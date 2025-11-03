13.99ÍòÔªÆð£¡ÉîÀ¶L06ÕýÊ½Ô¤ÊÛ£¬Æ¾Îå´óÓÅÊÆ³ÉÎªÄêÇáÈËµÄ×îÓÅÑ¡
2025Äê10ÔÂ30ÈÕ£¬ÉîÀ¶Æû³µÆìÏÂÈ«ÐÂ³µÐÍÉîÀ¶L06ÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬Ô¤ÊÛ¼Û13.99ÍòÔªÆð¡£ÐÂ³µ¹ÙÐûÁõºÆ´æµ£ÈÎÆ·ÅÆ´óÊ¹£¬ÒÔ¡°ÄêÇá¾ÍÈ¥ÕÀ·Å¡±Ö÷Ìâ£¬´«µÝ³ö»ý¼«ÏòÉÏµÄÇà´ºÌ¬¶È£¬¾«×¼´¥´ïÄêÇáÓÃ»§ÈºÌå¡£
Ò»¾ÁÁÏà£¬ÉîÀ¶L06µÄ³öÖÚÑÕÖµÑ¸ËÙ³ÉÎªÈÈÒé½¹µã£¬ÆäÉè¼ÆÓïÑÔ¶ÀÊ÷Ò»ÖÄ£¬ÓÉÈ«ÇòÉè¼Æ´óÊ¦Ç××Ô²Ùµ¶£¬ÕÀ·Å»¨°êµÆµÈ¶ÀÌØÍâ¹ÛÔªËØ£¬¼«¾ß±æÊ¶¶ÈÓëÊ±ÉÐ¸Ð¡£5¿î³µÉ«ºÍ3¿î¹Ù·½¶¨ÖÆ¸ÄÉ«³µÒÂ£¬¸ü´ÓÕä¹ó±¦Ê¯ÖÐ¼³È¡Áé¸Ð£¬³ÊÏÖ³ö¶ÀÌØµÄÊÓ¾õ÷ÈÁ¦¡£
¸ßÑÕÖµ±³ºó£¬ÉîÀ¶L06¸üÊÇÆ¾½è¼Ý¿Ø¡¢ÖÇ¼Ý¡¢×ù²Õ¡¢µç³ØÓëÐøº½ÕâÎå´óÁìÓòµÄÁìÏÈºËÐÄÊµÁ¦£¬ÔÚ´¿µçÊÐ³¡ÖÐÍÑÓ±¶ø³ö¡£Æä¶¨Î»¡°¹«Â·´ÅÐü¸¡£¬ÖÇ¼ÝÐÂºÚÂí¡±£¬±íÏÖÈ«·½Î»Âú×ãÄêÇáÓÃ»§ÐèÇó£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁË³¬Ô½Í¬¼¶µÄ¼ÛÖµÌåÑé¡£
¼Ý¿ØÖ®Íõ£º300Íò·¨ÀÀûÍ¬¿î´ÅÁ÷±äÐü¼Ü£¬·ÉÆÂ²»Ìø¡¢¹ýÍä²»Æ«
µ±Ç°µç¶¯³µÊÐ³¡£¬²»ÉÙ³µÐÍ¡°¶ÑÁÏ¡±È´¶ªÁË²Ù¿Ø£¬ÓÃ»§¼±ÐèÒ»Á¾¼æ¾ß¼ÝÈ¤Óë°²ÎÈµÄ¡°ºÚÂí¡±¡£ÉîÀ¶L06×÷ÎªÖÐ¹úÆ·ÅÆÊ×¸öÁ¿²ú´îÔØ´ÅÁ÷±äÐü¼ÜµÄ³µÐÍ£¬²ÉÓÃÓë300Íò¼¶·¨ÀÀûÍ¬¿îµÄ´ÅÁ÷±äÐü¼Ü£¬´øÀ´¡°·ÉÆÂ²»Ìø¡¢¹ýÍä²»Æ«¡±µÄ³¬ÎÈ±íÏÖ¡£Òª¿ì»òÒªÎÈ¶¼²»ÄÑ£¬ÄÑµÄÊÇÓÖ¿ìÓÖÎÈ£¬¶ø´ÅÁ÷±äÐü¼Ü¾Í×öµ½ÁËÕâµã¡£Îª´ï³ÉÕâÒ»Ä¿±ê£¬ÉîÀ¶L06Àú¾ÑÏ¿Á²âÊÔÓëµ÷Ð££¬Æäµ×ÅÌÊµÁ¦ÔÚÖÐÆûÖÐÐÄ÷çÂ¹²âÊÔÖÐµÃµ½ÁË¼«ÖÂÕ¹ÏÖ£¬ÒÔ85.6km/hµÄÓÅÒì³É¼¨³¬Ô½±£Ê±½Ý911£¬ÈÃÓÃ»§ÈÕ³£¼ÝÊ»Ò²ÄÜÏíÊÜ³¬ÅÜ¼¶µÄ¼Ý¿ØÓë´ÓÈÝ¡£
ÖÇ¼ÝºÚÂí£ºÌØË¹ÀÍ¬ÀàÒ»¶ÎÊ½¶Ëµ½¶ËÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨ÖúËã·¨£¬²Ù×÷¸üÀàÈË
ÉîÀ¶L06ÔÚÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»²ãÃæÍ¬ÑùÁìÏÈ£¬Ê×·¢´îÔØÉîÀ¶ÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨ÖúÏµÍ³DEEPAL AD Max£¬²ÉÓÃÓëÌØË¹ÀÍ¬ÀàµÄÒ»¶ÎÊ½¶Ëµ½¶ËÖÇÄÜ¸¨ÖúËã·¨£¬ÅäºÏ27¿Å¸ß¸ÐÖª´«¸ÐÆ÷¼°Á½¿ÅµØÆ½ÏßJ6MÐ¾Æ¬£¬¹¹½¨³öÔúÊµµÄ¸ÐÖªÓëËãÁ¦»ù´¡¡£Îª¸üºÃµØÊÊÓ¦ÖÐ¹ú¸´ÔÓÂ·¿ö£¬ÏµÍ³»ùÓÚ³¬¹ý30000¸öÖÐ¹úÕæÊµµÀÂ·³¡¾°Êý¾Ý¼¯µÄÑµÁ·£¬Ã¿¸öÑµÁ·Æ¬¶ÎµÄÊ±³¤¸²¸Ç45ÖÁ60ÃëµÄ¹Ø¼ü³¡¾°£¬Ê¹Ëã·¨¾ß±¸¸üÇ¿µÄ±¾ÍÁ»¯Àí½âÄÜÁ¦£¬ÕæÕý×öµ½¡°¸ü¶®ÖÐ¹úÂ·¡±¡£ÔÚÊµ¼ÊÓ¦ÓÃÖÐ£¬ÏµÍ³²»½öÔÚ¸ßËÙÓë³ÇÊÐÁìº½¸¨Öú·½Ãæ±íÏÖÎÈ¶¨£¬¸ü¾ß±¸ÐÐÒµÊ×´ÎÁ¿²úµÄ³ÇÊÐ×ÔÖ÷ÂþÓÎ¹¦ÄÜ£¬Ãæ¶ÔÕÂ·»á³µ¡¢¼±ÍäÈÆÐÐµÈ¸´ÔÓ³¡¾°Ê±£¬Ô¤ÅÐ¸ü¾«×¼¡¢¿Ø³µ¸ü´ÓÈÝ¡£
×ù²ÕÐÂ¹ó£º°ÙÍòÄÚÎ¨Ò»3nm³µ¹æÐ¾Æ¬£¬°²ÍÃÍÃÅÜ·ÖÐÐÒµµÚÒ»
ÖÇÄÜµÄ¼ÝÊ»ÌåÑé£¬Á÷³©½»»¥ÊÇ¹Ø¼üÖ§³Å¡£ÉîÀ¶L06´îÔØÈ«ÇòÊ×·¢Ììçá×ù²ÕS1 Ultra 3nm³µ¹æ¼¶×ù²ÕÐ¾Æ¬£¬°²ÍÃÍÃ³µ»úÅÜ·Ö´ïµ½ÐÐÒµµÚÒ»£¬Ô¶³¬µÚ¶þÃû33%¡£ÐÂ³µ»¹´îÔØÐÐÒµÊ×·¢ËÄÍ¼ÈÚºÏÊµ¾°³µµÀ¼¶µ¼º½£¬½¨Ä£¸ü¾«×¼¡¢»Ãæ¸üÁ÷³©¡¢ÐÅÏ¢¸üÈ«Ãæ£¬ÓÃ»§ÌåÑéÈ«Ãæ³¬Ô½ÊÖ»úµ¼º½£º¸ßËÙÂ·¶ÎÏÂµÀÖ¸Òý£¬´ÓÈÝ²»ÆÈ;¸´ÔÓÂ·¿ÚÖ¸Ïò¾«×¼£¬Ò»Ä¿ÁËÈ»;µôÍ·³µµÀ¡¢³±Ï«³µµÀÌáÇ°Ô¤¸æ£¬²»×ßÔ©Í÷Â·¡£ÅäºÏÈ¤Î¶»¥¶¯¡¢ËíµÀÖ÷ÌâµÈÖÇ»Û¹¦ÄÜ£¬ÎÞÂÛÊÇ¿ç³Ç×Ô¼Ý»¹ÊÇÊÐÇøÍ¨ÇÚ£¬ÉîÀ¶L06¶¼ÄÜÈÃÃ¿Ò»´Î³öÐÐ¶¼¼æ¾ß¸ßÐ§ÓëÈ¤Î¶£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°³µ»ú²»¿¨¶Ù£¬µ¼º½¸ü¶®Äã¡±¡£
ÌùÐÄ°²È«£ºÈ«Ïµ´îÔØÄþµÂÊ±´úµçÐ¾+½ðÖÓÕÖµç³Ø£¬ÖÁ½ñÁã×ÔÈ¼
ÔÚÓÃ»§¼«Îª¹ØÐÄµÄ°²È«Î¬¶È£¬ÉîÀ¶L06±íÏÖ¿°³Æ×¿Ô½¡£È«Ïµ±êÅäÄþµÂÊ±´úÁ×ËáÌúï®µçÐ¾Óë½ðÖÓÕÖµç³Ø£¬´ï³É60Íò¹«ÀïË¥¼õÎÞ¸ÐÖª¡¢65ÍòÁ¾Áã¹ýÈÈ¡¢¼¯³ÉÐ§ÂÊ¸ß´ï86%µÄ¼Ñ¼¨£¬ÎªÓÃ»§ÖþÀÎ¡°³¤ÊÙÃü¡¢Õæ°²È«¡¢³¬¸ßÐ§¡±µÄÈýÖØ¼áÊµ±£ÕÏ¡£ÅäºÏÐÂÒ»´úÔÁ¦³¬¼¶µçÇý£¬ÏµÍ³×Ü³É¹¤¿öÐ§ÂÊ¸ß´ï92.3%£¬ÈÃÓÃ»§¾¡Ïí°²È«¸ßÐ§µÄ´¿µç³öÐÐ¡£
Ðøº½ÁìÏÈ£º670km³¬³¤´¿µçÐøº½£¬Á½ÖÜÖ»³äÒ»´Îµç
¶ÔÓÚÓÃ»§¶øÑÔ£¬¹º³µÊ±Ðøº½ÄÜÁ¦ÊÇ¾ö¶¨´¿µç³öÐÐ×ÔÓÉ³Ì¶ÈµÄ¹Ø¼ü¿¼Á¿ÒòËØ¡£ÐÂ³µÒÔ670km³¬³¤´¿µçÐøº½ÁìÏÈÍ¬¼¶£¬30%µçÁ¿³äÖÁ80%½öÐè15·ÖÖÓ£¬ÇáËÉÊµÏÖ³äµçÑ¸ËÙ¡¢ÐÐÊ»ÎÞÓÇ£¬³¹µ×¸æ±ðÐøº½½¹ÂÇ¡£È«Ïµ±êÅäÈÈ±Ã¿Õµ÷£¬ÒÔ¼°È«ÇòÊ×·¢µÄI-TECHÄ©¶ËÂö³å³äµç¡¢¿íÎÂÓòÎ¢ºË¸ßÆµÂö³å¼ÓÈÈµÈÁìÏÈ¼¼Êõ£¬ÈÃµÍÎÂÓÃ³µÒ²ºÜ°²ÐÄ¡£Í¬Ê±£¬ÐÂ³µÅä±¸6kW¶ÔÍâ·Åµç¹¦ÄÜ£¬ÊµÏÖÈ«³¡¾°ÓÃµç×ÔÓÉ£¬ÈÃÓÃ»§³©Ïí¡°³äµç¿ì¡¢ÅÜµÃÔ¶¡¢³öÐÐ³¬Ê¡ÐÄ¡±µÄã«ÒâÌåÑé¡£
ÉîÀ¶L06ÒÑÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£ÐÂ³µ¹²ÍÆ³öËÄ¿îÅäÖÃ³µÐÍ£º560Ultra¼¤¹â°æÔ¤ÊÛ¼Û13.99ÍòÔª¡¢670Ultra¼¤¹â°æÔ¤ÊÛ¼Û14.99ÍòÔª¡¢560Ultra+¼¤¹â°æÔ¤ÊÛ¼Û15.19ÍòÔª¡¢670Ultra+¼¤¹â°æÔ¤ÊÛ¼Û16.19ÍòÔª£¬Ô¤ÊÛÈ¨ÒæÖÁ¸ß¿ÉÏí¼ÛÖµ80259Ôª¡£
×÷ÎªÒ»¿î×¨ÎªÄêÇáÒ»´ú´òÔìµÄÖÇÄÜ½ÎÅÜ£¬ÉîÀ¶L06ÒÔÈ«ÃæÔ½¼¶µÄ²úÆ·ÊµÁ¦ÖØËÜ´¿µçÊÐ³¡µÄ¼ÛÖµ±ê¸Ë£¬½«ÎªÄêÇáÓÃ»§´øÀ´¸ü¸ß¿Æ¼¼¡¢¸ü³©¿ìµÄ³öÐÐÌåÑé¡£
