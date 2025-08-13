全新知音预售价22万起，直指车圈“阴阳配置”潜规则

“宣传25万，落地35万――阴阳配置已成行业明规则？”

8月13日，岚图汽车CBO邵明峰在微博点出车圈四大乱象，其中“低价引流、高价选装”的阴阳配置陷阱引发全网共鸣。同日，岚图以行动破局：全新纯电SUV知音以22万元起预售价全系标配华为ADS 4智驾、800V超充、零重力座椅，用“无套路满配”的诚意剑指乱象。

微博中，邵明峰甚至直言不讳点出当前车圈的“四大乱象”：

1、“极简主义”变味：披着极简风的外衣，内饰却像“毛坯”，包装成独特设计，实则缺失体验。

2、“阴阳配置”陷阱：用低配车型价格引流，再靠加价选装、抬升实际购车成本。该现象实际上非常普遍，宣传的25万，消费者到店后配置加起来，到手直接35万，宣传的25万反倒成为“品牌门槛费”。

3、“反向增配”逻辑：本该标配的先进技术(如高阶辅助驾驶)却成天价选装，价值与价格严重脱钩。或者，车型版本不同辅助驾驶版本也不同。

4、“用户痛点”谎言：只为跟风潮流，却忽略用户的真正需求。例如只讲全景天幕的好，“夏日曝晒、出行煎熬”却避而不谈。

这些乱象的原因很简单――营销追求流量、销售常年背负KPI。这让企业经营时反倒本末倒置，忽视了“产品力”、忽略了“用户需求”，让汽车行业发展偏离了正轨。

苦于这些乱象，也有车企大佬常常在公开场合仗义执言，比如长城汽车董事长魏建军经常倡导车企要说人话，邵明峰更是直接痛批，很显然也是出于对这类“浮夸式”营销误导消费者的。

实际上，不玩期货、不搞套路、没有阴阳配置，就是企业用产品对用户最好的回馈。此次岚图旗下的纯电SUV的预售配置，也恰恰证实了这一点――智能安全、超强三电、豪华舒适、超大空间等配置，全新岚图知音统统配齐。而且，岚图把此前打造梦想家、FREE+的爆款经验以及用户反馈，全都落到全新知音，目的就是要让用户没有顾虑的体验到好产品、好技术。

辅助驾驶方面，全新岚图知音搭载华为乾智驾ADS 4，全维防碰撞系统CAS 4实现22项高阶主动安全，还有“车位到车位”全场景贯通。可以说，22万元就能享受目前智能辅助驾驶的顶尖技术。

三电方面，全新岚图知音全系标配800V高压碳化硅平台+5C超级快充，真正解决用户充电速度慢、排队时间长、长途出行规划复杂等困扰，而且92.5%的电驱工况效率，不浪费每一度电。“即充即走”，极大提升了纯电SUV的使用自由度。

座舱方面，全新岚图知音放弃前备厢设计，交出了90.8%纯电SUV第一大得房率的成绩单，带来5.2O超大实得空间，二排腿部空间达1038mm，座椅宽度1380mm同级最宽。还配备星眠零重力座椅，一键开启后，臀角121°、膝角125°，科学分散身体压力;四座通风加热电动调节，12层云感零压设计让座椅细腻柔软，OEKO-TEX母婴级面料即使宝宝啃咬也无需担心。同级唯一全系搭配冷暖控温鲜岛冰箱，十分钟极速制冷，支持-6°C~50°C精准控温，并具备紫外线杀菌功能。

反观某些车型，为追求“跑车姿态”或“前备厢”话题度，牺牲后排空间与舒适性，甚至连天幕都不配电动遮阳帘。夏日暴晒下，车内如蒸笼，用户体验大打折扣。而全新知音在全景天幕基础上标配电动遮阳帘，还有双层静音隔热玻璃，这正是对“用户真实需求”的尊重。

只跟“用户风”不跟“营销风”，全新岚图知音的初心就是回归用户出行本质，让用户不被“品牌税”裹挟，分辨出行业乱象，知道什么才是懂用户的好产品。全新知音22万起的预售价，有全系满配的华为乾智驾ADS4、鸿蒙座舱HarmonySpace 5、零重力座椅、800V高压平台、5C超充等，这才是真正懂用户的“知音”。

全新岚图知音现已开启预售，22万元起，新车将于8月底正式上市。目前，试驾车已陆续抵达全国各门店，感兴趣的消费者可以到店体验。