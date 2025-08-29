全新岚图知音，搭载乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5，树立华系家用纯电SUV标杆

8月28日，2026款岚图知音正式上市。岚图知音是继岚图梦想家乾版、岚图Free+之后，双方深度合作的第三款重磅车型，定位家用纯电SUV。作为岚图与华为深度协同13个月的重磅成果，该车型以“配置无短板、体验全升级”为核心，首次将华为乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5“全家桶”配齐，更搭载800V+5C超级快充、“90.8%得房率”超大空间等越级配置，精准直击家庭用户对高智能、高舒适的核心需求。

华为乾智驾ADS 4于今年4月正式发布，在架构、安全、体验上带来全新升级。其中，全新的WEWA架构，由云端的世界引擎+车端的世界行为模型构成，端到端时延可降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低30%;安全层面，全新升级的全维防碰撞系统CAS 4.0，将以全时速、全方向、全目标、全天候、全场景五维安全为目标，持续增强主动安全能力;体验上，车位到车位P2P2.0，将支持高速公路收费站ETC通行，泊车代驾辅助VPD 2.0将实现地下停车场跨层通行、代客充电等全新功能。截至目前，全国支持车位到车位、泊车代驾辅助VPD 的停车场数量已分别达到50万、10万个。搭载华为乾智驾ADS 4的岚图知音，将为用户带来更加智能与安全的出行体验。

全新岚图知音搭载华为最新一代乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5，这两大核心技术的加持让其在辅助驾驶和智能座舱体验上达到新高度。华为乾智驾ADS 4凭借独特的WEWA架构，由云端世界引擎与车端世界行为模型组成，实现了智能辅助驾驶体验的全方位提升，时延降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低30%。在实际驾驶场景中，高速领航辅助可自动完成变道、超车等操作，城区巡航辅助能精准应对复杂路况，为用户提供安全、便捷、高效的驾驶体验。 全维防碰撞系统CAS 4.0和全新传感器，实现了对“鬼探头”、夜间横穿行人、路面异物乃至爆胎等极端场景的从容应对，为用户构建了全方位的安全守护。车位到车位P2P 2.0功能，支持高速ETC通行，将城市、高速、泊车三大场景彻底打通，真正实现了“车位到车位”的真正无缝衔接，将出行驾驶从耗费精力的任务转变为更轻松、自由的享受。

鸿蒙座舱HarmonySpace 5为用户打造了一个智慧互联的车内空间。其简洁流畅的交互界面、强大的多设备互联能力，让车内的每一块屏幕、每一个智能设备都能协同工作。导航、音乐、视频、日历等上车一碰流转;超级桌面2.0通过调用车机硬件、中控屏摄像头等，实现应用跨屏;还有更拟人的语音助手，能听懂连续指令并充分理解上下文内容，“你好，岚图”轻松解决问题。无论是导航、娱乐还是车辆控制，用户都能通过直观、便捷的操作方式轻松实现，真正做到“人车合一”的智能交互体验。

除了智能配置的优势，全新岚图知音在外观与空间设计上同样亮点十足。外观采用独特设计语言，星际流影侧身搭配“Z”字型曲面，不仅体态动感，风阻也更低;飞行器双函道设计实现风压与风阻的完美平衡，独特的烈焰灯组由132个发光单元组成，形成极具辨识度的灯语符号。车身尺寸的合理布局，带来了86.7%的超高得房率，为家庭出行提供宽敞舒适的驾乘空间。车内座椅设计贴合人体工程学，主驾座椅12向电动调节，通风、加热、按摩功能一应俱全，还带有记忆调节;副驾座椅8向带记忆电动调节，配合副驾智慧电动桌板与15.05英寸OLED曲边滑移屏，为副驾乘客打造出专属的舒适娱乐空间。后排宽敞的腿部空间与可调节的后排座椅靠背，以及贴心的后排宝宝守护功能，全方位照顾到每一位家庭成员的需求。

在动力与续航方面，岚图知音也毫不逊色。满级三电系统搭配109kWh超大电池包，实现901km超长纯电续航，彻底告别电车续航焦虑;全域800V高压碳化硅平台，让每一度电都能得到高效利用，92.5%的CLTC工况效率在行业内名列前茅;5C超级快充技术更是便捷，充电15分钟，即可补能515km ，极大提升了用户的使用便利性。

岚图汽车CEO卢放明确表示，全新知音22万起的预售价，直接配齐华为全家桶、800V + 5C超级快充等越级配置，旨在为家庭用户打造一款“配置无短板、体验全升级”的纯电SUV。随着8月28日上市日期的临近，市场对全新岚图知音的期待值持续攀升，全新岚图知音售价为20.29万元起，相比预售价格有所降低，作为标配华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱HarmonySpace 5的20万级“超空间华系纯电SUV”，岚图知音有望在竞争激烈的家用纯电SUV市场中脱颖而出，成为智能出行时代的新标杆。

华为靳玉志表示，中国汽车电动化渗透率达到50%，用了10年，而辅助驾驶只用了5年。这一成绩的取得，华为乾在其中扮演重要角色。全新岚图知音作为首批搭载华为乾智驾ADS 4的车型，也充分彰显了华为乾的“顶流号召力”，8月12日华为乾官宣ADS搭载量突破100万，覆盖11家车企，28款爆款车型!在辅助驾驶实现规模化落地后，ADS 4即将于9月推送。在智能化竞争的下半场，华为乾智驾ADS 4已经成为众多车企打造高端化、差异化产品的“战略必需品”。未来华为乾“朋友圈”还将持续扩容，赋能更多车企造好车，成为好车标配。