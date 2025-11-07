ÀîÔÆ·É£º±ÈÑÇµÏ½«¼á³ÖÁ×ËáÌúï®µç³ØÂ·Ïß
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
½üÆÚ£¬¹ØÓÚµç³ØÂ·ÏßµÄÌÖÂÛ£¬ÔÙ´ÎÒý·¢ÐÐÒµ¹Ø×¢¡£
ÔÚ¶«¾©³µÕ¹µÄÒ»³¡¹µÍ¨»áÉÏ£¬ÓÐÈËÎÊ¼°µç³ØÐÐÒµÏà¹ØÈÈµã»°Ìâ£¬±ÈÑÇµÏÀîÔÆ·É¸ø³öÁË×Ô¼ºµÄ¹Ûµã¡£
Ëû±íÊ¾£¬Ï£Íû´ó¼Ò¶ÔÖÐ¹ú¶¯Á¦µç³Ø²úÒµÒªÓÐÐÅÐÄ¡£ÒòÎªÖÐ¹úÔÚÕâ¸öÁìÓò±¾Éí¾Í·¢Õ¹µÃ×î¿ì£¬·¢Õ¹×îºÃ£¬ÓÐÌåÁ¿ÓÖÓÐ×ÊÔ´ÓÖÓÐÑÐ·¢¡£ËäÈ»¹ÌÌ¬µç³ØÏà±ÈÏÖÓÐµÄµç³ØÓÐºÜ¶àÓÅµã¡£µ«ÏÖÓÐµÄµç³Ø·½°¸ÓÐ·Ç³£´óµÄ»ù´¡£¬ÏÖÓÐµÄ³äµçÅäÌ×ÉèÊ©Ò²ºÜÈ«Ãæ£¬×°ÔØÒÔºóÒ²ÍêÈ«ÄÜ¹»Âú×ãÊ¹ÓÃÐèÇó¡£°üÀ¨¶¬¼¾µç³ØµÄ±£ÎÂ¼¼ÊõÒ²Ô½À´Ô½ºÃ¡£¹ýÈ¥¼¸Äê£¬Ã¿Ò»´ÎÍøÉÏÒòÎª¸÷ÖÖÔÒò·¢ÉúµÄ·ÇÁ×ËáÌúï®¶ñÐÔµç¶¯³µÈ¼ÉÕÊÂ¹Ê£¬¶¼»áÈÃÏû·ÑÕß»áÈÏÎªµç¶¯Æû³µ²»°²È«£¬µç³Ø²»°²È«£¬ºÜ¿ÉÅÂºÜÎ£ÏÕ¡£µ«Ïû·ÑÕß²»»á¹ØÐÄÕâÌ¨³µµç³Ø´îÔØµÄÊÇÁ×ËáÌúï®»¹ÊÇÈýÔªï®¡£±ÈÑÇµÏÒ»Ö±¼á³ÖµÄÊÇÁ×ËáÌúï®µÄÂ·Ïß£¬Ä¿Ç°ÔÚÊÛµÄËùÓÐ³µÐÍ£¬°üÀ¨Î´À´µÄËùÓÐ³µÐÍ£¬¶¼»á¼ÌÐø¼á³ÖÁ×ËáÌúï®Õâ¸ö°²È«µÄ¼¼ÊõÂ·Ïß£¬ÕâÊÇ±ÈÑÇµÏµÄÔÔò¡£°²È«ÊÇ×î»ù±¾µÄ£¬°²È«ÊÇ×î´óµÄºÀ»ª£¬°²È«ÊÇ×î»ù±¾µÄ²úÆ·µÄÒ»¸öÉè¶¨Ä¿±ê¡£
Í¬Ê±£¬ÔÚ»áÉÏËûÖ¸³ö£¬´Ó2010Äêµ½ÏÖÔÚÖÐ¹ú¹«½»µç¶¯»¯ÒÑ¾×ß¹ý15ÄêÊ±¼ä£¬ÖÐ¹úÓÐÕâÃ´¶à³ÇÊÐ£¬ÕâÃ´¶àµç¶¯´ó°Í£¬¶¼Ã»ÓÐ·¢Éú¹ý¶ñÐÔµç¶¯³µÈ¼ÉÕÊÂ¼þ£¬ÒòÎªÖÐ¹úµÄµç¶¯´ó°ÍÈ«¶¼ÊÇÓÃÁ×ËáÌúï®µÄµç³ØÂ·Ïß£¬ÕâÒ²ÊÇºÜ²»ÈÝÒ×¡£µ±Ê±ÎªÁËÕâ¸ö±ê×¼£¬ÓÐºÜ¶à·½·½ÃæÃæµÄ²©ÞÄ£¬µ«×îºóÐÐÒµ»¹ÊÇ²ÉÓÃµç¶¯´ó°ÍÒªÓÃ¸ü°²È«µÄÁ×ËáÌúï®Õâ¸öÂ·Ïß£¬ÕâÊÇºÜÁË²»ÆðµÄ¡£ÒòÎªµç¶¯´ó°ÍÉÏÃ¿´Î×øÎåÁùÊ®¸öÈË£¬Ò»µ©·¢ÉúÕâ¸ö¶ñÐÔÊÂ¼þ£¬ÎåÁùÊ®¸öÈËÒªÄÜ¹»¿ìËÙ´Ó´ó°ÍÉÏ³·Àë¡£¶ÔË½¼Ò³µ£¬ËäÈ»³µÉÏÖ»ÓÐ¼¸¸öÈË£¬¿ÉÄÜÉÙÔò2¸öÈË£¬¶àÔò6¸öÈË£¬µ«Í¬Ñù°²È«ÊÇ×îÖØÒªµÄ¡£
×îºó£¬ÀîÔÆ·ÉºôÓõ£º±ÈÑÇµÏ½«¼ÌÐø¼á³ÖÁ×ËáÌúï®µç³ØµÄ°²È«¼¼ÊõÂ·Ïß¡£¿ÉÄÜÎ´À´ÓÐÆ·ÅÆÎªÁËÆ´Àï³ÌÊý¾ÝÓÖÓÃ»ØÈýÔªï®£¬µ«Ï£Íû¸÷Æ·ÅÆÄÜ¹»É÷ÖØ¿¼ÂÇ¡£×÷ÎªÐÐÒµÖØÒªµÄÒ»·Ý×Ó£¬ËûÏ£ÍûÕâ¸öÐÐÒµËùÓÐµÄ²ÎÓëÕß×ö¼Ó·¨£¬Ï£ÍûÕâ¸öÐÐÒµÔ½À´Ô½ºÃ£¬°²È«ÊÇµ×Ïß£¬°²È«Ò²ÊÇ×îÖØÒªµÄ¡£
Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬½ñÄê 1 - 9 ÔÂ£¬Á×ËáÌúï®µç³ØÀÛ¼Æ×°³µÁ¿¸ß´ï493.9GWh£¬Í¬±ÈÔö³¤42.5%£¬ÊÐ³¡·Ý¶îÒÑÍ»ÆÆ80%£¬ÔÙ´Î´´ÀúÊ·ÐÂ¸ß£¬³ÉÎªÄ¿Ç°µç¶¯³µ¶¯Á¦µç³ØÑ¡ÔñÂ·ÏßµÄ¾ø¶ÔÖ÷Á÷¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â