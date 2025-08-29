20万真满血华为纯电SUV！全新岚图知音正式上市

【2025年8月28日 成都】 8月28日，全新岚图知音正式上市。新车共推出后驱乾版、四驱乾版、超长续航乾版三款配置，售价分别为20.29万元、22.29万元与24.29万元。凭借全系标配华为乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5，全新岚图知音成为市场内20万真满血华为纯电SUV。

全新岚图知音，是岚图汽车秉承“更懂家庭”的产品思维，与用户深度共创、与华为深度联调的跨代革新力作。剑指行业“毛坯交付”、“反向增配”乱象，全新岚图知音以满配宽奢座舱、满血华为智能、满级精装舒适，配齐用户对“家”的所有想象，将重塑20万纯电SUV价值标杆。

岚图汽车科技有限公司CEO 卢放表示：“作为岚图汽车投入超5亿元、1202项升级的代际之作，全新岚图知音在三电、舒适、空间、智能化方面进行了全面升级，是一款真正好看、好开、空间大、配置满，还没有里程焦虑，智能化也全面领先的中国顶尖家用纯电SUV，它确定了第五代纯电SUV标准，全面提升人机智能交互体验，让纯电SUV更满足中国家庭的需要!”

为解决用户对纯电产品的续航焦虑，全新岚图知音全系搭载800V高压碳化硅平台，并提供了“超级快”和“超级远”两种解决方案。其中，后驱乾版与四驱乾版搭载5C超充技术，最高续航650km，充分满足用户的日常出行需求;超长续航乾版则搭载同级唯一的112kWh超大电池包，实现高达901km的同级最长续航，让诗和远方再无里程焦虑。

针对首批下定用户，岚图汽车还特别准备了2,000元定金抵扣5,000元车款、三电终身质保、5000元置换补贴、0首付等价值高达36,000元首销权益。即日下定后驱乾版即可同步开启全国交付。

满配宽奢座舱：大内舱、大二排、大储物统统配齐

重新定义“移动的家”，全新岚图知音突破行业空间设计极限，以行业第一的90.8% “得房率”、5.2O超大实得内舱，实现大内舱、大二排、大储物统统配齐。

大内舱可实现前排座椅完全放平，与后排无缝连接，形成“一马平川”的贯通大平层，无论是搬运大件物品，还是户外露营大床房，都游刃有余;1038mm有效腿部空间和1380mm座椅宽度，打造舒展大二排，即使安装儿童安全座椅或后排满载三人也毫无局促感;储物空间上，双层魔术后备厢容积高达652L，其上层580L可轻松容纳5个行李箱，下层72L则贴心满足隐私收纳。全车35处巧思储物设计，全面满足家庭多场景收纳所需。

宽奢，不止是尺度的极致，更是感官与体验的精致。座舱内，全新岚图知音拥有同级最大的16.4O软包面积，并提供旭日红、皓月白、深海蓝三种内饰方案，和香槟金、辉月青、风暴粉、杜若白、玄英黑、宸星灰六款外观配色选择。针对用户反馈“夏日晒头”的痛点，全新岚图知音为2.26O超大天幕全系标配了100%物理遮光电动遮阳帘，对比同级竞品，为用户直接省去选装开销，将“配齐”的价值感落到实处。

满血华为智能：乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱5统统配齐

智能出行的安心，须由顶尖的智能科技来守护。全新岚图知音是全球首批搭载华为乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5的纯电SUV，且智驾版本为当前法规框架下体现华为最高智驾辅助驾驶能力的ADS Max超阶版，拥有192线激光雷达、29颗传感器、3颗4D毫米波雷达，以及城区NCA、车位到车位、全场景等智能辅助功能，是真正的满血华为高阶辅助驾驶系统!

在技术架构上，华为乾智驾 ADS 4全面升级了WEWA架构，端到端时延降低50%，变道决策更丝滑、更拟人。在功能体验上，由192线激光雷达领衔的29颗高性能智慧传感器，对复杂场景的理解能力更强，车位到车位2.0智能升级，支持高速ETC，将城市道路、高速公路与泊车场景无缝衔接，构筑起全场景无断点的“一体化”智能领航能力。在此过程中，全维防碰撞系统CAS 4.0以22项高阶主动安全功能时刻守护，其AEB功能可在高达130km/h的时速下实现主动刹停，并能有效应对侧向加塞、后方盲区横穿等“鬼探头”式复杂场景，提前规避风险。当旅途结束时，包含循迹倒车、AVP代客泊车在内的全场景泊车辅助系统，能轻松解决各类停车难题。

满配的鸿蒙座舱HarmonySpace 5则带来更流畅的车机体验，超级桌面2.0让手机上超5万个APP无缝上车，导航、音乐等任务可在手机与车机间自由流转。超智能的语音助手支持多指令连续对话、多音区控制识别，是真正懂全家人的“知音”。

满级精装舒适 真零重力大沙发、双温冰箱等“豪配”统统配齐

拒绝“电动毛坯房”的简陋体验，全新岚图知音致力于让每个座位都成为媲美豪华MPV黄金二排的“头等舱”。新车搭载行业顶尖的12层云感零压座椅，面料通过OEKO-TEX母婴级亲肤标准认证，实现了全系四座标配通风、加热及前排SPA级8点按摩，副驾更配备了真零重力座椅，确保每一位家人都能享受到同等的尊贵待遇;此外，还有最清晰的29英寸AR-HUD将关键信息清晰投射，让驾驶更专注。

全车采用6毫米双层隔音玻璃并标配静音电吸门，为VOYAH Sound剧院级音响系统营造了绝佳听音环境;全系标配的带压缩机和紫外线杀菌功能的双开门冷暖冰箱，安全便捷地满足了家庭在途中的冷热存储需求。此外，通常在50万级豪华车上才配备的EDC智能可调阻尼悬架，也在全新岚图知音上实现了“统统配齐”，确保全程驾驶拥有“稳稳的幸福”。

配齐的座驾 “佩奇”的爱：开启纯电SUV配置平权新时代

全新岚图知音，不仅是中国纯电SUV市场的代际之作，更是中国品牌以用户为中心，向不合理的市场规则发起的有力挑战，以“配置平权”终结行业“毛坯交付”，以“宠爱配齐”回应家庭真实所需，引领纯电SUV迈入配置平权新时代。

发布会现场，岚图汽车携手全球知名IP《小猪佩奇》温情联动，通过一场温馨的舞台剧，将“配齐的座驾”与“佩奇的爱”巧妙融合，生动形象地传递了全新岚图知音“为家而来 宠爱配齐”的产品价值。

剑指岚图第三大爆款，全新岚图知音将与岚图FREE+组成“混+电”双子产品矩阵，进一步夯实岚图在中大型家用SUV领域的差异化智能竞争力，为后续岚图汽车以介绍方式登陆港股，奠定更坚实的市场与营收基础。

关于岚图

岚图汽车，创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌。它整合了东风公司56年的造车技术与优势资源，并以用户为中心构建创新商业模式，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，并以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车的产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验。目前，岚图已形成高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，成为产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“新奢纯电SUV”岚图知音，形成了“三年三品类 四年四款车”的产品布局。

2024年9月19日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家正式上市，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV;2025年7月12日，“极智驾享大五座SUV”岚图FREE+正式上市，搭载最新华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5;2025年8月28日，“超空间华系纯电SUV”全新岚图知音正式上市，全系搭载华为乾智驾ADS 4及鸿蒙座舱HarmonySpace 5，成为市场内20万真满血华为纯电SUV。