¬µ«ÃæÁÙµÄÊÐ³¡ÌôÕ½È´Ô¶³¬Ô¤ÆÚ¡£
ÈÕÇ°£¬Ò»×éÒÉËÆÀíÏëi9³µÐÍµÄÎ±×°³µµýÕÕÔÚÍøÂçÉÏÆØ¹â¡£Õâ¿î³µ±»ÊÓÎªÀíÏë´¿µçSUV¼Ò×åµÄÆì½¢²úÆ·£¬³µÉí³¤¶ÈÔ¤¼Æ´ï5.3Ã××óÓÒ£¬½«Ö±½Ó¶Ô±êÎµÀ´µÚÈý´úES8¡£
¾¡¹ÜÀíÏëÆû³µÉÐÎ´¹Ù·½È·ÈÏi9µÄ´æÔÚ£¬µ«ÕâÐ©µýÕÕÏÔÊ¾£¬ÐÂ³µÐÍ¿ÉÄÜÒÑ¾½øÈëÂ·ÊÔ½×¶Î¡£
Íâ¹Û³õÏÖ£ºÆì½¢¶¨Î»Óë¼Ò×å»¯¡°Ì×ÍÞ¡±
´ÓÍ¼Æ¬ÖÐ¿´µ½£¬ËäÈ»³µÁ¾¸²¸Ç×ÅºñÖØÎ±×°£¬µ«ÈÔÄÜ±æÊ¶³öÀíÏëiÏµÁÐµÄÉè¼ÆÔªËØ¡£³µÍ·²¿Î»ÓÐÒ»¸öÃ÷ÏÔµÄÂ¡Æð£¬ÏÂ·½Ç°»ú¸ÇµÄÏßÌõÓëÀíÏëi8ºÍi6½ÏÎª½Ó½ü¡£
Ç°Á³Éè¼Æ²ÉÓÃÁË¾ØÐÎÉ¢ÈÈ¿Ú£¬ÐÇ»·LEDÈÕÐÐµÆÖÃÓÚÇ°µ²·ç²£Á§Ç°·½£¬Ô¶½ü¹âµÆ²ÉÓÃÊúÖÃ²¼¾Ö¡£´óµÆ×éÎ»ÓÚÇ°Á³ÏÂ·½Á½²à£¬ÖÐ¼äÎªºáÏò·Ö¸ôµÄ½øÆø¸ñÕ¤£¬ÕâÓëÀíÏëi8µÄÉè¼Æ·Ç³£ÏàËÆ¡£
³µÉí²àÃæÏßÌõ¼òÔ¼Á÷³©£¬ÅäÓÐ¶à·øÊ½ÂÁºÏ½ðÂÖì±¡£AÖù¸½½üµÄÏßÌõÓëÀíÏëi8Ò²±È½Ï½Ó½ü¡£³µ¶¥´¦ÓÐÒ»¿éÎ±×°ÇøÓò£¬´îÔØ¼¤¹âÀ×´ï£¬È«Ïµ´îÔØÓ¢Î°´ïThor-UÐ¾Æ¬£¬Ö§³ÖÀíÏëVLA¸ß½×¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¡£
Î²²¿ÔìÐÍ¿ÉÄÜÊÇi9±ä»¯×î´óµÄ²¿·Ö¡£²âÊÔ³µÁ¾Î²²¿Î±×°ºñÖØ£¬¿ÉÄÜÒâÎ¶×ÅÎ²²¿ÔìÐÍÉÐÎ´×îÖÕÈ·¶¨¡£Â¶³öµÄÎ²µÆ²¿·ÖºÜÆ½Ã»ÓÐÁ¢Ìå¸Ð£¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÓÚÎ±×°µÄÌùÖ½¡£
³ß´çÓë¿Õ¼äÈ«Ãæ³¬Ô½i8
×÷ÎªÀíÏë´¿µçSUVÏµÁÐµÄÆì½¢³µÐÍ£¬i9µÄ³µÉí³ß´çÏàµ±¿É¹Û¡£²Î¿¼ÀíÏëi8µÄ³¤¿í¸ß(5085/1960/1740mm£¬Öá¾à3050mm)ºÍÀíÏëi6µÄ³ß´ç(4950/1935/1655mm£¬Öá¾à3000mm)£¬i9µÄ³ß´ç½«½øÒ»²½Ôö´ó¡£
¾ÝÏ¤£¬i9µÄ³µÉí³¤¶ÈÓÐÍû´ïµ½5.3Ã××óÓÒ£¬Õâ½«Ê¹Æä³ÉÎª¹úÄÚÊÐ³¡ÉÏ×î´óµÄ´¿µç¶¯SUVÖ®Ò»¡£ÐÂ³µ³µÎ²ÔìÐÍÏà±Èi6ºÍi8Ô¤¼Æ»á¸ü¼ÓÍ¦°Î£¬Áï±³µÄÔìÐÍÇ÷ÊÆ»áÓÐËùÈõ»¯£¬½øÒ»²½±£Ö¤ºóÅÅÒÔ¼°ºó±¸Ïá¿Õ¼ä¡£
ÕâÑùµÄ³ß´ç¶¨Î»Ê¹i9³ÉÎª¹ú²ú´¿µçÊÐ³¡ÖÐ³ß´çÁìÏÈµÄSUV³µÐÍ£¬Ö±½Ó¶Ô±êÎµÀ´µÚÈý´úES8¡£
Èýµç¶¯Á¦»ò½«Óëi8±£³ÖÒ»ÖÂ£¬´îÔØ¹ú²úË«Ç»¿ÕÆøÐü¼Ü+Ë«·§CCDÁ¬Ðø¿É±ä×èÄá¼õÕðÆ÷£¬È«Ïµ±êÅäË«µç»úËÄÇý£¬×ÛºÏ·åÖµ¹¦ÂÊ400kW£¬²ÉÓÃ97.8¶ÈÄþµÂÈýÔªï®÷è÷ëµç³Ø°ü£¬Ö§³Ö5C¸ß±¶ÂÊ³¬³ä¡£
¸ß¶Ë´¿µçSUVÊÐ³¡¡°ÈºÐÛÖðÂ¹¡±£¬ÀíÏëÌôÕ½Äæ·ç¾Ö
ÀíÏëÆû³µÄ¿Ç°Õý´¦ÓÚÊ®·Ö¼èÄÑµÄ×ªÐÍÆÚ£¬ÃæÁÙ²úÆ·¸üÐÂ»»´úµÄ¾Þ´ó¾ºÕùÑ¹Á¦¡£
´Ó8ÔÂ½»¸¶Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬ÀíÏëÆû³µµ±ÔÂ½»¸¶ÐÂ³µ28,529Á¾£¬Í¬±ÈÏÂ½µ40.72%£¬»·±ÈÏÂ½µ7%¡£ÆäÖÐ£¬Ôö³Ì»ù±¾ÅÌ±»È«ÃæÎ§¹¥£¬µ¥¾ÍÎÊ½çM9Ò»¿î³µµÄÔÂÏúÁ¿¾Í³¬¹ýÁËÀíÏëL9+L8+L7Ö®ºÍ¡£×÷ÎªÒµÄÚÊ×¸ö¿¸ÆðÔö³Ì´óÆìµÄÐÂÊÆÁ¦£¬ÀíÏëÔÚÔçÆÚ¾¡ÏíÁË¼¼ÊõºìÀû£¬µ«LÏµÁÐ¼Ò×å¶àÄê²»±äµÄÍâ¹ÛÄÚÊÎ£¬Ò²ÈÃÏû·ÑÕß²úÉúÉóÃÀÆ£ÀÍ£¬Öð²½½øÈëÁË²úÆ·ÉúÃüÄ©ÆÚ¡£
¾ÝÁË½â£¬ÀíÏë×î¿ì»áÔÚÃ÷Äê´øÀ´LÏµÁÐ¼Ò×åµÄ³¹µ×»»´ú¸ïÐÂ£¬µ«ÔÚ½ñÄêÔòÒâÎ¶×ÅÀÏ¿îÑ¹Á¦¾Þ´ó¡£
¶øÔÚ´¿µçÊÐ³¡ÉÏµÄ¿ªÍØ£¬ÀíÏëÒ²²¢²»Ë³Àû¡£¸Õ¸Õ·¢²¼µÄÊ×¿î¸ß¶Ë´¿µçSUV¡ªi8£¬ÉÏÊÐÖÊÒÉ·ç²¨²»¶Ï£¬Ê×·¢±»ÊÐ³¡ÖÊÒÉ¡°¸ß¼ÛµÍÅä¡±£¬ËäÈ»ÀíÏë¿ìËÙµ÷ÕûÁËÅäÖÃºÍ¼Û¸ñ£¬µ«ÊÐ³¡·çÍ·ËÆºõÒÑ¾±»ÀÖµÀL90ºÍÈ«ÐÂÎµÀ´ES8¸øÇÀ×ß¡£
ÔÙµþ¼ÓÌØË¹ÀModel Y L¡¢ÎÊ½çM8 EV¡¢ÎÊ½çÐÂM7¡¢¼«ë´9X¡¢ÖÇ¼ºLS9µÈ¸ü¶à¸ß¶ËÆì½¢SUVµÄ·¢²¼ÉÏÊÐ£¬¿ÉÒÔËµ½ñÄêÏÂ°ëÄê¹úÄÚ¸ß¶ËSUVÊÐ³¡½«³¹µ×ÓÀ´¡°ÈºÐÛÖðÂ¹¡±¸ñ¾Ö£¬ÀíÏëµÄ¾ºÕùÑ¹Á¦Ê·ÎÞÇ°ÀýµÄ¼Ó´ó¡£
ÀîÏë£º¸ß¶Ë´¿µçÈüµÀ¡°±£ÎåÕùÈý¡±
Ãæ¶ÔÌôÕ½£¬ÀíÏëÆû³µCEOÀîÏë¹«²¼ÁËÐÛÐÄ²ª²ªµÄ´¿µçÕ½ÂÔÄ¿±ê¡£ËûÔÚÉç½»Æ½Ì¨±íÊ¾£¬2025ÄêÊÇÀíÏëÆû³µÕýÊ½½øÈë´¿µçSUVµÄµÚÒ»Äê£¬Ä¿±êÊÇµ½½ñÄêÄêµ×£¬ÔÚ¸ß¶Ë´¿µçÈüµÀÄÜ ¡°±£ÎåÕùÈý¡±¡£
ÀîÏë¹«²¼ÁË¾ßÌå³µÐÍµÄÏúÁ¿Ä¿±ê£ºÀíÏëi8ÎÈ¶¨ºóÔÂÏúÁ¿6000Á¾£¬ÀíÏëi6ÎÈ¶¨ºóÔÂÏúÁ¿9000-10000Á¾£¬¼ÓÉÏÀíÏëMEGA£¬ÀíÏë´¿µç³µÐÍÕûÌåÔÂÏúÁ¿ÎÈ¶¨ÔÚ18000-20000Á¾¡£
È»¶øÊµÏÖÕâÒ»Ä¿±êÌôÕ½¾Þ´ó¡£2025ÄêÉÏ°ëÄê30ÍòÔªÒÔÉÏ´¿µç³µÐÍÊÐ³¡ÈÝÁ¿Ô¼ÎªÃ¿ÔÂ4-5ÍòÁ¾¡£ÀíÏëÒªÊµÏÖ¡°±£ÎåÕùÈý¡±Ä¿±ê£¬ÒâÎ¶×ÅÒªÄÃÏÂ¸ÃÏ¸·ÖÊÐ³¡ÖÁÉÙ30%µÄ·Ý¶î¡£
Ä¿Ç°£¬ÀíÏëÆû³µ´¿µçÏúÁ¿»ù´¡ºÜµÍ¡£2025Äê7ÔÂ´¿µçÏúÁ¿Ö»ÓÐMEGAµÄ2816Á¾£¬8ÔÂ³¬3000Á¾£¬i8¸Õ¿ªÊ¼½»¸¶£¬i6»¹Ã»·¢²¼¡£ÔÚÊ£ÏÂµÄ¶Ì¶Ì5¸öÔÂÄÚ£¬ÀíÏëÒª´ïµ½Õâ¸öÄ¿±ê£¬ÊÇ¸ö¾Þ´óµÄÌôÕ½¡£
»»¾ä»°Ëµ£¬½ÓÏÂÀ´½«ÔÚ9ÔÂ·ÝÉÏÊÐ¼´½»¸¶µÄÀíÏëi6£¬½«³Ðµ£×Å×îÖØÒªµÄ×ßÁ¿ÈÎÎñ¡£¹©Ó¦Á´Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬i6µÄÔÂÏúÁ¿Ä¿±êÎª2.5ÍòÁ¾£¬ÀíÏëÄÚ²¿Ô¤ÆÚÉõÖÁ½Ó½ü3ÍòÁ¾¡£ÀîÏëÔø·Å»°³Æi6Òª×ö¡°Îå×ùÖÐ´óÐÍSUVÀï×îÓÐ¾ºÕùÁ¦µÄ²úÆ·¡±£¬Õâ°µÊ¾¼Û¸ñ½«¸ü¾ß¾ºÕùÁ¦¡£
µ«Í¬Ñù£¬ÀíÏëi9µÄµ®ÉúÒ²Ê¹Ãü·Ç·²¡£Èç¹ûËµi6±»¸³Óè×ßÁ¿ÖØÈÎ£¬ÄÇÃ´i9×÷ÎªÀíÏë´¿µçÆì½¢±ê¸Ë£¬½«²ÎÓëµ½¸ü²Ð¿áµÄ¸ß¶ËÊÐ³¡¾ºÕùÖÐ£¬¸ü¿¼Ñé³µÆóµÄÉè¼ÆÄÜÁ¦¡¢¼¼ÊõÑÐ·¢¡¢²îÒì»¯´´ÐÂ¡¢ÒÔ¼°¶Ô¸ß¾»ÖµÓÃ»§ÐèÇóµÄÉî¿ÌÀí½â£¬ÊÇÕû¸ö²úÆ·¼Ò×åµÄ¡°ÖÐÁ÷íÆÖù¡±£¬µØÎ»ÖØ´ó¡£
