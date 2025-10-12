Ô½¼¶½øÏí£¡±ÈÑÇµÏºº³¤Ðøº½°æÉÏÊÐ£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û15.98Íò¡«20.58ÍòÔª
2025Äê10ÔÂ11ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏºº³¤Ðøº½°æÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£ÐÂ³µ¾Û½¹ÃÀÑ§¡¢ÊæÏí¡¢ÉúÌ¬¡¢ÖÇÄÜ¡¢°²È«¡¢Ð§ÄÜÁù´óÎ¬¶ÈºÀ»ª½ø½×£¬Ó²ºË¼¼Êõ¸³ÄÜÊµÁ¦Í»ÆÆ¡£ººDM-i³¤Ðøº½°æ´¿µçÐøº½ÌáÉýÖÁ245¹«Àï£¬¿÷µçÓÍºÄ½ö3.44L/100km£¬ººEV³¤Ðøº½°æ°Ù¹«ÀïµçºÄ¸üµÍÖÁ10.6kW¡¤h¡£Í¬Ê±ÐÂ³µÉý¼¶´îÔØTBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³¡¢ÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³µÈ£¬²¢´øÀ´È«ÐÂ³µÉ«¡¢ÄÚÊÎÓÃÁÏÓëÊæÏíÅäÖÃÈ«ÃæÉý¼¶¡£
×÷ÎªÖÐ¹úÆ·ÅÆÏòÉÏÍ»ÆÆµÄÊ±´ú±ê¸Ë£¬±ÈÑÇµÏºº¼Ò×åÊ¼ÖÕÖÂÁ¦ÓÚÎªÓÃ»§´òÔì¸ßÆ·ÖÊ³öÐÐÌåÑé¡£ÖÁ½ñ£¬ºº¼Ò×åÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÒÑ³¬°ÙÍòÁ¾£¬Ê÷Á¢ÁËÖØÒªµÄÊÐ³¡Àï³Ì±®¡£ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬È«ÐÂÍÆ³öµÄºº³¤Ðøº½°æ£¬ÕýÊÇºº¼Ò×åÉî¶È¼ùÐÐ¡°ÓÃ»§Ë¼Î¬¡±¡¢»ØÓ¦ÊÐ³¡ÐèÇóµÄÓÖÒ»³ÏÒâÁ¦×÷¡£
´Ë´Î£¬ººDM-i³¤Ðøº½°æ¹²ÍÆ³ö4¿î³µÐÍ£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û15.98Íò¡«18.98ÍòÔª;ººEV³¤Ðøº½°æ¹²ÍÆ³ö3¿î³µÐÍ£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û17.38Íò¡«20.58ÍòÔª(10ÔÂ31ÈÕÇ°Íê³É¹º³µ¿ÉÏí1ÍòÔª³¬¼¶ÖÃ»»²¹Ìù)¡£Í¬Ê±£¬±ÈÑÇµÏ»¹ÎªÓÃ»§×¼±¸ÁË°üº¬ÖÃ»»²¹ÌùÔÚÄÚµÄÖÁ¸ß¼ÛÖµ3.8ÍòÔªÆß´óÀñÓö¡£
¶¯Á¦ÏµÍ³¼¼ÊõÔ¾Éý£¬ÕÃÏÔ°ÙÍòÓ²ÊµÁ¦
ºº³¤Ðøº½°æÖ±ÃæÓÃ»§ºËÐÄ¹ØÇÐ£¬ÔÚÐøº½ÓëÄÜºÄÉÏÊµÏÖÖØ´óÍ»ÆÆ¡£ººDM-i³¤Ðøº½°æÈ«Ïµ±êÅäµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÊ×·¢¶¯Á¦Óò¿Ø7ºÏ1ÏµÍ³£¬´¿µçÐøº½´ïµ½245¹«Àï£¬ÇáËÉÂú×ãÓÃ»§Ò»ÖÜÍ¨ÇÚÁãÓÍºÄÐèÇó¡£¶ø3.44L/100km³¬µÍ¿÷µçÓÍºÄ¡¢1560km×ÛºÏÐøº½Àï³Ì£¬¸üÈÃÓÃ»§³©Ïí¡°¿çÊ¡³öÐÐ²»½¹ÂÇ¡±µÄÊ«ºÍÔ¶·½¡£
ººEV³¤Ðøº½°æÔò´îÔØÈ«ÐÂ°ËºÏÒ»ÖÇÄÜµçÇýÏµÍ³£¬´¿µçÐøº½Æð²½635¹«Àï£¬×î¸ß705¹«Àï£¬°Ù¹«Àï¼ÓËÙ×î¿ì6.9Ãë£¬ÌØ±ðÊÇ°Ù¹«ÀïµçºÄ10.6kW¡¤hµÄ±íÏÖ£¬ÉõÖÁÓÅÓÚ²¿·ÖA0¼¶Ð¡ÐÍ³µ£¬Ë¢ÐÂÁËÖÐ´óÐÍ´¿µç½Î³µµÄÄÜÐ§±ê¸Ë£¬Ê¹³¤Í¾³öÐÐµÄ³É±¾ÏÔÖø½µµÍ¡£
ÃÀÑ§¡¢ÊæÏíË«½ø½×£¬Õ¹ÏÖ°ÙÍò³±¿î÷ÈÁ¦
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÎªÂú×ãÓÃ»§¶Ô¸öÐÔ»¯µÄ½ø½××·Çó£¬ºº³¤Ðøº½°æÌØ±ðÍÆ³öÎíÚ¡½ð¡¢ËÉÓ°ÂÌ¡¢Ô¶·åÀ¶Èý´óÈ«ÐÂ³µÉ«¡£ÆäÖÐ£¬ÎíÚ¡½ð¸´¿Ì¼ªÁÖÎíÚ¡ÖÐ±ùÑ©Óë¹âµÄÊ¥µî½»Ïì£¬ÔÚÆáÃæÉÏÊµÏÖ½ðÉ«ÎÂÅ¯Óë±ùÚ¡ÇåÀäµÄºÍÐ³¹²Îè¡£ËÉÓ°ÂÌ¼³È¡»ÆÉ½¹ÅËÉÇ§Äê³ÁµíµÄÉúÃüÂÉ¶¯£¬³ÊÏÖ³ö½éÓÚÇàÂÌÖ®¼äµÄµÑÅÖÊ¸Ð¡£Ô¶·åÀ¶ÔòÈ¡É«ÓÚÑ©Óò¸ßÔµÄÀ¶µ÷Ê±¿Ì£¬ÒÔ±ù´¨°ãÎÞè¦µÄ½ðÊôÆáÃæ¶¨¸ñÉñÉ½×³ÃÀ¡£Èý¿îÈ«ÐÂ³µÉ«ÒÔ¸ü¸öÐÔ¶àÑùµÄ³±Á÷Ñ¡Ôñ£¬¾«×¼ÆõºÏÁËÄêÇá»¯ÊÐ³¡µÄÉóÃÀÐèÇó¡£
ÎªÁË¸øÓÃ»§Ìá¹©¸üÎª´ÓÈÝ×ðÏíµÄºÀ»ª³öÐÐ¸ÐÊÜ£¬ºº³¤Ðøº½°æµÄ×ù²ÕÌåÑéÓÀ´È«ÃæÉý¼¶¡£²ÄÖÊºÍÓÃÁÏÉÏ£¬¸±ÒÇ±íÌ¨Ôö¼Ó¿Æ¼¼¸ÐÊ®×ãµÄ¼¤¹âÀË¿Ãæ°å;¸±¼ÝÌ¨Åä±¸Ó¤¶ù¼¡´¥¸ÐÇÒÄÍÔàÒ×´òÀíµÄÆ¤ÖÊ²ÄÁÏ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Î§ÈÆÓÃ»§¶ÔÄÚÊÎ¼òÔ¼µÄÐèÇó£¬ÐÂ³µÈ«ÏµÉý¼¶µç×Ó»³µ²£¬´òÔì¸ß¼¶µÄ×ù²Õ·ÕÎ§¡£
ÊæÏíÅäÖÃÉÏ£¬ºº³¤Ðøº½°æ×øÓµÈý´óÁÁµã£ºÖÇÄÜÀäÅ¯±ùÏäÓµÓÐ4.5ÉýÈÝ»ý£¬Ö§³Ö-6¡æÖÁ50¡æ¿íÎÂÓòµ÷½Ú;ANCÖ÷¶¯½µÔë¼¼ÊõÅäºÏË«²ã¸ôÒô²£Á§ÒÔ¼°È«³µ½ü90´¦¸ôÒô²ÄÁÏ£¬´òÔì³öÍ¼Êé¹Ý¼¶µÄ¾²Ú×¿Õ¼ä;ÌØ±ð¿ª·¢µÄÖÇÄÜ·ÀÔÎ³µÏµÍ³¿ÉÈ«·½Î»½â¾öÓÃ»§ÔÎ³µÀ§ÈÅ¡£´Ó¿Õ¼ä¡¢ÅäÖÃµ½¾²Ú×ÐÔÈ«ÃæÓÅ»¯£¬ºº³¤Ðøº½°æÈÃÃ¿Ò»´Î³öÐÐ¶¼³ÉÎªÎÂÜ°ÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬ºº³¤Ðøº½°æ´îÔØÍ¬¼¶ÁìÏÈµÄDiLink 100ÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ£¬²¢½ÓÈëDeepseek´óÄ£ÐÍ£¬ÐÂÔöÊÖ³µ»¥Áª¡¢ÎÞÂóK¸èµÈ¹¦ÄÜ£¬ÌáÉý±ãÀûÐÔºÍÓéÀÖÐÔÌåÑé¡£
ÉúÌ¬¡¢ÖÇÄÜÆë·¢Á¦£¬Ú¹ÊÍ°ÙÍòÖÇ»ÛÊµÁ¦
ÐÂ³µ×ÅÑÛÓÚ¼ÒÍ¥³öÐÐµÄÕæÊµ³¡¾°£¬Éî¶ÈÕûºÏµÄÖÇÄÜÉúÌ¬ÓÈÎªÁÁÑÛ£¬ÓëºÃº¢×ÓÖÇÄÜ¶ùÍ¯°²È«×ùÒÎ¡¢³èÎï°²È«×ù¡¢±¶ÇáËÉÖÇÄÜÑÛÕÖ¼°Ó°Ê¯Insta360ÔË¶¯Ïà»úµÈÉî¶ÈÁª¶¯£¬Îª³µÖ÷¼°¼ÒÈËµÄÊæÊÊÓë°²È«±£¼Ý»¤º½¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ºº¼Ò×åÊ¼ÖÕ¼á³ÖÕû³µÖÇÄÜ²ÅÊÇÕæÖÇÄÜ¡£ºº³¤Ðøº½°æ´îÔØÁËÒ»Ì×¸ß½×ÖÇÄÜµ×ÅÌ¡ª¡ªÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³¡£ÆäÓëÖ÷¶¯Ô¤Ãé¹¦ÄÜÍêÃÀÅäºÏ£¬¿ÉÊ¶±ðÇ°·½15Ã×Â·¿ö£¬¾«×¼µ÷½ÚÐü¼Ü×èÄá£¬ÎÞÂÛÊÇÍ»È»³öÏÖµÄ¿ÓÍÝ»¹ÊÇÁ¬Ðø¼õËÙ´ø£¬¶¼ÄÜ´ÓÈÝ»¯½â¡£
¸¨Öú¼ÝÊ»²ãÃæ£¬ºº³¤Ðøº½°æ´îÔØ¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬Ö§³ÖÐÐ³µ¸¨Öú¡¢²´³µ¸¨Öú¡¢°²È«¸¨Öú¡£ÔÚÇ¿´óÑÐ·¢ÊµÁ¦µÄÖ§³ÅÏÂ£¬¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±Õý³ÖÐø¿ìËÙµü´ú£¬ÆäÖÇÄÜ²´³µ¸¨ÖúÏµÍ³ÏÖÒÑÖ§³Ö³¬¹ý300ÖÖ²´³µ³¡¾°¡£±ÈÑÇµÏÍ¬Ê±³ÐÅµ£ºÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡£¬¶ÔËùÓÐ¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±³µÁ¾ÓÃ»§ÔÚ²´³µ¸¨ÖúÊ±³öÏÖµÄ°²È«ÎÊÌâ¼°ËðÊ§£¬È«Ãæ¶µµ×!
±êÅäTBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³£¬µÞÔì°ÙÍò°²È«ÊØ»¤
ÔÚ°²È«ÉÏ£¬ºº³¤Ðøº½°æÍ¬Ñù¸øµ½ÖØ°õÉý¼¶£¬±êÅäTBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³¡£µ±³µÁ¾ÔÚ¸ßËÙ(ÖÁ¸ß190km/h)ÐÐÊ»¹ý³ÌÖÐ±¬Ì¥Ê±£¬±¬Ì¥×¨ÊôÓ²¼þ»áºÁÃë¼¶ÏìÓ¦£¬²¢½«³µÁ¾±¬Ì¥ÐÅÏ¢´«Êä¸øÕû³µÖÇÄÜµ×ÅÌ¿ØÖÆÏµÍ³£¬ÊµÏÖºá×Ý´¹ÈýÏòµÄ±¬Ì¥ÎÈ¶¨¿ØÖÆ£¬¼«´óÌáÉýÁË¼«¶ËÇé¿öÏÂµÄÐÐ³µ°²È«ÐÔ¡£
×Ü½á£º
ÔÚ²úÆ·Ö®Íâ£¬±ÈÑÇµÏ¸üÎªËùÓÐµÄ³µÖ÷ÃÇ×¼±¸ÁË³ÏÒâÊ®×ãµÄ×¨Êô·þÎñÈ¨Òæ¡£ÆäÖÐ£¬×ðÏíÈ¡ËÍ³µ·þÎñÈÃºº³µÖ÷ÎÞÐèÇ××Ôµ½µê£¬¿ÉÏí×¨ÈËÈ¡³µµ½µêºÍËÍ³µµ½¼Ò·þÎñ¡£Í¬Ê±£¬ºº³µÖ÷×ðÏí²´³µ·þÎñÒÑ¸²¸Ç¸ßÌúÕ¾¡¢»ú³¡¡¢Ò½ÔºÈý´ó³¡¾°£¬ÈÃÓÃ»§Í£³µ¾Í×ß£¬ÓÐ×¨ÈË°ïÖúÍ£³µ¼°ËÍ³µ¡£×ðÏí·þÎñ£¬¶Ôºº³µÖ÷È«²¿Ãâ·Ñ!
Óë´ËÍ¬Ê±£¬Õë¶Ô´îÔØµÚÎå´úDM¼¼ÊõµÄººDM-i£¬±ÈÑÇµÏ¸ü½«Â½ÐøÍÆËÍÓÍºÄOTA£¬ÈÃ³µÁ¾°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ´Ó3.8Éý½µµÍÖÁ3.35Éý£¬Ê¹³µÁ¾µÄÄÜºÄ±íÏÖÔ¾ÉýÖÁÐÂ¸ß¶È!¶ÔÓÚÒ»Ö±ÈÈÏúµÄººEV 506KM×ð¹óÐÍ£¬±ÈÑÇµÏÌØ±ðÍÆ³ö½ðÇïÏÞÊ±ÀñÓö£¬ÏÞÊ±¹º³µ¿ÉÏí1ÍòÔªÎ²¿î¼õÃâ£¬ÔÙ¼Ó1ÍòÔª³¬¼¶ÖÃ»»²¹Ìù(ÒÔÉÏÈ¨Òæ½ØÖÁ10ÔÂ31ÈÕ)£¬¾ªÏ²¼Û15.98ÍòÔª!
´ÓÎåÄêÇ°ÖÐ¹úÆ·ÅÆ¸ß¶Ë»¯µÄÆÆ±ùÖ®×÷£¬µ½½ñÌì°ÙÍòÓÃ»§¹²Í¬¼ûÖ¤µÄ¼ÛÖµ±ê¸Ë£¬ºº¼Ò×åÊ¼ÖÕÒÔ¼¼Êõ´´ÐÂÓëÓÃ»§ÐèÇóË«ÂÖÇý¶¯£¬¸³ÄÜÓÃ»§ÃÀºÃÓÃ³µÉú»î¡£°ÙÍòÖ®ÉÏ£¬³õÐÄÎ´¸Ä£¬»ùÓÚÓÃ»§ÐèÇó£¬ºº³¤Ðøº½°æÕðº³µÇ³¡£¬Áù´óºÀ»ªÉý¼¶ÁìÏÎ£¬ÖØËÜÖ÷Á÷ÖÐ¸ß¶Ë½Î³µ¼ÛÖµÐÂ±ê¸Ë!
