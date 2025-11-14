您现在的位置： 天极网 > 汽车频道 > 汽车新闻

 公众号 排行榜 发布会

起售价或45万 岚图泰山携国产首发三腔空悬重塑豪华SUV价值标准

2025-11-14 17:59:00 汽车新闻

  • +1 你赞过了

  近日，岚图汽车CBO、销售公司总经理邵明峰在与媒体沟通时首度透露，岚图泰山这款“最霸气华系旗舰SUV”起售价或将锁定45万以上，正式剑指豪华大六座SUV市场，邵明峰更是直言：“今后大六座SUV市场，就看岚图泰山和问界M9!”

起售价或45万 岚图泰山携国产首发三腔空悬重塑豪华SUV价值标准

  2021年，岚图FREE首开国产空悬先河。如今，岚图泰山配备国产首个三腔空气悬架，成为世界前五、中国第一配备三腔空气悬架的车型，同时搭配EDC魔毯底盘与双向16°后轮转向，不仅持续巩固岚图作为中国“空悬之王”的领先地位，更标志着中国品牌在底盘技术上实现突破性跨越。

  此外，岚图泰山搭载华为乾智驾ADS4与鸿蒙座舱5，以及800V岚海智能超混系统与65度5C超快充电池，在智能、驾控与豪华维度硬核登顶。值得关注的是，岚图仅用7个月完成20万至30万辆产能跨越，成为国内首个突破30万辆的央国企高端新能源品牌，体系化实力为泰山上市保驾护航。

  岚图泰山首批量产车现已登陆全国门店，这款新时代旗舰SUV即将于11月18日正式上市，届时将与问界M9形成“华系双旗舰”格局，共同逐鹿巅峰，与传统豪华品牌展开直接对话。

聚合标签：
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

最新资讯

10.69万元，日产N6 预售

热门视频

世界那么大，这就出发去看看

新品评测

【视频】哈A80探索版体验
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2025 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录