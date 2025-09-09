全新深蓝S07预售：15万级唯一全系标配华为乾智驾的SUV

全新深蓝S07于9月8日深蓝秋季新品发布会上正式开始预售。深蓝品牌携手华为乾，共同践行“左手深蓝超级增程，右手华为乾智能”战略，推出采用与高阶乾智驾ADS 4同源WEWA架构、同级唯一全系标配华为乾智驾ADS SE的深蓝S07，安全体验再进阶，华为乾通过技术实现“科技平权”，让广大消费者能在更多车型上，体验到乾智驾带来的极致出行享受!

全新深蓝S07搭载乾智驾ADS SE，其采用的是与乾智驾ADS 4同源的全新WEWA架构，由云端的世界引擎+车端的世界行为模型构成，端到端时延可降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低70%，实现了辅助驾驶体验的全方位提升。作为同级唯一全系标配华为乾智驾ADS SE的智能中型SUV，深蓝S07具备同级领先的主动安全能力，全维防碰撞系统CAS 4.0，覆盖日常高频场景，前向+后向+侧向360°全面保护;同级领先的辅助行车能力，高速领航辅助NCA轻松完成智能上下匝道、过弯、避障、变道、调速，城区LCC Plus可以智能识别红绿灯、完成变道，在城区复杂场景中通行自如;还有同级领先的辅助泊车能力，识别高、场景多，真正做到了可见即可泊，有位即可停。通过直击痛点的辅助驾驶能力，将用户从劳心劳神中解决出来，享受更轻松地驾驶体验。

本次发布会上，深蓝汽车还推出了全新深蓝S09，搭载全新升级的华为乾智驾ADS 4，全维防碰撞系统CAS 4.0通过“全时速、全目标、全方向、全天候、全场景”五维覆盖，从容应对“鬼探头”、路面异物、误踩加速踏板等极端场景，全方位守护用户的用车安全。车位到车位P2P 2.0行业首发巡泊一体，将外部地图、园区地图和地库道路三张图合一，界面不切换，体验更丝滑，新增高速ETC通行，做到了将城市、高速、泊车三大场景彻底打通，真正实现了“车位到车位”的无缝衔接，将出行驾驶从耗费精力的任务转变为更轻松、自由地享受。

华为乾领先辅助驾驶功能的实现，得益于多传感器融合感知路线的加持。在发布会现场，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，纯视觉有一定短板，需要学习才能感知障碍物，而激光雷达不需要学习就能识别障碍物，带激光雷达的融合感知一定比纯视觉好。

据公开数据统计，中国汽车电动化渗透率达到50%，用了10年，而辅助驾驶只用了5年。这一成绩的取得，华为乾在其中扮演重要角色。华为乾智驾ADS 4提供的四个版本，充分彰显了华为乾智驾在辅助驾驶领域的不同技术选择，致力于让不同的用户层级都能体验到先进、好用的辅助驾驶。8月12日华为乾官宣ADS搭载量突破100万，覆盖11家车企，28款爆款车型，在辅助驾驶实现规模化落地后，ADS 4即将于9月推送。在智能化竞争的下半场，华为乾智驾作为辅助驾驶领域的标杆，将加速拓展生态合作，未来华为乾“朋友圈”还将持续扩容，和合作伙伴一起，打造具有全球竞争力的智能化出行体验。