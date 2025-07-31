华为WEWA+岚图天元双架构，岚图FREE+开启辅助驾驶「脑体协同」新时代

在7月28日岚图汽车举办的“拆箱日”活动中，全新岚图FREE+成为焦点。作为岚图与华为深化合作的第二款力作，FREE+不仅是市场瞩目的爆款，更承载了一项重大技术突破: 首批应用华为ADS 4的核心架构――WEWA(World Engine & World Action Model)。岚图汽车销售服务有限公司副总经理李博晓在活动上再次强调双方关系：“岚图与华为是共赴智能深水区的‘战友’，共同打造‘中国技术共同体’。”

华为ADS 4的WEWA架构是此次合作的技术核心，为FREE+提供了强大的智能驾驶“神经”系统，其核心能实现云端与车端的协同进化。位于云端的世界引擎(WE)相当于“虚拟驾校”，利用AI生成难例扩散模型，实现AI训练AI，给各种复杂困难的场景案例上难度，几乎达到真实世界的1000倍，这样不仅丰富训练数据，更重要的是大幅提升处理复杂路况的能力。

车端的世界行为模型(WA)相当于“老司机积累的经验”，基于高性能感知元件获取的感知数据，混合专家架构MoE根据不同场景精准调用适合的子模型，这不仅能提升决策效率，还可以让车辆在复杂路况中表现得更智能、更流畅。

仅有聪明的“大脑”还不够，高效的执行是安全可靠的关键。这正是岚图自研“天元架构”的价值所在，它构成了FREE+智能驾驶的“骨骼”和“肌肉”系统。该架构最大的突破在于基于新能源车平台，把电驱动、电控底盘、辅助驾驶功能等不同域功能融合在同一架构体系内，让整车具备可预测、可控制、可冗余的运行能力。

由上述技术逻辑可见，岚图与华为的合作并非简单的供应商关系，而是切切实实的技术战友关系。天元架构强化车辆机械素质、华为乾侧重辅助驾驶，双方“国家队+科技巨头”的合作落到岚图车型上就是“1+1大于2”的效果。可以说搭载华为智能汽车解决方案的岚图梦想家、FREE+、全新知音等车型，集双方技术优势最大成的结果。

在座舱方面，“岚图逍遥座舱+华为鸿蒙座舱”依然是这个思路。比如鸿蒙座舱5语音交互的“双防线”更显贴心，音区锁定功能精准识别主驾指令，屏蔽后排干扰;24 小时云端学习百万次真实对话，优化高噪场景抗干扰能力，避免“天窗”误判“后备箱”的危险。超级桌面功能则解决“手机分神”痛点，手机与车机无缝流转，导航、音乐随人切换。这些人性化、智能交互的鸿蒙座舱5给用户带来更高的情绪价值。

同时，岚图的逍遥座舱的舒适与健康同样“不可缺席”。比如FREE+的云朵座椅2.0以8层复合结构、15mm高回弹海绵可以让用户“长途不酸腰”;163°女王副驾搭配四向电动腿托，适配女性用户需求;三温区空调与CN95滤芯组成“森林新风系统”，2分钟即可净化全车空气，从一根缝线到每寸面料都获国际婴儿级亲肤认证，诠释“安全从细节做起”。

作为岚图与华为合作的“爆款”，岚图FREE+用实测数据与真实场景证明：智能技术的终极意义，是成为“危机时的第一响应者，日常中的无感守护者”。从岚图高性能感知元件的精准无误，到华为方案的稳定可靠，岚图FREE+将“安全可靠、奢适舒享”刻进基因，让用户用25万的价格用到岚图和华为最新的技术，享受“每次出发都安心，每次抵达都从容”。