岚图泰山全球首秀 与岚图追光L同步开启预订 东方美学大秀震撼上演

【2025年9月26日 上海】9月26日，岚图汽车在上海隆重举办“天地鲲鹏 万象新生――时代风尚之夜”，以全球首创的汽车T台秀璀璨启幕，展开一场兼具东方美学与未来设计的进阶之旅。通过“天地鲲鹏2.0”的全新设计哲学发布，岚图汽车诠释了中式美学在现代汽车设计中的内涵与价值。大秀现场，岚图“三旗舰”――2026款岚图梦想家、岚图泰山及岚图追光L震撼亮相;其中，“新时代旗舰SUV”岚图泰山正式发布命名，迎来全球首秀，并与“新时代旗舰轿车”岚图追光L同步开启预订，成为当晚瞩目的焦点。

(“天地鲲鹏2.0”全新设计哲学发布)

岚图汽车董事长、总经理卢放在活动中表示：“‘天地鲲鹏’是岚图的精神图腾，‘万象新生’是岚图带来的时代影响。岚图始终坚持以中国文化为根，以中式审美为韵，融合前沿科技，为用户带来舒适、豪华的第三空间。通过此次文化大秀，我们既展示了对中式美学的传承，也是对新时代中坚力量审美的回应，愿与每一位时代中坚力量并肩前行，共同向上，让中国设计走向世界!”

这场汇聚非遗文化、东方美学与现代科技的盛会，吸引了经济、文化、艺术、时尚等领域的重磅嘉宾共襄盛举。著名经济学家管清友，清华美院、同济大学、浙大等高校的工业设计专家，与华为、福耀等合作伙伴代表齐聚现场;北京冬奥礼服设计师王逢陈，DIOR与SKP合作艺术家温秋雯，知名导演刘雨霖，建筑师庄子玉，钢琴艺术家张浩天等跨界先锋共襄文化盛宴;演员胡军、段奕宏、李小冉、张梓琳、任敏、吴樾、郭俊辰、左岸潇以及篮球运动员唐正东等知名人士同台亮相。当嘉宾们走过岚图三旗舰车型的迎宾列阵，璀璨星光与东方美学交相辉映，将现场氛围推向高潮。

(岚图泰山正式发布命名，开启全球首秀)

非遗文化与现代科技碰撞 三重美学篇章诠释“人车共风华”

一场充满中国文化自信的岚图“时代风尚之夜”以全球首创的汽车T台秀璀璨启幕，展开一场兼具东方美学与未来设计的三重进阶之旅：“鲲游于虚，乘风而起”、“扶摇直上，阔境天下”以及"鲲鹏合一，撼世新生"。大秀以“天地鲲鹏・万象新生”为精神主轴，串联起岚图五款旗舰车型与原创高定服饰，共同诠释“人车共风华”的东方美学新境界。

“鲲游于虚，乘风而起”，岚图FREE+与岚图知音携手轻盈飘逸的原创设计师服饰亮相。低饱和色彩与金属光泽交织，犹如鲲游北冥，灵动而自由。岚图FREE+的硬朗轮廓与岚图知音的流畅曲线，在服装的虚实层次间被巧妙解构，传递出都市新锐人群追求自我与探索未知的自由生活状态。

(大秀现场的岚图梦想家)

“扶摇直上，阔境天下”，岚图梦想家与岚图追光L在马尾绣与马面裙的时尚演绎中惊艳登场。非遗马尾绣传承人与当代设计师联袂，将岚图LOGO织入衣襟，呈现均衡却不对称的东方美学，传递“天人合一”的东方智慧。马面裙自古为骑行而生，如今在国际秀场焕新演绎，其祥瑞寓意代表着交通工具的跃迁与文明的传承。服装廓形宽展而从容，如鹏鸟展翅，象征MPV车型的大气格局与轿车产品的行云流水，这是对当代精英阶层生活方式的深度解读――在开阔中见细致，于从容中显不凡，岚图以东方美学原创设计正走向世界舞台并引领世界时尚。

(非遗马尾绣的岚图LOGO)

“鲲鹏合一，撼世新生”，鎏金紫色的岚图泰山以王者之姿揭幕登场，奢华中式高定礼服将大秀推向高潮。岚图以“极、润、雅”的美学格调，“正心、修身、齐家”的内饰理念，赋予车型“昂首自信”的姿态、“浸润万物”的温润气韵，以及“山水入境”的优雅意境。马面裙的庄重廓形与泰山车型的磅礴气势相得益彰，裙身精致的刺绣纹样与车身流畅的线条形成对话，展现出国粹新生的时尚张力。华丽的钉珠与刺绣工艺映衬车型的恢宏气度，彰显泰山汇聚品牌精粹后的磅礴气势，代表岚图面向未来的豪华旗舰格局。

(全球首创的汽车T台秀)

从自由到传承，从创新到豪华，串联起从自由灵动、文化传承到豪华旗舰的完整叙事。岚图将“天人合一”的设计语言与“天地鲲鹏”的哲学意境，融入车与衣的共鸣之中，让东方美学在科技的映照下焕发新生，赋予“人车共风华”以时代意义。通过服装与车型的意象对话，岚图让“工业美学”与“意境哲学”达成和谐统一，展现出中式现代豪华的完整脉络，以一场跨越设计与工业、融合神话与现实的视觉盛宴证明：当中国美学遇见现代科技，豪华不再是风格的简单移植，而是文化自信的必然生长。

岚图三旗舰重磅登场 岚图泰山完成全球首秀

岚图三旗舰遵循了“天地鲲鹏2.0”的设计哲学。“鲲鹏展翼”的前脸家族式设计艺术化演绎了“鲲鹏展翅”;“击水三千”贯穿式大灯应用了甲骨文“水”形象，体现了鲲鹏自水中孕育的生命力;“扶摇直上”格栅设计用恢宏的流线勾勒出鲲鹏跃升的动态感，显示出海纳百川的宽广胸怀与奔流向上的不竭动力。

活动上，岚图品牌挚友胡军现场见证了岚图泰山的全球亮相，为观众带来硬汉演员与硬核座驾的“实力碰撞”。“‘岚图泰山’这名字起得好，给人一种一步到位的意思。我开过很多车，今天我见到岚图泰山，我觉得这就是中国的豪华车!大气有气场靠得住，又融合了中华底蕴，我觉得岚图泰山一定能成!”胡军说道。

(岚图品牌挚友胡军)

首次全球亮相的岚图泰山，是岚图汽车五年来技术积淀与审美进化的集大成者，从山水意境与中国建筑中汲取灵感，以大境天成的设计理念重构全尺寸SUV的审美标准。岚图泰山是华系首款800V智能超混SUV，搭载5C超快充、行业首发三腔空气悬架+EDC魔毯功能、双向16°后轮转向等领先技术，重新定义旗舰SUV应有的价值尺度。岚图泰山的推出，是岚图品牌发展史上的里程碑，完善了岚图品牌的产品布局，标志着中国品牌有能力打造具备全球竞争力的顶级豪华产品体系。

(岚图泰山亮相时代风尚之夜)

岚图品牌挚友段奕宏则乘坐岚图追光L闪亮登场。“有底气的豪华感来自于哪？就像演员的创造来自土壤性的一种深究，岚图追光L的腔调、设计感、科技感、舒适度，让这辆车兼顾豪华贵气又有一种儒雅感。两个关键词：从容不迫、内心舒适!演员的工作有时长途跋涉，有时非常紧张疲惫，能进入到这样一个舒适环境中，会让我们神经在那一刻得到松弛，在松弛之余，又能重新专注调整投入到艺术创造之中，”段奕宏说道。

岚图追光L诠释了东方美学旗舰风范，彰显不凡的气质与追求。作为唯一同时搭载全域800V智能超混、5C超充、63kWh大电池、华为乾ADS 4及鸿蒙座舱5.1的新能源旗舰轿车，岚图追光L通过超凡豪华设计、全维舒适座舱、全境智稳驾控、顶级安全标杆四大全新体验升级，定义了新时代豪华轿车新范式，体现出中国品牌在混动豪华轿车市场的前瞻布局与技术自信。岚图FREE+与全新岚图知音组成的SUV“双子星”也在当天亮相。五车同台，展现了岚图汽车高端新能源产品实力。

(岚图泰山、岚图追光L开启预订)

正如“天地鲲鹏，万象新生”的盛典主题，岚图汽车作为中国高端智慧新能源品牌，通过原创设计与前沿科技，为用户打造新时代豪华出行体验。以岚图汽车为代表的中国品牌，正以文化自信为内核，以技术自强为引擎，诠释中国创造的价值与魅力。