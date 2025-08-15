揭秘｜岚图汽车凭什么让奔驰、捷豹路虎等数十家豪车经销商集体押注？

在北京西北旺，一家曾经陈列着捷豹路虎的4S店内，如今近一半空间已悄然挂上了中国品牌“岚图”的标志。这并非孤例，一场静悄悄的渠道变革正在全国豪华汽车商圈蔓延。

经调查发现，沈阳、天津的捷豹路虎店，西安的奔驰展厅，上海、青岛的奥迪门店，甚至青岛的阿斯顿马丁展厅，都陆续更换了门庭。据不完全统计，今年以来，全国已有数十家原属豪华品牌的经销门店转向岚图阵营。是什么力量，促使这些曾以销售“英伦贵族”、“德系三强”为荣的经销商们，纷纷拥抱这个诞生仅数年的中国新品牌？

记者实地走访和多方调查发现，这场渠道“换标”潮并非个案。在北京西北旺的案例中，该捷豹路虎4S店投资人向记者坦言：“不是心血来潮。岚图展厅开业后，日均客流量能达到30批左右，这远超过我们维持原有品牌经营时的水平。”

为何岚图能吸引如此客流并赢得经销商信心？直接驱动力来自市场表现。 岚图官方公布的最新销量数据显示，7月交付12135辆，同比增长102%，实现六连涨;1-7月累计销量达68263辆，同比增长88%，品牌的整体势能是向上提升的。

旗下新车也表现出优秀的市场反响，比如FREE+，据懂车帝等机构统计，7月稳居整体20-30万元中大型新能源SUV市场Top3――相比其他车型售完全月31天，FREE+仅仅销售了18个自然日，销量增幅仅次于小米YU7。8月首周，FREE+再赢开门红，强势夺得“30万内华系车型销量冠军”。

其次，销量的背后必然有好产品的支撑。高端新能源MPV领域，梦想家一直站稳冠军宝座。岚图FREE+以华为乾ADS 4和鸿蒙座舱5、百万级EDC可变魔毯底盘带来的豪华舒适驾乘体验，迅速在崭露头角，已经成为20-30万级混动SUV市场的黑马。

目前，岚图的产品矩阵正形成爆款的协同效应：MPV王牌梦想家稳坐新能源MPV销冠、SUV爆款FREE+充分展现出市场爆发力，纯电新锐全新知音8月底上市，搭载华为ADS 4 +鸿蒙座舱5 ，22万起售价配合90.8%“得房率”设计，预售订单已超预期。而且岚图还为全新知音提供了“香槟金”配色，高端又显底蕴，一眼动人。

更值得期待的是技术储备。岚图追光L与全尺寸SUV“泰山”已进入路测阶段，800V高压平台与5C超充技术将落地全系新车。有业内人士分析，依托强大的产品实力与不断攀升的品牌势能，岚图有望在2025年实现销量的飞跃式增长，成为中国新能源汽车市场的中坚力量。

再者，岚图背靠东风集团，树大好乘凉，东风50余年的造车底蕴、深厚的技术积累以及过硬的军工品质，是支撑岚图不断精进产品力、持续发展的底气，经销商加盟岚图也无需面临“倒闭”风险。

岚图这扩张速度，吸引那么多高端品牌的店老板们改换门庭，背后是实打实的产品力爆发、精准市场策略。华为深度融合、雄心勃勃的组合拳。传统豪车的地盘换上岚图，感觉更像是个信号弹，预示着未来的豪华车市场，中国品牌带着硬实力和加速度，要占更多席位。

目前，全新岚图知音也已到全国各门店，消费者不妨到线下体验一下“中式高端豪华”，看看这位“央企新黑马”是否符合自己品味。