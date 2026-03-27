3月17日，“天生玩家，智趣全开”――启境品牌发布会暨启境GT7全球首秀在广州大湾区文化体育中心盛大启幕。华为乾与广汽集团联合打造的年轻、高端、可信赖智能新能源汽车品牌――启境(AISTALAND)正式全球首发，首款车型新一代智能猎装启境GT7震撼亮相并正式开启盲订。新车首发十大新⼀代黑科技，以智能丰富GT内涵，打破传统GT边界，成为每一位“天生玩家”尽情奔赴热爱的梦想座驾。

启境(AISTALAND)寓意“AI Start New Land”，用AI开启汽车出行全新境界。发布会现场，启境汽车官宣黄景瑜出任启境汽车全球品牌代言人――头号玩家，并预告未来三年产品矩阵将覆盖多个品类，2026年率先推出新一代智能猎装及智能中大型SUV两款车型。

双大厂跨界融合，开启中国智能汽车新境

启境的诞生，是华为乾与广汽集团两大巨头的深度合作，更是广汽集团面向未来智能出行的关键布局。作为华为乾首次全栈深度赋能大湾区车企的标杆，双方突破行业传统合作模式，进行深度融合。华为乾派驻数百人团队常驻广州，双方合署办公实现信息同频，引入华为IPD(集成产品开发)和IPMS(集成产品营销服务)流程，从底层实现华为标准与广汽制造的一体化;同时将技术、团队、流程、理念四大资源全面ALL IN，不仅让启境成为新一代技术同级首发载体，更实现车辆智能辅助驾驶、智舱、底盘、安全等全维度的深度协同，真正推动汽车从交通工具升级为“出行智能体”。

广汽集团则为启境筑牢品质根基，依托数十年制造底蕴、近3000万车主验证的品控体系，为启境产品打造提供了高品质基线，确保创新设计能转化为高质量的实体产品。同时，启境核心高管把广汽集团精益生产方式(TPS)注入灵魂，将“重细节、精工序、守严谨” 的方法论，深度融入制造品控的每一个环节。基于对品质的极致追求，研发团队远赴零下 35℃的呼伦贝尔、45℃的吐鲁番完成全场景极限工况测试，并在全国多个城市完成了大规模路测，让智能驾驶系统与整车性能在严苛实测中不断验证进化，真正将品质把控落到实处。

为“天生玩家”而生，启境GT7首发十大新一代黑科技

启境以“MAKE DIFFERENCE卓尔不凡”为核心价值主张，首款车型新一代智能猎装启境GT7，坐拥百万级颜值、百万级智能、百万级驾控三大越级实力，树立起“智能猎装引领者”新标杆，为用户带来“美得出色、驾得热爱、智得自在”的高品质出行体验。

越级百万颜值，启境GT7以优雅张力美学重塑猎装灵感。车身尺寸上，新车长宽高分别为5050*1980*1470mm，轴距达3000mm，搭配≥51.2%轮高比、超59%轴长比及21.5°黄金猎装角，不仅构筑极致低趴的黄金比例姿态，更兼顾宽敞的舱内空间与装载空间，造就更美更能装的先锋体验。外观设计上，新车以优雅张力曲线勾勒车身动感轮廓，1975mm蚌式铝合金超大前舱盖与百万跑车级宽体后轮包，强化了整车的运动气场;“灵眸大灯”前灯组搭载华为乾智驾®ADS水晶小蓝灯与最新一代HUAWEI XPIXEL双百万像素智慧投影大灯，“启境之翼”尾灯组则采用分段式漫反射技术，并融入独创华为乾智驾®ADS瀑布式蓝灯，辅助驾驶身份一眼可辨。材质与细节上，启境GT7配备行业标杆的三层银膜PDLC分区调光天幕，更精心打造超跑漆、流光漆与镜面漆三大定制车漆，全系采用百万级豪车同源的巴斯夫8涂层3C2B喷涂工艺，每一处设计都尽显高端质感。此外，为了实现低趴美感姿态，华为乾与启境团队反复调试一个月，最终车身降低3厘米车高，实现美感、空间感与动力学的兼顾，让优雅与实用兼得。

越级百万智能，启境GT7首发十大黑科技。作为华为乾全栈赋能的核心载体，启境GT7以智能丰富GT内涵，实现从驾驶、交互到安全的全维越级。辅助驾驶层面，新车依托面向未来自动驾驶的全链路冗余架构，搭载华为乾智驾®，配备全球量产最高896线新一代双光路图像级激光雷达，以超高清、超远距感知全面升级主动安全。交互层面，首发新一代小艺智能体，实现鸿蒙座舱和华为乾智驾®的无缝协同，配合首创的HUAWEI SOUND® AI交互式星环散射体(支持10+种定制场景)，以及新一代HUAWEI XHUD增强现实抬头显示(88英寸同级最大投射面积)，让驾驶体验沉浸可视;安全层面，启境与华为乾、宁德时代联合定制新一代麒麟电池(800V/6C超充)，叠加华为最苛刻的14+项设计标准管控，构建涵盖主动、被动、隐私、健康的全维安全系统，为新一代智能猎装夯实基础。

越级百万驾控，启境GT7驾趣与安心兼得。启境GT7首发华为乾赤兔平台及新一代HUAWEI XMC乾数字底盘引擎，联合阿斯顿马丁、迈凯伦前工程师完成专业底盘调校，麋鹿测试、弯道性能对标百万级性能车，配合超级三电机动力系统，不仅可预知与防范恶劣路况的潜在风险，更以超跑级动力与强大稳定性造就智趣全开的驾驭新体验。

黄景瑜出任启境品牌全球代言人，盲订权益同步开启

启境以“出色即热爱”诠释“天生玩家”的品牌内涵，为新一代年轻人打造颜值与性能融合、智能与驾控兼顾的Dream Car。发布会现场，黄景瑜以启境汽车全球品牌代言人、GT7头号玩家身份惊喜亮相。他在《飞驰人生》中饰演的林臻东，是速度与专业的代名词。荧幕外的他敢冲敢玩、追求极致，解锁赛车、柔术等多项爱好，这份硬核的“玩家底色”与启境“安全、可靠、硬核”的品牌特质，以及启境 GT7 的越级实力深度契合，共同诠释“把出色当作出行底色，把热爱变成人生主色”的生活态度。

“人生哪有那么多条条框框，只有敢冲敢玩，才够精彩、够起劲儿。”黄景瑜在台上分享了自己对“天生玩家”的理解。随着黄景瑜现场扫码下单、正式解锁启境 GT7 首位盲订车主身份，新车盲订通道也同步开启。即日起，用户可通过启境汽车官网、华为乾 APP、华为乾小程序参与盲订，即可享受限量提车礼、抽奖提车礼、先享提车等权益，更可获得品牌上市发布会及后续专属用户活动的优先参与资格，盲订权益可与后续预售及上市权益叠加享受。

此次启境携满满诚意开启盲订，邀每一位“天生玩家”跟随头号玩家黄景瑜的脚步，以敢冲敢玩的热爱姿态，抢先解锁全情生活新境，尽兴奔赴每一段非凡旅程。

锚定长期主义 全维储备夯实发展根基

启境自诞生之初便锚定长期主义发展路径，以技术、渠道、产品的全维度储备，为品牌在高端智能新能源赛道的稳健前行筑牢根基。

技术层面，启境依托华为乾与广汽集团的深度赋能，构建起覆盖底层架构到上层应用的全链路技术储备，让智能从内而外重塑整车基因。同时，启境携手宁德时代、福耀玻璃、博世、巴斯夫等全球顶尖供应商，共同打造高端产品力，每一个零部件背后都是与豪华品牌同源的技术、同源的工艺、同源的品质标准，为产品的性能、品质与安全提供长期可靠支撑。

渠道层面，启境创新采用“1+N”经销代理模式，以“1 家用户中心联动 N 家体验中心”构建全域服务网络，目前已在全国 70 座城市推进用户中心布局，首批签约合作伙伴均为全国百强经销商，拥有多年豪华品牌销售服务经验，首批门店预计 4 月底启动试营业、5 月初正式开业。在优质硬件基础上，启境渠道更导入华为方法论，规范从到店接待到售后回访的全流程服务标准，全面保障服务品质。

产品层面，启境已明确三年产品规划，2026 年率先推出新一代智能猎装与智能中大型 SUV 两款车型，其中智能中大型SUV将在空间、舒适与智能体验实现全面进阶，成为家庭用户的品质出行伙伴。后续启境的产品矩阵将覆盖更多品类，每款产品都将全栈搭载华为乾智能汽车解决方案，让更多用户找到属于自己的Dream Car。

从代步工具到智能伙伴，第三次造车浪潮正在重构人车关系，启境的诞生正是顺应这一趋势的必然结果。以大湾区制造与智能科技融合为基底，以双大厂深度赋能为支撑，以“MAKE DIFFERENCE”的核心主张链接新一代用户，启境将不断探索AI时代智能出行的更多可能，以跨界合作的实力推动中国智能汽车产业向高阶化、全球化迈进，让无需妥协的智能出行体验惠及更多用户。