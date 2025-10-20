10月20日，方程豹汽车“豹5长续航版”焕新上市，价格26.98-32.98万元;豹8大五座版加推上市，价格37.98-40.78万元。方程豹以“人人可野・拥豹新生活”为核心主张，以豹5的10万台销量达成，以及品牌的20万台销量达成，宣告着电驱越野时代的全面到来，引领新能源越野新风潮。豹5持续蝉联硬派越野销量冠军，登顶“越野新王”，豹8则以引领40万级高端新能源SUV的姿态成为比亚迪华为联手打造的“稀缺旗舰”。本次方程豹豹系列产品，实现了DMO平台的DMO+升级、华为乾智驾的ADS 4升级、以及比亚迪智慧生态等多项顶级核心科技的全面升级，并带来续航、安全、舒适、操控等全维度的系统性优化。

智勇双升级，强悍再进阶

豹5长续航版和豹8大五座版上市即搭载DMO+平台，现有的豹5、豹8用户也将通过OTA升级至DMO+平台。该平台首发搭载“全速域路面感知控制技术”，在路面感知控制技术基础上升级“全速域”，车辆的扭矩输出和精准控制不再受速度、地形等工况的影响，让豹5、豹8不再只限于暴力模式，无论是沙地、泥地、岩石等各类地形模式的各种车速下，轮端的抓地力都会变得更稳、更准，动力输出以及驾驶稳定性都会显著提升，大幅降低了越野驾驶的操作门槛，让用户玩沙更自如、爬坡更安全、脱困更从容，轻松享受专业级越野体验。

豹5乾版及豹8全系将升级华为乾智驾ADS 4，实现了从类人驾驶到超人驾驶的重大升级。首先，升级全新WEWA技术架构，让辅助驾驶可以云端自主学习进化，越用越丝滑;车位到车位功能也升级至2.0版本，打通了行车到泊车的全流程，全程衔接无缝，操作更省心;此外，还有全维防碰撞系统CAS 4.0，可以覆盖全路况、全天候，安全制动更快更灵敏，让长途驾驶不再疲惫，让城市通勤安全又轻松。

豹5长续航版、豹8大五座版上市即搭载钛7同款比亚迪智慧生态，通过生态设备的“全能管家”比亚迪智慧物联APP，无需复杂操作，也不需要手动连接多个设备，语音指令即能控制全车所有的生态产品。此外，两款新车型的前排座椅背后均加装了生态接口，插入转轴支架后，可以搭配BYD Pad使用。未来将有更多的生态产品，通过生态接口提供用户以智慧互联的无限体验。

豹5定义「越野新王」 豹8演绎「稀缺旗舰」

本次惊艳上市的豹5长续航版和豹8大五座版，除了智能、性能科技均升级外，更在在续航、结构、舒适与外观层面实现显著提升。

豹5长续航版定位“更从容全面的越野王者”，CTC 底盘电池一体化2.0结构升级，CLTC纯电续航增至210km、综合续航超1310km，不仅续航更长，其安全、操控和舒适性均得到提升。云辇-P系统下放天神版本，让更多人体验百万级悬架魅力。座舱新增副驾腿托、一键前排大床模式，并新增智能防晕车模式，还升级带“智能防雾模式”的智能空调2.0，帝瓦雷音响系统的音响数量、音频通道数量、硬件性能上都进行了提升，让用户的音乐体验更加沉浸。此外，外观和内饰上新增暖风白外观色、沙丘棕内饰色以及新轮毂样式，以全面产品力进化诠释“越野新王”内涵。

豹8大五座版则以“更懂生活的稀缺旗舰”为定位，聚焦空间拓展与豪华配置。新车后排腿部空间及后备箱储物空间进一步增加，配合新增的副驾及后排多向大腿托，以及双开门高压冰箱，尽显奢阔空间和舒享配置。外观和内饰上新增湖光绿外观色与雪隐灰内饰色，并配备新样式轮毂与智驾小蓝灯等细节设计。豹8凭借对奢华体验的深度打磨，以旗舰姿态诠释奢享新境。

豹5加冕“越野新王” 方程豹销量即将突破20万

豹5持续斩获销量冠军，累计销量近10万台，成为最畅销的硬派越野车型，加冕“口碑之王”“越野新王”。豹8则持续领跑40万级高端SUV市场，由比亚迪、华为、大疆联袂打造，成为越野品类的“稀缺旗舰”。豹5、豹8共同助推方程豹品牌销量即将在10月底达成20万台里程碑，创下10万到20万台仅用时5个月的优秀成绩，将过去小众的硬派“方盒子”打造成主流选择。

双车安全进阶 构建全场景防护体系

豹5搭载“天神之眼”辅助驾驶系统/华为乾智驾ADS 4，设计全维主动安全并标配五大被动安全：790mm涉水深度、13吨顶压承重、61%高强钢车身+19%热成型钢、100%高强钢车架(扭转刚度较燃油架构提升44%)、5层防护电池包及11个安全气囊(含远端气囊)，驾乘守护全面升级，是智能硬派，更是安心的家。

豹8成功斩获 C-NCAP五星安全认证，是中国首个获得该成绩的混动非承载式车型。在拥有C-NCAP五星级物理安全的同时，其智能网联系统，也是严格按照C-ICAP五星标准进行设计与开发。“双五星”的安全标杆豹8，从被动的安全到主动的安全，都要为用户构建最全面、最严苛、最高等级的安全守护。

双车均配备高速爆胎辅助稳停系统，最高支持140km/h极限工况的姿态维稳及横摆纠正，配合方程豹完善售后服务体系，为用户提供全方位安全保障。

方程豹豹系列双车焕新上市，以智能性能双进阶、安全升维、体验焕新，让硬派越野更触手可及。销量将破20万的节点上，方程豹正以“人人可野”为精神，用硬核实力与温暖守护每一位用户，陪更多用户解锁旷野热爱，驶向更自由的户外出行之路。