È«ÇòÐøº½×î³¤´óÆß×ù£¡Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬35ÍòÔªÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾2025Äê11ÔÂ6ÈÕ£¬¹ãÖÝ¡¿ ½ñÈÕ£¬Ð¡ÅôÆû³µÔÚ¹ãÖÝÐ¡Åô¿Æ¼¼Ô°³É¹¦¾Ù°ìÐ¡ÅôX9öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¼¼Êõ·¢²¼»á¡£»áÉÏ£¬Ð¡ÅôÆû³µÕýÊ½ÍÆ³öÈ«ÐÂÒ»´úÔö³Ì¼¼Êõ½â¾ö·½°¸¡ª¡ªöïÅô³¬¼¶Ôö³Ì£¬ÖÕ½á´«Í³Ôö³ÌÓÃ»§ÃæÁÙµÄ´¿µçÐøº½¶Ì¡¢³äµçËÙ¶ÈÂý¡¢×ÛºÏÄÜºÄ¸ß¡¢¿÷µç¶¯Á¦Èõ¡¢Ôö³ÌÔëÒô´óµÄÎå´óÍ´µã£¬²¢Ðû²¼Ê×·¢³µÐÍÐ¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì¼´ÈÕÆð¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£ÐÂ³µÍÆ³öMaxºÍUltraÁ½¸ö°æ±¾£¬Ô¤ÊÛ¼Û¸ñ·Ö±ðÎª35ÍòÔªºÍ37ÍòÔª£¬Ô¤¶©¿ÉÏíÊÜ 99 ÔªÒâÏò½ðµÖ¿Û 5000 Ôª¹º³µ½ð¡¢ÏÞÊ± 0 ÔªÏí¼ÛÖµ 8000 Ôª 20 Ó¢´çÐÇÒ«Ðü¸¡ÂÖì±¡¢ÏÞÊ± 0 ÔªÏí¼ÛÖµ 12000 Ôª×ù²ÕÉý¼¶Ì××°£¬È¨Òæ¼´ÈÕÆðÉúÐ§ÖÁÐÂ³µÉÏÊÐÈÕ¡£Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì×÷ÎªÈ«ÇòÐøº½×î³¤´óÆß×ù£¬CLTC´¿µçÐøº½´ï452km£¬CLTC×ÛºÏÐøº½´ï1602km£¬ÒýÁìÐ¡ÅôÆû³µ¿ªÆôÔö³ÌÈ«ÐÂ¼ÍÔª¡£
Ð¡ÅôÆû³µ¶ÊÂ³¤¡¢CEOºÎÐ¡ÅôÔÚ·¢²¼»áÉÏ±íÊ¾£º¡°ÎïÀíAI½«»á¸Ä±äÎÒÃÇµÄÉú»î£¬¶ø½ñÌì£¬ÎÒÃÇ´øÀ´µÄÊÇÄÜ¹»¸üÖ±½Ó¡¢¸ü¿ì¸Ä±ä³öÐÐ·½Ê½ºÍ³öÐÐÌåÑéµÄ²úÆ·¡ª¡ªöïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¡£¡±×÷ÎªÒ»¼ÒÃæÏòÈ«ÇòµÄAIÆû³µ¹«Ë¾£¬Ð¡ÅôÆû³µ»ùÓÚÈ«Çò²»Í¬ÇøÓòµÄÉî¶Èµ÷ÑÐ£¬½«ÒÔöïÅô³¬¼¶Ôö³ÌÐÂ¼¼ÊõÎªÃªµã£¬ÈÃÈ«Çò¸ü¶àÓÃ»§ÏíÊÜµ½ÖÇÄÜÆû³µµÄ¿Æ¼¼ÀÖÈ¤¡£
È«ÐÂÒ»´úöïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¼¼ÊõÊ×·¢£¬ÖÕ½áÐÐÒµÎå´óÍ´µã
Ôö³Ì³µµÄ±¾ÖÊÊÇÒ»Ì¨´¿µç³µ¼ÓÒ»¸±Ôö³ÌÆ÷£¬×îºÃµÄÔö³Ì£¬Ô´ÓÚ×îºÃµÄ´¿µç¡£öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¼¼ÊõÊÇÐ¡ÅôÆû³µÊ®Ò»Äê´¿µç¼¼ÊõµÄÑÜÉú³É¹û£¬ÆäÒÔÐÐÒµÁìÏÈµÄ ¡°³¬¿ì³ä´óµç³Ø+´óÓÍÏä¡± ×éºÏ£¬²¢Åä±¸µÚÈý´ú1.5T¸ßÐ§ÔöÑ¹ÖÐÀä·¢¶¯»ú£¬ÖÕ½á´«Í³Ôö³ÌÓÃ»§µÄÎå´óºËÐÄÍ´µã¡£
Õë¶Ô´«Í³Ð¡µç³ØÔö³Ì³µ´¿µçÐøº½¶Ì¡¢³äµçËÙ¶ÈÂýµÄÍ´µã£¬öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì´îÔØÔö³Ì×¨Êô³¬¿ì³äÁ×ËáÌúï®´óµç³Ø£¬ÅäºÏ60LµÄ´óÓÍÏä£¬ÊµÏÖCLTC´¿µçÐøº½³¬450km¡¢×ÛºÏÐøº½³¬1600kmµÄÈ«Çò×îÇ¿Ðøº½±íÏÖ£¬ÕæÕý×öµ½¡°Ò»ÖÜÒ»³ä£¬³¤Í¾ÎÞÓÇ¡±¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬öïÅô³¬¼¶Ôö³ÌÔËÓÃ5C+800V³¬³ä¼¼Êõ£¬³äµç12·ÖÖÓ¼´¿É²¹ÄÜ70% SOC£¬´ó·ùËõ¶Ì³äµçµÈ´ýÊ±¼ä£¬Ê¹ÓÃ»§³¹µ×¸æ±ð´¿µçÐøº½¶Ì¡¢³äµçËÙ¶ÈÂýµÄÐøº½½¹ÂÇ¡£
´«Í³Ôö³Ì³µÐÍÒ»µ©¿÷µç£¬¶¯Á¦Ëæ¼´¼õÈõ¡£Îª¸ÄÉÆ¿÷µç¶¯Á¦ÈõµÄÓÃ³µÄÑÌâ£¬öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì´îÔØµÚÈý´ú1.5T¸ßÐ§ÔöÑ¹ÖÐÀäÔö³ÌÆ÷£¬ÔÚ¿÷µç×´Ì¬ÏÂÈÔÄÜ±£³Ö150km/hµÄ¸ßËÙÎÈ¶¨Ñ²º½¡£öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì»¹´îÅäÐÐÒµÊ×´´È«Õ»¸ß¼¯³É¸ßÑ¹ÓÍÀä·¢µç»ú£¬ÊµÏÖ³¬¸ßÈ¼ÓÍ·¢µçÐ§ÂÊ¡£´ËÍâ£¬È«ÇòÊ×´´800V»ìºÏÌ¼»¯¹èÍ¬ÖáµçÇýµÄ¼ÓÈë£¬¸ü½øÒ»²½´òÆÆ¿÷µç¶¯Á¦ÈõµÄ¾ÖÏÞ¡£
ÄÜºÄÊÇÐÂÄÜÔ´ÓÃ»§×îÎª¹Ø×¢µÄÎÊÌâÖ®Ò»£¬µçºÄ¾ö¶¨ÁË´¿µçÐøº½Àï³Ì£¬ÓÍºÄÓ°Ïì×Å´ó¼ÒµÄÈÕ³£ÓÃ³µ³É±¾¡£öïÅô³¬¼¶Ôö³ÌÍ¨¹ýÈ«Õ»¸ß¼¯³É¸ßÑ¹ÓÍÀä·¢µç»úÓëÖÇÄÜÄÜÁ¿¹ÜÀíÏµÍ³£¬ÊµÏÖ×ÛºÏÓÍºÄÁìÏÈÍ¬¼¶15%£¬´ïµ½ÐÐÒµÁìÏÈË®Æ½¡£Îª´Ë£¬öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¾«×¼»÷ÆÆÁËÔö³Ì³µÐÍ×ÛºÏÄÜºÄ¸ß¡¢¿÷µçÓÍºÄ¸ü¸ßµÄÕæÊµÍ´µã¡£
´ËÍâ£¬Ôö³ÌÆ÷Æô¶¯ÔëÒô´óÒ²ÊÇÀ§ÈÅÓÃ»§µÄÐÐÒµ¹²ÐÔÄÑÌâ¡£öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì²ÉÓÃ³¬¾²Ú×ÎÞ¸ÐÔö³ÌÆ÷Éè¼Æ£¬½áºÏENCÖ÷¶¯½µÔë¼¼Êõ£¬Ôö³ÌÆ÷Æô¶¯ºÍÍ£Ö¹Ê±µÄ¶¶¶¯ÏÂ½µ60%£¬Ôö³ÌÆ÷½éÈëÔëÒôµÍÓÚ0.5dB£¬ÊµÏÖÁËæÇÃÀ´¿µç°æµÄ¼Ý³ËÌåÑé¡£
Ê×·¢³µÐÍÐ¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì£¬³ÉÈ«ÇòÐøº½×î³¤´óÆß×ù
Ê×¿î´îÔØöïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¼¼ÊõµÄ³µÐÍ¡ª¡ªÐ¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì£¬Åä±¸63.3kWh³¬¿ì³äÁ×ËáÌúï®´óµç³Ø+60L´óÓÍÏä£¬ÊµÏÖ CLTC´¿µçÐøº½452km¡¢CLTC×ÛºÏÐøº½1602kmµÄÁìÏÈË®Æ½£¬ÊÇÈ«Çò´¿µçÒÔ¼°×ÛºÏÐøº½×î³¤µÄ´óÆß×ù³µÐÍ¡£Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì²»½öÐøº½ÁìÏÈ£¬¸üÊÇ±£ÁôÁËÈ«²¿ÁìÏÈÅäÖÃ£¬½âËøÈ«¼ÒÈËÊ¡ÐÄÊæÊÊµÄ³öÐÐÌåÑé¡£
Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì´îÔØµÄ63.3kWh´óµç³ØÓë60ÉýÓÍÏä£¬¿°³Æ»ì¶¯´óÆß×ùµÄ¡°»Æ½ð×éºÏ¡±¡£Õë¶ÔÐÐÒµÄÚÍâÆÕ±é¹Ø×¢µÄ¡°³¤Ðøº½ÊÇ·ñµÈÓÚ¶Ñµç³Ø¡±µÄÌÖÂÛ£¬Ð¡ÅôÆû³µÕ¹ÏÖÁË²»Í¬µÄ¼¼ÊõË¼¿¼¡£ÕæÕýµÄ¼¼Êõ¸ßµØ£¬ÔÚÓÚÍ¨¹ý¾«Ï¸»¯µÄÄÜÁ¿¹ÜÀí£¬ÔÚ¸ø¶¨µÄµç³ØÈÝÁ¿ÏÂ£¬ÊµÏÖ¸üÔ¶µÄÊµ¼ÊÐÐÊ»Àï³Ì¡£Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌÍ¨¹ýµÚÈý´ú¸ßÐ§Ôö³ÌÆ÷¡¢Ó²¼þºÍÈí¼þÉî¶ÈÓÅ»¯£¬´ï³ÉÍ¬¼¶×îµÍ16.5 CLTC×ÛºÏµçºÄ¡¢Í¬¼¶×îµÍ 6.4L WLTC¿÷µçÓÍºÄÒÔ¼°2.53L ÓÍµç×ÛºÏÓÍºÄµÄ³¬µÍÄÜºÄ±íÏÖ¡£
×÷ÎªÊ¡ÐÄÓÖÊ¡Ç®µÄ»ì¶¯´óÆß×ù£¬Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌÖ§³Ö92ºÅÆûÓÍ²»ÌôÓÍÆ·£¬¼«´ó½µµÍÁËÓÃ³µ³É±¾¡£¼«ÖÂµÄÄÜºÄ±íÏÖ£¬Ê¹Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌµÄCLTC×ÛºÏÐøº½Ô¾ÉýÎªÈ«ÇòµÚÒ»£¬³äÂú1´Î¼´¿É´Ó¹ãÖÝ¿ªµ½ÉÏº££¬³¤Í¾Ì½Ç×ÎÞÓÇ¡£
È«ÇòÎ¨Ò»¼¯³ÉºóÇÅ¹¤³ÌÆæ¼££¬Âú×ãÈ«Çò¼«ÏÞÑéÖ¤
³ýÁËÁìÏÈµÄÐøº½ÓëÄÜºÄ£¬µÃÒæÓÚÈ«ÇòÎ¨Ò»µÄ9ºÏ1³¬¼¯³ÉºóÇÅÉè¼Æ£¬Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌÊµÏÖÁË ¡°¿Õ¼äÁãÀË·Ñ¡± µÄ¹¤³ÌÆæ¼££¬ºóÇÅ¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¸ß´ï95.8%£¬ÔÚ±£Ö¤³¬´ó³µÄÚ¿Õ¼äµÄÍ¬Ê±£¬¼¯³ÉÁËÅÅÆøÏµÍ³¡¢´óÓÍÏä¡¢ºóÂÖ×ªÏò¡¢ÈýÅÅÊÕÄÉ¡¢¿ÕÆøÐü¼Ü¡¢DCC¼õÕðÆ÷¡¢µçÇý¡¢¶ÀÁ¢Ðü¼ÜºÍ´«¶¯Öá×Ü³É¡£
Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌÍâ¹ÛÄÚÊÎÒ²ÓÀ´»ÀÐÂÉý¼¶¡£Íâ¹Û·½Ãæ£¬ÐÂ³µÐÂÔöÁË¼«¹âÇàÍâ¹ÛÉ«£¬Áé¸ÐÀ´Ô´ÓÚÕæÊµ¼«¹â£¬Ñ¤ÀöÃÎ»Ã£¬³äÂú¿Æ¼¼Î´À´¸Ð£¬ÓëÐ¡ÅôX9ÐÇ½¢Éè¼ÆÍêÃÀÆõºÏ¡£ÄÚÊÎ·½Ãæ£¬Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌÐÂÔöÔÆ¼äÃµ×ØË«Æ´É«Éè¼Æ£¬ÅäÉ«¸ß¼¶ºÀ»ª£¬ÖÊ¸ÐµäÑÅ£¬´øÀ´ÉÍÐÄÔÃÄ¿µÄÓäÔÃÌåÑé¡£
ÊæÊÊÐÔÓë±ãÀûÐÔÅäÖÃ·½Ãæ£¬Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌÅä±¸¶þÅÅÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬´øÀ´È«·½Î»°²È«·À»¤Óë¼«ÖÂÊæÊÊÌåÑé£¬ÈýÅÅ×ùÒÎÔò²ÉÓÃÈ«ÇòÊ×·¢µÄµç¶¯ÈýÕÛµþ¼¼Êõ£¬Ö§³Ö¶àÖÖÊÕÄÉ·½Ê½£¬Âú×ã²»Í¬³öÐÐ³¡¾°ÐèÇó¡£´ËÍâ£¬Æä»¹Âú×ãÁËÈý´ó¹ú¼Ê°²È«±ê×¼£¬⾏ÒµÁìÏÈµÄÆì½¢¼¶³µ⾝½á¹¹£¬Åä±¸9¸ö°²È«ÆøÄÒ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©È«·½Î»±£»¤¡£Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌMaxÈ«ÐÂÉý¼¶£¬´ÓË«orinÉý¼¶ÎªÒ»¿ÅÍ¼ÁéÐ¾Æ¬£¬ÓµÓÐ750TOPSµÄÓÐÐ§ËãÁ¦¡£Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³ÌUltra°æ±¾ÐÂÔö¼ÓÈý¿ÅÍ¼ÁéÐ¾Æ¬£¬´øÀ´ÁìÏÈµÄ¸¨Öú¼ÝÊ»ÌåÑé¡£
°²È«·½Ãæ£¬Ð¡ÅôX9È«ÏµÈ«·½Î»Öý¾Í°²È«±ÚÀÝ£¬Âú×ãÖÐ¹ú¼°Å·ÖÞÎåÐÇ°²È«Éè¼Æ±ê×¼¡£Æä³µÉí²ÉÓÃ87%¸ßÇ¿¶È¸ÖÂÁ»ìºÏÁýÊ½½á¹¹£¬AÖù²ÉÓÃ³¬¸ßÇ¿¶ÈÈÈ³ÉÐÍ¸ÖÓëÈÈÆøÕÍ¹Ü¼¼Êõ£¬»¹ÓÐ19µÀ»·ÐÎ°²È«Éè¼Æ¡£Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì³µÍ·Åä±¸³¬´óµÄ8892Á¢·½ÀåÃ×Ä¿×ÖÐÎÎüÄÜºÐ£¬Åö×²Ê±ÄÜ×î´ó³Ì¶È±£»¤³ËÔ±²Õ¡£Îª±£ÕÏÔÚ²»Í¬¹ú¼ÒÍêÃÀÆ¥ÅäÈÎºÎ³¡¾°ÇÒ°²È«¿É¿¿£¬Ð¡ÅôX9È«Ïµ½øÐÐÁË¹æÄ£¿ÕÇ°µÄÈ«Çò²âÊÔ¡£ÔÚ800ÌìÀï£¬²âÊÔ³µ¿çÔ½20¸ö¹ú¼Ò330×ù³ÇÊÐ£¬ÀÛ¼ÆÀï³Ì³¬¹ý2000Íò¹«Àï£¬´ÓÈðµä±±¼«È¦µÄ±ùÑ©Â·Ãæ£¬µ½ÍÂÂ³·¬µÄ¸ßÎÂÉ³Ä®£¬´ÓÃ×À¼¹ÅÀÏ³ÇÇøµÄÐ¡Ïï£¬µ½µÂ¹úÎÞÏÞËÙ¸ßËÙ¹«Â·£¬²úÆ·¿ª·¢ÍÅ¶ÓÈ«ÃæÑéÖ¤ÁË³µÁ¾ÔÚ¼«¶Ë»·¾³ÏÂµÄ¿É¿¿ÐÔÓë°²È«ÐÔ¡£
öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¼¼ÊõµÄ·¢²¼£¬²»½ö±êÖ¾×ÅÐ¡ÅôÆû³µÔÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÁìÓòµÄÓÖÒ»´ÎÖØ´óÍ»ÆÆ£¬¸üÔ¤Ê¾×ÅÔö³Ì¼¼Êõ½«ÂõÈëÒ»¸öÈ«ÐÂµÄ·¢Õ¹½×¶Î¡£Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì×÷ÎªÊ×¿î´îÔØ¸Ã¼¼ÊõµÄ³µÐÍ£¬½«ÒÔÈ«ÇòÐøº½×î³¤´óÆß×ùÖ®×Ë£¬´øÁì¸ü¶àÓÃ»§È¥ÏòÍùµÄµØ·½¡¢¿´¸ü´óµÄÊÀ½ç!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â