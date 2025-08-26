第34周销量出炉，岚图FREE+拿下30万内华系车型销冠

【2025年8月26日，武汉】8月第三周(8月18日-8月24日)，岚图FREE+再创销量佳绩：单周劲销 1450台，再次勇夺第34周“30万内华系车型销冠”，并强势跻身20-30万级混动SUV销量 Top2。截至8月24日，岚图FREE+当月累计销量已达4110台，稳坐30万以内华系车型销量Top1。

近日，东风汽车集团股份有限公司(简称 “东风集团股份”，00489.HK)发布公告称，子公司岚图汽车科技有限公司(简称 “岚图汽车”)将以介绍上市方式登陆香港联交所，东风集团股份将同步完成私有化退市。岚图FREE+强劲的市场表现无疑将为岚图汽车赴港上市注入了强大的市场信心与价值预期，展现出“央企国家队”在新能源赛道上的硬核实力与巨大潜力。

金秋九月，岚图汽车将乘胜追击，开启新一轮产品攻势。备受瞩目的全新“超空间华系纯电SUV”岚图知音将于8月28日正式上市。紧随其后，全新岚图梦想家也将于8月29日焕新上市。届时，岚图汽车将形成更具竞争力的“混动+纯电”双子星产品矩阵，进一步满足家庭用户的多元化出行需求，持续刷新智能出行体验的新高度。

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌，整合东风公司56年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，形成了高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，是产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“新奢纯电SUV”岚图知音，形成了“三年三品类四年四款车”的产品布局。2024年9月19日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家正式上市，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV。2025年7月12日，“极智驾享大五座SUV”岚图FREE+正式上市，搭载最新华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5。