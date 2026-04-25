2026年4月24日，第十九届北京国际汽车展览会正式拉开帷幕。坦克以“铁汉柔情”为主题举办品牌日专场发布会。恰逢品牌成立五周年的关键节点，坦克品牌在本次发布会上全面回顾五年发展成果，重磅展示“全域豪华SUV新旗舰”全新坦克700的产品实力，并邀请实力派演员童瑶担任全新坦克700首席体验官，同时带来火爆全馆的沉浸式展台体验，成为本届北京车展最受关注的焦点。

坦克用长期主义 兑现跨越周期的品牌契约

五年前的4月20日，坦克品牌正式诞生，以一款坦克300打破了外资品牌对硬派越野市场的长期垄断;五年后的今天，坦克品牌已收获全球超90万用户的信赖，产品远销全球30多个国家和地区。真正实现了从“漫山遍野皆坦克”到“五湖四海皆坦克”的跨越，成长为全球越野市场中，一股不可忽视的中国力量。

五年征程，坦克品牌不仅完成了产品与市场的突破，更构建了独有的用户文化与精神内核。发布会上，坦克品牌CEO谷玉坤分享道，无数坦克手以车为媒，有人开着坦克圆了环游世界的梦想，有人因坦克结识了一生挚友，更有不少人将文旅、户外、自驾的爱好活成了终身事业。而“路遇困难必伸手帮扶”更成为坦克手群体的共识，从重庆山火逆行驰援到各地洪涝抢险救援，从暴雪天气道路保障到日常出行脱困帮扶，每一次危难时刻，坦克手的身影从未缺席，用行动诠释了“铁汉柔情”的品牌真谛。

与此同时，坦克品牌始终坚持“以赛促研、反哺民用”的技术研发逻辑。2025年，坦克斩获环塔拉力赛量产新能源组冠军;2026年，坦克将携3台全新坦克700 3.0T Hi4-T再战环塔，挑战近8000公里的魔鬼赛程，同时为2027年出征达喀尔拉力赛做好技术储备。

谷玉坤在现场动情分享“小学生隔着马路为坦克700喝彩”，深刻感受到中国汽车的种子，已经种在了下一代人心里。而坦克品牌死磕长期主义，就是要出中国品牌的向上之路，兑现跨越周期的契约：二十年后，当这些孩子拥有人生第一台梦想之车时，坦克依然是他们的第一选择。

首席体验官童瑶点赞坦克700 中国原创豪华获深度认可

作为本次品牌日的主角，全新坦克700于4月20日正式上市，42.8万元的起售价引发了市场广泛关注。发布会上，坦克品牌邀请实力派演员童瑶，以“全新坦克700首席体验官”的身份证言，从女性视角分享了实车试驾体验，全方位点赞全新坦克700的产品实力。

在互动环节中，童瑶坦言，全新坦克700让她一见倾心，其中专属敦煌青配色最让她心动，这款源自敦煌壁画的车色既有现代时尚感，又藏着中国风的神韵，温润而不张扬。对于车辆的麒麟设计语言，童瑶也给出了高度评价，她表示整车造型敦实霸气，前高后低的姿态如同蹲坐的瑞兽麒麟，自带强大气场，瑞麟之眼大灯、昂扬尾翼藏着设计师的巧思，越看越有中国风骨与独特格调。

除了外观设计，全新坦克700的舒适性与实用性也让童瑶印象深刻。她表示，以往跟组出行多选择MPV，核心需求就是空间与舒适，而全新坦克700的座椅柔软且有强支撑性，长距离乘坐也不会觉得疲惫，后排按摩功能、可放平形成“大床模式”的座椅布局，完全能满足片场休息、长途出行的各类需求，打破了“演员出行必选MPV”的固有认知。

而在驾驶体验上，童瑶直言全新坦克700打破了她对“大车不好驾驭”的刻板印象。超高的驾驶坐姿带来了无死角的开阔视野，坐进驾驶位就有十足的掌控感;仅5.75米的转弯半径，让这台大车在城市道路中也能灵活穿梭。同时，车辆的全自动泊车功能与搭载Coffee Pilot 4.0的高阶辅助驾驶系统，完美解决了女性驾驶员的停车、长途驾驶痛点，语音就能控制变道、泊车等操作，平顺丝滑的表现让她和同事都倍感惊喜。

坦克打造沉浸式展台体验 解锁北京车展最热玩法

本次北京车展，坦克品牌不仅带来了重磅的产品与品牌发布，更打造了集文化体验、技术科普、互动娱乐于一体的沉浸式展台，为观众解锁了车展多元玩法。

长城汽车联合展台，打造了最具视觉震撼和沉浸感的室内越野赛道，包含大角度陡坡爬升、下降，大角度楼梯攀爬等惊险刺激的越野装置。实现了在车展室内玩越野，近距离看越野，沉浸式感受越野的独特体验，让越野文化走进大众，走进生活。

展台核心区域，还打造了专属的麒麟文化专区，不仅完整呈现了坦克700的麒麟设计内核，更将敦煌莫高窟的《五台山图》复刻至现场，搭配敦煌麒麟文化墙、麒麟文创互动区，让观众沉浸式感受中式原创豪华的魅力。现场还设置了“摸摸麒麟头”专属打卡互动、麒麟文化拓印、盲盒机等趣味项目，让观众在看车之余，能深度感受中国传统文化与汽车工业的融合之美。

技术层面，坦克展台设置了动力单元专属的展示区，集中展出3.0T V6汽油、4.0T V8、柴油混动三大动力总成，以及包括Hi4-T、Hi4-Z在内的三大核心技术平台，完整呈现长城汽车和坦克品牌当下以及未来的硬核技术布局。同时，展台精心准备了工程师教育专区，现象学生和非专业观众，让他们可近距离体验DC工具实操、发动机拆解观摩、AI绘画、质检流程等互动项目，搭配儿童技术体验互动区，兼顾专业性与趣味性，打破了汽车技术的认知壁垒。

为了让观众在全展期都能收获新鲜体验，坦克品牌还在本次车展打造了专属主题日，实现内容持续高能输出。4月26日越野赛事日，坦克出征环塔拉力赛的全系赛车阵容、总教练及赛车手将全员亮相，与观众面对面交流;4月27日哎呦魏长城电竞潮酷DAY，KPL王者天团将空降展台，与观众现场同台开黑，解锁年轻潮酷体验。

结语：

从一款车到一个全球品牌，从产品突破到文化引领，成立五周年的坦克品牌，不仅向行业与用户交出了亮眼答卷，更展现了中国汽车品牌向上突围的底气与决心。未来，坦克品牌将继续坚守“铁汉柔情”的品牌精神，持续突破创新，为全球用户带来更优质的产品与体验，在全球越野市场书写更多属于中国品牌的故事。