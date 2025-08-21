È«ÐÂÎµÀ´ES8¾²Ì¬½â½û£¬±êÅäÈýÕÅÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬Íø´«BaaSÊÛ¼Û35ÍòÔªÆð
8ÔÂ21ÈÕ£¬È«ÐÂÎµÀ´ES8Ô¤ÊÛ½«Æô£¬È«Íø¾²Ì¬Æ·¼øÍ¬²½½â½û¡£
ÐÂ³µÊ×ÏÈÍ»³ö¡°´ó¼´ÊÇ×ð¡±Éè¼ÆÀíÄî£¬Æ¾½è5280mm³µ³¤ºÍ3130mmÖá¾à£¬²»½ö½ÏÉÏÒ»´úÔö³¤181mm£¬¸ü³¬Ô½ÎÊ½çM9(5230mm)ºÍÀíÏëL9(5218mm)£¬Ë¢ÐÂ¹ú²ú´¿µçÈ«³ß´çSUVµÄ³ß´çÉÏÏÞ¡£
¿Õ¼ä×î´ó»¯´øÀ´ÁË¸ü¶à¿ÉÄÜÐÔ¡£ÔÚÈ«ÐÂµÚÈý´úES8ÉíÉÏ£¬ÎÒÃÇ¿´µ½ÁËÎµÀ´ÃæÏòÏÂÒ»¸öÊ±´ú¶Ô¡°ÐÂ¹óºÀ»ª¡±µÄÈ«ÃæÚ¹ÊÍ¡£
Íâ¹Û£ºÆì½¢¿Æ¼¼ºÀ»ªÔÙ½ø»¯
È«ÐÂµÚÈý´úES8Íâ¹ÛÑÓÐø¼Ò×å»ùÒò£¬Ö÷Òª¾Û½¹¹¦ÄÜÓëºÀ»ª¸ÐÈÚºÏ½øÐÐÁËÏ¸½ÚÉý¼¶£¬ÀýÈç£º
¡¤Ç°Á³Éè¼Æ£ºDouble DashÈÕÐÐµÆ×é¼Ó¿í¼Ó´ó£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂ×êÊ¯ÇÐ¸î¹¤ÒÕÌáÉýèè²¹âÐ§£¬Í»ÏÔºÀ»ªÖÊ¸Ð;±êÅäADB×ÔÊÊÓ¦¾ØÕó·ÖÌå´óµÆ£¬¿ÉÑ¡×°ET9Í¬¿îHDPLÖÇÄÜ¸ßÇåÍ¶Ó°´óµÆ£¬Ö§³Ö×¨Êô½âËø¹âÄ»Óë¿É×ªÏòÐÐ³µ¹âÌº;
¡¤ÊµÓÃÐÔÉý¼¶£ºÐÂÔöÀÖµÀL90Í¬¿îÐÐÒµ×î´ó240Lµç¶¯Ç°±¸²Õ£¬Ö§³Ö´¥¿Ø³µ±ê¿ªÆô¡¢·À¼ÐÊÖÉè¼Æ¼°220VµçÔ´È¡µç£¬¼æ¹ËÒÇÊ½¸ÐÓëÊµÓÃÐÔ;
¡¤ÖÇ¼ÝÓ²¼þ½ø»¯£º³µ²àÐÂÔöET9Í¬¿î²à¼¤¹âÀ×´ï£¬ÐÎ³É3¼¤¹âÀ×´ï×éºÏ£¬´îÅä×ÔÑÐÉñçáNX9031£¬¹¹½¨ÆðÆì½¢¸ÐÖªÓ²¼þÈßÓà;
¡¤²àºóÊÓ¾µÐÂÔöÖÇ¼Ý×´Ì¬ÌáÊ¾µÆ¡¢Ó±ö¹âÌºÍêÕû¸²¸ÇÒ»¶þÅÅ³µÃÅ¡¢³µÎ²²ÉÓÃ¼Óºñ¹á´©Ê½Î²µÆ£¬ÅäºÏÒþ²ØÊ½ºóÓê¹Î£¬ÊÓ¾õ¸üÏÔ°õíç¡£
ÄÚÊÎ£º¿Õ¼ä¸ïÃüÓëÈ«³¡¾°ºÀ»ª
È«ÐÂµÚÈý´úES8µÄ³ß´çÅòÕÍ¾ø·Ç¼òµ¥ÀÆ¤£¬ËüµÄ×ù²Õ¿Õ¼ä±íÏÖÓëºÀ»ªÖÊ¸ÐÔ¶³¬ÒÔÍù£¬¸üÊÇÕÃÏÔ³öÁìÏÈ¶ÔÊÖµÄÉóÃÀÉè¼Æ¹¦µ×¡£
¡¤ÈýÅÅ¾ùÏíVIP´ýÓö£º¸±¼Ý¼°¶þÅÅ±êÅä3ÕÅÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬¾ùÖ§³Ö22Ïòµç¶¯µ÷½Ú+¼ÓÈÈÍ¨·ç°´Ä¦£¬µÚÈýÅÅÍÈ²¿¿Õ¼ä¿É´ï850mm£¬Ö§³Ö¿¿±³Çã½Ç¿Éµ÷ÖÁ130¡ãºÍµç¶¯·Åµ¹¡£
¡¤³¡¾°»¯¿Õ¼äÄ§Êõ£º¶þÅÅÓÒ²àÁãÖØÁ¦×ùÒÎÖ§³Ö150mmºáÏò»¬ÒÆ£¬Ò»¼üÀ½üÇ××Ó¾àÀë;´îÅä21.4Ó¢´çMini-LEDÎü¶¥ÆÁ£¬ÓµÓÐ1000ÄáÌØ¸ßÁÁ¶ÈºÍ¶Å±ÈÊÓ½ç£¬±£Ö¤×î¼Ñ¹Û¿´ÊÓÒ°;È«³µ¹²Åä±¸23ÑïÉùÆ÷¡¢¶þÅÅË«LEDÕÛµþ»¯×±¾µ¡¢Ö§³ÖÁãÏÂ2¡ãÀäÅ¯µç¶¯±ùÏäµÈ¡£
¡¤Ç°ÅÅ²ÉÓÃET9Í¬¿î¡°Ìì¼ÊÏß¡±ÖÐ¿Ø²¼¾Ö¡£ÓÉÒ»¿é³¬1.4Ã×³¤Mini-LED¹á´©ÆÁ+Ë«²ãOEDÐü¸¡ÖÐ¿ØºáÆÁ×é³É£¬´îÅäAR-HUD¡¢Touch-Bar´¥¿ØµºµÈÉè¼Æ£¬Í¹ÏÔÎµÀ´Êý×Ö×ù²Õ¸ß¼¶¸Ð;
¡¤È«³µÅä±¸ÁË³¬´óÃæ»ýÃÅ°å½ðÊôÒôÏìÕÖ¡¢ºúÌÒÄ¾ÎÆ¸Ç°å¡¢ÁâÐÎç¬·ìº½¿Õ×ùÒÎ¡¢³¬ÖÊ¸ÐË®¶ÆPVD¹¦ÄÜÊµÌå°´¼ü¡¢ÍêÕûÑÓÉìÈ«³µµÄ»·±§Ê½·ÕÎ§µÆ´øµÈ£¬¶ÔÃ¿Ò»´¦Ï¸½Ú¾«Ï¸´òÄ¥£¬³ÊÏÖ³ö²ÄÖÊÓë¹¤ÒÕµÄ¼«ÖÂ»¯×·Çó¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ÔÚÈ«ÐÂµÚÈý´úES8ÉíÉÏ£¬ÎµÀ´ÕÃÏÔ³öÁËÓëÒÔÍù½ØÈ»Ïà·´µÄºÀ»ªÉóÃÀ£¬´ÓÀäµ¿ËÖÆ×ªÎªÈÈÁÒÕÅÑï£¬ÓÈÆäÊÇ²ªôÞµÚºìÄÚÊÎÅäÉ«µÄÒýÈë£¬Ë²¼äÌáÉý³µÏáµÄÎÂ¶ÈÓë¸ñµ÷£¬¼ÈÄÜÂú×ã¸ß¶ËÉÌÎñ£¬ÓÖ·ûºÏ¼ÒÍ¥È«³¡¾°³öÐÐ£¬ÍêÃÀÌåÏÖ¹Ù·½Ðû´«µÄ¡°´ÓÈÝÓÐ¶È¡±¡£
ÐÔÄÜ£ºNT3.0Æ½Ì¨¼¼Êõ¼¯´ó³É
ÐÂ³µÄý¾ÛÎµÀ´NT3.0Æ½Ì¨µÄºËÐÄ¼¼Êõ¾«»ª¡£
¡¤±êÅä100kWhµç³Ø°ü£¬Õû³µ²ÉÓÃ×¼900V¸ßÑ¹¼Ü¹¹£¬Ö§³Ö5C³¬¿ì³ä±¶ÂÊ£¬³äµç·åÖµ¹¦ÂÊ¿É´ï600kW£¬×î´óµçÁ÷¿É´ï765A¡£Ö§³ÖÎµÀ´µÚÈý´ú»»µçÕ¾£¬¿ÉÊµÏÖ3·ÖÖÓ»»µç×ÔÓÉ¡£
¡¤È«Ïµ±êÅäÇ°180kW+ºó340kWË«µç»úËÄÇý£¬´îÔØÖÇÄÜ¿ÕÆøÐü¼Ü£¬´îÅäÂúÑªÌìÊàSky¡¤OSÕû³µÈ«Óò²Ù×÷ÏµÍ³£¬ÊµÏÖÈ«ÓòÈÚºÏ£¬ÐÂES8µÄÌ§Í·ÏÔÊ¾ÔÚÏÔÊ¾²àÏòÃ¤µãÓ°ÏñµÄ»ù´¡ÉÏ»¹¼ÓÈëAÖùÓ°Ïñ£¬ÐÐ³µ°²È«ÐÔ½øÒ»²½ÌáÉý¡£
ÊÛ¼Û£ºBaaSÊÛ¼Û»òÏÂÌ½35ÍòÔª¼¶
È«ÐÂµÚÈý´úES8ÊÆ±Ø½«ÒÔ¼¤½ø¶¨¼Û²ßÂÔ³å»÷ÊÐ³¡£¬´òÔì¾ø¶ÔÏÖÏó¼¶±¬¿î¡£
¾ÝÎµÀ´¸ß¹ÜÎ¢²©Í¸Â¶£¬È«ÐÂES8µÄBaaS×âµç·½°¸ÊÛ¼Û½«Îª¡°3¡±¿ªÍ·£¬½áºÏÎµÀ´ÏúÊÛ¶ËÏûÏ¢£¬´ó¸ÅÂÊ»áÔÚ35ÍòÔª×óÓÒ¡£
½áºÏÎµÀ´19ÈÕ¹ÙÐûÈ«Ïµ100kWhµç³Ø°üÖ÷¶¯½µ¼Û2ÍòÔª£¬Âò¶Ï¼Û´Ó12.8ÍòÔª½µÖÁ10.8ÍòÔª£¬ÈôÈ«ÐÂES8×âµçÔÚ35ÍòÔª×óÓÒ£¬ÄÇÃ´Âò¶Ï¼Û¸ñºÜ¿ÉÄÜ¿ØÖÆÔÚ45ÍòÔªÒÔÄÚ¡£
ÕâÑùµÄ¼Û¸ñ¿ÉÎ½¡°Ò»»÷Ë«É±¡±¡£ÓÃBaaS¼ÛÖ±½Ó¶Ô±êÀíÏëi8ºÍÎÊ½çM8£¬ÏàÍ¬ÉõÖÁ¸ü±ãÒËµÄ¼Û¸ñÂòµ½»õÕæ¼ÛÊµµÄ¡°9ÏµÆì½¢¡±Ìì»¨°åÌåÑé;ÓÃÂò¶Ï¼ÛÖ±Ãæ¾ºÕùÎÊ½çM9ºÍÀíÏëL9£¬ÒÔ¡°9ÏµÆì½¢¡±²úÆ·Á¦½áºÏ¸üµÍÃÅ¼÷£¬ÐÎ³É²îÒì»¯¾ºÕùÁ¦¡£
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬È«ÐÂES8Í¨¹ý¿Õ¼äÖØ¹¹¡¢È«³¡¾°ºÀ»ªÅäÖÃ¼°NT3.0Æ½Ì¨¼¼Êõ£¬ÖØÐÂ¶¨Òå¹ú²úÆì½¢SUV±ê×¼¡£Èô35ÍòÔª¼¶BaaSÊÛ¼ÛÂäµØ£¬»ò½«ÖØËÜ¸ß¶Ë´¿µçÊÐ³¡¸ñ¾Ö£¬½ñÍí½«ÕýÊ½½ÒÏþ½á¾Ö¡£
