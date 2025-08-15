±ÈÑÇµÏËÎ¼Ò×åOTAÉý¼¶Â½ÐøÍÆËÍÖÐ£¡³£ÓÃ³£ÐÂ£¬ÊµÁ¦³ÆËÎ
×÷ÎªÐÂÄÜÔ´SUVÊÐ³¡ÒýÁìÕß£¬±ÈÑÇµÏËÎ¼Ò×åÒÑÊÕ»ñ380ÍòÓÃ»§µÄÑ¡ÔñÓëÐÅÀµ¡£ÆäÖÐËÎL DM-iºÍ×÷ÎªÖÐÐÍSUVÊÐ³¡Áì¾ü³µÐÍ¡¢ËÎ Pro DM-i×÷ÎªA¼¶SUVÊÐ³¡ÏúÁ¿¹Ú¾ü£¬¾ùÒÔÔ½¼¶²úÆ·Á¦ÒýÁì¸÷×ÔÏ¸·ÖÊÐ³¡·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¬²¢ÊÜµ½ÁË¹ã´óÓÃ»§ÈÏ¿É¡£
½üÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÌìÉñÖ®ÑÛ×î´ó¹æÄ£OTAÂ½ÐøÍÆËÍÖÐ£¬ËÎL DM-iºÍËÎ Pro DM-i´îÔØÌìÉñÖ®ÑÛµÄ³µÐÍ£¬½«Éý¼¶ÌìÉñÖ®ÑÛC¸¨Öú¼ÝÊ»¹¦ÄÜºÍÖÇÄÜ×ù²Õ¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü°²È«¡¢¸üÖÇÄÜ¡¢¸ü±ã½ÝµÄ³öÐÐÌåÑé¡£
¸ß¿ìÁìº½Ê¡ÐÄÊ¡Á¦ ¿ç³ÇÍ¨ÇÚ×î¼ÑÖ®Ñ¡
ËÎL DM-iºÍËÎPro DM-iÈ«Ïµ±êÅäÌìÉñÖ®ÑÛC-¸¨Öú¼ÝÊ»ÈýÄ¿°æ(DiPilot 100)£¬ÓµÓÐÍ¬¼¶ÊýÁ¿×î¶àµÄ29Ã¶´«¸ÐÆ÷ºÍËãÁ¦ÁìÏÈµÄÐ¾Æ¬£¬Ô¶´¦³µÁ¾µÄÍ»·¢±äµÀ¡¢ÏàÁÚ³µµÀµÄÃ¤ÇøÀ´³µ£¬ÏµÍ³¶¼ÄÜÌáÇ°Ê¶±ð²¢Ô¤¾¯£¬Óöµ½½ô¼±Çé¿öÊ±£¬¿ÉÒÔºÁÃë¼¶ÏìÓ¦ÖÆ¶¯£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©È«³Ì¡°²»Õ£ÑÛ¡¢²»ËÉÐ¸¡±µÄ¼«ÖÂ°²È«ÊØ»¤¡£
OTAÉý¼¶ºóÌìÉñÖ®ÑÛCµÄ¸ß¿ìÁìº½¹¦ÄÜ¸ü¼ÓÇ¿´ó£¬ÐÂÔöÁËÍ¨ÐÐÐ§ÂÊÓÅÏÈ¡¢Î£ÏÕ¼ÓÈûÌáÐÑÁ½ÏîÐÐ³µ¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§¸ßËÙÐÐÊ»´øÀ´¸ü¸ß°²È«±£ÕÏ¡£Èç½ñ¿ç³ÇÍ¨ÇÚ¼ÒÍ¥Ô½À´Ô½¶à£¬³µÖ÷ÅóÓÑÊ¹ÓÃ¸ß¿ìÁìº½¹¦ÄÜ£¬ÏñÊÇÓÐÁËÒ»¸ö¡°ÌæÉíË¾»ú¡±£¬´ó´ó½µµÍÓÃ»§µÄ¼ÝÊ»Æ£±¹¸Ð£¬³ÉÎªË«³Ç¼ÒÍ¥ÓÃ»§µÄÍ¨ÇÚÀûÆ÷¡£
ÔÚ¸ß¿ìÂ·ÉÏ£¬´ò¿ª¸¨Öú¼ÝÊ»£¬Ë«ËÎ³µÐÍÄÜ¹»×Ô¶¯¸ú³µ±£³Ö°²È«³µ¾à£¬Óöµ½Âý³µÊ±×ÔÖ÷Ê¶±ð×îÓÅ³µµÀ²¢Íê³É±äµÀ³¬³µ£¬ÁÙ½üÔÑµÀÇ°ÌáÇ°¹æ»®Â·Ïß²¢×Ô¶¯Ê»ÈëÊ»³ö£¬Óöµ½´ó³µ²¢ÅÅÊ±»¹ÄÜÖÇ»Û±ÜÈÃ£¬¸øÓÃ»§È«³ÌÃ»ÓÐ½ô±Á¸ÐµÄ´ÓÈÝÏíÊÜ¡£Ãæ¶ÔÔçÍí¸ß·å³µÁ÷»ºÂýÂ·¶Î£¬¿ÉÒÔ½â·ÅÓÒ½Å£¬×Ô¶¯µ÷½Ú¼Ó¼õËÙÓë¸ú³µ¾àÀë£¬±ÜÃâÆµ·±²ÈÉ²³µ¡¢²ÈÓÍÃÅµÄ»úÐµ²Ù×÷£¬¸æ±ð³µÁ¾»ºÐÐµÄ¾«ÉñÑ¹Á¦£¬¼È°²È«ÓÖÊ¡ÐÄ¡£
300¶àÖÖ²´³µ³¡¾°È«¸²¸Ç ¸ü´ÏÃ÷µÄ¼ÒÍ¥ÓÃ³µ
²´³µÊÇ¼ÒÍ¥ÓÃ³µ×î³£¼ûµÄÍ´µã£¬¶øÖÇÄÜ²´³µ¸¨ÖúÒ²ÊÇÕâ´ÎÌìÉñÖ®ÑÛCÉý¼¶µÄÖØÍ·Ï·£¬»ùÓÚ300¶àÖÖ²´³µ³¡¾°£¬´Ë´ÎÓÖÔö¼ÓÁËÈý´ó¹¦ÄÜ£¬ÎÞÂÛÊÇÂ·±ß²à·½Î»Í£³µ£¬»¹ÊÇ²»¹æÔòÍ£³µÎ»£¬¶¼ÄÜ×ÔÈçÓ¦¶Ô¡£
OTAÉý¼¶ÐÂÔöÁËÕ³µÎ»×Ô¶¯ÊÕºóÊÓ¾µ¡¢´¹Ö±³µÎ»³µÍ·²´Èë³µÎ²²´³ö¡¢Æ«ÖÃ²´³µµÈÈýÏîÖÇÄÜ²´³µ¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬ÓÐÐ§½â¾öÁË¼«ÏÞÕ³µÎ»Í£³µÄÑ¡¢³µÎ²²´ÈëÌ«¿¿Ç½¿ªºó±¸ÏäÄÑ¡¢¿¿Ç½¿¿Öù³µÎ»Í£³µºó¿ªÃÅÄÑµÈÓÃ»§Í´µã£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü±ã½ÝµÄ²´³µÌåÑé¡£Í¬Ê±±ÈÑÇµÏ»¹³ÐÅµ£ºÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡£¬±ÈÑÇµÏ¶ÔËùÓÐÌìÉñÖ®ÑÛ³µÁ¾ÓÃ»§ÔÚÖÇÄÜ²´³µ³¡¾°ÏÂµÄ°²È«¼°ËðÊ§È«Ãæ¶µµ×£¬ÈÃÓÃ»§ÔÙÎÞÍ£³µÖ®ÓÇ¡£
¸¨Öú¼ÝÊ»È«Ãæ½ø»¯µÄËÎ¼Ò×å£¬¾ÍÏñ´Ó¡°Ñ§°Ô¡±½ø»¯³ÉÁË¡°Ñ§Éñ¡±£¬¸ü´ÏÃ÷¸üÖÇÄÜ£¬º»ÊµÁË¼ÒÓÃSUV±ê¸ËµØÎ»¡£
ÖÇÄÜ×ù²ÕÔÙ½ø»¯ ³µ»úÃë±ä´óÊÖ»ú
Í¬Ê±£¬ËÎ¼Ò×å»¹Í¨¹ýOTAÉý¼¶ÁËÖÇÄÜ×ù²Õ£¬ÐÂÔöÁËÊÖ³µ»¥Áª¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ½«ÊÖ»úÉúÌ¬Í¬²½³µ»ú´óÆÁ£¬Ö§³Ö¾µÏñÄ£Ê½¡¢´óÆÁ¹ÛÓ°¡¢µ¼º½Á÷×ª¡¢ÒôÀÖ½ÓÐø¡¢ÒþË½Ä£Ê½µÈ£¬»ªÎª¡¢OPPO¡¢vivo¡¢Ð¡Ã×µÈ¹úÄÚÖ÷Á÷³§ÉÌ¶¼ÄÜÓÃ¡£
¡°¾µÏñÄ£Ê½¡±Ö±½Ó°Ñ³µ»ú±ä³ÉÊÖ»ú¸ßÇå´óÆÁ£¬ÊÖ»úÓ¦ÓÃÃëÉÏ³µ£¬¶Ô×Å³µ»úÆÁÄ»£¬ÏëÓÃÄÄÀïµãÄÄÀï£¬Ò»¿é´óÆÁ£¬ÕûºÏ³µ»úºÍÊÖ»úµÄËùÓÐ¹¦ÄÜ£¬ÊÖ»ú³µ»úÎÞ·ì»¥Áª£¬ÓÃÆðÀ´·Ç³£·½±ã¡£¡°ÒôÀÖ½ÓÐø¡±¿ÉÒÔ°ÑÊÖ»úÉÏµÄÒôÀÖÁ÷×ªµ½³µ»úÉÏ£¬¡°´óÆÁ¹ÛÓ°¡±ÄÜ¹»ÔÚ³µÄÚ¼ÌÐø¿´Ö®Ç°ÊÖ»ú×·µÄÈÈ²¥¾ç£¬ ¡°Ò¡Ò»Ò¡¡±ÊÖ»ú¡°µ¼º½Á÷×ª¡±¾ÍÄÜËø¶¨ÅóÓÑ·¢À´µÄÄ¿µÄµØ£¬¡°ÒþË½Ä£Ê½¡±ÔÚ³µ»úÉÏÎªÄã¿ªÆô ¡°iÈË¡± Òþ²ØÐ¡ÃØÃÜ¡£È«Ãæ½ø»¯µÄÖÇÄÜ×ù²Õ£¬ÎªÓÃ³µ´øÀ´ÁËÎÞÇîÀÖÈ¤¡£
×÷Îª±ÈÑÇµÏÐÂÄÜÔ´¼¼ÊõµÄ¼¯´ó³ÉÕß£¬ËÎ¼Ò×åÒ»Ö±ÔÚÒýÁìÐÂÄÜÔ´SUVÐÐÒµµÄ·¢Õ¹³±Á÷¡£¿ÉÒÔËµ£¬ËÎ¼Ò×åµÄÃ¿Ò»´Î½ø²½£¬¶¼ÔÚÍÆ¶¯ÐÂÄÜÔ´SUVÐÐÒµÏòÇ°·¢Õ¹¡£Èç½ñ£¬ËÎ¼Ò×åÓÖÍ¨¹ýOTAÉý¼¶£¬È«Ãæ½ø»¯£¬³£ÓÃ³£ÐÂ£¬Îª¹ã´óÓÃ»§´øÀ´°²È«ÊØ»¤¡¢±ãÀû³öÐÐÐÂÌåÑé¡£
