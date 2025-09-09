岚图FREE+8月销量5239台，强势夺得中大型SUV华系销冠！

【2025年9月9日，武汉】2025年8月中国新能源SUV市场再掀波澜，高能榜单重磅出炉，20-30万元中大型SUV赛道正式迎来“小理华”新格局。岚图FREE+以 5,239辆 的月销成绩，强势跻身细分市场 Top3，与小米YU7、理想L6并肩而立，形成“小米、理想、岚图(华系代表)”三强鼎立的竞争新态势。

尤其在8月最后一周(8月25日-31日)，岚图FREE+单周销量再攀高峰，达到 0.13万辆，紧随理想L6与小米YU7之后，牢牢锁定20-30万元中大型SUV零售榜 Top3。金秋九月，岚图FREE+延续强势，以1080台佳绩再夺“30万内华系车型销冠”，稳居20-30万混动SUV市场Top2，展现出强劲的爆款势能与持续的市场渗透力。

岚图FREE+是当下市面上起售价最低、配置最全的“华为全家桶SUV”――21.99万元即可坐拥华为乾ADS 4与鸿蒙座舱5，此外，岚图FREE+全系标配“冰箱彩电大沙发”，将家庭出行的豪华舒适体验拉满。24.99万元版本更是豪配空气悬架+保时捷同款EDC+岚擎模式，带来同级最优的驾乘质感。凭借“最好开的华系SUV”配置优势，岚图FREE+实现了从价格到产品力的双重突破，成为唯一进入细分市场前三的央国企品牌。

近日，东风汽车集团股份有限公司(简称“东风集团股份”，00489.HK)发布公告，旗下子公司岚图汽车科技有限公司将以介绍上市方式登陆香港联交所，东风集团股份将同步完成私有化退市。岚图FREE+的市场强势表现，为岚图赴港上市注入了坚实信心与价值支撑，进一步凸显“央企国家队”在新能源赛道上的硬核实力与无限潜力。

接下来，岚图汽车将持续加码产品攻势。备受瞩目的全新岚图知音已于8月28日正式上市。至此，岚图汽车已形成更具竞争力的“混动+纯电”双子星产品矩阵。9月15日，全新2026款岚图梦想家即将重磅上市，为家庭用户带来更高品质的多元出行体验，持续刷新高端新能源MPV的新高度。

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌，整合东风公司56年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，形成了高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，是产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“新奢纯电SUV”岚图知音，形成了“三年三品类四年四款车”的产品布局。2024年9月19日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家正式上市，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV。2025年7月12日，“极智驾享大五座SUV”岚图FREE+正式上市，搭载最新华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5。