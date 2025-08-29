混动MPV技术天花板！2026款岚图梦想家携8大首发黑科技开启预售！

【2025年8月29日 成都】8月29日，第二十八届成都国际汽车展览会盛大开幕。全面焕新升级的“新时代旗舰MPV”2026款岚图梦想家预售亮相。本次新车共推出智能超混版和智能纯电版两个动力版本，预售价为38.99万-45.99万，同步推出了价值超万元的多项重磅权益，包括2000元抵5000元尾款的膨胀金，终身免费三电质保、终身免费基础保养和优先交付提车。9月1日起，2026款岚图梦想家展车、试驾车将陆续到店，消费者可以进店亲自体验新车的独特魅力。

在高端新能源MPV市场，岚图梦想家作为行业“现象级标杆”，具有里程碑意义，可以说中国高端用户对进口、合资MPV祛魅，正是从岚图梦想家开始。岚图梦想家自上市以来，多月蝉联新能源MPV品类冠军，获得超13万高净值用户认可，是用户净推荐值第一的新能源MPV。此次车展，2026款岚图梦想家全球首发8大领先科技，是新能源领域唯一同时搭载62.5度超充大电池、智能后轮转向、百万级魔毯底盘、华为乾智驾ADS 4、鸿蒙座舱5和全球首个AI零重力按摩舱的MPV，为高端MPV市场树立了全新价值标杆，正式开启了“智能超混MPV新时代”。

全球首款800V高压架构的混动MPV，引领MPV进入智能超混新时代

2026款岚图梦想家的核心竞争力，在于以“全球首个800V智能超混MPV”的身份，打破了传统混动传统混动MPV“纯电续航短、充电速度慢、亏电油耗高”的先天顽疾，第一次让混动MPV有了不打折扣的全场景纯电体验。

针对用户最关注的里程焦虑，2026款岚图梦想家实现了续航和补能的双重突破：作为全球纯电续航最长的混动MPV，新车CLTC纯电续航达350km，是当下主流混动MPV的2倍，日常通勤、城郊游玩、城际通行全场景都可纯电覆盖;补能效率上，搭载同级唯一5C超充技术，峰值充电功率320kW，20%-80%充电仅需12分钟，真正实现“充电5分钟，续航百公里”，成为全球充电速度最快的混动MPV。

在动力与能耗方面，2026款梦想家搭载行业顶级混动发动机，490kW的同级最强动力与915N・m的扭矩，带来零百加速5.9秒、最高车速203km/h的强悍性能，且满电与亏电状态下表现始终如一。与强动力表现下更让人惊喜的是其CLTC馈电油耗仅5.2L/100km，比同级PHEV油耗低30%，跨代领先，让用户“强动力”和“低能耗”得到完美兼顾。

首发8大领先科技，多项“全球首搭”填补行业空白

全球首款800V高压架构、350km最长纯电续航、同级最快充电速度、同级最强动力与超低馈电油耗，正是2026款岚图梦想家“8大领先科技”的核心组成部分，但新车的革新远不止于三电技术，在解决了用户最迫切的续航、补能、动力与能耗痛点后，新车更进一步，在豪华体验、操控、智能三大维度，以多项“全球首搭”技术填补行业空白，让8大领先科技形成“核心三电+场景体验”的完整技术矩阵，真正实现全场景用车体验的焕新升级。

豪华体验方面，新车延续“鲲鹏展翅”家族化设计，新增“金銮红”双拼车色，以故宫宫殿配色演绎中式豪华;内饰以“天地入怀”为理念，全新Zebra wood斑马木纹饰板与“映山河”透光面板将东方意境与现代匠心融合;用户常触摸区升级为100%软包覆盖，舒适与尊贵共享;新增的紫米、玄青两种内饰配色，也为不同审美偏好的用户提供多元选择。豪华离不开舒适的乘坐体验，2026款岚图梦想家搭载全球首发的AI零重力按摩舱，通过36个高精度传感器1秒适配人体最佳姿态;搭配全球首发的26点叩击式按摩功能，覆盖颈、肩、腰、臀、腿全部位，配合座椅的云感科技面料，让二排乘客在长途出行中也能自在舒适。

在操控领域，新车打破MPV“大车不灵活”、“舒适不对等”的刻板印象：作为全球首搭智能后轮转向的混动MPV，支持最大5°转向角度，5.3米大车身，也能轻松实现双车道一把掉头，让用户在狭窄小区停车、城市窄路会车等场景下不再棘手。配合百万级魔毯空悬，让舒适性、通过性、操控性、灵活性都能做到同级第一，让MPV车型拥有了轿车的行驶质感和SUV车型的操控和通过性，彻底颠覆了混动MPV就要面临妥协的行业偏见。

智能方面，2026款岚图梦想家是全球首搭华为乾ADS 4 与鸿蒙座舱5双旗舰配置的MPV，实现了全天候全场景智能化体验。华为乾ADS 4 依托192线激光雷达+4D毫米波雷达等27个感知智慧传感器，全面覆盖城市、高速、泊车等各类智驾场景，相较上一代ADS 3，重刹率降低30%、通行效率提升20%，拥堵路段防加塞、高速ETC自动通行等功能操作丝滑如“老司机”;鸿蒙座舱5则带来无缝交互体验，15.6英寸HDR智慧屏让视觉效果出众，同时HSpace-Link支持平板接入，手车互联无缝流转，让车机从“驾驶工具”升级为连接生活的智能中枢。

告别场景局限，解锁“家庭与商务全能满足”新体验

对于用户而言，岚图梦想家打破了以往MPV只能满足单一场景需求的局限，实现了全场景体验覆盖，给用户带来满足多元出行需求的“全能解决方案”。

在家庭出行场景中，2026款岚图梦想家满足了精英大家庭对智能科技、豪华舒适七座家用车的升级诉求。其宽敞舒适的车内空间、全车座椅的加热通风按摩功能，尤其是升级采用云感科技材料的前排领航座椅、二排AI零重力按摩舱和三排舒适的可调节座椅，以及智能座舱带来的便捷交互体验，让每一位家庭成员都能享受舒适的旅途。无论是周末短途出游，还是长途旅行，都能满足全家出行的需求。

在商务出行场景下，岚图梦想家豪华大气的外观设计、尊贵的内饰氛围，以及华为乾ADS 4智能辅助驾驶系统带来的安全高效的出行保障，充分彰显了商务接待的高规格与专业性。此外，其强大的智能配置，也为商务人士在车内办公、会议等场景提供了便利。岚图梦想家真正做到了让用户在各种出行场景中，都能享受到极致的用车体验。

从“配置堆砌”到“技术破局”，岚图梦想家引领“智能超混新时代”

过去，高端MPV市场始终被合资品牌牢牢掌控“话语权”，行业竞争陷入畸形的“配置堆砌”怪圈――合资车型只需在空间上加宽几厘米、座椅多添两组按摩、中控换块更大屏幕，就能贴上“豪华升级”的标签，却在用户最核心的续航焦虑、补能低效、大车难操控等痛点上难有突破。这种“只堆配置不解决问题”的同质化竞争，让高端MPV市场长期停滞在“功能满足”的维度。彼时，插混技术也历经了初代“能跑”、过渡代堆电池“能省”两代迭代，却都受困于燃油架构，难破体验瓶颈，用户只能在“将就”中选择。

2026款岚图梦想家的出现，彻底改写了这一格局，新车用800V高压架构、5C超快充等配置，重新定义了高端MPV的技术门槛，首发的岚海智能插混技术更为行业带来“从底层重构体验”的逻辑，将行业竞争从“配置比拼”引向“技术破局”。面对行业巨变，用户也用真实的购车选择进行了投票：越来越多人放弃“情怀溢价”，转向能真正解决续航、补能、操控等痛点的中国技术方案，这不仅是2026款岚图梦想家一款车的突围，更是高端MPV市场走向“中国引领”的开端。

岚图追光L首度亮相，410km纯电续航，开辟高端混动轿车新赛道

除2026款岚图梦想家外，“新时代旗舰轿车”岚图追光L也在本次车展亮相，新车以行业领先的技术实力，打破了纯电与混动的选择焦虑，改写了高端混动轿车市场格局。未来，岚图追光L有望成为高端混动轿车市场的现象级爆款，进一步丰富岚图的产品矩阵。