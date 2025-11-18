【2025年11月18日，深圳】11月18日，主题为“争峰”的岚图泰山上市发布会在深圳举行。新车共推出Max版、Max+版、Ultra版、黑武士版四个版型，官方指导价为37.99万元-50.99万元。同时，还公布了价值48000元的上市首销期限时权益，以及包括专属交付礼遇、积分增值回馈、购置税无忧保障在内的尊享计划。岚图泰山背靠东风56年造车底蕴，是岚图顶级整车技术与华为智能科技的集大成者，与其它中国旗舰SUV一同“争峰”豪华大六座SUV市场。

在全球汽车产业加速迈向智能化与新能源化的时代浪潮中，中国汽车正经历一场由“价格竞争”迈向“价值竞争”的深刻跃迁。行业发展已从追求规模的高速增长，进入到以技术厚度、体系能力与品牌高度决定未来格局的新阶段。中国品牌要真正站上全球竞争的塔尖，必须打造能够代表国家工业能力与审美主张的旗舰产品。

海到尽头天是岸，山至高处人为峰。中国人从不缺乏攀登精神，中国汽车更是如此。从汽车大国迈向汽车强国的跨越中，唯有向上攀登，披荆斩棘，突破无形的技术封锁，勇闯曾经的无人区，至所未至，让中国智造傲立世界，挺起共和国汽车工业的脊梁。对岚图而言，“争峰”，不只是技术的突破，更是为用户体验树立新的高峰。作为一款为时代中坚和脊梁而来的旗舰SUV，岚图泰山承载了用户对豪华、对智能、对中国人自己的旗舰的全部想象，与时代脊梁共争峰。

站在 “十四五”收官与“十五五”谋划的交汇点，岚图泰山的上市，更寄托着中国汽车抢占豪华品牌腹地的时代担当与责任。作为中国新能源“国家队”的中坚力量，岚图始终肩负建设“汽车强国”的使命，以持续突破核心技术、重塑豪华格局的姿态，用设计、技术、智能、品质、体验的全维度集中发力，打造旗舰SUV岚图泰山，为中国汽车提供了一份向上跃迁的最新样本。

五年蓄力：从“追赶者”到“规则重塑者”的华丽转身

“真正的对手从来不是别人，而是我们自己。”岚图汽车董事长、总经理卢放这句话，道出了中国汽车产业近年来的心路历程。从2015年到2024年，中国新能源汽车完成了一条从追赶到引领的攀登之路。各品牌崛起，高端市场不再是海外跨国品牌的天下。

岚图用三个“十万辆”提速周期，演绎了中国高端新能源的进化加速度：突破首个十万辆用时34个月，第二个十万辆缩短至12个月，第三个十万辆仅用7个月。10月，随着第30万辆――岚图泰山下线，岚图成为首个跨越30万产销门槛的央国企高端新能源品牌，率先完成“轿车+MPV+SUV”全品类旗舰布局。

这一布局具有行业战略意义：岚图梦想家稳居高端新能源MPV销冠，岚图FREE+与知音占据20-30万级SUV头部阵营，追光L直指合资燃油车腹地。岚图泰山的车名，源自“五岳独尊”的泰山，中国文化的精神图腾。这款为时代中坚和脊梁而来，融合东方智慧与顶尖科技的新时代旗舰SUV。岚图泰山作为旗舰压轴，标志着岚图作为中国品牌首次建立起覆盖全品类的豪华产品矩阵，打破海外跨国品牌在高端市场的割据局面。

技术破壁：三腔空悬首装中国车，定义旗舰驾乘新基准

岚图泰山敢于与百万级豪华SUV正面“争峰”的底气，源于其五年来坚持高端定位、持续技术攻坚所构建的体系化实力。从创立之初便“直面豪华、直面合资”的岚图，如今已实现从高端制造能力向顶尖技术自主掌控的跨越，岚图泰山正是这一历程的集大成者，展现出“实力扛鼎、敢于登顶”的突破气势。

在决定豪华车型驾控品质的核心领域――底盘系统上，岚图泰山实现了中国品牌的历史性突破，其搭载的国产首发三腔空气悬架，此前仅应用于劳斯莱斯、库里南、保时捷Taycan等百万级豪车，岚图泰山是“世界第五、中国第一”配备三腔空气悬架的车型。相比传统单腔或双腔空悬，三腔结构提供4种刚度、5挡高度调节，结合EDC魔毯底盘与双向16°后轮转向，岚图泰山将过坎冲击度降低13%、余震收敛性降低40%，驾驶的平顺性提升40%，大幅提升驾驶舒适性。配合蟹行模式，转弯半径仅5.4米，操控灵活性堪比A级车。这一硬核配置，让“中国底盘调校不如欧美”的行业成见不攻自破。此外，岚图泰山还搭载了800V岚海智能超混系统，支持5C超级快充，全系标配65kWh大电池，在续航与补能效率上达到业界顶尖水平。

得益于2025“All in智能化”的战略布局，岚图全系车型陆续搭载华为乾智能解决方案，让华为行业顶尖智能化技术与岚图硬核整车平台能力深度融合，获得用户与市场的一致认可。今年1-10月岚图汽车累计交付量同比增长82%，实现“九连涨”。截至今年10月底，搭载华为乾智驾系统的岚图车型，已实现1.45亿公里辅助驾驶里程，成功避免近4万次碰撞风险。值得一提的是，岚图泰山首批搭载华为最新、最顶尖的华为乾智驾ADS 4四激光方案，是真正的“满血版华为智驾”，硬件配置均达到行业顶尖水平，开创智能驾驶辅助与全维主动安全的新高度。

被动安全方面，岚图泰山以超五星级的安全标准打造，采用了高强钢铝车身以及2200MPa堡垒级门环，搭载行业唯一的双盾防撞加固车门、同级首款独家唯一电池包双重防护等行业领先安全技术，满足C-NCAP、E-NCAP严苛安全标准。日前，岚图泰山在中汽中心Top Safety极致安全挑战中，成功通过105km/h前后夹击、65km/h左右夹击、50km/h螺旋翻滚后柱碰等一系列严苛挑战，以超硬核实测表现，展现出其行业领先的高安全技术实力，打造豪华旗舰SUV安全新标杆。

五载技术积淀，一朝实力扛鼎。岚图泰山在底盘、三电、智驾、安全等核心领域的突破，不仅彰显岚图品牌持续向上攀登的技术自信，更标志着中国高端新能源汽车已具备与世界顶尖豪华车型全面竞争的实力根基。

创新引领：以设计、技术、体验之峰，挑战西方豪华霸权

岚图泰山的意义，远不止于技术突破，作为中国豪华旗舰SUV的最新代表，岚图泰山更致力以东方文化立信。在拒绝“套娃式”豪华的同时，岚图泰山以“天地共雅”美学为基础，从车身比例到造型符号全面融入东方意象：比例遵循“四大黄金分割”，内涵来自甲骨文与鲲鹏意象;内饰提取泰山破晓、云海与岩层色彩，并以劳斯莱斯同级工艺的电镀轮毂与悬浮徽标丰富视觉细节，形成属于中国文化的豪华表达。

作为科技新豪华的代表，岚图泰山还以现代科技重塑豪华的感官体验。百万像素华为XPIXEL智慧投影大灯可呈现“鹏息迎辉”、“凤鸣九天”等定制灯语，同时具备礼让行人、导航光毯、露营投影等场景功能，让豪华更具情绪价值与仪式感。在空间与舒适性层面，岚图泰山以86.8%的得房率实现“六座平权”，第三排头部空间接近1米，AI云舒座椅拥有66颗传感器与26点按摩系统，将以往六座SUV第三排的妥协感彻底推翻。

岚图汽车以“自研为根、合作为翼”构建技术体系，牢牢攥紧核心技术的自主话语权，避免被外部技术“卡脖子”，那些曾经的技术壁垒，正在被岚图一一攻克。推动国产空气悬架发展、打造原生智能电动架构、开发800V智能超混技术，从单点攻关到多点突围，一系列汽车领域关键核心技术突破与应用，在岚图诞生。从追赶到创新引领，岚图五年争峰路上的一小步，都是中国汽车向上走的绝佳注脚。

作为用户型企业，岚图“极致听劝”，从用户之夜到共创委员会，用户的意见直接驱动着产品与服务的进化，岚图泰山也是“用户共创”理念的集大成者，它承载了用户对国产豪华旗舰的期待。作为国内首家采取直营模式销售新能源汽车的央企品牌，岚图打通了线上线下渠道，从购车咨询到售后服务都能无缝衔接，在全国岚图用户中心都可以试驾购买岚图泰山。同时，岚图构建的“岚图服务VOYAH SERVICE”“一心一意”服务体系也为购买泰山等车型的用户提供全生命周期可信赖的服务体验。

岚图泰山的上市，既是对行业旧标准的正面突围，也是中国品牌迈向全球豪华舞台的旗帜时刻。岚图泰山，不仅改变了豪华汽车市场的格局，更推动了整个豪华汽车市场的迭代与进步，它与更多自主豪华车型一起，携手对西方豪华霸权发起冲击，“争峰”豪华市场。

岚图泰山，以先锋技术破壁、以东方美学立势、以旗舰姿态树立新的价值高度，成为中国汽车向上突破的鲜明注脚。12月，备受瞩目的岚图追光L将正式上市。岚图泰山与岚图梦想家、岚图追光L，形成“三旗舰”布局，以美学的升华、技术的突破和体验的极致，加速开启由中国主导豪华标准的新时代。