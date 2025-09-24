鸿蒙智行秋季上新，问界M9推银境紫新色，全新问界M7、尚界H5正式上市

2025年9月23日，鸿蒙智行秋季新品发布会于深圳成功举办。问界M9推出全新车色“银境紫”，全新问界M7、尚界H5两款重磅新品正式上市，进一步丰富鸿蒙智行产品矩阵，满足用户多元化购车需求。华为以HarmonyOS为中心，构建鸿蒙办公、鸿蒙智家、鸿蒙智行、运动健康、影音娱乐五大智慧场景。鸿蒙智行深度赋能中国智能电动汽车产业升级，AITO问界、LUXEED智界、STELATO享界、MAEXTRO尊界、SAIC尚界“五界聚势”，携手赛力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽等合作伙伴共征新程。

超50项功能全量升级，问界M9新色“银境紫”正式上市

本次发布会，全景智慧旗舰SUV问界M9带来全新车色银境紫，满足对个性审美与时尚品味的双重追求。自上市以来，问界M9累计交付超24万辆，18个月稳居50万以上市场销量冠军，更连续8个月蝉联大型SUV保值率第一，连续两期新能源全车型用户净推荐值第一。

享六座满载天伦，大五座尽享温馨，在此基础上，问界M9推出尊四座配置套装，搭配奢享零重力座椅套装、智能隐私车窗、电动踏板，彰显高端商务尊贵风范。同时，问界M9全系升级华为乾智驾®ADS 4、新增泊车车外语音远程查看及对讲、手表手势开关门等超50项全新功能，让智慧出行常用常新。

国民SUV再启新程，全新问界M7正式上市，27.98万元起售

华为常务董事、终端BG董事长余承东表示：“鸿蒙智行深度赋能中国智能电动汽车产业升级，打造了‘五界聚势’的全新样板点。今天，幸福旗舰国民SUV，全新一代问界M7来了!”赛力斯汽车总裁何利扬表示：“赛力斯基于智能制造、卓越质量、智享服务、便捷充电与敏捷交付等五大体系升级，打造了全新一代问界M7。上市发布即交付，让幸福旅程快速启航。”

全新问界M7正式上市，售价27.98万元-37.98万元。新车提供增程与纯电双动力选择，并推出大五座与享六座两种座椅布局，全系标配华为巨鲸电池平台。历经三年研发与40亿元重磅投入，新车在外观设计、空间座舱、性能驾控与安全能力等方面实现全方位进阶，致力成为家庭出行的“幸福旗舰”。

新车延续家族化设计语言，车身线条流畅动感，风阻系数低至0.249Cd，兼具美感与效能。长宽高分别为5080×1999×1780mm，轴距3030mm，舱内有效空间达3434mm，为每一位家人带来宽适体验。星环双翼大灯与贯穿式尾灯彰显科技感，新增珊瑚红、海岛蓝与暖云白全新车色，还提供牧野青、星际蓝与鎏金黑车色供用户选择，并可选装黑曜套件，满足个性表达。NearLink星闪TM车钥匙让解锁闭锁更精准便捷，出行从容不迫。

内饰采用对称式布局设计，配备16.1英寸3K悬浮中控屏搭配26英寸WHUD，更有68英寸AR-HUD，行车信息一目了然。副驾升级10.25英寸娱乐屏，并新增17.3英寸后排娱乐屏，新增组队出行与开门守卫功能，全家出行途中共享欢乐时光。

主驾升级零重力座椅，副驾配备准零重力座椅，六座版二排右侧零重力座椅支持按摩、通风与加热，旅途变成享受。纯电版车型配备145L前备箱，支持Knock Knock开启。大五座后备箱容积达850L，轻松容纳四个28寸行李箱;六座版具备312L储物空间，满足全家载物需求。全新问界M7新车应用150多种声学材料，完成260多项噪音优化，静谧性体验超群。

全新问界M7全系标配华为途灵平台，集成HUAWEI ADS全维融合感知、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统与HUAWEI XMotion Control数字底盘引擎，操控平稳自信。底盘采用全铝合金双叉臂前悬与五连杆独立后悬，搭配连续可变阻尼减振器，提供双腔空气悬架，支持5档高度调节，应急涉水深度700mm，麋鹿测试76.6km/h，从容应对多种路况。全新问界M7具备高速爆胎稳定控制能力，稳定控车最高时速140km/h。

全新问界M7增程版CLTC综合续航可达1625km，纯电续航315km;纯电版标配华为巨鲸电池800V高压平台、华为DriveONE高压碳化硅七合一电驱与100度容量电池包，CLTC续航可达710km，快充30%至80%仅需15分钟。全国补能网络涵盖140万+合作充电桩，覆盖全国350+城市，平均10分钟可达合作充电站，7×24小时应急充电服务，还带来不用下车的加油新体验，无论市区通勤或长途远行，充电补能都可轻松无忧。

安全方面，新车标配华为乾智驾ADS® 4辅助驾驶系统，高阶版配备34个传感器，实现360°环境精准感知。辅助驾驶决策速度提升1倍，通行效率提升20%，重刹率降低70%。eAES支持130km/h边刹边让，3分布式4D毫米波雷达提升雨雾等极端天气下前向防撞能力。增强版首发全新舱内激光视觉，支持异型障碍物感知，暗光环境检测能力增强。车身前乘员舱核心结构100%采用热成型钢，全车配备9安全气囊。电池安全方面，采用全域电池安全设计，测试标准远超国标，3项测试提前满足新国标，成功通过五项串行电池安全挑战。采用更健康的鸿蒙ALPS座舱，同时配备三重安全解锁机制，冗余保障安全优先。

首销期至2025年11月3日23:59:59，下订可享至高价值60000元购车权益。问界非智驾版车主增换购问界M7减免40000元，鸿蒙智行其他车主增换购问界M7减免10000元，老用户权益截止日期至2025年9月30日。

尚界H5一步到位，以远超同级产品力为全民造全能SUV

尚界品牌首款车型尚界H5正式上市。新车定位“智慧精品SUV”，售价15.98万元-19.98万元，以华为乾智驾®ADS 4、鸿蒙座舱、1360km超长续航等核心优势，打造远超同级的全能产品力，成为年轻家庭用户一步到位的新选择。

为打造远超同级的舒适，尚界H5以4780mm车长和2840mm轴距打造“三座平权”空间，后排腿部及头部空间均超1米，配备2.3O超大穹顶天幕，并通过100+项多级隔振降噪设计等带来超越豪华车的静谧性。储物方面，配备601L后备箱、124L前备箱，增程版、纯电版还分别配有65L、80L储物暗格，支持多元储物，满足全家出行需求。智能方面，鸿蒙座舱支持3D人脸识别、手机无感控车与沉浸式娱乐体验;上市即搭载华为乾智驾®ADS 4，并拥有192线激光雷达、4D毫米波雷达等构建起强大的全维感知能力，支持端到端领航辅助、驾驶员失能辅助等多项同级未有的功能。续航方面，增程版综合续航最高达1360km，纯电版综合续航655km。底盘融合上汽70年工程经验与HUAWEI XMOTION Control数字底盘引擎，麋鹿测试成绩78.3kph，百零制动距离34.2m，操控稳定且舒适。此外，新车还拥有远超同级的主被动安全，车辆越级支持eAES增强型紧急转向辅助，拥有超硬核车身、气囊安全、冗余安全等被动安全配置，电池配备高强度底护板、高强度侧边防撞设计等，实现全方位安全防护。

尚界H5以远超同级的产品力，让用户购车一步到位。即日起，用户可通过华为商城APP、鸿蒙智行小程序以及全国1000+授权门店等渠道进行车辆订购或预约试驾，即日起至2025年11月3日下订，还可享至高价值43788元购车权益，包括价值20000元ADS高阶功能包补贴权益、价值6000元电动遮阳帘、价值4200元MagLink平板套装等，预订用户现金权益可叠加。

本次发布会鸿蒙智行多款重磅新品正式上市，问界M9推出全新车色银境紫，以“尊四座”重塑豪华空间体验，全新问界M7实现全面产品进化，尚界H5以越级实力强势登场，鸿蒙智行正以清晰的产品布局，实现对从家用到豪华、从主流到高端的全场景覆盖。未来，鸿蒙智行持续与合作伙伴携手，深度赋能中国智能电动汽车产业升级，向年销百万目标稳步迈进，让智慧出行体验走入千家万户。