±ÈÑÇµÏDM³ÉÇå»ª¡°±ØÐÞ¿Î¡±£ºÖÐ¹ú»ì¶¯È¡´úºÏ×Ê£¬ÖØÐÂ¶¨Òå±ê×¼£¡

ÈÕÇ°£¬Ò»ÔòÖØ°õÏûÏ¢Õð¶¯Æû³µÐÐÒµÓë¸ßµÈ½ÌÓý½ç¡£±ÈÑÇµÏµÚÎå´úDM¼¼Êõ³É¹¦µÇÉÏÇå»ª´óÑ§³µÁ¾ÓëÔËÔØÑ§Ôº×¨Òµ±ØÐÞ¿Î½Ì²Ä·âÃæ¡£
¶øÕâÒÑ¾ÊÇ±ÈÑÇµÏDM¼¼ÊõµÚ¶þ´Î»ñ´ËÊâÈÙ¡£ÔçÔÚÇå»ª´óÑ§ÓÚ2021Äê³ö°æµÄ¡¶Æû³µ¶¯Á¦ÏµÍ³ÔÀí¡·½Ì²ÄÖÐ£¬Æä·âÃæÍ¼Æ¬Í¬ÑùÑ¡¶¨ÁË±ÈÑÇµÏµÚËÄ´úDM¼¼Êõ¡£
Çå»ª´óÑ§×÷ÎªÖÐ¹ú¶¥¼â¸ßµÈÑ§¸®£¬Æä½Ì²Ä±àÐ´ºÍ½ÌÑ§ÄÚÈÝÑ¡È¡´ú±í×ÅÖÐ¹úÑ§Êõ½çµÄ×î¸ß±ê×¼¡£½Ì²Ä·âÃæ×÷ÎªÖªÊ¶ÌåÏµµÄ¡°ÃÅÃæ¡±£¬ÄÜ¹»Á¬ÐøÁ½´ÎÑ¡ÔñÍ¬Ò»ÖÐ¹úÆ·ÅÆµÄ»ì¶¯¼¼Êõ£¬ÕâÔÚÖÐ¹úÆû³µ¹¤Òµ·¢Õ¹Ê·ÉÏÉÐÊôÊ×´Î£¬Õ¹ÏÖÁËÑ§Êõ½ç¶ÔÆäÆ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦ºÍ¼¼Êõ³É¹ûµÄ¸ß¶ÈÈÏÍ¬¡£
ËÄÄêÁ½µÇ£¬¼ûÖ¤¼¼Êõ³ÖÐø½ø»¯
±ÈÑÇµÏDM¼¼ÊõµÄ´´ÐÂÖ®Â·Ê¼ÓÚ2008Äê¡£µ±Ê±£¬È«ÇòµÚÒ»Á¾²åµç»ì¶¯Æû³µ¡ª¡ª±ÈÑÇµÏF3DMÁ¿²úÏÂÏß£¬´îÔØµÄDMË«Ä£¼¼Êõ¿ª´´ÁËÒÔµçÎªÖ÷µÄ»ì¶¯¼¼ÊõÂ·Ïß¡£
2021Äê£¬±ÈÑÇµÏµÚËÄ´úDM¼¼Êõ¸ïÃüÐÔÈ¡Ïû·¢¶¯»úÂÖÏµ£¬Ç¿»¯µçÇýÖ÷µ¼£¬´òÆÆ»ì¶¯¼¼Êõ´«Í³Ë¼Â·£¬Æä×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄ²å»ì×¨ÓÃ¸ßÐ§·¢¶¯»ú£¬ÈÈÐ§ÂÊ´ï43.04%£¬NEDC¿÷µçÓÍºÄ½ö3.8L/100km£¬ÊµÏÖÄÜÐ§ÓëÐÔÄÜµÄË«ÖØ·ÉÔ¾£¬Ê¹Æä³ÉÎªµ±ÄêÇå»ª´óÑ§¡¶Æû³µ¶¯Á¦ÏµÍ³ÔÀí¡·½Ì²ÄµÄ²»¶þÑ¡Ôñ¡£
2024Äê5ÔÂ£¬±ÈÑÇµÏÍÆ³öµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬´´ÏÂÈýÏîÈ«ÇòÖ®×î£ºÈ«Çò×î¸ß·¢¶¯»úÈÈÐ§ÂÊ46.06%¡¢È«Çò×îµÍ°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ2.9Éý¡¢È«Çò×î³¤×ÛºÏÐøº½2100¹«Àï¡£
µÚÎå´úDM¼¼ÊõÒÔ¡°¿ì¡¢Ê¡¡¢¾²¡¢Ë³¡¢ÂÌ¡±Îå´óÎ¬¶ÈÊµÏÖÍ»ÆÆ¡£²ÉÓÃÈ«ÐÂ²å»ì×¨ÓÃ¸ßÐ§·¢¶¯»ú¡¢EHSµç»ìÏµÍ³¡¢ÒÔ¼°²å»ì×¨ÓÃµ¶Æ¬µç³Ø¡£´îÅäÐÐÒµÊ×¸öÈ«ÎÂÓòÕû³µÈÈ¹ÜÀí¼Ü¹¹ºÍÈ«ÐÂÖÇµçÈÚºÏµç×ÓµçÆø¼Ü¹¹£¬´´ÐÂÐÔµØÔËÓÃAI´óÄ£ÐÍºÍAIÄÜºÄ¹ÜÀí²ßÂÔµÈÇ°ÑØ¼¼Êõ¡£Ê±¸ôÒ»Äêºó¸Ã¼¼ÊõÔÙ¶È½ø»¯£¬ÊµÏÖ°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄÔÙ½µ10%£¬Ë¢ÐÂµ½ÁË2.6L¡£
µÚÎå´úDM¼¼Êõ´ú±í×Å»ì¶¯¼¼Êõ´Ó»úÐµ¿ØÖÆÏòÖÇÄÜ¿ØÖÆµÄÖØÒª×ª±ä¡£ÕâÒ²ÊÇ2025Äê°æ¡¶Æû³µ¹¹Ôì¡ª¶¯Á¦ÏµÍ³¡·½Ì²ÄÑ¡ÔñÆä×÷Îª·âÃæµÄÖØÒªÔÒò¡£
¼¼ÊõÇý¶¯ÏúÁ¿£¬ÖØËÜÊÐ³¡¸ñ¾Ö
Ëæ×ÅDM¼¼ÊõµÄ³ÖÐøµü´ú£¬±ÈÑÇµÏÐÂÄÜÔ´Æû³µÏúÁ¿Ò²ÔÚ²»¶Ï´´ÔìÐÂ¸ß¶È¡£
2023Äê£¬ÇØPLUS DM-iÈ«ÄêÏúÁ¿³¬43ÍòÁ¾£¬ÈÙ»ñ½Î³µÄê¶ÈÏú¹Ú£¬ÖúÁ¦±ÈÑÇµÏ³¹µ×ÖÕ½áºÏ×ÊÆ·ÅÆÔÚ¹úÄÚ¸ÃÊÐ³¡³¤ÆÚÂ¢¶Ï;2024Äê£¬ÇØL DM-iÒÔ28.4ÍòÁ¾ÏúÁ¿Õ¶»ñÖÐ¼¶½Î³µÄê¶È¹Ú¾ü£¬½öÓÃ7¸öÍêÕû½»¸¶ÔÂ¾ÍÖØËÜÊÐ³¡¸ñ¾Ö¡£
ÖÐ¹ú»ì¶¯¼¼ÊõµÄáÈÆðÒ²·Ç¸ö±ðÏÖÏó£¬¶øÊÇÕûÌåÐÐÒµµÄÈ«ÃæÍ»ÆÆ¡£¾ÝÖÐÆûÐÅ¿ÆÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬±ÈÑÇµÏÔÚÐÂÄÜÔ´¡¢´¿µç¶¯¼°»ìºÏ¶¯Á¦Èý´óÁìÓòµÄ×¨ÀûÊÚÈ¨Á¿¾ùÎ»¾ÓÐÐÒµµÚÒ»¡£
ÖÐ¹ú»ìºÏ¶¯Á¦Æû³µ×¨ÀûÉêÇëÁ¿Õ¼È«Çò»ìºÏ¶¯Á¦Æû³µ×¨Àû×ÜÉêÇëÁ¿µÄ33.67%£¬Ô¶³¬ÈÕ±¾µÄ22.05%ºÍµÂ¹úµÄ12.86%£¬³ÉÎªÈ«Çò»ìºÏ¶¯Á¦Æû³µµÚÒ»´ó¼¼ÊõÀ´Ô´¹ú¡£
´ÓÊÐ³¡·Ý¶îÀ´¿´£¬ÖÐ¹úÆ·ÅÆÔÚ²å»ìÊÐ³¡Õ¼±È¸ß´ï96%£¬¶øºÀ»ª³µ²å»ìÖ»Õ¼±ÈÊÐ³¡µÄ1%£¬Ö÷Á÷ºÏ×ÊµÄ²å»ìÕ¼±È½öÎª2.9%¡£È«ÇòÃ¿Âô³ö4Á¾²å»ì£¬¾ÍÓÐ3Á¾ÊÇÖÐ¹úÆ·ÅÆ£¬ÖÐ¹ú»ì¶¯¼¼ÊõÒÑ³ÉÎªÈ«ÇòÆû³µÁìÓòµÄÖ÷Á÷¼¼ÊõÖ®Ò»¡£
È¡´úºÏ×Ê£¬×ÔÖ÷¼¼Êõ³ÉÖÐ¹úÆû³µÐÐÒµ¡°±ØÐÞ¿Î¡±
¶Ô·Ç³£ÑÏËàµÄÑ§Êõ½ç¶øÑÔ£¬Ñ¡Ôñ½Ì²Ä°¸Àý²»½öÒª¿¼ÂÇ¼¼ÊõÏÈ½øÐÔ£¬¸üÒª¿¼Á¿Æä´ú±íÐÔºÍ¿ÉÑ§Ï°ÐÔ¡£
¹ýÈ¥£¬Ö÷Á÷¸ßÐ£Æû³µ¶¯Á¦ÏµÍ³½Ì²Ä»ù±¾ÒÔ·áÌï¡¢´óÖÚµÈ¹ú¼ÊÆ·ÅÆµÄ¼¼ÊõÎª°¸Àý¡£
Èç½ñ£¬±ÈÑÇµÏDM¼¼Êõ³ÉÎªÖÐ¹úÆû³µÈËµÄ"±ØÐÞ¿Î"£¬²»½öÊÇÒ»¼ÒÆóÒµµÄÈÙÓþ£¬¸üÊÇÖÐ¹ú»ì¶¯¼¼ÊõÕûÌåáÈÆðµÄËõÓ°¡£ÕâÌ×ÖÐ¹úÔ´´µÄ¼¼ÊõÌåÏµ½«³ÉÎªÆû³µ×¨ÒµÑ§ÉúµÄ±ê×¼ÖªÊ¶£¬ÎªÐÂÒ»´úÆû³µÈË²ÅÖ²ÈëÁËÕæÕýÒâÒåÉÏµÄ×ÔÖ÷¼¼Êõ»ùÒò£¬½«ÖØËÜÖÐ¹úÆû³µÈË²ÅµÄ¼¼Êõ×ÔÐÅºÍ´´ÐÂ×ÔÐÅ¡£
ÔÚDMÖ®Íâ£¬±ÈÑÇµÏÔÚµç¶¯»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯ÁìÓòµÄÆäËû¼¼Êõ´¢±¸£¬Èçµ¶Æ¬µç³Ø¡¢³¬¼¶eÆ½Ì¨¡¢ÌìÉñÖ®ÑÛÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³µÈ£¬Ò²ÔÚÍÆ¶¯±ÈÑÇµÏµÄÏúÁ¿Ôö³¤¡£½ñÄêÇ°8¸öÔÂ£¬±ÈÑÇµÏÐÂÄÜÔ´Æû³µ×ÜÏúÁ¿286.4ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤23%¡£¶ø´îÔØÌìÉñÖ®ÑÛÏµÍ³µÄ³µÁ¾ÀÛ¼ÆÏúÊÛÒÑ³¬140Íò¡£Æû³µ¹¤ÒµµÄµç¶¯»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯×ªÐÍ£¬ÈÃ×ÔÖ÷Æ·ÅÆÇ¿ÊÆáÈÆð£¬ÖÐ¹ú³µÊÐÐÐÒµ¸ñ¾ÖÓú·¢ÇåÎú¡£
¼¼Êõ´´ÐÂÊÇÓÀºãÖ÷Ìâ
Èç½ñ£¬±ÈÑÇµÏDM¼¼Êõ²»½öÐÐÊ»ÔÚÈ«Çò¸÷µØµÄµÀÂ·ÉÏ£¬¸ü»îÔ¾ÔÚÇå»ª´óÑ§µÈ¸ßÐ£µÄ¿ÎÌÃÀï¡£
´ÓÊµÑéÊÒµ½Éú²úÏß£¬´ÓÉú²úÏßµ½½Ì¿ÆÊé£¬ÖÐ¹úÆû³µ¹¤ÒµÍê³ÉÁË¼¼Êõ´´ÐÂµÄÍêÕûÑ»·£¬ÒÔ±ÈÑÇµÏÎª´ú±íµÄÖÐ¹ú»ì¶¯¼¼Êõ´Ó¡°¸úËæÕß¡±Ô¾ÉýÎª¡°ÁìÅÜÕß¡±¡£¿ÉÒÔËµ£¬ÊÀ½ç×îÏÈ½øµÄ²å»ì¼¼Êõ¶¼ÔÚÖÐ¹ú£¬È«Çò²å»ìÒÑ¾½øÈëÖÐ¹úÊ±¿Ì¡£
