【2026年7月22日，武汉】7月22日，岚图汽车正式官宣，国民顶流男演员杨洋出任岚图追光S全球代言人。同时，官方还放出重磅消息，7月24日，岚图追光S将以线上直播形式开启预售，届时杨洋将亲临直播间，与全网观众共同见证新车预售的高光时刻。

这次合作，是岚图汽车洞察新生代需求、主动贴近年轻圈层所做出的重要选择。岚图汽车科技股份有限公司董事长、党委书记卢放曾表示，新时代的年轻人想要的，是一台真正能表达个性、好看又安全的新能源车。杨洋作为广受认可的青年榜样，自身气质与新生代价值追求、岚图追光S 的产品调性高度契合，最终，岚图汽车选定杨洋为岚图追光S全球代言人，搭建起品牌与年轻人沟通的桥梁。

岚图追光S与杨洋的携手，恰好踩中了行业迭代与品牌成长的关键节点。如今，新能源行业已经从规模竞速进入价值深耕的全新阶段，岚图汽车在多年的技术沉淀中交出了扎实的发展答卷。今年上半年，岚图汽车累计交付新车76,264辆，同比增长36%，持续夯实“央国企高端新能源第一品牌”市场地位。与此同时，岚图汽车迎来品牌年轻化进阶的新阶段，岚图追光S正是这一阶段的扛鼎之作，它是岚图汽车锚定年轻群体、推进品牌焕新的重要布局――以越级的实力，将高端智能电动车的门槛拉近年轻用户的生活半径。

此次合作还是精神同频的双向奔赴。从初出茅庐到凭借多部爆款作品稳居一线，杨洋以匠人之心雕琢每一个角色，在演艺道路上稳步进阶，在光环下时刻保持自律，成为当代年轻人奋斗精神的缩影。而岚图同样以长期主义打磨每一款产品，在喧嚣的行业中坚守品质内核。双方都在各自领域里“追光”，这种精神上的同频，让这场合作成为真正意义上的双向奔赴。

岚图追光S定位全球首款科技FUV，是年轻人的第一台FUV，全系标配华为乾智驾ADS 5.0与全新四激光雷达方案，是30万级唯一全系标配四激光雷达的车型。同时配备全铝底盘、魔毯悬架与空气悬架，驾控乐趣与乘坐舒适兼得;超跑黄金比例设计搭配鸿蒙智能座舱5.2，颜值、驾趣、智能等全面拉满，充分满足当下年轻人多彩的生活方式和情绪价值需求。

从携手青年榜样焕新品牌形象，到以一步到位的满配表现重构年轻人的出行体验，岚图追光S的登场，不仅是对年轻圈层的有力回应，更是中国高端新能源车企突破“低配引流、高配盈利”行业惯性、让技术红利真正触达大众消费市场的重要实践。未来，岚图追光S将以硬核产品实力陪伴新时代年轻人逐光向上、自在前行，书写属于自信一代的高端智能出行新范式。