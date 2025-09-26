一周大定破1.3万台！30万级享界S9T，BBA车主看完都心动

鸿蒙智行旗舰9系享界S9T自9月16日上市以来，热度持续走高。数据显示，首批用户男女比例为6比4，女性占比显著提升，相较于传统豪华车用户群体更为年轻与多元。用户普遍具有较强消费能力，以BBA车型增换购为主，高颜值、华为智驾、操控成为核心购买因素。30.98万元起的价格、首销期至高6万元权益，既符合消费者预期，也展现出车型强劲的破圈效应。一周大定突破13000台，享界S9T无疑正在成为新能源豪华旅行车市场的一次成功探索。

旗舰9系，巅峰享境

作为鸿蒙智行首款旅行车，享界S9T承袭旗舰9系的顶级基因，不仅高颜值、大空间，更以超智慧、长续航、好操控和真安全的全维产品力，重新定义新能源时代的豪华标准。

享界S9T以寰宇美学为设计灵感，配合仙踪绿、流光银等车色，以及智能电子外后视镜、星云尾灯、风阻系数低至0.23Cd的车身设计，实现了旅行车与豪华轿车的优雅融合。内饰则大量采用Nappa真皮、天然实木等高端材质，副驾零重力座椅、全车1680万色氛围灯以及压缩机冷暖箱等配置，进一步强化了豪华氛围感。

在空间表现上，享界S9T采用大五座布局，1962mm的横向空间，搭配电动遮阳帘、全景天幕及9块双层夹胶隔音玻璃，舒适与静谧兼得。729L后备厢可一键扩展至1677L，支持装载露营装备、自行车等大件物品，辅以车内外供电功能，使其成为名副其实的SUV级装载旅行车。

智慧领先，超十屏满配

享界S9T首批搭载华为乾智驾ADS 4，硬件上配备36个高精度传感器，包括4个激光雷达、5个4D毫米波雷达，实现对全场景的高精度感知。辅助驾驶功能在城市、高速、停车场等多场景中均表现流畅，尤其是车位到车位领航辅助P2P 2.0，可覆盖超50万个停车场，用户一键激活即可实现“直达车位”。

智能座舱方面，享界S9T提供超十屏满配方案，包括16.1英寸中控屏、12.3英寸副驾屏、MagLink Mini后排屏等，支持鸿蒙跨设备流转、无麦K歌、旅拍分享等功能，车内娱乐与交互体验大幅提升。同时，百万像素智慧投影大灯、智慧电动门与迎宾光毯等细节设计，营造出极强的仪式感。

华为途灵平台，舒适驾控

享界S9T基于全新一代华为途灵平台，六合一全域融合架构与全新连续可变阻尼减振器+空气悬架相结合，带来轿车般的灵活操控。零百加速3.95s，麋鹿测试83.3km/h，兼顾性能与稳定性。在2025中国十佳底盘评选中，享界S9T凭借卓越的动态操控与出色的驾乘舒适性成功上榜。此次评选由行业专家、媒体代表及用户代表共同参与，从静态表现与动态体验两大维度综合打分，充分体现了享界S9T在底盘调校上的领先实力。

安全层面，享界S9T全系标配9气囊、五星安全车身，钢铝占比超80%。全维防碰撞4.0系统覆盖日常出行的高频风险场景，包括自动紧急转向、夜间Spotlight预警、开门守卫等。ALPS健康座舱采用可降解材料与双负氧离子发生器，确保车内空气洁净无污染。

增程&纯电双动力选择，覆盖多场景出行

在版本选择上，享界 S9T为用户提供了多元化的方案。纯电版最长续航达801km，可轻松满足城市通勤与周边出行的需求;增程版则凭借1305km的超长续航和WLTC工况下仅6.15L/100km的油耗表现，并支持加注92号汽油，更适合节假日长途自驾或经常跨城出行的人群。

具体到配置层面，Max版作为高性价比豪华之选，标配华为乾智驾ADS 4、全新途灵平台、空气悬架与舒云座椅，纯电续航可达801km，增程版则为1225km，兼顾豪华与实用。Ultra版则在此基础上进一步提升，新增智慧电动门、DLP百万像素大灯等配置，纯电续航701km并支持智能四驱，增程版则可实现1305km续航，定位于追求极致配置与豪华感的用户。

在首销期，享界 S9T限时推出至高6万元的专属权益。其中包括价值1万元的仙踪绿/寰宇红外饰限免、1万元选配优惠、1万元副驾零重力座椅、2万元ADS功能包补贴，以及价值6000元的舒享用车礼包与4000元的辅助驾驶无忧服务。这一权益组合，直击用户购车痛点，进一步增强了产品的吸引力。

享界S9T的上市，代表的不仅是鸿蒙智行在旅行车品类上的一次探索，更是中国新能源豪华车向全能型发展的缩影。凭借旗舰9系的豪华配置、全场景适应力与超预期的价格政策，享界S9T打破了传统豪华车市场格局，成为一台真正意义上的“全能豪华车”。随着9月21日起的交付启动，享界S9T或将进一步加速市场热度，成为新能源时代的现象级车型。