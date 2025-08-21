8月第二周销量出炉 岚图FREE+稳居20-30万混动SUV销量Top3

【2025年8月19日，武汉】岚图汽车最新发布的销量数据：8月第二周(8月11日-8月17日)，岚图FREE+单周销量达到1190台，稳居20-30万混动SUV销量第二;两周(8月4日-8月17日)累计销量2210台，斩获 “双周30万以内华系车型销量冠军”。爆款势能全面释放，彰显央国企新能源SUV的硬核实力与品牌号召力。

作为岚图品牌“四年磨一剑”的重磅力作，岚图FREE+全系搭载华为乾智驾ADS 4及鸿蒙座舱HarmonySpace 5、传承岚图百万级驾控基因，并以21.99~24.99万的价格，实现了高阶智能平权、百万驾控平权、满配舒适平权，重塑中大型新能源家用SUV的价值标杆。

此佳绩充分印证了岚图汽车秉持“用户型科技企业”理念的卓越成效。与此同时，备受期待的 “超空间华系纯电SUV”――全新岚图知音，将于8月底重磅上市。

全新岚图知音是岚图与华为更深度合作的纯电SUV标杆，搭载华为最新一代乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5。这款车型不仅体现了岚图“极度听劝”的用户共创理念，也凝聚了双方13个月的联调联试成果，专为25万级华系家用纯电SUV打造，剑指岚图第三大爆款。

岚图FREE+与全新岚图知音将组成“混+电”双子产品矩阵，进一步夯实品牌在中大型家用SUV领域的差异化智能竞争力。未来，岚图全系车型也将陆续搭载华为最高阶智能化技术，以“更懂家庭”的产品思维持续刷新用户对智能出行的期待。

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌，整合东风公司56年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，形成了高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，是产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“新奢纯电SUV”岚图知音，形成了“三年三品类四年四款车”的产品布局。2024年9月19日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家正式上市，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV。2025年7月12日，“极智驾享大五座SUV”岚图FREE+正式上市，搭载最新华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5。