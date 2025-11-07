鸿蒙智行这波操作，直接把豪华轿车市场的天花板又捅高了一截。就在11月7日，旗舰9系轿车新款享界S9来了，这款鸿蒙智行年底压轴新车正式开启了预售，预售价31.8万元起。作为旗舰9系新品，自然得拿点过人真本事出来，这次新款享界S9的升级，细节全是心思!

鸿蒙智行最美轿车，豪华气场全开

先说颜值，新款享界S9的好看几乎是全网公认，豪华旗舰轿车的姿态，配上享界寰宇之星新车标，璀璨星河大灯加上全新星云尾灯，更具豪华优雅感。而且，新款享界S9还有百万像素智慧投影大灯加持，可以有迎宾灯语、可以进行户外投影，好玩又有仪式感。

当然，在颜值方面，新款享界S9也提供很多“个性化”选择。外观颜色拥有仙踪绿、流光银等6款寰宇车色、全新轮毂，包括新增的“赤茶橘”在内，还有4个内饰颜色可选。

新款享界S9的“情绪价值”，在车内也给得十分到位。副驾或者后排可选择零重力座椅，外加新增了12.3英寸副驾娱乐屏，全新智慧电动门也可以选装，副驾体验非常享受。同时，全车标配舒云座椅，通风加热按摩通通具备，大空间之下更带来了超舒适体感。

另外，新款享界S9还有着充足的细节关怀，全车8块防晒玻璃、7处隐私遮阳帘、后排及后风挡隐私玻璃，确保了防晒和隐私保护的兼顾。车里还在中央扶手箱的位置特别布置了压缩机冷暖箱，可实现-6-10°C制冷，35-50°C加热。新车还全新升级了花式智能控车功能，可实现车内对外喊话，并增强了哨兵模式等，拉满科技仪式感。

这么看来，如果大家想要在豪华市场寻找一辆自带超高“情绪价值”的车型，新款享界S9可以说是必入款了!

手握业内科技王牌，再度颠覆豪华轿车市场

作为鸿蒙智行旗舰9系新品，新款享界S9的另一大产品精髓，自然就在于华为全套黑科技。以辅助驾驶来说，新款享界S9搭载华为乾智驾ADS 4，拥有1个192线激光雷达、3个高精度固态激光雷达、3分布式4D毫米波雷达矩阵等共计36个高精度传感器，实现了全向立体融合感知系统，辅助驾驶和安全守护能力再进一步。

新款享界S9还采用全新HarmonyOS 智能座舱，触控丝滑流畅跟手，导航、视频、音乐一碰流转，可以轻松实现多屏之间无缝流转、全车同看等娱乐体验，座舱智能交互遥遥领先同级。

结语：

如此看来，新款享界S9拥有极其强悍的产品硬实力，可以预见的是这台车将迎来不错的销量。从产品侧来看，其最大的精髓就在于“超高颜值与超级舒享，配备华为智能黑科技”，这些可都是BBA“56E”暂时还追不上的产品力，因此新车销量确实非常让人有想象力。

值得注意的是，目前享界在豪华车市场表现大好。享界S9T上市25天大定突破20000辆，创造中国旅行车市场的销售纪录，用销量成绩击穿旅行车小众圈层的认知。它的成功核心密钥，也正在于重塑了豪华出行新体验。新款享界S9的到来，标志着享界“旗舰9系双车布局”再进阶，两款实力派新车势必将联手强势冲击豪华车市场，成为“30万级豪华车”最优选。

目前，新款享界S9已经在全国范围内陆续到店，大家不妨先预订，提车快人一步，还能享受到至高价值63000元购车权益。新车将于11月20日正式上市，期待值拉满了!