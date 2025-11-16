½ø»¯²»Ö¹ ·çÔÆA9L¹â»Ô£¨ËÄÇý£©È«ÇòÉÏÊÐ£¬³¬¼¶ÖÃ»»ÇÀ¹º¼Û17.19ÍòÔªÆð
2025Äê11ÔÂ15ÈÕ£¬"½ø»¯"·çÔÆA9L¹â»Ô(ËÄÇý)È«ÇòÉÏÊÐ·¢²¼»áÔÚÖØÇì¹ãÑôµº¹ú¼Ê»áÒéÖÐÐÄÂ¡ÖØ¾ÙÐÐ£¬±¾´ÎÉÏÊÐ¹²ÍÆ³öËÄ¿î°æÐÍ£¬ÕýÊ½ÊÛ¼ÛÎª17.19ÍòÔªÆð£¬¹²ÍÆ³öËÄ¸ö°æ±¾³µÐÍ£¬ÆäÖÐËÄÇý×ð¹ó°æÊÛ¼Û17.19Íò¡¢ËÄÇý¸ßÄÜ°æ(ÁÔÓ¥500)ÊÛ¼Û18.59Íò¡¢ËÄÇýáÛ·å°æ(ÁÔÓ¥700)ÊÛ¼Û20.19Íò¡¢ ËÄÇý×ðÏí°æ(ÁÔÓ¥700)ÊÛ¼Û22.69Íò¡£²¢Í¬²½ÍÆ³ö"¾Å´ó¹º³µÈ¨Òæ"£¬º¸Ç¸ß¶¨¡¢ÖÃ»»¡¢½ðÈÚ¡¢ÊæÏí¡¢×ð³Û¡¢Ô¦·ç¡¢³äµç¡¢Á÷Á¿¡¢ÖÊ±£¶àÖØÀñÓö£¬ÎªÖÐ¹úºÀ»ªÆû³µÊÐ³¡ÔÙ´ÎÁ¢ÏÂÈ«ÐÂ±ê¸Ë¡£
×Ô·çÔÆÆ·ÅÆ»ÀÐÂÒÔÀ´£¬×÷ÎªÆæÈðÊ×¿îC¼¶Æì½¢½Î³µ£¬·çÔÆA9LÁ¬ÐøÈý¸öÔÂ½»¸¶Á¿Í»ÆÆÍòÌ¨´ó¹Ø£¬Î»ÁÐÖÐ´óÐÍ½Î³µÆ·ÀàÇ°Ã©¡£ÔÚ³ÖÐøÈÈÏú»ù´¡ÉÏ£¬·çÔÆA9LÕýÊ½ÍÆ³ö¹â»Ô(ËÄÇý)£¬ÊµÏÖ¡°È«ÇòÕæC¼¶Æì½¢¡±µÄ¼ÛÖµÔÙ½ø»¯¡£ÆäÖÐ·çÔÆA9L¹â»ÔÁÔÓ¥700Óë·çÔÆA9L¹â»ÔËÄ×ù×ðÏí·Ö±ð¶¨Î»ÓÚ"³¬Ë¿»¬ÀÏË¾»ú"Óë"ÖÐ¹úÈË×Ô¼ºµÄËÄ×ù"£¬Á½¿îÈ«ÐÂ³µÐÍ½«×÷Îª·çÔÆA9L¹â»Ô(ËÄÇý)ÏµÁÐ²úÆ·¼ÛÖµ²»¶Ï½ø»¯µÄ×îÇ¿Ó¡Ö¤¡£Ëæ×Å´Ë´ÎÉÏÊÐ£¬·çÔÆA9L½«¹¹½¨Æð¸²¸ÇÖÇÄÜÓëºÀ»ªµÄ¸ß½×²úÆ·¾ØÕó£¬ÒÔ³ÖÐø½ø»¯Ö®×Ë£¬ÒýÁìÖÐ¹úÖÐ´óÐÍ½Î³µÆ·ÀàÕ÷·þÈ«ÇòÓÃ»§£¬ÖúÁ¦·çÔÆÆ·ÅÆÔÚÈ«Çò³ÖÐøÏòÉÏ¡£
ÖÇ¼ÝÉýÎ¬£º·çÔÆA9L¹â»ÔÁÔÓ¥700ÈÃ7´ó³¡¾°Ëù¼û¼´ËùµÃ
ÖÇÄÜÔÙ½ø»¯£¬ÊÓ½çÒà·Ç·²¡£·çÔÆA9L¹â»ÔÁÔÓ¥700ÕæÕýÊµÏÖÁË´Ó¡°Ó¦¶Ô¡±µ½¡°ÕÆ¿Ø¡±µÄ¿çÔ½¡£¸ÃÏµÍ³´îÔØ»ùÓÚMomenta R6 Ç¿»¯Ñ§Ï°´óÄ£ÐÍµÄÈ«Õ»×ÔÑÐ¸ß½×ÖÇ¼ÝÏµÍ³£¬ÒÀÍÐÌìñ·ÖÇËãÖÐÐÄ16000PÁªºÏËãÁ¦£¬¾ß±¸Ã¿ÈÕ2000Íò¹«ÀïÑ§Ï°ÄÜÁ¦ÓëÃ¿Äê20ÒÚ¹«ÀïÊµ³µÑéÖ¤£¬ÊµÏÖ¡°Ô½¿ªÔ½ºÃÓÃ¡±µÄ³ÖÐø½ø»¯¡£ÉÏÊÐ»î¶¯ÏÖ³¡£¬Momenta CEO²ÜÐñ¶«¸üÊÇÎªÖÇ¼ÝÏµÍ³Ç¿Á¦´òcall£¬Ç¿µ÷Æä¡°¸ü¿ì¡¢¸ü¶®¡¢¸ü¿É¿¿¡±µÄÈý´óºËÐÄÓÅÊÆ¡£
ÎªÑéÖ¤ÏµÍ³¿É¿¿ÐÔ£¬·çÔÆÍÅ¶ÓÌØ±ðËÝÔ´²èÂí¹ÅµÀ£¬²¢ÔÚ8DÄ§»ÃÉ½³ÇÖØÇìÍê³É¼«ÏÞÌôÕ½£¬ÅäºÏAI´ÅÐü¸¡Êý×Öµ×ÅÌ£¬³µÁ¾ÊµÏÖ¡°Æð²½²»Ì§Í·¡¢É²³µ²»µãÍ·¡¢×ªÍä²»²àÇã¡¢µßô¤²»È÷Ë®¡±µÄ¼«ÖÂÊæÊÊÌåÑé¡£ÔÚÊµ¼ÊÑéÖ¤ÖÐ£¬ÏµÍ³Õ¹ÏÖ³ö¾«×¼µÄÄâÈË»¯¾ö²ßÄÜÁ¦£¬´ÓÈÝÓ¦¶ÔÁÙÊ±Ê©¹¤¡¢¸´ÔÓ»·µº¡¢¶¯Îï²©ÞÄ¡¢ÒìÐÎ³µÁ¾¡¢Ã¤ÇøµôÍ·¡¢·Ç½á¹¹»¯Â·Ãæ¡¢Ð§ÂÊÍ¨ÐÐµÈ7´ó¸ßÆµ³¡¾°¡£ÎÞÂÛÊÇÎÞ±êÏßµÀÂ·µÄ×ÔÖ÷¹æ»®£¬»¹ÊÇÍ»·¢ÐÐÈË¶¯ÎïµÄÖ÷¶¯±ÜÈÃ£¬ÔÚÁ¬ÐøÍäµÀÓë¶¸ÆÂÂ·¿öÖÐ£¬ÏµÍ³½ÔÄÜÈç¡°³¬¼¶Ë¿»¬ÀÏË¾»ú¡±°ã´ÓÈÝÓ¦¶Ô£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°7´ó³¡¾°£¬Ëù¼û¼´ËùµÃ¡±¡£
ºÀ»ªÆÆ¾Ö£º·çÔÆA9L¹â»ÔËÄ×ù×ðÏíÖØËÜ¡°³Á½þÊ½Éú»î¿Õ¼ä¡±
ºÀ»ªÈëÐÂ¾³£¬ÌåÑéÔÙ½ø»¯¡£ÔÚÖÇÄÜ½ø½×µÄÍ¬Ê±£¬·çÔÆA9L¹â»Ô(ËÄÇý)ÔÚºÀ»ªÌåÑéÉÏÒ²ÊµÏÖÁËÈ«ÐÂÍ»ÆÆ¡£·çÔÆA9L¹â»ÔËÄ×ù×ðÏíÒÔ¡°C¼¶³ß´ç£¬D¼¶¿Õ¼ä¡±ÖØ¹¹³öÐÐ±ê×¼£¬Æ¾½è3000mm³¬³¤Öá¾àÓë1540mmºóÅÅºáÏò¿Õ¼ä£¬´òÔì³¬Ô½¼¶±ðµÄ³Á½þÊ½ÌåÑé¡£¶þÅÅºÀ»ª×ùÒÎ²ÉÓÃÂõ°ÍºÕÍ¬¿îË«ç¬·ì¹¤ÒÕ£¬Ö§³Ö24.5¡ã-32¡ãµç¶¯µ÷½Ú£¬Åä±¸¼ÓÈÈ¡¢Í¨·çÓë°´Ä¦¹¦ÄÜ£¬501mmÉÝÀ«ÍÈ²¿¿Õ¼äÅäºÏÒ»¼üÐÝí¬Ä£Ê½£¬ÈÃ³¤Í¾³öÐÐ¾¡Ïí´ÓÈÝ¡£
ÖÇ¿ØÖÐµº¼¯³É13.7LÖÇÄÜÀäÅ¯±ùÏä£¬Ö§³Ö-18¡æÖÁ50¡æ¿íÓòÎÂ¿Ø£¬Âú×ã´ÓÉÌÎñ½Ó´ýµ½¼ÒÍ¥³öÐÐµÄ¶àÔªÐèÇó¡£Òþ²ØÊ½×À°å¡¢50WÎÞÏß³äµç¡¢ÒþË½²£Á§Óëµç¶¯Î²ÃÅµÈÅäÖÃÉî¶ÈÈÚºÏ£¬¹¹½¨³ö¼¯ÉÌÎñ¡¢ÐÝí¬¡¢°ì¹«¡¢Éú»îÓÚÒ»ÌåµÄÈ«³¡¾°ÒÆ¶¯¿Õ¼ä£¬ÕæÕýÊµÏÖ´Ó´«Í³³Ë×øÌåÑéµ½³Á½þÊ½Éú»î¿Õ¼äµÄÆ·ÖÊÔ¾Éý¡£
ÓÃ»§¹²´´ÓëÃ÷ÐÇ¼ûÖ¤£º1278Ìõ½¨ÒéÖý¾Í¡°ÌýÈ°¡±Æì½¢
·çÔÆA9L¹â»Ô(ËÄÇý)µÄ³ÖÐø½ø»¯£¬Àë²»¿ªÓÃ»§µÄÉî¶È²ÎÓë¹²´´¡£ÑÐ·¢ÆÚ¼ä¹²ÊÕ¼¯18800ÓàÌõÓÃ»§½¨Òé£¬ÆäÖÐ1278Ìõ±»²ÉÄÉ²¢ÂäµØ£¬´ÓË«ÈßÓà°ëÒþ²ØÊ½ÃÅ°ÑÊÖ¡¢ËÙ¿Øµç¶¯Î²Òí£¬µ½ÔÆ»æ½É½Ãæ°å¼°Ö§³Ö³ÇÊÐ¼ÇÒäNOAÓë¼ÇÒä²´³µµÄÊ·ÉÏ×îÇ¿OTA£¬¾ùÀ´×ÔÕæÊµÓÃ»§ÉùÒô¡£
»î¶¯ÏÖ³¡£¬³µÖ÷´ú±íÂíº£·åÊÓ·çÔÆA9LÎªÈËÉúµÄ¼ûÖ¤£¬´ÓBBA»»¹º·çÔÆA9LµÄ´Þ¾´ÄÏÔò³ÆÖ®Îª¡°Æ·Î¶Éý¼¶¡±£¬ÒøÐÐÐÐ³¤Àî«hÍ¢¸üÈÏ¿ÉÆäÎª¡°³É¹¦µÄ¼ÛÖµÍ¶×Ê¡±¡£ÆæÈðÆ·ÅÆÈ«Çò´úÑÔÈËÑî×ÏÒ²×÷Îª·çÔÆA9L ¡°¸ß¶¨×Ï¡±³µÖ÷·ÖÏíµÀ£º¡°·çÔÆA9LÊÇÎÒÒÆ¶¯µÄÐÝÏ¢ÊÒ£¬ÁãÖØÁ¦×ùÒÎÓëËÄ×ù°æµÄ±ùÏä¡¢ÒþË½²£Á§ÈÃÎÒÔÚÐÐ³ÌÖÐÓµÓÐÊôÓÚ×Ô¼ºµÄÊ±¹â£¬ÁÔÓ¥700ÖÇ¼ÝÔÚÖØÇì¸´ÔÓÂ·¿öÖÐµÄ´ÓÈÝ±íÏÖ¸üÁîÈË¾ªÏ²¡£¡±
¼ÛÖµÈÏÖ¤£ºÈ«Çò±ê×¼Öý¾ÍÕæC¼¶Æì½¢ÊµÁ¦
×¿Ô½µÄ¼Ý³ËÌåÑéÀë²»¿ª¼áÊµµÄ¼¼Êõ»ù´¡¡£·çÔÆA9L¹â»Ô(ËÄÇý)ÒÔÈ«Çò¸ß±ê×¼´òÔì¼áÊµ¼¼Êõ»ùÊ¯£¬Õû³µ²ÉÓÃ88%¸ßÇ¿¶È¸ÖÂÁ²ÄÖÊ£¬Ç°³ËÔ±²Õ¹Ç¼Ü¸ü100%Ê¹ÓÃ2GPaÈÈ³ÉÐÍ¸Ö£¬¹¹ÖþÈ«·½Î»°²È«ÆÁÕÏ¡£¶¯Á¦·½Ãæ´îÔØöïÅô³¬ÄÜµç»ìCDM 6.0ÏµÍ³£¬ÈÈÐ§ÂÊ´ï45.79%£¬ÊµÏÖ260km´¿µçÐøº½Óë1200km+×ÛºÏÐøº½£¬¸²¸ÇÈ«³¡¾°³öÐÐÐèÇó¡£µ×ÅÌ´îÔØÇ°Ë«²æ±ÛÓëºó¸ß½×ÎåÁ¬¸Ë½á¹¹£¬ÅäºÏÁù»îÈûÈ«ÂÁ¿¨Ç¯¼°²©ÊÀIPB 2.0ÏµÍ³£¬´ï³É34.1m°Ù¹«ÀïÖÆ¶¯Óë5.95mÁéÇÉ×ªÍä°ë¾¶£¬²Ù¿ØÐÅÐÄÊ®×ã¡£
×¿Ô½²úÆ·Á¦ÒÑ»ñÐÐÒµÈ¨ÍþÈÏ¿É£¬·çÔÆA9LÏÈºóÈÙâßNESTAÁùÎ¬µç°²È«ÈÏÖ¤¡¢2025ÖÐ¹úÊ®¼Ñµ×ÅÌÓë×î¼Ñ²Ù¿Ø¡¢ÄÜÐ§Ö®ÐÇµÈ¶àÏîÈÙÓþ£¬²¢ÒÔOEKO-TEX®Ó¤Ó×¶ù¼¶»·±£ÈÏÖ¤£¬Ê÷Á¢½¡¿µ×ù²ÕÐÂ±ê¸Ë£¬ÕÃÏÔ¡°ÖÐ¹úÆì½¢£¬ÊÀ½ç±ê×¼¡±µÄÓ²ºËÊµÁ¦¡£
Ëæ×Å·çÔÆA9L¹â»Ô(ËÄÇý)µÄ½ø»¯ÉÏÊÐ£¬·çÔÆA9L²»½ö¹¹½¨Æð¸²¸ÇÖÇÄÜÓëºÀ»ªË«ÈüµÀµÄ¸ß½×²úÆ·¾ØÕó£¬¸üÒÔ¡°¶¥¸ñ¶Ô±ê¡¢½ÏÕæÌýÈ°¡¢¿Æ¼¼´´ÐÂ¡±Èý´ó½ø»¯ÀíÄî£¬ÍÆ¶¯ÖÐ¹úÖÐ´óÐÍ½Î³µÔÚÈ«Çò¸ß¶ËÊÐ³¡ÊµÏÖ¼ÛÖµÍ»ÆÆ£¬ÈÃÊÀ½ç¼ûÖ¤ÖÐ¹úÆì½¢µÄáÈÆð¡£Ç°Â·×³À«£¬·çÔÆÒÑÖÁ¡£·çÔÆA9L¹â»Ô(ËÄÇý)±Ø½«ÒÔ±ê¸ËÖ®×Ë£¬ÒýÁìÖÐ¹úºÀ»ªÆû³µÊÐ³¡£¬Ê»ÏòÒ»¸öÈ«ÐÂµÄ¸ß¶È¡£
