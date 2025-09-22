鸿蒙智行放狠招，享界S9T让BBA车主刮目侧目

9月16日，鸿蒙智行首款旅行车享界S9T正式上市。短短72小时，这台定价30.98万元起的新车便斩获超过一万张订单，用一个漂亮的开局成绩证明：旅行车并非小众，在新能源和智能化的加持下，它已经从小圈子“爱好”跃升为足以搅动市场的大趋势。作为鸿蒙智行“旗舰9系 巅峰享境”的新成员，享界S9T不仅延续了旗舰级的配置与体验，也用一套更具诚意的价格体系，把豪华旅行车的门槛大幅拉低。随着9月21日享界S9T正式开启交付，这也意味着一场关于“豪华旅行车能不能走进大众”的实验，已经给出了第一个答案。

颜值在线，超大空间更给力

享界S9T延续了“寰宇美学”家族化设计语言，前脸的“璀璨星河大灯”与尾部的“星云尾灯”形成呼应，再叠加电子外后视镜和全新仙踪绿、流光银配色，让整台车既有旗舰9系的仪式感，又兼顾了旅行车的优雅与辨识度。

光有颜值不够，旅行车的灵魂是空间。享界S9T在这一点上给足了底气。729L的后备箱已经能轻松满足长途出行需求，而在后排一键放倒后，储物容积能直接扩展到1677L，几乎能把一整个露营地塞进车里。

智能，鸿蒙智行的真正杀手锏

享界S9T作为鸿蒙智行的旗舰级旅行车，在座舱配置上直接拉满：全新一代16.1英寸中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏、后排MagLink Mini屏幕，再加上可选的32英寸巨幕投影系统，共同打造出一个“十屏豪华”智能座舱。

它还是首批搭载华为乾智驾ADS 4的车型，36个传感器，包括4颗激光雷达和5颗毫米波雷达，赋予它车位到车位领航辅助、跨层泊车、ETC无感支付等功能。无论是城区还是高速，覆盖全场景出行。

安全，是旗舰豪华的底色

享界S9T并不是只在外观和智能上下功夫，它的安全配置同样堆满。全维防碰撞4.0系统支持自动紧急转向、爆胎稳定控制、夜间聚光预警、开门守卫等功能;车身81.4%的结构由高强钢与铝合金构成，配备9个安全气囊。再加上零醛零苯材料和双负氧离子发生器，车内空气质量甚至能媲美森林。

多版本选择，满足多元化出行需求

享界S9T在版本上进行了细致的区分，以满足不同用户的出行需求。对于以城市通勤和周边出行为主的用户，纯电版无疑是最理想的选择，它搭载100kWh电池，最长续航可达801km。而增程版综合续航高达1305km，WLTC工况下百公里油耗仅6.15L，同时可使用92号汽油，大幅提升了跨省、节假日出行的便捷性。

Max版在配置上进一步升级，搭载华为乾智驾ADS 4和全新华为途灵平台，标配连续可变阻尼减振器与空气悬架，全车舒云座椅带来更高舒适度。无论是纯电版的801km续航，还是增程版的1225km综合续航，都能兼顾城市通勤与长途出行需求。而Ultra版则是追求极致体验用户的首选，除Max版的全套高阶配置外，还增加了智慧电动门、DLP百万像素投影大灯以及智能四驱系统。纯电版可达701km续航，增程版则高达1305km综合续航，让用户在任何路况下都能享受到旗舰级驾驶体验。

定价30.98万元起，本身已经是个不小的“惊喜”，但享界S9T还给首销用户准备了至高价值6万元的权益，包括价值1万元的仙踪绿、寰宇红外饰限时免费，1万元选配优惠，1万元副驾零重力座椅，2万元ADS高阶功能包补贴，6000元舒享用车大礼包，以及4000元辅助驾驶无忧服务权益。这意味着，现在选择享界S9T，不仅是享受旗舰体验，更是用超出预期的价格，拿下真正的旗舰配置。

享界S9T的上市，不止是鸿蒙智行在补齐产品线，更是一次对“旅行车市场潜力”的验证。享界S9T，用30万级的价格，兑现了百万级的体验，重塑旅行车价值标杆。