á°Í¼Ì©É½¿ªÆôÔ¤¶© Æì½¢ÊµÁ¦¶¨ÒåÐÂÊ±´úÖÐÊ½ºÀ»ª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾2025Äê9ÔÂ26ÈÕ£¬ÉÏº£¡¿9ÔÂ26ÈÕ£¬2025á°Í¼Æû³µÊ±´ú·çÉÐÖ®Ò¹ÔÚÉÏº£ÊÀ²©´´ÒâÐã³¡èè²ÆôÄ»¡£ÍòÖÚÖõÄ¿µÄá°Í¼ÐÂÊ±´úÆì½¢SUV¡ª¡ªá°Í¼Ì©É½¿ªÆôÔ¤¶©£¬²¢ÍÆ³ö°üÀ¨2000Ôª¶©½ðµÖ¿Û5000ÔªÎ²¿î¡¢Á½´óÖÕÉíÃâ·ÑÈ¨ÒæµÈ¶àÖØ×ðÏíÈ¨Òæ¡£
á°Í¼Ì©É½×÷Îªá°Í¼Éè¼ÆÓë¿Æ¼¼¼¯´ó³ÉµÄÆì½¢Ö®×÷£¬×¨ÎªÈçÌ©É½°ãóÆ¶¨µÄÊ±´úÖÐ¼á´òÔì£¬²ÉÓÃ¡°´ó¾³Ìì³É¡±Éè¼ÆÀíÄîÖØËÜÖÐÊ½ºÀ»ª£¬ÒýÁì¸ß¶ËÐÂÄÜÔ´ SUV ·çÉÐ;Æä³µÉí³ß´çÎª 5230mm¡Á2025mm¡Á1817mm¡¢Öá¾à 3120mm£¬Æ¾ËÄ´ó»Æ½ð±ÈÀýÏÔ´óÆø×ËÌ¬£¬DLP ÖÇ»ÛÍ¶Ó°´óµÆµÈÅäÖÃ×¢Èë×ð³çÒÇÊ½¸Ð;¿Æ¼¼ÉÏ´îÔØ ¡°á°º£ÖÇÄÜ³¬»ì¡± ÏµÍ³(º¬È«Óò 800V ¸ßÑ¹Æ½Ì¨Óë 5C ³¬¿ì³ä)¡¢»ªÎª ADS 4 ËÄ¼¤¹âÀ×´ï·½°¸£¬Åä¹úÄÚÊ×¿îÈýÇ»¿ÕÆøÐü¼ÜÓëË«Ïò 16¡ã ºóÂÖ¶ÀÁ¢×ªÏò(ÊµÏÖ 5.4 Ã×Ð¡×ªÍä°ë¾¶)£¬³¬¸Ð AI ÔÆÊæÁãÖØÁ¦×ùÒÎÉýÎ¬ºÀ»ªÊæÊÊ¡£
»î¶¯µ±Íí£¬ÖøÃûÑÝÔ±ºú¾üÏÈÉúÒàÇ×ÁÙÏÖ³¡£¬²¢×÷ÎªÊ×Î»Éî¶ÈÌåÑéá°Í¼Ì©É½µÄ¼Î±ö£¬ÎªÐÂ³µµÄÆø³¡Óë¾«ÉñÄÚºË¸ø³öÁË×î¼Ñ×¢½â¡£ÒÔÆì½¢Ö®Ãû£¬¿ªÊ±´úÏÈºÓ¡£á°Í¼Ì©É½²»½öÊÇÒ»Ì¨³µ£¬¸üÊÇÐÂÊ±´úÖÐ¼áÁ¦Á¿µÄÆ·¸ñÐ´ÕÕ£¬ÊÇá°Í¼Æû³µ¼¼ÊõÊµÁ¦µÄ¼¯´ó³ÉÕ¹ÏÖ¡£Æ¾½è°õíçÆøÊÆÓë×¿¾ø¿Æ¼¼£¬á°Í¼Ì©É½½«¿ªÆôÖÐ¹úÈ«³ß´çºÀ»ªSUVµÄÐÂ¼ÍÔª¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â