10月16日，智界汽车副总裁赵长江宣布，即将回到家乡湖南，用一场自驾，展现智界R7的真实上路表现。他还同步官宣新车将于10月27日开启首批交付。值得注意的是，国民主持人齐思钧和多位智界新老车主纷纷在评论区晒出购车订单、争相“求上车”。产品还没正式交付，竟然赢得了这么多信任。此次智界R7八大升级带来的新体验，则把这份信任从愿意等推向了值得等，一起拭目以待这场自驾。

自驾将落地湖南，八大升级直面家用出行考验

赵长江是湖南人，这次特意把在家乡自驾。在外打拼的湖南人挂念家乡，家乡人也乐于看到熟悉的面孔带回新鲜事。

镜头对准的是湖南真实的街巷，考验的则是智界R7在八大升级加持下的综合表现。智界R7焕新上市，售价23.98万元起，以5亿重磅投入实现的八大升级覆盖了座舱智能、座椅舒适、空间装载、续航补能与安全守护等多个维度，每一项都指向同一个朴素诉求：让全家人坐得舒服、开得安心、装得下日常。10月27日首批交付在即，将以7系的价格带来8系的体验，在25万级家用车市场，智界R7不失为最优选。

对家用SUV来说，好看的配置清单只是基础，能在道路上稳定发挥，才是硬实力。这次自驾，相当于首批交付的一次公开路试。

车主以家庭用户为主，圈层口碑自然生长

智界R7上市两年，累计车主达到12万，其中约八成是家庭用户。家庭用户往往是"最需要全能车型"的一群人，他们要照顾的是颜值、舒适、智能等维度的综合表现，而非某个单点参数的极致。鸿蒙座舱的智能交互、座椅的乘坐体验、还有把全家装进旅途的从容，这些看似基础的维度，恰恰是家用车最难做全的地方，智界R7都做到了让人信任。

就连刘亦菲、王玉雯、韩东君、葛曼棋、李连杰女儿、冯巩儿子等一众明星都是智界R7老车主，他们来自文艺、体育等多个圈层，说明共识是圈层之间一点一点长出来的，最终沉淀为品牌最稀缺的资产。

齐思钧一路见证口碑，如今成为车主

这场自驾的另一重看点，是齐思钧。他和智界的缘分由来已久，从品牌之夜的主持，到智界R7各类线下活动的亮相，一路见证这款车慢慢沉淀出12万用户的口碑。

这一次，他可能将以首批车主的身份和赵长江一同走进座舱，算得上一场双向的再度同框。齐思钧十分认可这台车焕新之后的综合实力，进阶的鸿蒙座舱交互、行业创新首发的颂钵零重力座椅，再加上华为乾智驾ADS 5带来的安心感，兼顾日常通勤、长途出游的家用需求。

这种从旁观者到车主身份的转变，说服力远胜于普通的推介。当体验者愿意成为使用者，这份认可本身，就是产品力最好的背书。

结语

从首批交付，到一场自驾，智界R7正在把产品放回真实场景，把口碑交给真实车主，把选择权还给普通家庭。车企敢于在镜头前接受生活场景的检验，本身就说明它对产品有足够的底气。智界R7售价23.98万元起，当前下定可享至高44500元权益，有购车意向的朋友可以去试驾体验。接下来，不妨关注这场自驾中车主们的真实反馈，也期待这台面向家庭的智能SUV，在交付之后交出让人满意的答卷。