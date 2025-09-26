家庭购车一步到位，尚界H5携华为乾智驾ADS 4进入主流消费市场

9月23日，鸿蒙智行携手上汽集团精心打造的尚界H5正式上市。这款车以15.98万元的亲民起售价，搭配至高43788元的购车权益，为年轻家庭量身定制了“一步到位”的完美出行方案。

以前15万级市场好像只能挑空间、挑动力、挑配置，不仅很难全部满足，而且更是与辅助驾驶无缘。尚界H5凭借华为乾智驾ADS 4、全系鸿蒙座舱以及1360km超长续航这三大核心优势，可以说是为年轻家庭提供了一步到位的选择，15万级购车闭眼选。

作为鸿蒙智行首款进军15万级价格区间的战略车型，尚界H5提供了增程和纯电两种动力选择，首次将华为辅助驾驶技术带入主流消费市场，肩负着扩大用户群体、提升品牌影响力的重任。如此具有吸引力的定价加上首销期的丰厚权益，使其有望成为同级别车型中的绝对爆款。

把领先的辅助驾驶带入15万级市场

尚界H5全系标配华为乾智驾ADS 4系统，这一系统堪称同级最强辅助驾驶，高阶版配备192线激光雷达，探测距离高达250米，再加上3颗4D毫米波雷达，组成了豪华的感知硬件阵容，实现了领先同级的辅助驾驶能力。

该系统支持同级独有的车位到车位领航辅助。当你从小区车位出发前往目的地整个过程中，车辆都能实现无断点辅助驾驶，无论是过闸机时的精准识别，还是环岛通行时的灵活应对，甚至是跨城高速ETC同行，尚界H5都能表现得游刃有余。

在主动安全方面，尚界H5同样表现出色。全向防碰撞系统具备超强感知能力，能够提前发现潜在的危险。其配备的eAES增强型紧急转向辅助系统，在50 - 130km/h的时速范围内，可以实现边刹边让的双重防护，为你的出行构建起更可靠的安全屏障。

鸿蒙座舱+超长续航，适配年轻家庭出行需求

尚界H5全系标配鸿蒙座舱，为用户带来了前所未有的智能交互体验。通过超级桌面、跨设备互联等功能，实现了手机应用的无缝流转。当你坐在车内，只需轻轻一点，就能将手机上的导航、音乐等应用切换到车机上，操作简单便捷。

星闪数字钥匙定位更精准，解闭锁稳定性更高。当你靠近车辆时无需掏出钥匙，只需轻轻抬手，车辆就能自动解锁。此外，无麦K歌2.0、MagLink等功能更是解锁了车载娱乐新体验。在长途旅行中，可以和家人一起在车内尽情欢唱，或者通过车载屏观看电影、玩游戏，让旅途不再枯燥乏味。

在续航表现上，尚界H5同样可圈可点。增程版搭载了1.5L增程式动力系统，CLTC纯电续航最高可达235公里，综合续航更是高达1360公里。这意味着，即使你进行长途旅行，也无需担心电量不足的问题，彻底消除了长途出行的焦虑。纯电版80度电池组版本CLTC续航为655公里，对于上班族来说每周只需充电一次，就能轻松应对日常的上下班通勤。

此外，尚界H5拥有4780mm的车长和2840mm的轴距，通过“乘员舱空间最大化”的设计理念，营造出了宽敞舒适的驾乘环境。后排空间十分充裕，即使坐三个成年人也不会感到拥挤，让每个乘客都能享受到舒适的乘坐体验。后排座椅放倒后还可以秒变大床房模式，解锁露营新玩法。

尚界H5这款“超值神车”正式上市，凭借其的强大产品力打造全民SUV的新标杆，成为年轻家庭购车的首选之作。而15万级SUV市场也开始成为智能角力场，依靠华为乾智驾ADS 4抢先落位的尚界H5无疑是最具价值感的选择。