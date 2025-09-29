±ÈÑÇµÏ1-8ÔÂÏúÁ¿³¬286ÍòÎÈ¾Ó°ñÊ×£¬ÌìÉñÖ®ÑÛ³µÐÍÀÛ¼ÆÏúÁ¿³¬140ÍòÁ¾
2025Äê1¨C8ÔÂ£¬ÖÐ¹úÆû³µÊÐ³¡ÑÓÐøÔö³¤Ì¬ÊÆ£¬Æû³µ²úÏúÁ¿Ë«Ë«³¬¹ý2000ÍòÁ¾¡£³ËÓÃ³µÐÂÄÜÔ´ÉøÍ¸ÂÊÉýÖÁ55.3%£¬×ÔÖ÷Æ·ÅÆ·Ý¶î´ïµ½64%¡£ÔÚ¡°½ð¾ÅÒøÊ®¡±¼´½«µ½À´Ö®Ç°£¬ÖÐ¹ú³µÊÐÐÐÒµ¸ñ¾ÖÓú·¢ÇåÎú¡£ÔÚÐÂÄÜÔ´Óë×ÔÖ÷Æ·ÅÆµþ¼ÓµÄÀË³±ÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÎÈ¾ÓÏúÁ¿°ñÊ×£¬³ÖÐøÕ¹ÏÖÇ¿´óµÄÊÐ³¡ºÅÕÙÁ¦ÓëÔö³¤ÈÍÐÔ¡£
ÏúÁ¿Ë«¹ÚÆÆ¼ÍÂ¼£¬Ä¿±êÍê³ÉÂÊÁìÅÜÐÐÒµ
Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬±ÈÑÇµÏ8ÔÂÏúÊÛÐÂÄÜÔ´Æû³µ37.4ÍòÁ¾£¬1-8ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿´ïµ½286.4ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤23%£¬Ô¶³¬ÐÐÒµÆ½¾ùÔöËÙ£¬ÒÔ¾ø¶ÔÓÅÊÆÎÈ¾ÓÖÐ¹úÆû³µ¼¯ÍÅÐÂÄÜÔ´ÏúÁ¿°ñÊ×¡£Ãæ¶Ô460ÍòÁ¾Äê¶È×îÏÈÏúÁ¿Ä¿±ê£¬±ÈÑÇµÏÒÑÍê³É62%£¬ÎªÏÂ°ëÄêµÄ×îºó³å´Ìº»ÊµÁË»ù´¡¡£
ÆäÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÆû³µ(Íõ³¯Øº£Ñó)8ÔÂÏúÁ¿´ï34.3ÍòÁ¾£¬1-8ÔÂµ¥Æ·ÅÆÏúÁ¿263ÍòÁ¾£¬ÎÈ¾ÓÏúÁ¿¹Ú°ñÊ×£¬²¢±£³Ö¶ÏÑÂÊ½ÁìÏÈ¡£
¼¼ÊõÎªÍõ£¬ÖþÀÎ»¤³ÇºÓ
ÏúÁ¿µÄ³ÖÐøÔö³¤£¬±³ºóÊÇÇ¿´ó¼¼ÊõÊµÁ¦Óë²úÆ·µÄÖ§³Å¡£½üÄêÀ´£¬±ÈÑÇµÏ¡°¼¼Êõ»¤³ÇºÓ¡±³ÖÐøÍØ¿í¡£Äê³õ·¢²¼µÄ¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬´îÔØ³µÐÍÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÒÑ³¬140ÍòÁ¾£¬8ÔÂ¸¨Öú¼ÝÊ»³µÐÍ¹úÄÚÏúÁ¿Õ¼±È´ï90%£¬Ã¿ÌìÉú³ÉµÄ¸¨Öú¼ÝÊ»Êý¾ÝÀï³Ì³¬8700Íò¹«Àï¡£
ÔÚÌ«Æ½ÑóÆû³µ·¢²¼µÄ8ÔÂÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨Öú³µÐÍÆ·ÅÆÏúÁ¿°ñÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÒÔ26.37ÍòÁ¾Ò»Æï¾ø³¾£¬ÆäÏúÁ¿Ïàµ±ÓÚµÚ2ÖÁµÚ10ÃûÆ·ÅÆÖ®ºÍ¡£
´ËÍâ£¬Áéð°³µÔØÎÞÈË»úÏµÍ³¡¢Ê×´´Õ×ÍßÉÁ³ä¼¼ÊõµÄ³¬¼¶eÆ½Ì¨µÈ´´ÐÂ³É¹ûÏà¼ÌÂäµØ¡£Ê×´î³¬¼¶eÆ½Ì¨µÄººL¡¢ÌÆL³ÖÐøÈÈÂô£¬ÎªÏúÁ¿Ôö³¤×¢ÈëºËÐÄ¶¯Á¦¡£
²½ÂÄ²»Í££¬È«Çò»¯²¼¾ÖÔÙÌáËÙ
²»Ö¹¹úÄÚ£¬±ÈÑÇµÏµÄº£ÍâÊÐ³¡±íÏÖÍ¬ÑùÁÁÑÛ¡£8ÔÂ£¬±ÈÑÇµÏ³ËÓÃ³µ¼°Æ¤¿¨º£ÍâÏúÁ¿´ï80464Á¾£¬Í¬±ÈÔö³¤146.4%;2025Äêº£ÍâÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÒÑ´ï630728Á¾£¬Í¬±ÈÔö³¤135.7%£¬Õ¼×ÜÏúÁ¿µÄ22%¡£
ÔÚ¸Õ¸Õ¹ýÈ¥µÄµÂ¹úÄ½ÄáºÚ³µÕ¹ÉÏ£¬±ÈÑÇµÏÐ¯ÌÚÊÆÆ·ÅÆÁÁÏà£¬Õ¹Ê¾ÌÚÊÆZ9GT¡¢D9£¬±ÈÑÇµÏº£±ª06 DM-iµÈÆß¿îÖØ°õ³µÐÍ¼°Õ×ÍßÉÁ³ä¼¼Êõ£¬²¢Ðû²¼ÐÙÑÀÀû¹¤³§½«ÔÚÄêÄÚÍ¶²ú¡£
Î´À´£¬Ëæ×Å¼¼Êõ´´ÐÂµÄ²»¶ÏÉîÈë¡¢²úÆ·¾ØÕóµÄ³ÖÐø·á¸»ÒÔ¼°È«Çò»¯²¼¾ÖµÄ½øÒ»²½Éî»¯£¬±ÈÑÇµÏ½«¼ÌÐøÒÔ¡°¼¼Êõ+²úÆ·+È«Çò»¯¡±µÄ¶àÎ¬Ôö³¤ÒýÇæ£¬ÍÆ¶¯ÐÂÄÜÔ´Æû³µ²úÒµÏò¸ü¸ßÐ§¡¢¸üÖÇÄÜ¡¢¸ü»·±£µÄ·½Ïò·¢Õ¹£¬ÎªÈ«ÇòÓÃ»§´øÀ´¸üÓÅÖÊµÄÂÌÉ«³öÐÐÌåÑé£¬ÔÚÆû³µ²úÒµ±ä¸ïµÄÀË³±ÖÐ£¬³ÖÐøÊéÐ´ÊôÓÚÖÐ¹úÆ·ÅÆµÄ»Ô»ÍÆªÕÂ¡£
