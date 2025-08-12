¿ªÆôÔ½Ò°ÐÂÊ±´ú È«ÐÂÌ¹¿Ë500ÖÇÏí°æÚ¹ÊÍÐÂºÀ»ª ÐÂÖÇÄÜ ÐÂÔ½Ò°
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2025Äê8ÔÂ11ÈÕ£¬ÔÚÌ¹¿ËÆ·ÅÆ¡°¿ªÆôÔ½Ò°ÐÂÊ±´ú¡±·¢²¼»áÉÏ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë500ÖÇÏí°æÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£ÐÂ³µ¶¨Î»Îª¡°È«³¡¾°ÖÇÄÜºÀ»ªÔ½Ò°SUV¡±£¬ÍÆ³öÈ«ÐÂÌ¹¿Ë500 Hi4-TÖÇÏí°æ¡¢È«ÐÂÌ¹¿Ë500 Hi4-ZÖÇÏí°æ£¬Ô¤ÊÛ¼Û·Ö±ðÎª36.00ÍòÔª¡¢38.88ÍòÔª¡£¼ÛÖµ26000Ôª¸ßËÙ/³ÇÊÐNOAÖÇ»ÛÁìº½¸¨Öú¼ÝÊ»£¬³µÎ»µ½³µÎ»Áìº½¸¨Öú;¼ÛÖµ10000Ôª17.3Ó¢´çºóÅÅÓéÀÖÆÁ;¼ÛÖµ5000ÔªÖÇÄÜÀäÅ¯Ë«ÓÃ±ùÏä£¬Èý´óÖÇÄÜÅäÖÃÈ«Ïµ±êÅä¡£
ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬Ô¤ÊÛÆÚ¼ä¶©³µ×ðÏíÖÁ¸ß43000Ôª5ÖØºÀÀñ£¬¹º³µÎÞÓÇÀñ£ºÏí3000Ôª¶©½ðµÖ8000Ôª¹º³µÎ²¿î;°²È«ÎÞÓÇÀñ£ºÏí¼ÛÖµ6000ÔªÔ¶ºìÍâÒ¹ÊÓÏµÍ³Ñ¡×°»ù½ð;ÊæÏíÎÞÓÇÀñ£ºÏí¼ÛÖµ5000Ôª¿Æ¼¼°ü¡¢¼ÛÖµ8000Ôª×ùÒÎ°ü;±£ÕÏÎÞÓÇÀñ£ºÏí¼ÛÖµ4000Ôª¸¨Öú¼ÝÊ»±£ÕÏ£¬ÖÁ¸ß500Íò¼¶±£ÕÏ;Ôö/»»¹ºÎÞÓÇÀñ£ºÏíÖÁ¸ß7000Ôª²¹Ìù£¬Ì¹¿Ë³µÖ÷Ôö/»»¹ºÏíÖÁ¸ß15000Ôª²¹Ìù¡£²»½öÈç´Ë£¬¼ÛÖµ10000ÔªµÄÈ«ÐÂÌ¹¿Ë500 Hi4-Z ÖÇÏí°æ×¨ÊôÏÞ¶¨É«£¬Ô¤ÊÛÆÚ¼äÏÞÊ±Ãâ·Ñ¡£
·¢²¼»áÉÏ£¬³¤³ÇÆû³µ¶ÊÂ³¤Îº½¨¾üÓëÓÃ»§ÏÖ³¡½»Á÷ÓÃ³µ¹ÊÊÂ;³¤³ÇÆû³µ¸±×Ü²ÃÎâ»áÐ¤½â¶Á³¤³ÇÆû³µµÄ¼¼Êõµ×ÔÌ£¬ÒÔ¼°ÔÚÔ½Ò°Ö®ÉÏ¶ÔÓÚÖÇÄÜ»¯µÄÀí½â¡£Ì¹¿ËÆ·ÅÆÖ´ÐÐ¸±×Ü¾Àí¹ÈÓñÀ¤¶ÔÌ¹¿ËÆ·ÅÆÒÔ¼°È«ÐÂÌ¹¿Ë500½øÐÐÁËÏ¸ÖÂ½²½â¡£´Ë´Î·¢²¼»á²»½öÕ¹Ê¾ÁËÌ¹¿ËÆ·ÅÆÔÚÈ«³¡¾°ÖÇÄÜ»¯ÁìÓòµÄ¼¼ÊõÊµÁ¦£¬¸üÎªÖÐ¹úÖÇÄÜºÀ»ªÔ½Ò°Ê÷Á¢ÁËÈ«ÐÂ±ê¸Ë¡£
¡°È«³¡¾°ÖÇÄÜºÀ»ªÔ½Ò°SUV¡±È«ÐÂÌ¹¿Ë500£¬È«¼ÒÈËµÄÀíÏë³µ
È«ÐÂÌ¹¿Ë500ÔìÐÍÉè¼ÆÁé¸ÐÀ´×ÔÖÐ¹ú¹Åµä½¨Öþ£¬½è¼ø´«Í³½¨ÖþÖÐµÄ¶·¹°¾ÙÕÛ¡¢¹¬µÆµ¤±Ý£¬½«¡°ÖÐÊ½ÐÂºÀ»ª¡±µÄÖÐÕý´óÆøÓë°õíç°ÔÆøµÄÌåÁ¿¸ÐºÏ¶þÎªÒ»£¬´îÅä¸ß¹óÏ¡È±µÄ¡°¶Ø»ÍÂÌ¡±È«ÐÂ³µÉ«£¬ÎªÖÐ´óÐÍSUVÊÐ³¡×¢ÈëÐÂ¶¯ÄÜ¡£²»½öÈç´Ë£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë500ÔÚ»ÀÐÂÍâ¹ÛÖ®ÏÂ»¹Òþ²Ø×ÅCoffee Pilot Ultra+Coffee OS 3£¬³¤³ÇÆû³µµÚÈý´úÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³+³¤³ÇÆû³µÈ«Õ»×ÔÑÐµÄµÚÈý´úÖÇ»Û¿Õ¼äÏµÍ³£¬ÒÔÐÐÒµÁìÏÈÖ®×Ë¿ªÆôÖÇÄÜÔ½Ò°ÐÂÌåÑé¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë500´îÔØ³¤³ÇÆû³µµÚÈý´úÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³Coffee Pilot Ultra£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË¡°³µÎ»µ½³µÎ»¡±µÄÈ«Á´Â·ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»£¬´ÓÆðµãµ½ÖÕµãÈ«³Ì¼ÝÊ»ÎÞÓÇ¡£SEE¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍÒÔ¼°³µÔØ¸ßËãÁ¦¶à´«¸ÐÆ÷ÈÚºÏ·½°¸£¬ÊÊÅäÈ«³¡¾°ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»£¬²»ÂÛÊÇÔ°ÇøÄÚ²¿Â·¡¢³ÇÊÐÓµ¶ÂÂ·¡¢³ÇÊÐ¿ìËÙÂ·¡¢³ÇÏç½áºÏ²¿µÀÂ·¡¢¸ßËÙ¹«Â·£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë500¶¼ÄÜ´ÓÈÝÓ¦¶Ô£¬È«Á´Â·ÎÞ¶Ïµã£¬³¹µ×´òÆÆÁË´«Í³ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»¡°³ÇÇø²»¸ÒÓÃ£¬¸ßËÙ²»ºÃÓÃ£¬Í£³µ»¹µÃ×Ô¼ºÀ´¡±µÄ³¡¾°¸îÁÑÍ´µã¡£
ÅäºÏCoffee OS 3ÖÇÄÜ×ù²ÕÏµÍ³£¬¡°±ùÏä²Êµç´óÉ³·¢¡±ÖØÐÂ¶¨ÒåÔ½Ò°³µµÄÊæÏí±ê×¼¡£Ç°ÅÅÖÐÑë·öÊÖÏÂÄÚ²Ø5.4L³µÔØ±ùÏä£¬²ÉÓÃÑ¹Ëõ»úÖÆÀä£¬-6¡æµ½ 50¡æ¾«×¼¿ØÎÂ¡£È«³µ6ÆÁÎÞ·ìÏÎ½Ó£¬¶þÅÅÎü¶¥ÆÁ¸üÊÇÖ§³Ö6ÖÖ²Ù¿Ø·½Ê½¡£Coffee Air Touch¡°¸ô¿Õ´¥Ãþ¡±£¬²»ÂÛÊÇ¿´×ÅËµ»¹ÊÇÖ¸×ÅËµ£¬ÏµÍ³¶¼ÄÜ¾«×¼ÁË½âºóÅÅ³Ë¿ÍµÄÒâÍ¼£¬×¼È·Ö´ÐÐÃüÁî¡£È«Ï¯Î»²ÉÓÃ8²ã²ÄÖÊµÄÇ×·ôNAPPAÕæÆ¤×ùÒÎ£¬Åä±¸Í¨·ç¡¢¼ÓÈÈ£¬ÈÃSUVÒ²ÄÜÓµÓÐMPV¼¶µÄÍ·µÈ²ÕÌåÑé¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë500²»½öÊÇÒ»Ì¨ÖÇÄÜºÀ»ªÔ½Ò°SUV£¬¸üÊÇÂú×ãÈ«¼ÒÈËÐèÇóµÄÈ«ÄÜ³µ¡£ËüÊÇÅ®Ö÷ÈËµÄÊ±ÉÐ´ú²½³µ¡¢º¢×ÓµÄºÀ»ª±£Ä·³µ¡¢ÄÐÖ÷ÈËµÄÓ²ºËÔ½Ò°³µ¡¢È«¼ÒÈËµÄ³öÐÐÀíÏë³µ¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë500Âú×ã¼ÒÍ¥È«³¡¾°ÓÃ³µÐèÇó£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÖÇÄÜºÀ»ªÔ½Ò°SUVµÄ¼ÛÖµ±ß½ç¡£
¼á³ÖÆ·Àà´´ÐÂ£¬Ì¹¿Ë³É¾Í70ÍòÓÃ»§Ô½Ò°ÃÎÏë
ÔÚÌ¹¿ËÎÊÊÀÖ®Ç°£¬Ô½Ò°³µÔÚ¹úÄÚÆû³µÏ¸·ÖÊÐ³¡ÖÐÊÇ¾ø¶ÔµÄÐ¡ÖÚÊÐ³¡¡£Ò»·½Ãæ£¬Ô½Ò°³µÔÚ¹úÄÚÓÃ»§¿´À´ÊÇ¹¤¾ß³µ£¬³ËÓÃÊôÐÔ½ÏÈõÇÒ²»ÊÇÓÃ³µ¸ÕÐè;ÁíÒ»·½Ãæ£¬Ö÷Á÷Ô½Ò°³µ±»¹úÍâÆ·ÅÆÂ¢¶Ï£¬¶¯éüÊýÊ®ÍòÔªµÄ¼Û¸ñÐÎ³ÉÁË¸ßÃÅ¼÷¡£
Ãæ¶ÔÕâÑùµÄÊÐ³¡»·¾³£¬Ì¹¿ËÒÔ³¤³ÇÆû³µÔ½Ò°¼¼ÊõÎª»ù´¡£¬±ü³ÐÆ·Àà´´ÐÂË¼Î¬£¬Óë³ÇÊÐSUV±ÈÊæÊÊºÀ»ª£¬ÓëÈÕÏµÀÏÅÆÔ½Ò°³µ±ÈÎÈ¶¨ÐÔ£¬ÈÃÔ½Ò°³µµÚÒ»´Î¼æ¹ËÊæÊÊºÀ»ªÓëÓ²ºËÐÔÄÜ£¬Í¨¹ý³±ÍæÔ½Ò°SUVÌ¹¿Ë300£¬³¹µ×¼¤»îÁËÖÐ¹úÔ½Ò°³µÊÐ³¡¡£
Ò²ÕýÊÇ´ÓÌ¹¿Ë300¿ªÊ¼£¬ÖÐ¹úÔ½Ò°ÊÐ³¡²»ÔÙÊÇ¹úÍâÆ·ÅÆµÄ×¨ÊôÁìµØ£¬ÈËÃÇ¿ªÊ¼ÒâÊ¶µ½ÔÀ´Ô½Ò°³µÒ²¿ÉÒÔºÜºÀ»ª£¬Ò²¿ÉÒÔºÜÖÇÄÜ¡£ÒòÎªÌ¹¿ËÆ·ÅÆ£¬Ô½À´Ô½¶àÓÃ»§¿ªÊ¼½Ó´¥Ô½Ò°£¬¿ªÊ¼»§ÍâÌ½Ë÷£¬¿ªÍØÈËÉúÊÓÒ°¡£°éËæÖÐ¹úÓÃ»§µÄÏû·Ñ¾õÐÑÒÔ¼°Ì¹¿ËÆ·ÅÆµÄ²»¶Ï´´ÐÂ£¬½ØÖ¹Ä¿Ç°£¬Ì¹¿ËÒÑ¾Îª³¬¹ý70ÍòÓÃ»§Ìá¹©¸ßÆ·ÖÊ¡¢¸ßÐÔÄÜÔ½Ò°³µ£¬Îª70ÍòÓÃ»§´´ÔìÁËÂòµÃÆð¡¢ÓÃµÃºÃµÄÌåÑé¡£ÏÖÔÚ£¬Ì¹¿ËÆ·ÅÆÒÑÕ¼¾ÝÖÐ¹úÔ½Ò°ÊÐ³¡µÄ°ë±Ú½É½£¬¡°ÌúººÈáÇé¡±µÄÐÎÏóÉîÉî¸ùÖ²ÔÚÖÐ¹úÔ½Ò°×ÖµäÖÐ¡£
³¤ÆÚÖ÷ÒåµÄ¼¼Êõ²¼¾Ö£¬×ÜÓÐÒ»Ì¨Ì¹¿ËÊÊºÏÄã
±ü³Ð¡°³¤ÆÚÖ÷Òå¡±£¬³¤³ÇÆû³µÍ¶Èë³¬¹ý200ÒÚÔª´òÔìÌ¹¿ËÆ½Ì¨£¬´Ó½ô´Õ¼¶µ½´óÐÍSUV£¬´Ó2.0Tµ½3.0T£¬´ÓÆûÓÍµ½²ñÓÍÔÙµ½ÐÂÄÜÔ´£¬´ÓÇ¿Ô½Ò°Hi4-Tµ½·ºÔ½Ò°Hi4-Z£¬Äã×ÜÄÜÕÒµ½Ò»Ì¨ÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÌ¹¿Ë¡£
Ì¹¿Ë×ÔÑÐÁËÖÐ¹ú¶ÀÓÐÊÀ½çÏ¡È±µÄ3.0T V6´óÅÅÁ¿·¢¶¯»ú£¬9ATÓë9HAT¸ßµ²Î»±äËÙÏä¡£´òÆÆÍâ×ÊÔÚ¸ß¶Ë¶¯Á¦ÁìÓòµÄ¼¼Êõ±ÚÀÝ£¬²»½öÈÃÖÐ¹úÔ½Ò°ÔÚÓëÈ«ÇòÆ·ÅÆµÄÕýÃæÓ²¸ÕÖÐÍêÊ¤£¬Ò²ÎªÖÐ¹úÓÃ»§Ìá¹©ÁË´óÅÅÁ¿²ÅÓÐµÄ¼«ÖÂ»úÐµ÷ÈÁ¦¡£Ì¹¿ËÆ·ÅÆ¾«ÐÄ²¼¾ÖÆûÓÍ¡¢²ñÓÍ¡¢ÐÂÄÜÔ´¶¯Á¦£¬´«Í³È¼ÓÍÁìÓòÒÑÓµÓÐ2.0TÆûÓÍ¡¢2.4T²ñÓÍ¡¢3.0T V6¶à¿î¶¯Á¦×Ü³É£¬ÐÂÄÜÔ´ÁìÓòÔòÍÆ³öHi4-T¡¢Hi4-ZÁ½´ó»ì¶¯¼Ü¹¹¡£
´ËÍâ£¬Ì¹¿Ë»¹»ý¼«ÏìÓ¦¸öÐÔ»¯ÓÃ»§ÐèÒª£¬ÍÆ³öÖÚ¶à¹Ù·½¸Ä×°°æ±¾£¬²»ÂÛÊÇÌ¹¿Ë300±ß¾³ÏÞ¶¨°æ¡¢Ì¹¿Ë330£¬»¹ÊÇÆäËû¹Ù¸Ä°æ±¾£¬ÕâÐ©ÌØÊâ³µÐÍ¶¼ÄÜÇË¶¯ÓÃ»§¸öÐÔ»¯ÐèÇó£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔÍ¨¹ýÌ¹¿Ë±í´ï¸öÐÔÕæÎÒ¡£
Ò»Ì¨³µÇ£ÆðÍ¬ÆµÐÄÌø£¬Ò»ÈºÈËÎÂÅ¯Ô½Ò°Õ÷Í¾
ÈÈ°®£¬½«ÎÞÊýÌ¹¿ËÊÖÄý¾ÛÔÚÒ»Æð¡£´Ó¼¼Êõ·ÖÏí¡¢¸Ä×°½»Á÷£¬µ½ÒÔ³µ»áÓÑ£¬Ì¹¿Ë»ã¾ÛÁËÀ´×ÔÈ«¹úµÄÔ½Ò°°®ºÃÕß¡£Ì¹¿ËÆ·ÅÆ¹Ù·½Ò²Í¨¹ý¡°Ì¹¿ËÁªÃË¡±¡¢¡°È«ÇòÓÃ»§´ó»á¡±µÈ»î¶¯Äý¾ÛÓÃ»§£¬´«µÝÌ¹¿ËÆ·ÅÆÀíÄîºÍÔ½Ò°ÎÄ»¯¡£
ÊýÊ®ÍòÓÃ»§¶ÔÌ¹¿ËµÄ¼«ÖÂÈÈ°®£¬ÐÎ³ÉÁËÖÐ¹ú¶ÀÓÐµÄÔ½Ò°¸Ä×°ÎÄ»¯¡£¡°Ì¹¿Ë²»¸Ä£¬²»ÈçÍÆÏÂº£!¡±ÊÇÎÞÊýÌ¹¿ËÊÖµÄ¸öÐÔ±í´ï¡£´ÓÊµÓÃµÄ»¤°å¡¢½ÊÅÌ¡¢Éý¸ßÌ×¼þ£¬µ½ÕÃÏÔ¸öÐÔµÄÌùÄ¤¡¢ÂÖì±¡¢µÆ¹âÏµÍ³£¬Ã¿Ò»Á¾Ì¹¿Ë¶¼ÊÇ³µÖ÷¶ÀÒ»ÎÞ¶þµÄ¡°ÃûÆ¬¡±¡£
Ò²ÕýÊÇÕâÑùÒ»ÈºÖ¾Í¬µÀºÏµÄÈË£¬Ò»¸ö¸öÏÊ»îµÄÉú»îÓ¢ÐÛ£¬ÍÆ¶¯×ÅÖÐ¹úÔ½Ò°ÎÄ»¯´ÓÔø¾µÄÐ¡ÖÚÈ¦²ã£¬ÑÝ±ä³ÉÒ»ÖÖ·ûºÅ£¬Ò»ÖÖÉç½»·½Ê½£¬Ò»ÖÖ³äÂú»îÁ¦¡¢±¸ÊÜ×·ÅõµÄ³±Á÷Éú»îÐÂ·¶Ê½¡£
ÄÜÁ¦Ô½Ç¿£¬ÔðÈÎÔ½´ó£¬Ì¹¿ËÉúÀ´¾ÍÊÇÕÕÁÁÖÐ¹úÔ½Ò°µÄÄÇÊø¹â
ÒÀÍÐÇ¿º·¿É¿¿µÄÐÔÄÜ£¬Ì¹¿Ë²»½öÊÇÕ÷·þ¼«ÏÞµÄÀûÆ÷£¬¸ü³ÉÎªÎÞÊýÓÃ»§Í¶Éí¹«ÒæÊÂÒµµÄ»ï°é¡£ÎÞÂÛÊÇÖØÇìÉ½»ð¡¢Î÷²ØµØÕð¡¢»ªÖÐ±ù¶³£¬»¹ÊÇ¾©½ò¼½ºéÀÔ£¬Ã¿µ±ÔÖÇé½µÁÙ£¬×ÜÓÐÓ¢ÓÂµÄÌ¹¿ËÊÖÍ¦Éí¶ø³ö£¬ÔÚ×îÎ£¼±µÄ¹ØÍ·£¬±¼¸°×îÐèÒªÔ®ÊÖµÄµØ·½¡£Õâ·ÝÊØ»¤µÄÁ¦Á¿£¬Í¬ÑùÑÓÉìÖÁÈÕ³£ÂÃÍ¾£¬Â·ÉÏÓöµ½±»À§³µÁ¾£¬Ì¹¿ËÊÖ×ÜÊÇºÁ²»ÓÌÔ¥µØÊ©ÒÔÔ®ÊÖ£¬ÉõÖÁÖ÷¶¯ËÑÑ°±»À§ÈËÈº¡£ÕâÊ±ºò£¬Ì¹¿ËÒÑ¾²»ÊÇÒ»Á¾³µ£¬¶øÊÇÒ»ÖÖÊØ»¤µÄÁ¦Á¿£¬Ò»·Ý¾øÍûÖÐµÄÏ£Íû!
Ì¹¿Ë²»½ö½öÊÇÒ»¸öÆ·ÅÆ¡¢Ò»Á¾³µ£¬ËüµÄ×ã¼£±é²¼È«Çò30¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬ÒÑ¾³ÉÎªÖÐ¹úÔ½Ò°ÎÄ»¯µÄÒ»ÕÅÓ²ºËÃûÆ¬¡£ÔÚÅ·ÑÇ£¬Ì¹¿Ë±»Ñ¡ÎªÕþ¸®»¤ÎÀ¶ÓÓÃ³µ£¬»¤ÎÀÖØ´óÇìµä»î¶¯;ÔÚÖÐ¶«£¬Ì¹¿Ë³ÉÎª¹ó×å¸ß¶ËÐÂ³è£¬Éí´©°×ÅÛµÄÖÐ¶«ÍõÊÒÒÑ¾°Ñ¿ª×ÅÌ¹¿Ëµ±×öÒ»ÖÖÉí·ÝÏóÕ÷¡£ÖÐ¹úÈË¿ª×ÅÌ¹¿Ë»·ÓÎÑÇÅ·£¬ÀúÊ±3¸öÔÂ£¬Í¾¾19¸ö¹ú¼Ò¡£Ò²ÓÐÓÃ»§¿ª×ÅÌ¹¿Ëºá´©·ÇÖÞ´óÂ½£¬ÔÚ·ÇÖÞµÄÔÊ¼´ÔÁÖÓëÉ³Ä®ÖÐ£¬Ì¹¿ËÅã°éËû¹¥¿ËÁËÒ»¸öÓÖÒ»¸öÄÑ¹Ø¡£Ì¹¿ËÆ·ÅÆ·¢¶ËÓÚÖÐ¹ú£¬Ê¢·ÅÔÚÈ«Çò£¬Ì¹¿ËµÄ¹ÊÊÂÃ¿Ìì¶¼ÔÚÊÀ½ç¸÷µØ¾«²ÊÉÏÑÝ¡£
´ÓÆ·Àà¿ª´´Õßµ½ºËÐÄ¼¼ÊõÆÆ¾ÖÕß£¬´ÓÈ¼ÓÍµ½ÐÂÄÜÔ´£¬´Óµ¥Ò»³µÐÍµ½È«¾ØÕó³µÐÍÌåÏµ£¬Ì¹¿ËÆ·ÅÆÒýÁìÖÐ¹úÔ½Ò°ÊÐ³¡×ßÏò·±ÈÙ¡£ÔÚÐÂÄÜÔ´»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯µÄÆû³µÀË³±ÏÂ£¬²»½öÆû³µ¼¼Êõ¼ÓËÙ´´ÐÂµü´ú£¬ÄêÇáÓÃ»§¶ÔÐÂÐË¿Æ¼¼µÄÐËÈ¤Ò²¸ü¼ÓÅ¨ºñ£¬¶ø´´ÐÂÊ¼ÖÕÊÇÌ¹¿ËÆ·ÅÆ×îºËÐÄµÄDNA£¬ÖÇÄÜ»¯µÄ¸³ÄÜÈÃÈ«ÐÂÌ¹¿Ë500Õ¾ÔÚÐÐÒµÐÂ¸ßµã£¬Ò²ÈÃÈ«ÇòÓÃ»§¿´µ½ÁËÒ»¸öÊ¼ÖÕ×ßÔÚ¿Æ¼¼´´ÐÂÇ°ÑØµÄÌ¹¿ËÆ·ÅÆ¡£ÕýÈç¹ÈÓñÀ¤ÔÚ·¢²¼»áÉÏËùËµµÄ£¬¡°Ëæ×ÅÖÇÄÜ»¯ºÍ±ùÏä²Êµç´óÉ³·¢µÄÉÏ³µ£¬Ì¹¿Ë500²»ÔÙ½öÊÇÒ»Ì¨Ô½Ò°³µ!¶øÊÇÒ»Ì¨¸²¸ÇÈ«³¡¾°£¬Âú×ãÈ«ÐèÇó£¬ÎÈ¶¨¿É¿¿ÓÅÑÅ¾µäµÄ»®Ê±´ú²úÆ·!¡±
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â