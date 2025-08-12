¸ßÄÜ³¬ÏíSUV£¬±ÈÑÇµÏº£Ê¨06±±¾©ÇøÓòÉÏÊÐ ÊÛ¼Û13.98Íò-16.38Íò
8ÔÂ10ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏº£ÑóÍøÈ«ÐÂÖÐÐÍSUVº£Ê¨06ÉÏÊÐôßÊÔ¼ÝÌåÑé»î¶¯¡ª¡ª±±¾©Õ¾ÕýÊ½À¿ªá¡Ä»£¬º£Ê¨06DM-i¹Ù·½Ö¸µ¼¼ÛÎª13.98ÍòÔª-15.68ÍòÔª¡¢º£Ê¨06EV¹Ù·½Ö¸µ¼¼ÛÎª14.38ÍòÔª-16.38ÍòÔª£¬ÐÂ³µÍÆ³öÁìº½»ÀÐÂÀñ¡¢Áìº½³äµçÀñ¡¢Áìº½ÎÞÓÇÀñ¡¢Áìº½±£ÑøÀñ¡¢Áìº½ÖÇÁªÀñ¶àÖØ¹º³µÀñÓö¡£±±¾©ÊÇ±ÈÑÇµÏ²¼¾Ö»ª±±ÊÐ³¡µÄÕ½ÂÔÒªµØ£¬Æ¾½èÑÕÖµ¡¢°²È«¡¢ÊæÊÊ¡¢¼Ý¿Ø¡¢ÖÇÄÜµÄÈ«Î¬½ø½×£¬¸ßÄÜ³¬ÏíSUVº£Ê¨06µÄÉÏÊÐ½«½øÒ»²½ÍÆ¶¯»ª±±ÐÂÄÜÔ´³öÐÐÊÐ³¡µÄÉý¼¶µü´ú£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ßÆ·ÖÊ³öÐÐÐÂÌåÑé¡£
º£ÑóÃÀÑ§Éè¼Æ£¬ÃÀ¸ÐÓëÊæÏí¼æ±¸
º£Ê¨06²ÉÓÃº£ÑóÃÀÑ§Éè¼Æ£¬¾«×¼³µÉí±ÈÀý¹´ÀÕ³ö±¥ÂúÁ÷³©µÄ³µÉíÂÖÀªºÍÏßÌõ£¬Ìá¹©Å¯Ñô°×¡¢ÔÆº£»Ò¡¢²ÔÑÌÉ«¡¢Ñ©Óò°×¡¢º£ÓòÇà5¿îÍâ¹ÛÅäÉ«£¬Âú×ã²»Í¬ÓÃ»§µÄÉóÃÀÆ«ºÃ¡£ÄÚÊÎÑÓÐøº£ÑóÃÀÑ§»ùµ÷£¬¡°Ë«Ðü¸¡Ê½¡±²¼¾ÖÅäºÏÒÇ±íÌ¨¡¢ÃÅ°ÑÊÖ¡¢»³µ²Ê½µç×Ó»»µ²µÈÉè¼Æ£¬´òÔì³ö¼òÔ¼¿ªÀ«µÄº£ÔÏ×ù²Õ£¬²¢Ìá¹©º£ÔÏ»Ò¡¢ê×Ò¹ºÚ2¿îÄÚÊÎÅäÉ«¡£º£Ê¨06½«ÃÀÑ§ÈÚÈë¹¦ÄÜÉè¼Æ£¬Âú×ãÓÃ»§¸ßÆ·ÖÊ³öÐÐÐèÇó¡£
º£Ê¨06³¤¿í¸ßÎª4810mm/1920mm/1675mm£¬½áºÏÁìÏÈÍ¬¼¶µÄ2820mmÖá¾à£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¿íÀ«ÊæÊÊ´ó¿Õ¼ä¡£757Lºó±¸ÏäÒÔ¼°º£Ê¨06EV¶îÍâÓµÓÐµÄ142LÇ°±¸Ïä£¬Âú×ãÈ«¼Ò³öÐÐµÄ´¢ÎïÐèÇó¡£´ËÍâ£¬º£Ê¨06»¹´îÔØÖ÷¸±¼Ýµç¶¯µ÷½Ú¡¢Ç°ÅÅ×ùÒÎÍ¨·ç/¼ÓÈÈºÍµç¶¯Ñü³Å£¬ÒÔ¼°×îµÍ-6¡æ¡¢×î¸ß50¡æÀäÅ¯Á½ÓÃ³µÔØ±ùÏäµÈÅäÖÃ£¬ËÄ¼¾³öÐÐ½ÔÄÜ¾¡ÏíÊæÊÊ¡£
´¿µç»ì¶¯Ë«²¼¾Ö£¬ÍØÕ¹³öÐÐÐÂ±ß½ç
º£Ê¨06ÒÔ¼¼Êõ¸³ÄÜÌåÑé£¬º£Ê¨06DM-i´îÔØ±ÈÑÇµÏµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬ÒÔ¸ßÐ§ÄÜ¼æ¹Ë³¤Ðøº½£¬NEDC¹¤¿ö°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ½ö3.5L£¬ÂúÓÍÂúµç×ÛºÏÐøº½Àï³Ì1670km£¬¼ÒÍ¥Í¨ÇÚÊ¡ÓÍÊ¡ÐÄ¡¢³¤Í¾×Ô¼ÝÎÞ¾åÀï³Ì½¹ÂÇ;º£Ê¨06EV»ùÓÚeÆ½Ì¨3.0 Evo´òÔì£¬Ìá¹©520kmºÍ605kmÁ½ÖÖÐøº½°æ±¾£¬ÈÕ³£Í¨ÇÚÒ»ÖÜÒ»³äºÁÎÞÑ¹Á¦£¬ÖÐ¶ÌÍ¾³öÓÎÐøº½ÔúÊµ¹»ÓÃ£¬È«³Ì³öÐÐ¸üÊ¡ÐÄ¡£
Îª½øÒ»²½Âú×ãÓÃ»§¶ÔÐÐÊ»Æ·ÖÊµÄÐèÇó£¬º£Ê¨06²ÉÓÃÇ°Âó¸¥Ñ·ºó¶àÁ¬¸ËÐü¼Ü£¬²Ù¿Ø¸ü¼Ó¾«×¼Áé»î¡£Í¬Ê±£¬»¹È«Ïµ´îÔØÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³£¬Áî²Ù¿Ø¸üµÃÐÄÓ¦ÊÖ¡£³öÐÐ¿ªµÃË³£¬×øµÃÎÈ£¬ÂÃ³Ì¸üÌ¤Êµ¸ü·ÅÐÄ¡£
ÖÇÄÜ¿Æ¼¼¸³ÄÜ£¬È«³¡¾°ÖÇ»ÛÓÃ³µ
º£Ê¨06È«Ïµ±êÅäÌìÉñÖ®ÑÛ C - ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÈýÄ¿°æ(DiPilot 100)£¬Ö§³Ö¸ß¿ìÁìº½¸¨Öú¡¢È«³¡¾°ÖÇÄÜ²´³µ¸¨ÖúµÈ¹¦ÄÜ£¬¸²¸ÇÈÕ³£³öÐÐÖÐµÄ¸÷ÖÖ³¡¾°£¬´ó·ùÌáÉý¼ÝÊ»°²È«ÐÔºÍ±ãÀûÐÔ¡£ÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 100¸³ÓèÓÃ»§¸öÐÔ»¯ÌåÑé£¬Ö§³ÖONE IDÉèÖÃ¡¢ÊÖ»úNFC³µÔ¿³×µÈ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ³öÐÐ¸ü¾ß×¨Êô¸Ð£¬Âú×ãÓÃ»§¶ÔÖÇ»Û³öÐÐµÄ¶àÔª»¯ÐèÇó¡£
¶àÎ¬°²È«»¤º½£¬È«¼Ò³öÐÐ¸ü°²ÐÄ
³ý¸ßÇ¿¶È³µÉí¼°±êÅä7¸ö°²È«ÆøÄÒµÈ±»¶¯°²È«ÅäÖÃÖ®Íâ£¬º£Ê¨06»¹Åä±¸ÁË×Ô¶¯½ô¼±ÖÆ¶¯¡¢³µµÀÆ«Àë¸¨Öú¡¢Ã¤Çø¼à²âµÈÖ÷¶¯°²È«ÅäÖÃ£¬ÈÃ³öÐÐ´ÓÈÝ°²ÐÄ¡£´ËÍâº£Ê¨06»¹ÊÇ±ÈÑÇµÏÆ·ÅÆÊ×´îTSC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈ¶¨¿ØÖÆÏµÍ³µÄ³µÐÍ£¬ÔÚ¼«Î£ÏÕµÄ¸ßËÙ±¬Ì¥»·¾³ÖÐÒÀ¾É±£³Ö³µÉíÎÈ¶¨£¬Îª³öÐÐ±£¼Ý»¤º½¡£
±ÈÑÇµÏº£Ê¨06ÒÔÈ«ÄÜÊµÁ¦ÎªÓÃ»§´òÔì¸²¸ÇÈÕ³£µ½Ô¶·½µÄ¸ßÆ·ÖÊ³öÐÐÉú»î£¬²»½öË¢ÐÂÐÂÄÜÔ´³öÐÐÆ·ÖÊÐÂ±ê×¼£¬¸üÒÔ¼¼ÊõÊµÁ¦ÒýÁìÖÐÐÍSUV¼ÛÖµÐÂ¸ß¶È¡£Ä¿Ç°ÐÂ³µÒÑµ½µê£¬»¶ÓÓÃ»§Í¨¹ý±ÈÑÇµÏAPPÁË½âÏêÇé»òµ½±ÈÑÇµÏº£ÑóÍø¸÷´óÃÅµêÆ·¼øÊÔ¼Ý¡£
