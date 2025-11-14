近日，岚图汽车CBO、销售公司总经理邵明峰在与媒体沟通时首度透露，岚图泰山这款“最霸气华系旗舰SUV”起售价或将锁定45万以上，正式剑指豪华大六座SUV市场，邵明峰更是直言：“今后大六座SUV市场，就看岚图泰山和问界M9!”

2021年，岚图FREE首开国产空悬先河。如今，岚图泰山配备国产首个三腔空气悬架，成为世界前五、中国第一配备三腔空气悬架的车型，同时搭配EDC魔毯底盘与双向16°后轮转向，不仅持续巩固岚图作为中国“空悬之王”的领先地位，更标志着中国品牌在底盘技术上实现突破性跨越。

此外，岚图泰山搭载华为乾智驾ADS4与鸿蒙座舱5，以及800V岚海智能超混系统与65度5C超快充电池，在智能、驾控与豪华维度硬核登顶。值得关注的是，岚图仅用7个月完成20万至30万辆产能跨越，成为国内首个突破30万辆的央国企高端新能源品牌，体系化实力为泰山上市保驾护航。

岚图泰山首批量产车现已登陆全国门店，这款新时代旗舰SUV即将于11月18日正式上市，届时将与问界M9形成“华系双旗舰”格局，共同逐鹿巅峰，与传统豪华品牌展开直接对话。