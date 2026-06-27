6月27日，“豪华智能越野SUV”全新猛士M817在武汉沌口体育中心正式上市，共推出全新猛士M817 Ultra、Max+、Max、Mate+、Mate五大版本，上市价格29.99万元-39.99万元。作为华为乾和猛士汽车合作的巅峰之作，全新猛士M817将全场景越野性能、顶尖智能、舒适体验“不可能三角”完美融为一体，一举打破行业现状，带来全家人都能享受的全新生活方式。

据了解，即日起下订全新猛士M817，还可享受最高6.5万元的限时专属权益。

打破越野不可能三角 全新猛士M817开启智能、舒适的越野新时代

在越野品类中，一直面临越野性能强悍的车型往往城市通勤体验较差，而城市SUV拥有智能科技与舒适空间，却很难驾驭复杂地形。可以说全场景的性能、顶级舒适与高阶智能，从未在一台越野车上实现过真正融合。为了解决这样的痛点，华为乾与猛士汽车强强联合，共同打造智能越野第一车，打破越野的不可能三角，并由此开创智能越野新品类。

在整车性能上，全新猛士M817实现了智能、安全、舒适、越野、设计五大维度跨越式配置迭代。作为华为乾深度合作车企中唯一聚焦越野赛道的品牌，华为乾为猛士汽车注入了最强智能，其中不乏多项在越野领域首次搭载的领先技术。

包括华为乾896线激光雷达，可在120米远的地方，识别出14cm高的障碍物，石块、轮胎，都能精准识别，主动避险，让越野变得更安全;行业首发华为乾NCA越野版，随时随地NCA、接续不断点，并且在通过高速收费站时也能自主完成，真正实现一键直达目的地;行业首发全地形泊车，不论是临湖垂钓，还是林地露营，都可通过自定义车位让爱车随处能泊;车位到车位3.0，新增窄路会车脱困能力，可自主减速判断、智能循迹倒车，全程无需人工介入，从容化解各类窄路通行难题;上线30万个停车场的停车缴费服务，支持180万根充电桩接入导航地图，实现人工或自动充电服务，还有3000多家洗车店，支持在线预约、人工代客洗车服务，真正实现“一键停洗充，用车更轻松”。还有越野首发的全新一代鸿蒙座舱越野版，独家定制了智能越野Agent--它能读懂你的意图，成为你的AI领航员，不论是定制318穿越路书、规划行程，还是智能点餐，都不在话下。首发鸿蒙座舱越野生态，无缝集成无人机、云台、智能射灯等专业越野外设，此外还带来南向生态拓展，支持无网组队、智能车载对讲，组队出行不掉队，出门旅游随时call;整车还搭载鲸鳍通信，信号强度和覆盖范围比业界平均水平高出60%，哪怕身处荒野，安全感也不会缺席。

对于安全的守护，华为乾可谓是全维度的。除保障用户在越野时能随时与外界联系外，全新猛士M817还全系标配了华为乾全维防碰撞系统CAS 5.0。它不再局限于传统的被动防护，而是依托WEWA 2.0全新架构，在全时速、全方向、全目标、全天候、全场景、全时域六个维度进行全面升级。新增“全时域”安全，为车主实现“事前预警、事中规避、事后守护”，例如人驾急弯主动降速功能，能够在人驾状态下，当判断弯道盲区较大或有冲弯风险时，主动减速，降低事故的发生;而针对长途驾驶瞌睡或驾驶员失能场景，驾驶员失能辅助2.0功能，也能及时保护，车辆将辅助驾驶至就近的安全区域，方便救护车接应，及时得到救助。

从一个人的理想变成一家人的向往 “5+2+X”生活方式让每一个人都是“生活探享家”

传统越野车多强调驾驶者征服山海的悦己体验，而全新猛士M817则是联合华为乾，以行业领先的产品实力构建全新的“5+2+X”生活方式，让越野从一个人的快乐变成一家人的向往。

在5天工作日的城市通勤中，全新猛士M817除了以雄魂美学的原创外观成为城市风景线外，更搭载同级唯一拥有150mm上下可调双腔空簧+双级缓冲，配合每秒500次动态调节的CDC连续阻尼可变减震系统，实现三档软硬调节。市区通勤，它是细腻的过滤器，让减速带不再突兀;老旧停车场，同级最大333mm超高离地间隙，向下可降低45mm，轻松出入地库;郊野烂路，它是强韧的支撑架，让碎石坑洼如履平地，让驾驶者和家人都能享受到媲美城市SUV的舒适体验。同时越野首搭华为乾智驾ADS 5，本次升级到随时随地NCA，通勤拥堵路段随时启动,让早晚高峰的拥堵或红绿灯频繁的路段变的省心。为应对城市通勤中常见的双车道掉头等场景，全新猛士M817拥有双边20度的后轮转向，转弯半径仅5.2米，即便是老城窄路也能一把过。

而在两天休息日中，全新猛士M817依托3米轴距，打造移动大平层，装得下一家人的向往--后备箱容积足有828L，可同时放下12个20寸行李箱、1个28寸行李箱、1个手提旅行包，全家人的行李，一次性带足;如果装载高尔夫球包、冲浪板、山地车等大件物品，则可将二排座椅放倒，容积可拓展到2112L。

除了行李带的足，它还跑的远。全新猛士M817搭载同级最大的62.5度电池包，实现301公里纯电续航，城市通勤，一周一充，近郊往返足够使用。同时它还有1450公里的综合续航，自驾出行更从容。旅途中，越野车型唯一搭载的鸿蒙座舱HarmonySpace 6也是哄娃好帮手，孩子可以听故事、问问题，让路途充满欢声笑语;到达目的地后，一键开启女王副驾零重力座椅，5种模式、8点按摩，18项调节，舒缓休憩打消一路的驾驶疲惫。

面对生活中无数个随心而动的时刻，全新猛士M817也能随时为热爱出发。全新升级的极猛动力2.0完成43项技术升级，拥有9项同级第一。这套动力系统拥有混动专用2.0T发动机，搭配前后双电机黄金动力组合，综合功率715千瓦，轮边最大扭矩13685牛米。其保电能力也是十分亮眼，在极限时速161km/h的工况下，依然能有稳定不掉电，这样的动力冗余，让越野车在推雪、冲沙、泥地脱困等场景下，依然保持动力充沛。在2026年环塔拉力赛上，获得“两冠一亚”的猛士车队正是搭载了这套动力系统，并且是SS5、SS6双魔鬼赛段唯一100%完赛的队伍，可靠性有保障。也正是有了赛道上收集的大量极限工况下的实战数据，全新猛士M817的底盘调校、热管理系统和电池稳定性更加优化，形成了“赛场、实验室、量产”的高效闭环。

除动力强悍外，全新猛士M817还有硬核三把锁，其中智能e锁锁止更快、分配更准、脱困更强，它可以在1秒内自动完成四轮转速同步，相比传统机械中锁，大幅减少动力延迟，快速释放最大抓地力，即使遇到最极限的三轮打滑，只要任意一个车轮有抓地力，车辆也能从容脱困。同时全新猛士M817还标配后差速锁，并可选装前差速锁，进一步加强在越野全路况下的通过能力，为应对极端工况提供“终极保险”，为每一次远征兜底。

从“参数领先”到“体验领先” 产品始终以人为本

在过去的一年，华为乾和猛士汽车走进用户的生活，和猛士用户以及媒体朋友面对面交流，去收集用户对智能越野产品最真实也最期待的需求。不同的心声，汇聚成大家共同的期待：想要一台安心、从容、智能，又能兼顾舒适的越野车。也正是有了用户期待，猛士汽车与华为乾实现“最强越野”与“最强智能”的双向奔赴。在4月20日猛士春季焕新发布会上首发“八大智能越野技术”，而本次全新猛士M817则一次性带来296项升级，整车完成五大维度全方位进阶。这个全新的改款，不仅是对产品品质的迭代，也是对每一个用户反馈的负责。

从最初技术联合，到如今战略合作2.0，华为乾与猛士汽车的合作正在不断深化。今年，双方还将在M系列产品的基础上，推出全新的 X 系列。未来双方将继续秉承“以用户为中心”的初心，不断为用户带来既舒适智能，又性能强悍的越野车产品，让更多人可以和全家一起体验越野新生活，探享新境界。