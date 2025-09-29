ÎªÇ§ÍòÈ¼ÓÍÓÃ»§¶øÕ½£¡ÖÐ¹úÐÂÈ¼ÓÍÕ½ÂÔÊ×·¢ Èð»¢9Ë«Æì½¢ÉÏÊÐ
2024ÄêÖÐ¹ú³ËÓÃ³µÊÐ³¡ÔÙÆÆÐÂ¸ß£¬ÏúÁ¿´ï2756.3ÍòÁ¾£¬ÆäÖÐÈÔÓÐ1200ÍòÓÃ»§Ñ¡ÔñÈ¼ÓÍ³µ¡£ÓÍµç²¢´æÊ±´ú£¬ÆæÈðÊ¼ÖÕ°ÑÓÃ»§ÐèÇó·ÅÔÚÊ×Î»£¬²»¶Ï¸üÐÂµü´úÈ¼ÓÍ³µ¼¼Êõ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸üºÃµÄÈ¼ÓÍ³µ¼Ý³ËÌåÑé¡£9ÔÂ27ÈÕ£¬ÆæÈðÈð»¢Ö®Ò¹ôßÈð»¢9ÐÂÆ·ÉÏÊÐ·¢²¼»áÓÚÎ÷°²Ê¢´ó¿ªÄ»£¬ÕýÊ½·¢²¼¡°ÖÐ¹úÐÂÈ¼ÓÍ¡±Õ½ÂÔ£¬ÒÔ¡°ÐÂ¼¼Êõ¡±¡¢¡°ÐÂÖÇÄÜ¡±¡¢¡°ÐÂ°²È«¡±¡¢¡°ÐÂ¸ñ¾Ö¡±ÒýÁìÈ«ÇòÈ¼ÓÍ³µ½øÈëÈ«ÐÂÊ±´ú£¬´µÏìÈ¼ÓÍ³µÐÂÊ±´úºÅ½Ç!
¡¾ÆæÈðÈð»¢Ö®Ò¹ôßÈð»¢9ÐÂÆ·ÉÏÊÐ·¢²¼»á¡¿
·¢²¼»áÏÖ³¡Í¬²½ÍÆ³ö¡°ÖÐ¹úÐÂÈ¼ÓÍ¡±Õ½ÂÔµÄÊ×·¢³µÐÍ¡ª¡ªÈð»¢9X¼°Èð»¢9Ë«³µ£¬´ËÍâÈð»¢9¸ßÐÔÄÜ°æÒ²ÓÀ´ÉÏÊÐ¡£ÆäÖÐ£¬Èð»¢9XÖØ°õÍÆ³ö¹úÇìÏÞÊ±ÇÀÏÊ¼Û12.79ÍòÔªÆð£¬¹º³µ¼´Ïí20000Ôª³§¼ÒÖÃ»»²¹Ìù¡¢¼ÛÖµ8000ÔªµÄ8ÍòÔª36ÆÚ0Ï¢½ðÈÚ·½°¸¡¢¼ÛÖµ1ÍòÔªÕû³µÖÕÉíÖÊ±£(Ê×ÈÎ·ÇÓªÔË³µÖ÷)µÈÎåÖØ¹º³µÀñÓö¡£Èð»¢9¹úÇìÏÞÊ±ÇÀÏÊ¼Û13.79ÍòÔªÆð£¬¹º³µ¼´Ïí20000Ôª³§¼ÒÖÃ»»²¹Ìù¡¢60ÆÚ³¬³¤µÍÏ¢´û¿î·½°¸¡¢¼ÛÖµ1ÍòÔªÕû³µÖÕÉíÖÊ±£(Ê×ÈÎ·ÇÓªÔË³µÖ÷)µÈÎåÖØ¹º³µÀñÓö¡£Èð»¢9¸ßÐÔÄÜ°æ¹úÇìÏÞÊ±ÇÀÏÊ¼Û15.59ÍòÔªÆð£¬¹º³µ¼´Ïí10000Ôª³§¼ÒÖÃ»»²¹Ìù¡¢10000ÔªÕû³µ¼°ÈýµçÖÕÉíÖÊ±£(Ê×ÈÎ·ÇÓªÔË³µÖ÷)µÈËÄÖØ¹º³µÀñÓö¡£
ÒÔÊÐ³¡»»¼¼Êõµ½È«Õ»×ÔÑÐ×ÔÖÆ ÒÔÊµÁ¦Öý¾ÍÐÂÆû³µÇ¿¹úµÄµ×Æø
×÷ÎªÖÐ¹úÈ¼ÓÍ¼¼ÊõµÄÒýÁìÕß£¬ÆæÈðÆû³µÔçÔÚ³ÉÁ¢³õÆÚ¾ÍÏòÈ¼ÓÍ¼¼Êõ×îÄÑµÄ¹Ø¿¨·¢ÆðÌôÕ½£¬Æ¾½è×ÔÑÐ¡°È¼ÓÍÈý´ó¼þ¡±´òÆÆ¼¼Êõ·âËø£¬Ê¼ÖÕ¼á³Ö¼ùÐÐ³¤ÆÚÖ÷Òå£¬ÓÂÅÊ¼¼Êõ¸ß·å¡£Èç½ñ£¬ÆæÈð×÷ÎªÖÐ¹úSUVÈ«ÇòÏúÁ¿¹Ú¾ü£¬ÔÚÈ¼ÓÍÁìÓòµÄÓ²ºËÊµÁ¦£¬³ÉÎªÍÆ¶¯È¼ÓÍ¼¼ÊõÈ«Ãæ¸üÐÂµü´ú¡¢ÂõÏòÐÂÊ±´úµÄ¼áÊµ»ù´¡¡£
Èç½ñ£¬µ±ÖÐ¹úÈ¼ÓÍ³µ²úÒµÃæÁÙ·¢Õ¹Æ¿¾±Ê±£¬ÆæÈðÔÙ´ÎÒÔ¡°ÖÐ¹úÐÂÈ¼ÓÍ¡±Õ½ÂÔÖ¸ÒýÈ¼ÓÍ³µÎ´À´·¢Õ¹·½Ïò¡£ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³£Îñ¸±×Ü²ÃÕÅ¹úÖÒ±íÊ¾£¬ÆæÈð¼áÐÅÃ»ÓÐÂäºóµÄÄÜÔ´ÐÎÊ½£¬Ö»ÓÐÂäºóµÄ¼¼ÊõÓëÌåÑé¡£¡°ÖÐ¹úÐÂÈ¼ÓÍ¡±ÊÇÆæÈðºñ»ý±¡·¢µÄ¼¼ÊõÐûÑÔ£¬¸üÊÇÖÐ¹úÆû³µ´ÓÑ§Ï°¡¢×·¸Ï¡¢³¬Ô½µ½ÒýÁìµÄÊ±´úËõÓ°£¬ÒÔ¡°ÐÂ¼¼Êõ¡±¡¢¡°ÐÂÖÇÄÜ¡±¡¢¡°ÐÂ°²È«¡±Óë¡°ÐÂ¸ñ¾Ö¡±µÄËÄÐÂ±ê×¼£¬ÖØËÜÈ¼ÓÍ³µ¼ÛÖµ±ê¸Ë¡£
¡¾ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³£Îñ¸±×Ü²ÃÕÅ¹úÖÒÔÚ»î¶¯ÏÖ³¡¡¿
ÔÚÐÂ¼¼Êõ²ãÃæ£¬ÆæÈðÊÇ¹úÄÚÎ¨Ò»ÊµÏÖ¡°Èý´ó¼þ¡±È«Õ»×ÔÑÐ×ÔÖÆµÄ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ£ºÈ«ÐÂÒ»´úöïÅô¶¯Á¦·¢¶¯»úÈ«ÇòÀÛ¼Æ×°»úÁ¿³¬310Íò+Ì¨£¬µÚ¶þ´úöïÅô8AT·¢¶¯»úÊÇÖÐ¹úÎ¨Ò»ÈíÓ²¼þ×ÔÑÐµÄ8AT£¬AWDÑ©±ªËÄÇý¼æ¾ß¸ßÐÔÄÜÓëÇ×Ãñ¼Û¡£ÔÚÐÂÖÇÄÜ²ãÃæ£¬ÁÔÓ¥ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÕýÊ½´îÔØÈ¼ÓÍ³µ£¬È¼ÓÍ¸¨Öú¼ÝÊ»¸üÆ½Ë³¡¢¸üÊ¡ÓÍ£¬´îÅäµç¸ÐÖÇ»Û×ù²Õ£¬ÌåÑéÓÐÎÂ¶È¡¢ÓÐºôÎü¸ÐµÄÖÇÄÜ½»»¥¡£ÔÚÐÂ°²È«²ãÃæ£¬ÆæÈðÍ¶Èë³¬Ç§ÒÚ´òÔìÅÍÊ¯³µÉí¡¢360¡ã»·±§Ê½ÆøÄÒ¡¢È«Çò¶¥¼¶ÖÇÔì¹¤ÒÕ¡¢È«Î¬°²È«ËÄ´ó°²È«ÈßÓà£¬È«·½Î»ÊØ»¤ÓÃ»§°²È«¡£ÔÚÐÂ¸ñ¾Ö²ãÃæ£¬ÆæÈðÕýÂõÈëÊÀ½çÎèÌ¨ÖÐÐÄ£¬²»½öÎ»ÁÐÊÀ½çÎå°ÙÇ¿ÔöËÙµÚÒ»£¬»¹³©ÏúÈ«Çò120+¹ú¼ÒÓëµØÇø£¬Ã¿³ö¿Ú5Á¾ÖÐ¹úÆû³µ¾ÍÓÐ1Á¾ÊÇÆæÈðÔì¡£ÔÚÐÐÒµ¡¢¾ºÕù¡¢¼Û¸ñ¡¢Ôö³¤ËÄ´óÐÂ¸ñ¾ÖÈ«ÃæÁìÏÈµÄÆæÈð£¬ÕýÔÚ´òÔìÈ«ÇòÆû³µÐÂ¸ñ¾Ö¡£
Èð»¢9X ¸ü´ó¸üÖÇ»Û
Èð»¢9X¶¨Î»¡°¿íÌå³¬ÊæÊÊÖÇ»ÛÆì½¢¡±£¬Í¬¼¶Ê×´î¸ßÍ¨æçÁú8255³µ¹æ¼¶Ð¾Æ¬£¬ÄÜ¹»ÔÚÁãÏÂ40¡ãCµ½ÁãÉÏ115¡ãC´ÓÈÝ¹¤×÷£¬´Ó±±¼«´åµ½»ðÑæÉ½£¬¶¼ÄÜ¹»ÈÃÈð»¢9XÓÃ»§ÏíÊÜµ½×¿Ô½µÄÖÇÄÜ½»»¥ÌåÑé¡£Èð»¢9XÅäÖÃµÄÁÔÓ¥500ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬ÄÜ¹»ÈÃÓÃ»§ÒÔÖÐ½×µÄ¼Û¸ñÏíÊÜµ½¸ß½×µÄÌåÑé£¬ËüÅäÖÃµÄVIPË½ÈË¶©ÖÆ³ÇÊÐÁìº½£¬¿É¼ÇÒä20Ìõ150km³¤¶ÈµÄVIPË½ÈË¶¨ÖÆÂ·£¬´Ó±±¾©±±Îå»·µ½ÄÏÎå»·µÄ³¬³¤¾àÀëÍ¨ÇÚ£¬¶¼ÄÜÏíÊÜµ½ÊæÊÊ°²È«µÄ¸ß½×¸¨Öú¼ÝÊ»ÌåÑé¡£³¤Í¾×Ô¼ÝÓÎ¿ªÆô¸ßËÙNOAºó£¬¿ÉÒÔ¼õÇá90%ÒÔÉÏµÄ¼ÝÊ»Æ£ÀÍ£¬ÈÕÐÐÇ§Àï²»ÔÙÊÇÁîÈËÎ·¾åµÄÌôÕ½¡£ÁÔÓ¥¸¨Öú¼ÝÊ»£¬ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô300+²´³µ³¡¾°£¬ÎªÓÃ»§½â¾ö99%µÄ²´³µÄÑÌâ¡£¸üÍ¨¹ý¼ÇÒä²´³µ¡¢Ò£¿Ø²´³µ½â¾ö¸÷ÀàÆæÝâµ«ÕæÊµµÄ²´³µÌôÕ½¡£ÁÔÓ¥ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÓëöïÅô8ATÏà»¥¡°AI¸³ÄÜ¡±£¬ÈÃ¼ÝÊ»¸üÆ½Ë³¡¢¸üÊ¡ÓÍ£¬ÌáÉýÓÍ³µ¼Ý³ËÌåÑéµÄ¡°ÐÒ¸£¸Ð¡°¡£
¡¾Èð»¢9X¡¿
Èð»¢9XµÄÓ²ºË²úÆ·Á¦£¬²»Ö¹ÓÚÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»¡£ÔÚ°²È«·½Ãæ£¬Ëü²ÉÓÃÈ«ÇòÎåÐÇ°²È«±ê×¼Éè¼Æ£¬Åä±¸¸ßÇ¿¶È¸ÖÕ¼±È85%µÄÅÍÊ¯³µÉí£¬´îÅä²©ÊÀIPBÏß¿ØÖÆ¶¯¡¢7°²È«ÆøÄÒ(º¬Í¬¼¶Î¨Ò»Ô¶¶ËÆøÄÒ)µÈÅäÖÃ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¶àÎ¬°²È«ÊØ»¤¡£ÔÚÍâ¹ÛÉÏ£¬Ëü³ÐÏ®×ÔÈ»Á¦Á¿ÃÀÑ§£¬Ç°Á³ÈÚºÏÓÅÑÅÓë¶¯¸Ð£¬´îÅäLEDÈÕÐÐµÆÓë¹á´©Ê½Î²µÆ£¬¹´ÀÕ³ö¼«¾ß±æÊ¶¶ÈÓë¸ñµ÷µÄÊÓ¾õÓïÑÔ¡£
¡¾Èð»¢9X¡¿
Í¬Ê±£¬Èð»¢9XÔÚ¿Õ¼äÓë³µÄÚÅäÖÃ·½ÃæÍ¬Ñù±íÏÖ³öÖÚ¡£4817¡Á1930¡Á1741mmµÄ³µÉí³ß´ç£¬´îÅä2770mm³¬³¤Öá¾àÓë×î´ó2065Lºó±¸ÏäÈÝ»ý£¬´òÔìÇáËÉÈÝÄÉ¡°7ÈË10Ïä¡±£¬È«¼ÒÆßÈË³öÐÐ£¬Ã¿ÈË¶¼ÄÜÇáËÉ´øÉÏ×Ô¼ºµÄÐÐÀî¡£Í¬Ê±£¬Ëü»¹ÅäÓÐÆû³µÐÐÒµÊ×¼Ò·ûºÏMU¹ú¼Ê±ê×¼µÄ²®ÑÀÖ®Òô»·ÈÆÒôÏì¡¢Ò»¼üÊæÌÉÅ®Íõ¸±¼Ý¡¢Í¬¼¶¶ÀÓÐÄ¸Ó¤¼¶»·±£²ÄÖÊ(Áã¼×È©)µÄ3D MeshÒÇ±íÌ¨¼°TOMÄ¾ÎÆÊÎ°å£¬ÈÃÃ¿Ò»´¦Ï¸½Ú¾¡ÏÔ·Ç·²ÖÊ¸Ð¡£Èð»¢9X½«ºÀ»ª¸ÐÈÚÈëÃ¿Ò»´Î³öÐÐ£¬ÈÃ¼ÒÍ¥³öÐÐ³ÉÎª³Á½þÊ½¸Ð¹ÙÊ¢Ñç¡£
Èð»¢9 ¸üÇ¿¸üÊæÊÊ
¸üÇ¿´óµÄ¶¯Á¦£¬ÊÇÈð»¢9´îÔØöïÅô2.0T GDI·¢¶¯»úÓëµÚ¶þ´úöïÅô8ATµÄ×ÔÑÐ¶¯Á¦×éºÏ£¬×î´ó¹¦ÂÊ192kW¡¢·åÖµÅ¤¾Ø400N¡¤m£¬ÅìÅÈ¶¯Á¦Óë¾«×¼²Ù¿Ø¼æµÃ¡£¸üÇ¿´óµÄ°²È«£¬ÊÇÈð»¢9ÒÔÈ«ÇòÎåÐÇ±ê×¼´òÔìÅÍÊ¯³µÉí(¸ßÇ¿¶È¸ÖÕ¼±È85%)¡¢Í¬¼¶Î¨Ò»»·±§Ê½10°²È«ÆøÄÒ(º¬Ô¶¶ËÆøÄÒ)£¬È«Ïµ±êÅäL2.5¼¶ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»Óë²©ÊÀIPBÏß¿ØÖÆ¶¯£¬È«·½Î»ÊØ»¤³öÐÐ°²È«£¬ÈÃÃ¿Ò»¶ÎÂÃ³Ì¶¼´ÓÈÝÎÞÓÇ¡£
¡¾Èð»¢9 ¡¿
ÔÚ¿Õ¼ä·½Ãæ£¬Èð»¢9ÓµÓÐÍ¬¼¶×îÓÅ5+2×ùÄ§Êõ¿Õ¼ä²¼¾ÖÓëÍ¬¼¶×î¿í1930mm³µÉí£¬¶þÅÅ×ÝÏò¿Õ¼ä´ï937mm£¬´îÅä30ÍòºÀ³µ¼¶·¢¶¯»úÖ÷¶¯½µÔë¼õÕñ´¦Àí¼¼Êõ£¬ÊµÏÖµ¡ËÙ½ö38dBµÄºÀ³µ¼¶NVH£¬È«¼Ò³öÐÐ¶¼ÄÜ³©ÏíÔ½¼¶³¬´ó¾²Ú×¿Õ¼ä¡£Í¬Ê±£¬ÔÚÊæÊÊÐÔÅäÖÃ·½Ãæ£¬Ëü´îÔØÁãÖØÁ¦Å®Íõ¸±¼Ý¡¢Spa¼¶°´Ä¦Ö÷¼Ý¡¢256É«¹âÆÙÒôÂÉ·ÕÎ§µÆ¡¢50WÊÖ»úÎÞÏß¿ì³ä¡¢AI´ÅÐü¸¡Ðü¼ÜµÈÅäÖÃ£¬´Ó´¥¾õ¡¢Ìý¾õµ½ÊÓ¾õµÈÎ¬¶ÈÈ«·½Î»¹¹½¨³Á½þÊ½ÊæÊÊÂÃ³Ì£¬ÈÃ³öÐÐ³ÉÎªÆ·ÖÊÉú»îÀíÄîµÄÑÓÐø¡£
¡¾ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö´ÐÐ¸±×Ü²ÃÀîÑ§ÓÃÔÚ»î¶¯ÏÖ³¡¡¿
½áÓï
Ö¾ÔÚÐÂ¸ñ¾Ö£¬²ÅÓÐÐÂ¸ñ¾Ö¡£ÆæÈðÖØ°õÍÆ³öµÄ¡°ÖÐ¹úÐÂÈ¼ÓÍ¡±Õ½ÂÔ£¬ÒÔ¼°¸ÃÕ½ÂÔÏÂÊ×·¢µÄÈð»¢9ÏµË«³µ£¬±Ø½«´øÁìÈð»¢¹Ú¾ü¼Ò×åÏòÇ§Íò¼¶²úÆ·ÐòÁÐ½ø·¢£¬´´ÔìÖÐ¹úÆû³µµÄÆæ¼££¬´´ÔìÊÀ½çÆû³µµÄÆæ¼£!ÕýÈçÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö´ÐÐ¸±×Ü²ÃÀîÑ§ÓÃËùËµ£¬ÓÃ»§µÄÐÄÉù£¬ÆæÈðÀ´Ìý!ÓÃ»§µÄÐèÇó£¬ÆæÈðÀ´°ì!ÆæÈð£¬ÎªÇ§ÍòÈ¼ÓÍÓÃ»§¶øÕ½!
